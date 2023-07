Nach Russlands Ausstieg

Nachdem Russland aus dem Getreideabkommen ausgestiegen ist, gibt es nur noch geringe Hoffnungen auf seine Rettung, da der Westen seinen Teil des Abkommens nicht umsetzen will.

Im russischen Fernsehen wurde eine Reportage über das Getreideabkommen und seine mögliche Zukunft gezeigt, die ich übersetzt habe, weil sie zeigt, wie in Russland über das Thema berichtet wird.

Beginn der Übersetzung:

In die Geschichte eingegangen, könnte aber in anderer Form zurückkehren: Was wurde aus dem Getreideabkommen?

„Im Laufe des Jahres, in dem das Getreideabkommen in Kraft war, hat das Kiewer Regime unter seinem Deckmantel erhebliche militär-industrielle, Treibstoff- und Lagerkapazitäten in den Gebieten seiner Schwarzmeerhäfen aufgebaut.“ Die Position Russlands im UN-Sicherheitsrat war eindeutig, hat die Teilnehmer waren aber kaum überrascht. Einige von ihnen schicken Kiew ordentlich Waffen und es wäre naiv von ihnen zu glauben, dass Moskau so ein Getreideabkommen verlängern würde. Das haben wir auch nicht getan.

Das heißt, Moskau gibt keine Sicherheitsgarantien mehr für die Ausfuhr von ukrainischem Getreide aus den Schwarzmeerhäfen. Wir hatten das Recht, das zu tun. Der Westen hat die Beschränkungen für die Ausfuhr von russischen Lebensmitteln, Düngemitteln und Abrechnungen über das internationale SWIFT-System nicht aufgehoben, obwohl er das versprochen hatte. Die Hysterie setzte sofort ein: Man hat sich darauf vorbereitet. Aber selbst westliche Wirtschaftsexperten glauben, dass das nicht stimmt: Der Markt ist stabil.

Die Situation erwies sich auch für die Ukraine als Moment der Wahrheit. Wladimir Selensky versuchte, militärische Unterstützung durch westliche oder türkische Schiffe zu erhalten, um seine Schiffe zu begleiten, was aber abgelehnt wurde. Er bat Polen um die Annahme von Getreide, doch der polnische Ministerpräsident sagte nein. Und Kiew nannte ihn einen Populisten.

Das letzte Trockenladungsschiff verließ den Hafen von Odessa und nahm am 16. Juli, einen Tag vor Auslaufen des Getreideabkommens, Kurs auf Istanbul. Es war das türkische Schiff TQ Samsun. Am nächsten Tag wurde klar: Die Drohungen des US-Außenministeriums und die Andeutung irgendwelcher diplomatischer Kosten für Moskau halfen nicht. Russland hat seine Teilnahme an der Schwarzmeer-Initiative ausgesetzt.

Der Westen hatte ein ganzes Jahr Zeit, die Bedingungen des Abkommens zu erfüllen. Moskau erfüllte seinen Teil des Abkommens sowohl, als das Getreide woanders hingebracht als geplant wurde, als auch als Kiew begann, den humanitären Korridor für Terrorangriffe zu nutzen.

„Wir haben dieses Abkommen immer wieder verlängert und bei der Verlängerung haben wir einfach wunderbare Ausdauer, Geduld und Toleranz bewiesen. Wir hofften, dass unsere ausländischen Kollegen endlich beginnen würden, die vereinbarten und genehmigten Parameter und Bedingungen vollständig einzuhalten. Doch nichts dergleichen ist geschehen, sondern nur ständig neue Forderungen an Russland“, sagte der russische Präsident Wladimir Putin in diesem Zusammenhang.

„Das ist eine absolute Unverschämtheit und ein Rücksichtslosigkeit. Versprechungen und leeres Geschwätz. Und damit haben sie sich nur selbst kompromittiert. Sie haben alles getan, um das Abkommen zum Scheitern zu bringen, und heute belügen sie, wie man bei uns sagt ohne rot zu werden, praktisch die ganze Welt, indem sie sagen, dass Russland angeblich die Schuld am Scheitern des Abkommens trägt. Außerdem wird Russland für fast alle Katastrophen der Bevölkerung afrikanischer Länder und einer Reihe anderer Länder verantwortlich gemacht. Länder, die der Westen einst selbst ausgeraubt und in die Tiefe der Kriege, des Hungers und der Armut gestürzt hat, und die er nun im Rahmen seines neokolonialen Systems weiter ausplündert. Außerdem hat er schamlos vom Getreideabkommen profitiert“, betonte der russische Staatschef.

