Wie das russische Fernsehen das Duell Trump gegen DeSantis einschätzt

Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, hat seine Präsidentschaftskandidatur verkündet. Da der Westen Russland vorwirft, sich in US-Wahlen einzumischen, ist es interessant zu sehen, wie Russland das Duell Trump vs. DeSantis einschätzt.

An diesem Sonntag war der Bericht des USA-Korrespondenten im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens von der Präsidentschaftskandidatur des Gouverneurs von Florida dominiert. Ich habe den russischen Bericht wie fast jede Woche übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Ron DeSantis: unangenehm für Biden und unzuverlässig für Trump

Der erste Zahlungsausfall in der Geschichte der USA wird abgeblasen. Das Telefongespräch dauerte eineinhalb Stunden. Präsident Joseph Biden war nicht in der Stadt, sondern in Camp David. Parlamentspräsident Kevin McCarthy war an seinem Arbeitsplatz im Kapitol. Wer zuerst vor die Fernsehkameras trat, bekam die Umfragewerte.

„Ich habe gerade mit dem Präsidenten gesprochen und nach wochenlangen Gesprächen haben wir uns auf grundsätzliche Positionen geeinigt. Es gibt noch einiges zu tun, aber es ist eine grundsätzliche Einigung zum Wohle des amerikanischen Volkes – historische Ausgabenkürzungen und nachhaltige Reformen, die die Menschen aus der Armut holen und ihnen Arbeit geben werden“, sagte McCarthy.

Die Grundsatzabstimmung findet am Mittwoch statt, aber schon jetzt ist klar, dass das Weiße Haus inakzeptablen Ausgabenkürzungen zugestimmt hat – vor allem in einem Wahljahr. Aber es gab keine andere Möglichkeit: Die Fernsehsender haben Countdown-Zähler bis zum amerikanischen Staatsbankrott eingeblendet. Finanzministerin Janet Yellen sagte, dass dem Finanzministerium bis zum 5. Juni das Geld ausgehen werde.

Das heißt, wenn Biden keine Einigung mit den Republikanern erzielt hätte, wäre die US-Regierung im wahrsten Sinne des Wortes in eine Schieflage geraten. Am 5. Juni sind Zahlungen fällig, für die etwa 92 Milliarden Dollar benötigt werden, aber auf den Konten des Finanzministeriums wären zu diesem Zeitpunkt bestenfalls noch 30 bis 40 Milliarden übrig.

„Was das Schuldenlimit angeht, ist die Lage gut. Ich bin sehr optimistisch. Ich hoffe, dass wir heute Abend, bevor die Uhr 12 schlägt, einen klaren Beweis dafür haben werden, dass wir eine Einigung haben“, sagte Biden. „Der Grund, warum ich nach Camp David fahre, ist, dass der Geheimdienst daran arbeitet, das Haus kugelsicher zu machen, ich kann nirgendwo hin. Sie haben mir gesagt, dass ich fünf Wochen lang nicht zu Hause sein soll. Ich fahre also nach Camp David, weil meine Enkelin am Sonntag ihren Abschluss macht und ich so nah wie möglich an ihrer Abschlussfeier sein kann.“

Biden ist nicht der einzige, der Kinder und Enkelkinder hat. 57 Prozent der Amerikaner waren der Meinung, dass der US-Präsidenten und nicht die Republikanern in diesem entscheidenden Moment nachgeben sollte. Für Parlamentspräsident McCarthy ist es ein doppelter Erfolg. Obwohl er nicht der beliebteste Politiker ist, hat er in dieser Krise gut für sich geworben. Die Beliebtheitswerte des Sprechers sind auf 42 Prozent gestiegen. Wenn er nicht seinen Sitz im Repräsentantenhaus hätte, wäre es an der Zeit, über eine Präsidentschaftskandidatur nachzudenken. Allerdings ist es da schon eng – sechs Republikaner nehmen teil, und jetzt ist noch ein siebter hinzugekommen. Wenn auch ziemlich quietschend.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, wollte den Start seiner Kampagne so gerne von einem digitalen Podium aus verkünden, und Elon Musk wollte dieses Podium so gerne für ihn einrichten, dass es alle auf einmal traf, als die Wände des virtuellen Twitter-Raums, der mit 600.000 Menschen gefüllt war, zusammenbrachen.

Dann erklärte Musk lang und verwirrend, dass der Grund die Anzahl der Follower war. Er hat 140 Millionen Follower, das führte zur Überlastung. Aber die Meme-Fabrik, die in drei Schichten hämmerte, war nicht zu stoppen. Man erinnerte sich sofort daran, wie viele andere Fehlstarts der Milliardär Musk gehabt hat.

Sogar Biden ist wach geworden. Auf seinem Account erschien ein spöttischer Tweet mit dem Wortlaut „Dieser Link funktioniert“.

