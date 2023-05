Was über die Lage in Pakistan bekannt ist

Unruhen

In Pakistan wurden ehemalige Regierungsmitglieder verhaftet, was zu Unruhen in großen Teilen des Landes geführt hat. Hier zeige ich die derzeit bekannten Fakten auf.

Pakistan ist ein Land, in dem sich der durchschnittliche Deutsche nicht wirklich auskennt, obwohl Pakistan ein in der Geopolitik wichtiges Land ist. Die USA versuchen ihren Einfluss in dem Land zu erhalten und auszubauen, aber in Pakistan gibt es immer wieder Tendenzen, sich vom US-Einfluss zu befreien. Möglicherweise sind auch die derzeitigen Unruhen in Pakistan im geopolitischen Zusammenhang zu sehen.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat zusammengestellt, was über die unübersichtliche Lage in Pakistan bekannt ist und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Was über die Lage in Pakistan nach der Verhaftung von Imran Khan bekannt ist

Nach der Verhaftung des ehemaligen Premierministers und Führers der Justice Movement Party (JMP), Imran Khan, am Vortag dauern die Unruhen in Pakistan am Mittwoch an. Der Politiker wird der Korruption während seiner Amtszeit beschuldigt.

Die Polizei nahm mehr als 1.000 Teilnehmer an Massendemonstrationen fest. Anhänger des verhafteten Premierministers gerieten mit der Polizei aneinander.

Die TASS hat einen grundlegenden Überblick über die Situation in Pakistan zusammengestellt.

Womit alles begann

Im April 2022 wurde der amtierende Premierminister Khan durch ein Misstrauensvotum abgesetzt. Kurz zuvor hatte er von einer Bedrohung seiner Regierung durch die USA und innenpolitische Gegner gesprochen.

Bereits im Herbst desselben Jahres hatte die Wahlkommission der Islamischen Republik Khan von den Wahlen ausgeschlossen und ihn wegen seines „unsachgemäßen“ Umgangs mit Finanzunterlagen während seiner Zeit als Premierminister für fünf Jahre von der Ausübung öffentlicher Ämter ausgeschlossen. Khan wurde außerdem verdächtigt, Gelder aus dem Verkauf von Geschenken ausländischer Staatsoberhäupter (die in einem speziellen Depot hinterlegt werden sollen) veruntreut zu haben.

Am 9. Mai wurde Khan aufgrund eines am 1. Mai ausgestellten Haftbefehls vom Obersten Gerichtshof in Islamabad in Gewahrsam genommen. Der Grund war eine Anklage wegen Korruption und der Verwendung des Al Qadir Trust Fonds des ehemaligen Premierministers zur Geldwäsche. Den Ermittlern zufolge hatte der Politiker während seiner Amtszeit als Premierminister rund 175,5 Millionen Dollar von einer Immobilienfirma in Großbritannien gewaschen.

Zusammenstöße mit der Polizei und Verhaftungen von Oppositionsführern

Die Inhaftierung Khans löste massive Proteste in den wichtigsten Städten Pakistans aus, darunter Islamabad und Karatschi, Lahore, Peshawar, Quetta, Haripur, Faisalabad und Rawalpindi.

Oppositionelle Demonstranten haben Vandalismus begangen und sich gewaltsame Zusammenstöße mit den Ordnungskräften geliefert. Mehr als 1.050 Demonstranten wurden bei den Unruhen bisher festgenommen. Es gibt Berichte über Todesopfer und Verletzte bei den Protesten.

Unmittelbar nach Khans Festnahme erklärte die Polizei von Islamabad, sie habe „die Situation unter Kontrolle“. Allerdings ist der Autoverkehr im Westen der Hauptstadt aufgrund von Zusammenstößen blockiert. Die Strafverfolgungsbehörden berichten von Aktivisten, die Bäume in Brand setzten, Molotow-Cocktails und Steine warfen. Einige Oppositionelle haben Schusswaffen.

Um die Lage zu stabilisieren, haben die Strafverfolgungsbehörden begonnen, führende Vertreter der JMP festzunehmen. Bislang befinden sich der Generalsekretär der „Bewegung für Gerechtigkeit“, Asad Umar, und der ehemalige pakistanische Außenminister Shah Mehmood Qureshi in Haft.

Appell an die Armee und Einschränkung der Freiheitsrechte

Die Provinzregierungen von Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Belutschistan und der Hauptstadt Islamabad haben daraufhin die pakistanische Armee um Hilfe bei der Aufrechterhaltung der Ordnung gebeten.

Das Innenministerium der Islamischen Republik hat die Entsendung von Armeeeinheiten nach Punjab zur „Unterstützung der Zivilbehörden“ bereits genehmigt. Die Anzahl der Truppen sowie der Zeitpunkt und die konkreten Gebiete, in denen sie eingesetzt werden sollen, müssen noch von der örtlichen Verwaltung festgelegt werden.

Vor dem Hintergrund der landesweiten Proteste wurde der Zugang zum Internet eingeschränkt. Ein TASS-Korrespondent berichtet, dass das mobile Internet vollständig eingestellt wurde, während die Verbindung über das Kabelnetz eingeschränkt ist. Seit Dienstag ist es unmöglich, auf Twitter, Facebook und YouTube zuzugreifen.

In Islamabad wurde ein Verbot von Massenveranstaltungen verhängt und die Kontrollpunkte der Polizei wurden verstärkt. Im Stadtzentrum bleibt es ruhig.

Ende der Übersetzung