Am 22. Juli letzten Jahres wurden in Istanbul zwei miteinander verbundene Abkommen unterzeichnet. Das erste ist die Schwarzmeer-Initiative für den Export von ukrainischen Lebensmitteln und russischem Ammoniak. Das zweite ist ein Memorandum zwischen Russland und den Vereinten Nationen über die Normalisierung der Ausfuhr von Agrarprodukten und Düngemitteln aus Russland. Innerhalb einer Woche funktionierte das erste Paket bereits: Der humanitäre Korridor und das Koordinierungszentrum in Istanbul wurden eingerichtet. Bald verließ das erste Trockenfrachtschiff Odessa. Mit anderen Worten: Russland erfüllte alle seine Verpflichtungen. Doch das Memorandum mit der UNO bestand nur auf dem Papier.

Es wurde nichts unternommen, um die Sanktionen gegen die Lieferung von Agrarprodukten und Düngemitteln aufzuheben, um den Zugang der Rosselchosbank zum SWIFT-System wiederherzustellen, ohne das gegenseitige Abrechnungen nicht möglich sind, um Schiffe und deren Zugang zu den Häfen zu versichern, um Ersatzteile für Landwirtschaftsmaschinen und die Düngemittelindustrie zu liefern. Stattdessen hat die EU seit Juli letzten Jahres fünf neue Sanktionspakete verabschiedet. Die russischen Landwirte haben Verluste in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar erlitten.

Zur gleichen Zeit stecken die russischen Schiffe mit Mineraldünger in Häfen fest. Von den 260.000 Tonnen dieser Produkte, die in Lettland, Estland, Belgien und den Niederlanden blockiert sind, haben nur zwei Ladungen den Hafen verlassen, etwa ein Fünftel davon sind nach Malawi und Kenia gegangen. Das ist ein kostenloses, rein humanitäres Projekt. Die Ammoniak-Pipeline Togliatti-Odessa, die im Rahmen des Abkommens funktionieren sollte, hat das Kiewer Regime einfach in die Luft gejagt. Das UN-Sekretariat, der Garant des Abkommens, hat damals geschwiegen, sich aber jetzt zu Wort gemeldet.

„Ich bedauere zutiefst die Entscheidung der Russischen Föderation, die Umsetzung der Schwarzmeer-Getreideinitiative zu beenden“, sagte der Generalsekretär der UNO, António Guterres.

Gleichzeitig habe sich die UN-Führung, so Wladimir Putin, offenbar aufrichtig bemüht, Versprechen zu erfüllen. Aber nichts sei gelungen. Der Widerstand bestimmter einflussreicher Kräfte war offenbar zu stark. Und nun schütteln alle den Kopf, schnalzen mit der Zunge und geben Moskau die Schuld.

„Ich denke, für diejenigen, die immer noch an Wladimir Putins Engagement für das Gemeinwohl gezweifelt haben, ist die Antwort ganz klar. Er hat beschlossen, Lebensmittel in eine Waffe zu verwandeln“, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron.

Diese Empörung ist äußerst heuchlerisch und zynisch, vor allem wenn man sich die realen Statistiken ansieht, die zeigen, dass während der gesamten Periode der Schwarzmeerinitiative fast 33 Millionen Tonnen Fracht aus der Ukraine exportiert wurden. Davon gingen 70 Prozent oder 26 Millionen Tonnen in Länder mit hohem und mittlerem Einkommen, einschließlich der EU. Auf die ärmsten Länder – Jemen, Äthiopien, Somalia, Afghanistan und Sudan – entfielen weniger als drei Prozent oder 900.000 Tonnen.