„Um seine wichtigsten Wähler zu erreichen, ist Twitter nicht der richtige Ort. Nur Linke und Journalisten sind dort, aber die Wähler der Schlüsselstaaten sind nicht dort. Tut mir leid, aber Sie haben einen Fehler gemacht. Das war nicht gut. Und wenn man eine Kampagne mit dem Slogan „Ich bin besser als Präsident Trump“ führt, muss man von Anfang an der Beste sein. Die Bekanntgabe der Nominierung ist der wichtigste Tag, wenn man versagt, verpasst man eine riesige Chance“, sagt der Fernsehmoderator Sean Spicer.

Donald Trumps Witze waren übrigens am lustigsten. Mit Hilfe der Deepfake-Technologie haben seine Leute eine Parodie des sensationellen Raums erstellt und ihn mit falschen Gästen bevölkert, deren Stimmen von den echten nicht zu unterscheiden waren. Alle möglichen Schurken warteten da auf DeSantis‘ Nominierung: der ehemalige Vizepräsident Dick Cheney, Adolf Hitler, der Teufel und ein anonymer FBI-Agent.

Jedenfalls war DeSantis‘ tatsächliche Leistung in diesem ganzen Zirkus mies.

„Das Publikum war wirklich riesig, das größte, das es je gab, es hat den Twitter-Raum zum Einsturz gebracht. Wir waren überwältigt von der Begeisterung, vor allem für die Zukunft unseres Landes. Ich kandidiere, um ein großes Comeback für ein Land anzuführen, das auf dem falschen Weg ist“, sagte DeSantis auf Fox News.

DeSantis‘ amerikanisches Comeback begann mit einem ziemlich guten Cashback. In den ersten 24 Stunden nach seiner Ankündigung, im Jahr 2024 für das Amt des Präsidenten zu kandidieren, sammelte er mehr als acht Millionen Dollar ein.

DeSantis‘ gesamtes Wahlkampfbudget beträgt fast 120 Millionen, mehr als das von Trump. Doch die Umfragewerte zeigen genau das Gegenteil: 54 Prozent Unterstützung für den Spitzenkandidaten der Republikaner und nur 24 Prozent für den zweitplatzierten Kandidaten. Im Golfsport nennt man das Hole-in-One: mit dem ersten Schlag ins Loch.

„Ich denke, er ist ein sehr unzuverlässiger Mann. Er war fast eine Leiche und suchte nach einem Job, ich habe ihn unterstützt. Und seine Umfragewerte sind sofort auf 30 Punkte gestiegen. Er ist unzuverlässig, aber das ist mir egal. Gerade heute sind die Umfragen aus Iowa gekommen, und ich liege in Führung, 30 oder 40 Punkte vor ihm. Auch das ist mir egal. Er hat kein Rückgrat. Wenn man keinen Charakter hat, wird Politik zu einem harten Geschäft“, sagte Trump über seinen Rivalen.

„DeSantis braucht eine Persönlichkeitstransplantation“, lautet Trumps Lieblingswitz über den Gouverneur von Florida, wo der ehemalige Präsident selbst wohnt. Der uncharismatische, aber effiziente DeSantis wird dort zum Beispiel dafür geliebt, dass er nicht die gesamte Wirtschaft in den Ruin getrieben hat.

„Er unterzeichnete ein Verbot der Transgender-Behandlung für Kinder, Einschränkungen bei der Nutzung von Umkleideräumen und ein Verbot des Schulunterrichts über Geschlechteridentität und sexuelle Orientierung. Außerdem führte er ein Verbot rassistischer Erziehungsprogramme gegen Schwarze und ein Verbot von Abtreibungen nach der sechsten Woche ein“, listet das amerikanische Fernsehen die Verdienste von DeSantis auf.

Mit den Abtreibungen ist der Gouverneur zu weit gegangen, genauso wie mit dem Krieg gegen Disneyland. Der Mann zu sein, der Mickey Mouse verbannt, ist nicht das beste Image in der amerikanischen Politik, egal wie man es dreht uns wendet. Am Ende ist ein Projekt, das Florida zweitausend neue Arbeitsplätze und eine Milliarde Dollar versprach, geplatzt, und DeSantis hat sich keine Freunde gemacht.

„Sehen Sie sich an, wie er spricht, wie er gestikuliert, wie er seine Politik gegenüber der Ukraine und Russland geändert hat. Das ist alles eine Kopie von Trump“, betonte die republikanische Politikerin Nikki Haley.

Das ist der Teil über die Ukraine. Moderator Tucker Carlson hat allen republikanischen Kandidaten die gleichen Fragen geschickt, und Trump, Haley und DeSantis haben sie beantwortet.

