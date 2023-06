Wie der Spiegel Russland mit Terrorgruppen gleichsetzt

Propaganda

Der Spiegel hat mehrere Artikel über Amerikaner veröffentlicht, die angeblich oder tatsächlich als Geiseln gehalten werden, um die USA zu erpressen. Die Artikel sind Paradebeispiele für Propaganda nach Lehrbuch.

Am Abend des 4. Juni veröffentlichte der Spiegel auf seiner Seite einen sehr langen Artikel, der auch in der Printausgabe des Spiegel veröffentlicht wurde und die Überschrift „Im Ausland inhaftierte Amerikaner – Die vergessenen Geiseln“ trägt. Die Linie ist damit schon vorgegeben, denn wenn US-Amerikaner im Ausland Verbrechen begehen, sind sie laut Spiegel keine Verbrecher, sondern „Geiseln“ des Staates, in dem sie gegen Gesetze verstoßen haben.

Propaganda nach Lehrbuch

Der Spiegel-Artikel ist ein klassisches Beispiel für Propaganda nach Lehrbuch, denn er ist hochemotional aufgebaut und präsentiert dem Leser viele Einzelschicksale von „Geiseln“, deren besorgte Angehörige er ausführlich zu Wort kommen lässt und auch zu jedem von ihnen große und emotionale Fotos zeigt. Der Artikel soll die Emotionen des Lesers ansprechen, nicht Informationen vermitteln.

Das ist eine der wichtigsten Propaganda-Regeln: Die Leser (oder Zuschauer) sollen emotionalisiert werden. Es geht nicht um Fakten, es geht um Emotionen. Wer emotionalisiert (also wütend, ängstlich oder auch euphorisch) ist, der schaltet sein analytisches Denken aus. Genau das soll Propaganda erreichen – sie soll nicht mit Argumenten überzeugen, sondern emotionalisieren, denn emotionalisierte Menschen sind leichter manipulierbar, also leichter lenkbar.

Der Spiegel-Artikel ist genau nach diesem Schema aufgebaut.

Nur einseitige Information

Der Spiegel-Artikel ist vollkommen einseitig, denn er lässt nur eine Seite zu Wort kommen. Wenn man schon über Einzelschicksale berichten will, wie der Spiegel es hier tut, dann sollte man zumindest beide Seiten zu Wort kommen lassen. Das tut der Spiegel aber nicht, er erklärt seinen Lesern nicht, was den Betroffenen in den Ländern, in denen sie verhaftet wurden, vorgeworfen wird. Das gipfelt in diesem Bild in dem Artikel, dem folgender Kommentar beigefügt ist:

„Geraubte Freiheit

Länder, in denen US-Amerikaner als Geiseln gehalten werden oder unrechtmäßig inhaftiert sind, 2023

Mindestens 59 Personen werden in 15 Ländern unrechtmäßig festgehalten“

Wer bestimmt eigentlich, was „rechtmäßig“ und „unrechtmäßig“ ist? Die USA? Für den Spiegel offensichtlich ja, denn er übernimmt dabei ungeprüft die Daten der US-amerikanischen NGO James W. Foley Legacy Foundation.

Suggestion ist alles

Nachdem der Spiegel den Leser des Artikels mit Einzelschicksalen emotionalisiert hat, beginnt der eigentliche Zweck des Artikels, nämlich die Gegner der USA mit Terroristen gleichzusetzen. Der Spiegel schreibt:

„Früher waren vor allem Terrorgruppen und Gangs für Geiselnahmen verantwortlich, heute sind es überwiegend staatliche Akteure wie Russland oder China, aber auch Syrien, Iran und Venezuela. Etliche prominente Fälle – »Wall Street Journal«-Korrespondent Evan Gershkovich, Basketballerin Brittney Griner, die Ex-Marineinfanteristen Trevor Reed und Paul Whelan – machten zuletzt Schlagzeilen, haben das Thema ins Bewusstsein Amerikas katapultiert.“

Als Beispiele werden nur Amerikaner genannt, die in Russland gegen Gesetze verstoßen haben, wobei deren Verhaftung in Russland durch die geschickte Verbindung mit dem Terrorgruppen dem Leser suggeriert, Russland sei ein Terrorstaat, der willkürlich „Geiseln“ nehme. Vor allem die Basketballerin Brittney Griner hat lange Zeit Schlagzeilen gemacht und wurde als Opfer russischer Willkür dargestellt.

Man kann es gut oder schlecht finden, aber in Russland gilt es als Drogenschmuggel, wenn jemand Marihuana, egal in welchen Mengen, ins Land bringt. Das hat Griner unbestritten getan, sie hat gegen geltende russische Gesetze verstoßen und wurde entsprechend verurteilt.

Die USA haben das als „unrechtmäßig“ bezeichnet, dabei gilt eine ganz einfache Regel: Man sollte sich in dem Land, in dem man ist, an die Gesetze des Landes halten.

Das gilt für alle in dem Artikel genannten „Geiseln“: Sie haben sich nicht an die Gesetze der Länder gehalten, in denen sie sich aufhielten. Dafür wird man nun einmal bestraft.

Was bei all dem verschwiegen wird

Der Spiegel-Artikel ist wie gesagt sehr lang und der zitierte Absatz ist gut eingebettet in viele emotional geschilderte Einzelschicksale. Es lohnt sich nicht, näher auf den Artikel einzugehen und das mit Zitaten zu belegen, es geht hier um das, was solche Artikel erreichen sollen. Sie sind nämlich reine anti-russische Propaganda, wie ein einfaches Beispiel zeigt.

In dem Spiegel-Artikel geht es um US-Bürger, die vor allem in Russland, aber auch in anderen, von den USA zu Gegnern erklärten, Ländern in Haft sind, wobei zwischendurch auch Beispiele Amerikanern eingestreut sind, die von Terrororganisationen wie dem IS gefangen gehalten wurden, damit der Spiegel-Leser nicht vergisst, dass die genannten Länder alle irgendwie Terrorstaaten sind.

Dass es sich dabei um einseitige Propaganda handelt, zeigt das Beispiel des US-Staatsbürgers chilenischer Herkunft Gonzalo Lira. Lira hat vor über einem Jahr schon mal Schlagzeilen gemacht, denn nach Beginn der russischen Intervention in der Ukraine hat er auf seinem YouTube-Kanal aus der Ukraine berichtet und was er dabei gezeigt hat, ließ die Kiewer Machthaber und ihre Politik ganz und gar nicht gut aussehen. Daraufhin verschwand er für einige Zeit spurlos, weil ihn der ukrainische Geheimdienst abgeholt hatte. Nach einiger Zeit tauchte er wieder auf und berichtete zumindest in groben Zügen von seiner Verhaftung durch den Geheimdienst.

Anfang Mai 2023 nun wurde Lira wieder vom ukrainischen Geheimdienst SBU verhaftet, dieses Mal wegen des Vorwurfs einer „Rechtfertigung der russischen Invasion“. Im Klartext wurde Lira in der Ukraine verhaftet, weil er die Regierung kritisiert und von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht hat.

Das ist für die US-Regierung jedoch kein Grund, aktiv zu werden und auch die westlichen Medien erwähnen den Fall Lira nicht. Im Archiv des Spiegel findet sich kein einziger Artikel über seine mehrmaligen Verhaftungen in der Ukraine. Spiegel-Leser sollen nicht wissen, was in der Ukraine wirklich vor sich geht.

Ein Journalist erinnerte den Sprecher des US-Außenministeriums kürzlich daran, dass die Verhaftung von Lira bereits mehrere Wochen zurückliegt, die US-Regierung jedoch immer noch nicht offiziell reagiert hat. Als Antwort bekam er lediglich, dass der Fall Lira dem US-Außenministerium durchaus bekannt sei und dass die Redefreiheit überall auf der Welt unterstütze. Doch auch auf nochmalige Nachfrage wurde nicht mitgeteilt, ob und welche Bemühungen die US-Regierung im Fall Lira unternommen hätte.

State Department refuses to say whether it will negotiate with Zelensky for the release of detained U.S. citizen Gonzalo Lira: pic.twitter.com/jTD58XjYnw — Liam Cosgrove (@cosgrove_iv) May 28, 2023

Eine neue Medienkampagne?

Zufall oder nicht, aber der Spiegel hat am nächsten Tag ein langes Interview mit der Überschrift „US-Unterhändler Bill Richardson – »Wir befinden uns in einer neuen Ära der Geiseldiplomatie«“ veröffentlicht, in dem es ebenfalls um die angeblichen US-Geiseln ging.

Ob des sich dabei um eine neue Medienkampagne handelt, oder ob der Spiegel nur wieder einen weiteren Trick anwendet, um seine anti-russische Propaganda unter das Volk zu bringen, werden wir sehen. Dass es sich dabei um nichts anderes als Propaganda handelt, sieht man daran, dass fast ausschließlich in Russland inhaftierte US-Bürger erwähnt werden, und dass Leute wir Gonzalo Lira, die in der Ukraine vom Geheimdienst abgeholt werden, gar nicht erwähnt werden.

Eigentlich müsste man sich darüber wundern, dass es überhaupt noch Menschen gibt, die Geld dafür ausgeben, den Spiegel und andere westliche Medien zu lesen, obwohl sie von denen Propaganda anstatt Journalismus vorgesetzt bekommen. Die Abonnenten von Medien wie dem Spiegel bezahlen noch dafür, sich belügen zu lassen.

Dass das funktioniert, liegt daran, dass auch andere westliche Medien nicht viel besser sind und ebenfalls alle Informationen weglassen, die nicht ins gewollte Bild passen.