Mit anderen Worten: Das Abkommen hatte von Anfang an einen rein kommerziellen und keinen humanitären Hintergrund. Die westlichen Medien drängen auf Mitleid, indem sie ukrainische Bauern auf ihre Bildschirme bringen.

„Diese ukrainischen Bauern bauen Weizen, Sonnenblumen und Mais auf 1.500 Hektar Land an“, zeigen die westlichen Medien Bauern, die ihre Ernte nicht verkaufen können.

Was sie nicht erwähnen, ist, dass diese Hektar nicht den Ukrainern gehören: Der Ackerbauer arbeitet für amerikanische Konzerne. Die Meere aus Mais und Weizen, 17 Millionen Hektar, gehören Cargill, Dupont und Monsanto.

Der Westen verdient doppelt: erst am Verkauf des billigen ukrainischen Getreides nach Europa und dann an den Fertigprodukten aus dem Getreide mit hohem Mehrwert. Jetzt beschweren sie sich, dass die Preise steigen.

„In den letzten 24 Stunden sind die Weizenpreise auf beiden Seiten des Atlantiks um acht Prozent gestiegen. Das wird viele arme Menschen auf der ganzen Welt hart treffen“, sagt Matthew Hollingworth vom Welternährungsprogramm in der Ukraine.

Die Getreidepreise sind tatsächlich gestiegen, aber das hat nichts mit den Armen und Ärmsten zu tun. In der EU, wo die Inflation im vergangenen Jahr absolute Rekorde brach und sich in diesem Jahr ein wenig stabilisiert hat, machen sich die Menschen Sorgen um ihre Geldbörsen.

Der italienische Verteidigungsminister, der bestätigte, dass Afrika einen winzigen Prozentsatz des ukrainischen Getreides erhalten hat, äußert im Wesentlichen die gleichen Bedenken: „Alles ist miteinander verbunden und das ist sicherlich ein Grund zur Sorge. 95 Prozent des ukrainischen Getreides werden in Länder außerhalb Afrikas exportiert, aber wenn diese Länder kein Getreide haben, suchen sie es woanders, was unweigerlich zu höheren Weltmarktpreisen führt.“

Der Westen versucht weiterhin, alle davon zu überzeugen, dass die Welt ohne ukrainisches Getreide nicht auskommt und dass die ärmsten Länder einfach nicht überleben werden. In Wirklichkeit ist das nicht der Fall. Die Rechnung ist ganz einfach: Auf die Ukraine entfallen weniger als fünf Prozent der Weltproduktion der gefragten Getreideart Weizen. Der Anteil Russlands liegt bei 20 Prozent. Wenn es gewünscht wird, kann unser Land alle ukrainischen Lieferungen sowohl auf kommerzieller als auch auf kostenloser Basis ersetzen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass in diesem Jahr wieder eine Rekordernte erwartet wird.

Kiew hat bereits beschlossen, dass es auch nach dem Rückzug Russlands aus dem Abkommen weiterhin Getreide aus Odessa über den Schwarzmeerkorridor transportieren kann.

„Die Schwarzmeer-Getreideinitiative kann und sollte auch ohne Russland funktionieren“, sagte der ukrainische Präsident Wladimir Selensky.

Um Missverständnissen vorzubeugen, erklärte das russische Verteidigungsministerium: Der Rückzug Russlands aus dem Abkommen bedeutet, dass ab dem 20. Juli, 00.00 Uhr Moskauer Zeit, alle Schiffe, die in den Gewässern des Schwarzen Meeres ukrainische Häfen anlaufen, als potenzielle Träger militärischer Ausrüstung betrachtet werden.

Dementsprechend werden die Flaggenstaaten dieser Schiffe als auf der Seite Kiews an dem ukrainischen Konflikt beteiligt betrachtet.

„Wir sind gezwungen festzustellen, dass das Kiewer Regime im Laufe des Jahres, in dem das Getreideabkommen in Kraft war, unter seinem Deckmantel erhebliche militär-industrielle, Treibstoff- und Lagerkapazitäten in den Gebieten seiner Schwarzmeerhäfen aufgebaut hat. Außerdem wurden dort zahlreiche ukrainische Soldaten und ausländische Söldner stationiert. Mit der Auflösung des Abkommens haben wir nun die Möglichkeit, diese Situation zu ändern“, sagte Dmitri Poljanskij, erster stellvertretender Gesandter Russlands bei der UNO.