„Wir haben die potenziellen republikanischen Präsidentschaftskandidaten zur Ukraine befragt. DeSantis wendet sich vehement gegen die Haltung, die die meisten Republikaner in Washington zur Ukraine eingenommen haben. Hier ist sein Zitat: „Die USA haben viele lebenswichtige nationale Interessen, wie den Schutz der Grenzen, die Überwindung der Krise der Kampfbereitschaft des Militärs. Eine weitere Einmischung in den Territorialstreit zwischen der Ukraine und Russland gehört nicht zu diesen Interessen“, zitierte Carlson den Politiker.

DeSantis musste diese Worte bald wieder zurücknehmen. Es wurde ihm erklärt, er wurde bedrängt. Er ist jetzt viel vorsichtiger: „Was die Geschehnisse in Osteuropa angeht. Ich möchte auf jeden Fall, dass die Dinge dort geklärt werden. Ich will keine Eskalation des Krieges. Aber ich will auch nicht, dass die USA und unsere Armee in einen Krieg in Russland oder der Ukraine verwickelt werden.“

Das ist alles irgendwie stromlinienförmig, irgendwie nicht direkt. Dieses ehrgeizige Double ist eindeutig zu träge und für Trump, an dessen grelle Emotionen man gewöhnt ist, ein Aktivposten. Auf die Frage nach einer Begnadigung derer, die für den Sturm auf das Kapitol verurteilt wurden, geriet DeSantis ins Schwimmen.

„Denken Sie, dass die wegen des Sturms vom 6. Januar Verurteilten es verdienen, dass ihre Fälle von einem republikanischen Präsidenten überprüft werden?“

„Wir werden alle Fälle aufdecken, in denen die Regierung gegen unerwünschte Gruppen vorgegangen ist, und wir werden uns um eine gerichtliche Klärung bemühen. Ich sage nur soviel: Jeder Fall von politisch motivierter Voreingenommenheit wird gesondert geprüft werden“, war seine unbestimmte Antwort.

Direktheit wird Richard Barnett von jedem republikanischen Präsidenten erwarten. Gerade wurde er zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Am 6. Januar gehörte er zu der Menge, die das Capitol stürmte. Der 60-jährige Mann schlängelte sich durch die Korridore des Kongresses und erreichte das Büro der Parlamentspräsidentin. Sein Foto mit seinen Füßen auf dem Schreibtisch von Nancy Pelosi wurde zu einem der berühmtesten Fotos des Tages. Barnett wurde nach drei Tagen festgenommen und verbrachte hundert Tage in einer Zelle. Zu Beginn des Prozesses beschwerte er sich in einem Interview mit uns darüber, wie er und andere hinter Gittern behandelt wurden.

„Einmal bin ich in der Haftanstalt aufgewacht, bin früh aufgestanden. Und ein anderer Patriot kam zu mir und sagte: Meinem Freund aus der Nachbarzelle ist etwas passiert. Wahrscheinlich wurde er ohnmächtig, fiel hin und schlug sich den Kopf an. Im Spiegel hat er sich nicht wiedererkannt. Sein Gesicht sah aus wie Rinderhackfleisch. Seitdem ist er auf einem Auge blind und fällt jeden Tag in Ohnmacht“, so Barnett.

Richard Barnett wird in Berufung gehen und auf bessere Zeiten warten, die Stuart Rhodes wahrscheinlich nicht so bald erlebt. Er ist der erste, der in dem Fall vom 6. Januar wegen Aufwiegelung und Gewaltanwendung zum Sturz der Bundesregierung verurteilt wurde. Er wird für eine lange Zeit eingesperrt.

„Der Gründer der paramilitärischen Gruppe Oath Keepers muss für 18 Jahre ins Gefängnis. Es ist die härteste Strafe von allen, die an den Ereignissen vom 6. Januar beteiligt waren. Stuart Rose ist der Verschwörung und einer Reihe anderer Straftaten angeklagt. Vor einem Richter sagte er: ‚Mein Verbrechen ist, dass ich mich gegen diejenigen gestellt habe, die unser Land zerstören'“, berichtet CBS.

Für den Anwalt, Yale-Absolventen und ehemaligen Fallschirmjäger forderte die Staatsanwaltschaft 25 Jahre Gefängnis. Rhodes sagte in seiner letzten Erklärung, er betrachte sich nicht als politischen Gefangenen. Er versprach, das kriminelle Regime von seiner Gefängniszelle aus zu entlarven. Auch andere Teilnehmer des Angriffs auf das Kapitol wurden in diesem Fall angeklagt. Die Oath Keepers zählen 30.000 Mitglieder.

Das harte Urteil für Rhodes und seine Mitstreiter, unter denen sich viele Ex-Militärs befinden, sendet gleich mehrere Signale: an die amerikanischen Sicherheitskräfte, damit sie sich daran erinnern, für welche Seite sie sich entscheiden müssen; an die Trumpisten, damit sie verstehen, dass man immer an sie herankommen wird; an Trump selbst, damit er keine plötzlichen Bewegungen macht.

