Wer schreibt hier die Geschichte um?

Zweiter Weltkrieg

Der 8. und 9. Mai haben gezeigt, wie sehr Deutschland die Geschichte umschreibt.

Es ist unglaublich, aber zum Gedenken an den Sieg über den Nationalsozialismus wurden die sowjetische und russische Flagge in Deutschland verboten. Unabhängig davon, wie man zur Sowjetunion oder zum heutigen Russland stehen mag, sollte die Erinnerung an den Krieg gerade für die Deutschen besonders wichtig sein. Das zumindest behaupten die deutschen Politiker ständig, wenn sie mit der deutschen Schuld die unverbrüchliche Aufgabe erklären, sich für Israel einzusetzen.

Gedenken am 8. und 9. Mai nicht gewollt

Ich will keine Opfer aufrechnen, aber neben sechs Millionen ermordeten Juden sind auch etwa 27 Millionen Sowjetbürger den Nazis zum Opfer gefallen und die Sowjetunion hat militärisch die Hauptlast des Krieges getragen. Da sollte es doch eine Selbstverständlichkeit sein, dass am Tag des Andenkens an das Kriegsende die sowjetische Flagge gezeigt werden darf. Und übrigens auch die russische, denn Russland ist nun einmal der Rechtsnachfolger der Sowjetunion.

In Berlin hat die Polizei sogar den Marsch des „unsterblichen Regiments“ aufgehalten, mit dem Russen und andere ehemalige Sowjetbürger und ihre Nachkommen die sowjetischen Opfer der Krieges ehren. Egal, welche Verbrechen die israelische Regierung zum Beispiel gegen die Palästinenser auch begehen mag, niemand in Deutschland käme deshalb auf die Idee, eine Gedenkkundgebung an die jüdischen Opfer der Nazis zu behindern.

Die Gedenkfeier der Berliner Senatskanzlei fand folgerichtig ohne den russischen Botschafter statt, wie die Senatskanzlei auf Twitter zeigte:

„Stilles Gedenken an der Neuen Wache am heutigen #TagderBefreiung vom Nationalsozialismus vor 78 Jahren zusammen mit dem Regierenden Bürgermeister @kaiwegner, dem ukrainischen Botschafter @Makeiev und Staatsminister @tobiaslindner (@AuswaertigesAmt).“

Und als Alt-Bundeskanzler es gewagt hat, zur Gedenkveranstaltung in der russischen Botschaft in Berlin zu gehen, da gab es dafür sogar einen medialen Shitstorm.

Grüne vergewaltigen die Geschichte

Katrin Göring-Eckardt hat auf Twitter ein Foto einer Wand im Reichstag gepostet, auf der Soldaten der Roten Armee bei der Einnahme des Gebäudes mit Holzkohle Nachrichten an die Nachwelt hinterlassen haben. Dazu schrieb sie:

„An den Wänden des Reichstagsgebäudes findet man Inschriften von Soldaten der Roten Armee. Auch aus Kyjiw, Odesa und Charkiw. Dem 2. Weltkrieg fielen über 8 Mio Ukrainer*innen zum Opfer. Daraus erwächst für Deutschland heute und immer eine besondere Verantwortung.“

An den Wänden des Reichstagsgebäudes findet man Inschriften von Soldaten der Roten Armee. Auch aus Kyjiw, Odesa und Charkiw. Dem 2. Weltkrieg fielen über 8 Mio Ukrainer*innen zum Opfer. Daraus erwächst für Deutschland heute und immer eine besondere Verantwortung. #TagderBefreiung pic.twitter.com/PG0z64boFq — Katrin Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) May 8, 2023

Warum, Frau Göring-Eckhardt, trägt Deutschland Ihrer Meinung nach „eine besondere Verantwortung“ gegenüber den acht Millionen Ukrainern, die Opfer der Nazis geworden sind? Oder anders gefragt: Warum trägt Deutschland Ihrer Meinung nach keine besondere Verantwortung wegen der 21 Millionen Russen, Weißrussen, Kirgisen, Dagestaner, Tataren, Mongolen und anderer Völker der ehemaligen Sowjetunion, die zusätzlich zu den Ukrainern von den Nazis abgeschlachtet worden sind?

Es ist – sorry – einfach nur ekelerregend, wie die Grünen (und anderen hochrangigen Mitglieder der Blockparteien SPD, CDU, CSU und FDP) die Geschichte des Nationalsozialismus für ihre aktuellen politischen Zwecke missbrauchen. Das sind genau die Politiker, die ständig an die deutsche Schuld erinnern, aber sie selbst vergewaltigen die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte für ihre politischen Ziele.