Darüber hinaus wurde eine Reihe von Seegebieten im nordwestlichen und südöstlichen Teil der internationalen Gewässer des Schwarzen Meeres vorübergehend als gefährlich für die Schifffahrt erklärt. Das Außenministerium erklärte, was in der Praxis passieren kann.

„Wir müssen uns vergewissern, ob ein Schiff mit etwas Schlechtem unterwegs ist. Das bedeutet, dass wir uns erkundigen und es gegebenenfalls inspizieren müssen, um sicherzugehen, ob es sich um so ein Schiff handelt oder nicht. Ich denke, das macht Sinn, vor allem nach den Terroranschlägen, die passiert sind. Jetzt gibt es keinen humanitären Seekorridor mehr, sondern eine Zone mit erhöhter militärischer Gefahr“, sagte der stellvertretende Außenminister Sergej Verschinin.

Selensky und sein Team haben die ganze Woche über so getan, als sei nichts geschehen. Sie haben Briefe an Ankara und die UNO geschickt und angeboten, Schiffe durch die Territorialgewässer Bulgariens, der Türkei und Rumäniens zu führen. Aber die Ukraine kann offensichtlich keine Sicherheit für Handelsschiffe in Form einer Begleitung von Militärschiffen bieten, sie hat nämlich keine Marine. Die Idee war also, jemand anderen damit zu beauftragen, offensichtlich die Türkei. Ein hochrangiger türkischer Beamter erklärte gegenüber Bloomberg, dass Ankara sich nicht auf so ein Abenteuer einlassen würde. Außerdem würden die Versicherungskosten für Schiffe mit derartigen Risiken explodieren und kein Transportunternehmen könne sich das leisten. Auch Washington ist sich dessen bewusst.

„Die USA sagten, dass eine Begleitung der Ladung keine Option sei, und der Versicherungsmakler Marsh setzte am Dienstag sein Programm zum Export von Getreide aus der Ukraine wegen der sich abzeichnenden Probleme aus“, schrieb Bloomberg.

„Kein vernünftiger Geschäftsmann würde Schiffe ohne Versicherung schicken“, sagte Vassilis Mouis, Geschäftsführer von Doric Shipbrokers, einem griechischen Unternehmen, das bereits Schiffe durch den Korridor geschickt hat. Ohne den Schutz des sicheren Korridors „ist der Handel mit der Ukraine tot“, so Bloomberg.

Der Transport auf dem Landweg ist teuer. Aber offenbar ist das jetzt die einzige Option. Die osteuropäischen Länder haben zwar das Einfuhrverbot für ukrainisches Getreide erneut verlängert und damit Brüssel vor vollendete Tatsachen gestellt, aber sie haben den Transit noch nicht verboten. Sollte sich der Westen entschließen, seinen Teil des Abkommens zu erfüllen, lässt Russland die Tür offen.

„Anstatt den Ländern zu helfen, die wirklich in Not sind, hat der Westen das Getreideabkommen für politische Erpressung genutzt und es dazu noch, wie ich schon sagte, zu einem Mittel gemacht, um transnationale Konzerne – Spekulanten auf dem globalen Getreidemarkt – zu bereichern“, sagte Putin. „Ich möchte betonen, dass wir nicht gegen das Abkommen als solches sind und sicherlich die Möglichkeit einer Rückkehr zu diesem Abkommen in Betracht ziehen werden, aber nur unter einer Bedingung: wenn alle zuvor vereinbarten Grundsätze der Beteiligung Russlands an diesem Abkommen vollständig berücksichtigt und vor allem umgesetzt werden.“

Generell hat das Getreideabkommen noch nicht das Zeitliche gesegnet, aber in dieser Form ist es definitiv in die Geschichte eingegangen, wie es der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan ausdrückte. Er bekundete seine Absicht, die Möglichkeit seiner Wiederaufnahme mit dem russischen Präsidenten persönlich zu besprechen.

Ende der Übersetzung

