Weiterer Rückschlag für die USA: Syrien kehrt in die Arabische Liga zurück

Geopolitik

Die USA wollten den syrischen Präsidenten Assad stürzen und haben es vorübergehend geschafft, Syrien international zu isolieren. Sogar aus der Arabischen Liga wurde das Land ausgeschlossen. Nun kehrt Syrien in die Liga zurück - eine weitere Niederlage für die USA.

Dass die USA ihre Macht im Nahen Osten immer schneller verlieren, ist nicht neu. Saudi-Arabien stellt sich recht offen gegen die USA, indem es trotz deren Forderung, die Ölförderung zu erhöhen, die Ölförderung weiter senkt. Und das auch noch in offener Absprache mit Russland. Außerdem sind die Saudis vom Petro-Dollar abgerückt und handeln ihr Öl mit den Chinesen nun in Yuan – ein weiterer schwerer Schlag für die USA.

Hinzu kommt, dass Saudi-Arabien sich dem US-Erzfeind Iran wieder annähert, die Länder wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen haben und gegenseitige hochrangige Staatsbesuche planen. Die Annäherung zwischen den Saudis und dem Iran verlief parallel zur Annäherung der Saudis an Assads Syrien. Da der Iran und Syrien Verbündete sind, mussten diese beiden Entwicklungen parallel ablaufen.

Syrien, die Türkei und Russland

Ende letzten Jahres habe ich darüber berichtet, dass auch Gespräche zwischen der Türkei und Syrien stattfinden, um den Streit beizulegen und den Krieg zu beenden. Damals hatten die Gespräche gerade begonnen, aber Erdogan wurde gefragt, wie die Chancen auf ein Treffen mit dem syrischen Präsidenten Assad stehen. Erdogans Antwort war:

„Das erfordert jedoch Treffen der Geheimdienste, dann der Verteidigungsminister und schließlich der Außenminister. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Gespräche wird es möglich sein, über ein Treffen der Staatschefs zu sprechen. Ich habe Herrn Putin das vorgeschlagen und er hat die Initiative positiv aufgenommen. Dies wird der Beginn einer Reihe von Verhandlungen sein“

In der Folgezeit gab es viele Meldungen über den Stand der Verhandlungen und über Gespräche. Ende April fand in Moskau ein Treffen der Verteidigungsminister der drei Länder statt. Die liefen anscheinend gut, denn danach gab es Spekulationen, dass ein Treffen der Präsidenten Syriens, Russlands und der Türkei Anfang Mai stattfinden könnte, wobei allerdings unter anderem die anstehenden Wahlen in der Türkei als Hindernisgrund genannt wurden.

Die Arabische Liga und Syrien

Parallel dazu hat sich Saudi-Arabien an Syrien angenähert. Am 18. April besuchte der saudische Außenminister schließlich Damaskus und lud Assad ein, Saudi-Arabien zu besuchen. Assad seinerseits erklärte, dass der Wiederaufbau seines Landes ohne Hilfe der Arabischen Liga kaum möglich sei.

Am 1. Mai wurde offensichtlich, dass alle Versuche der USA, die arabischen Staaten zu einer Fortsetzung der anti-syrischen Politik zu bewegen, gescheitert sind. An dem Tag haben diverse arabische Staaten, darunter Saudi-Arabien und der Irak, gefordert, dass alle ausländischen Truppen Syrien verlassen sollen. Das war eine offene Ohrfeige für die USA, die immer noch Teile Nordwest-Syriens besetzt halten und dort die syrischen Ölquellen ausplündern und das syrische Öl auf eigene Rechnung verkaufen.

Am 7. Mai folgte die nächste Ohrfeige für die USA, denn an dem Tag haben Außenminister der Arabischen Liga die Rückkehr Syriens in die Organisation beschlossen. Am gleichen Tag hat Assad mit dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate ein Telefonat geführt und ihm für seine Rolle bei der Verbesserung der Beziehungen zwischen Syrien und den anderen arabischen Staaten gedankt.

Katar scheint der einzige arabische Staat zu sein, der weiterhin gegen eine Rückkehr Syriens in die Arabische Liga ist.

Dass die USA über diese Entwicklungen – gelinde gesagt – nicht erfreut sind, zeigte die amerikanische Reaktion über die Rückkehr Syriens in die Arabische Liga:

„Wir haben diese Meldungen gelesen. Wir glauben nicht, dass Syrien es jetzt verdient, in das Arabische Liga zurückzukehren, und wir haben mit allen unseren Partnern darüber gesprochen.“

Der US-geführte Westen ist mit seinen Versuchen, Syrien zu isolieren, gescheitert und Syrien kehrt auf die internationale Bühne zurück. Dass die arabischen Staaten einen Wunsch der USA nach dem anderen ignorieren, zeigt, wie sehr die USA im Nahen Osten an Gewicht verloren haben.