Das ukrainische Nachrichtenportal UNIAN ließ seine Leser nach dem gescheiterten Mordanschlag auf den russischen Schriftsteller Sachar Prilepin sogar auf Telegram darüber abstimmen, welcher russischer Journalist als nächstes umgebracht werden solle. Übrigens brüstet sich UNIAN unwidersprochen damit, dass der Spiegel und die BBC seine Partner sind. Aber weder diese angeblich kritischen und den Menschenrechten verpflichteten Medien, noch westliche Politiker hatten daran etwas zu beanstanden.

Sogar Auschwitz ist nicht mehr heilig

Aus diesem aktuellen Anlass will ich aus einem Artikel zitieren, denn ich im Januar 2020 zum 75 Jubiläum der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee geschrieben habe. Den vollständigen Artikel finden Sie hier.

Der Spiegel hat damals folgendes Bild veröffentlicht, in dem er allen Ernstes behauptet hat, Auschwitz sei von der US-Armee befreit worden.

Das war kein Fake, denn einige Tage später hat Spiegel das auf Twitter selbst eingestanden:

„Uns ist in der Snapchat-Ausgabe von Donnerstagabend dieser extrem peinliche Fehler passiert, für den wir uns nur entschuldigen können. Wir haben ihn Freitag Vormittag korrigiert. Dass nun der Screenshot von Donnerstag kursiert, nehmen wir als gerechte Strafe an.“

Uns ist in der Snapchat-Ausgabe von Donnerstagabend dieser extrem peinliche Fehler passiert, für den wir uns nur entschuldigen können. Wir haben ihn Freitag Vormittag korrigiert. Dass nun der Screenshot von Donnerstag kursiert, nehmen wir als gerechte Strafe an. pic.twitter.com/jtoZTogwWc — DER SPIEGEL (@derspiegel) January 26, 2020

Das war kein „extrem peinlicher Fehler“ eines Opfers der deutschen Bildungsmisere, das aus irgendwelchen Gründen in der Spiegel-Redaktion arbeitet, diese „Fehler“ hatten an dem Tag System. Auch die US-Botschaft in Dänemark hat damals den gleichen „peinlichen Fehler“ gemacht. Die US-Botschaft in Dänemark hat zum Jahrestag der Auschwitz-Befreiung auf Dänisch getwittert:

„Heute ist Internationaler Holocaust-Gedenktag. Vor 75 Jahren befreiten amerikanische Soldaten das Lager Auschwitz-Birkenau.“

I dag er det International Holocaust Remembrance Day. For 75 år siden befriede amerikanske soldater Auschwitz-Birkenau lejren. #WeRemember https://t.co/XLz1AY13YZ — U.S. Embassy in the Kingdom of Denmark (@usembdenmark) January 27, 2020

Auch die EU hat sich an dem Tag der Geschichtsfälschung, angeschlossen. Die „Gemeinsame Erklärung der Präsidentin Ursula von der Leyen sowie der Präsidenten Charles Michel und David Sassoli im Vorfeld des 75. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz-Birkenau“ begann mit den Worten:

„Vor 75 Jahren haben die Alliierten das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit.“

Die Sowjetunion, die Auschwitz befreit hat, wurde von den höchsten EU-Vertretern mit keinen Wort erwähnt. Auch nicht ihr Rechtsnachfolger Russland oder die Millionen Opfer aus Russland und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken, die der Krieg und damit am Ende auch die Befreiung von Auschwitz gefordert hat.

Daran erkennt man sehr anschaulich, wie die westliche Propaganda arbeitet, denn auch die ukrainischen Opfer wurden damals nicht erwähnt. Die Ukraine war als Thema damals nicht in Mode, weil der Januar 2020 die Zeit war, als Selensky nach dem letzten Treffen im Normandie-Format in Kiew offen verkündete, dass Kiew das Minsker Abkommen nicht einhalten werde.

Das wollte man den Menschen in Europa damals natürlich nicht unter die Nase reiben, dabei wurde in dieser Zeit der Grundstein für die Eskalation des Donbass-Krieges gelegt, die Anfang 2022 unvermeidbar wurde.

Bei all dem, was im Westen derzeit offen praktiziert und wie die Geschichte des Zweiten Weltkrieges im Westen umgeschrieben wird, muss man sich nicht wundern, dass nicht nur die russische Regierung, sondern auch immer größere Teile der russischen Bevölkerung in der aktuellen Politik des Westens eine direkte Nachfolge der Nazis sehen.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen