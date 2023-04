Wie die Bundeswehrreform in Russland eingeschätzt wird

Deutschland

Dass Bundeskanzler Scholz die Bundeswehrreform ausgerufen hat, ist nun ein Jahr her. In dieser Zeit wurde auch ein neuer Verteidigungsminister ernannt. Hier zeige ich, wie ein russischer Analyst auf das Projekt und seine Aussichten blickt.

Vor etwas über einem Jahr hat Bundeskanzler Scholz von einer „Zeitenwende“ gesprochen, das „Sondervermögen“ der Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro verkündet, das eigentlich „Sonderkredit“ heißen müsste, weil es mit zusätzlichen Schulden finanziert wird, und eine generelle Reform der Bundeswehr gefordert. Ein russischer Experte hat nach einem Jahr eine erste Bilanz gezogen und ich habe seine Analyse übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Pistorius‘ Soldaten: Die Reform der Bundeswehr nach einem Jahr

Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz Ende Februar 2022 ein massives Aufrüstungsprogramm für die Bundeswehr angekündigt hatte, erhielt die Diskussion um die Perspektiven des deutschen Revanchismus einen kräftigen Schub. Zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg versprach Berlin, eine so beeindruckende Summe für die Streitkräfte auszugeben. Während Deutschland am Ende der Merkel-Ära noch zu den Verletzern der NATO-Haushaltsdisziplin gehörte und die Militärausgaben weit unter den auf dem Bündnisgipfel in Wales 2014 vereinbarten zwei Prozent des BIP hielt, hat die Regierung Scholz begonnen, das Problem radikal anzugehen, indem sie einen Sonderfonds für Verteidigungsausgaben in Höhe von 100 Milliarden Euro eingerichtet hat. Dabei sollte auch der deutsche Militärhaushalt selbst schrittweise auf die NATO-Norm angehoben werden.

In Deutschland, wo pazifistische Einstellungen sehr weit verbreitet sind, stieß die angekündigte Reform der Bundeswehr insgesamt auf Verständnis. Und das nicht nur, weil die deutsche Öffentlichkeit durch die Eskalation der Ukraine-Krise verängstigt ist. Über den beklagenswerten Zustand der Bundeswehr wird spätestens seit Anfang der 2010er Jahre gesprochen. Die deutsche Presse machte Witze über Berichte über funktionsuntüchtige Panzer, Flugzeuge und U-Boote, über den Mangel an einfacher Munition und den Personalmangel der Armee nach der Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht. Der Posten des deutschen Verteidigungsministers war ab einem gewissen Zeitpunkt der undankbarste Posten in der Regierung. Dorthin wurde Merkels gescheiterte Nachfolgerin, die frühere CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, zu einer undankbaren Aufgabe geschickt. An ihre Stelle trat dann die Sozialdemokratin Christine Lambrecht, die für militärische Belange noch weniger geeignet war, aber die formellen und informellen Quoten der Regierung Scholz erfüllte.

Nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch der DDR sah die Bundeswehr keinen gleichwertigen Gegner mehr. Für ein Deutschland, das tief im Hinterland der NATO und der EU liegt, waren die Streitkräfte zu dem teuren Attribut einer einflussreichen Macht geworden, auf das man nicht verzichten konnte, aber für das man nur ein Minimum bezahlen wollte. Das hat zur Degenerierung einer der einst kampfstärksten Armeen Europas geführt. Der Abzug der Bundeswehrpräsenz aus Afghanistan und Mali war ein weiteres alarmierendes Symptom, das zeigt, dass die Streitkräfte der BRD nicht in der Lage sind, eigenständige Operationen durchzuführen, sondern sie nur unter der Führung der amerikanischen und europäischen Verbündeten durchführen können.

Mit anderen Worten: Die schrittweise Umwandlung der Bundeswehr in einen Koffer ohne Griff hat der Gesellschaft und den Politikern in Deutschland nicht mehr gefallen. Im Februar 2022 hatte die deutsche Regierung die Gelegenheit, ein neues Kapitel in ihrer Arbeit mit der Armee aufzuschlagen, ohne auf die bewährte pazifistische Tradition und Haushaltseinsparungen zu achten. Während ein gesellschaftlicher Konsens über die Waffenlieferungen an die Ukraine nicht zustande kam (die entsprechende Entscheidung löste eine Protestwelle aus), bleibt die Kritik des „pazifistischen“ Lagers an der Aufrüstung der Bundeswehr bislang am äußersten Rand der öffentlichen Debatte.

Den Panikmachern, meist sind das ausländische Beobachter, die hinter der aufgerüsteten Bundeswehr das Gespenst der Hitler-Wehrmacht sahen, standen mit der deutschen Bürokratie vertraute Skeptiker gegenüber, die forderten, die Entwicklung nicht zu dramatisieren. Der ihrer Kampfbereitschaft beraubten Bundeswehr stand ein schwerfälliges militärisches Verwaltungssystem gegenüber. Die hundert Milliarden Euro des Sondervermögens mussten durch die Wirbel und Siebe zahlreicher zuständiger Dienststellen und Abteilungen hindurch. „Was bleibt von diesem Geld übrig, und wie genau wird es nach all den Genehmigungen und Ermächtigungen ausgegeben?“ – diese Frage beruhigte diejenigen, die einen deutschen Revanchismus befürchteten, und irritierte diejenigen, die im schlechten Zustand der Bundeswehr eine Gefahr für die europäische Sicherheit sahen.

Die ersten Ergebnisse der Bundeswehrtransformation haben die Skeptiker in ihrer Meinung eher bestätigt. Im Frühjahr 2023 wurde deutlich, dass kein einziger Cent aus dem Verteidigungsfonds für die von Scholz ein Jahr zuvor angekündigten Ziele und Aufgaben ausgegeben worden ist. Bislang konnten lediglich Aufträge für US-Kampfjets vom Typ F-35A, Funkgeräte und Schneemobile in Höhe von 10 Milliarden Euro erteilt werden. Das im vergangenen Sommer verabschiedete Gesetz zur Beschleunigung der Beschaffungen der Bundeswehr hat zu keiner Straffung der bürokratischen Abläufe geführt.

Die widersprüchlichen Ergebnisse des ersten Jahres der Bundeswehrreform haben bei aktiven und pensionierten Soldaten eine Welle der Empörung ausgelöst. Kaum spürten sie den lang ersehnten Wind der Veränderung, mussten sie bald irritiert feststellen, dass sich die Regierung Scholz trotz ihrer kämpferischen Rhetorik nicht wesentlich von Merkels inkonsequenter Verteidigungspolitik unterscheidet. Die Kommandeure der Bundeswehr wiesen darauf hin, dass Deutschland bei diesem Aufrüstungstempo seine NATO-Verpflichtung, bis 2027 zwei Divisionen zu bilden, nicht erfüllen würde und generell nicht in der Lage wäre, inmitten der massiven Lieferungen an Kiew seinen eigenen Waffenbedarf zu decken.

Bedeutet all das, dass die Reform der Bundeswehr gescheitert ist?

Die Milliarden an Haushaltsmitteln allein konnten die Bundeswehr in der Tat nicht schnell aus dem Sumpf der Unterfinanzierung und Bürokratisierung ziehen. Zudem waren die äußeren Bedingungen für eine Militärreform ungünstig. Der Hype um die russische „militärische Bedrohung“ konnte die Energiekrise, die Inflation und die wirtschaftlichen Probleme Deutschlands nicht ausgleichen. Im Spannungsfeld zwischen den Forderungen der Öffentlichkeit nach Sicherheit und der Aufrechterhaltung des Wohlstands musste die Regierung Scholz Prioritäten bei der Krisenbekämpfung setzen und Ressourcen von einem Bereich in einen anderen verlagern.

Gleichzeitig deutet vieles darauf hin, dass anstelle einer Blitzreform der Bundeswehr ein langwieriger Prozess der grundlegenden Umstrukturierung der gesamten militärischen Organisation der Bundesrepublik Deutschland zu erwarten ist, der im Frühjahr 2022 eingeleitet wurde.

Die Ernennung der neuen Verteidigungsministerin war das erste Indiz dafür. Christine Lambrecht, die als militärisch unwissend galt und vor einem Jahrzehnt für den Posten geeignet gewesen wäre, wurde durch ihren Parteigenossen Boris Pistorius ersetzt. Diese Ernennung sollte nicht unterschätzt werden. Zum einen wurde damit das geschlechtliche und regionale Gleichgewicht der Regierung Scholz durchbrochen. Ein Mann aus Niedersachsen steht nun an der Spitze der Bundeswehr – eine Personalentscheidung, die bis vor kurzem noch unmöglich war. Offensichtlich wurde bei der Ernennung neben der Loyalität zum Bundeskanzler auch die fachliche Kompetenz von Pistorius berücksichtigt und über andere formale Faktoren gestellt. Zweitens steht zum ersten Mal seit langem wieder ein Mann aus den Streitkräften, der seinen Wehrdienst 1981 in Achim abgeleistet hat, an der Spitze der Bundeswehr. Nach Ursula von der Leyen, Annegret Kramp-Karrenbauer und Christine Lambrecht konnte dieser Wechsel im personalpolitischen Vektor der militärischen Führung die deutsche Öffentlichkeit nicht gleichgültig lassen.

Pistorius schaffte es schnell, das beliebteste Mitglied im Kabinett Scholz zu werden. Er überholte die Spitzenreiterin Außenministerin Annalena Baerbock. Zudem hat Pistorius im Gegensatz zur „grünen“ Chefin des Auswärtigen Amtes eine positive Beliebtheits-Bilanz. Die Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit zeigt sich Witzen, wie: „Die Bundeswehr unter Pistorius kann Deutschland nicht verteidigen, weil sie nur Offensive kann.“

Für Pistorius, bisher nur auf der regionalen Ebene der deutschen Politik sichtbar, ist die Ernennung zum Verteidigungsminister ein großer Karrieresprung. Er ist erfahren genug, um sich nicht in populistischen Aktionen zu verzetteln. Gleichzeitig erlaubt es ihm sein Alter (63), sein Amt sowohl als Höhepunkt seiner beruflichen Biografie als auch als Stufe vor dem Finale zu betrachten. Mit anderen Worten: Die Reform der Bundeswehr hat für ihn eine besondere persönliche Bedeutung.

Wichtig ist, dass Pistorius bereit ist, durchdacht zu arbeiten, ohne sich auf schnelle Ergebnisse zu verlassen. Sein Handeln als Minister zeigt, dass er die Bundeswehr von Grund auf neu aufbauen will. Zu diesem Zweck hat er eine umfassende Überprüfung des gesamten deutschen Militärapparats in Angriff genommen, die viel Zeit in Anspruch nehmen, ihm aber ein vollständiges Bild der Vorgänge in den Streitkräften vermitteln wird. Es wird erwartet, dass Pistorius auf die Erfahrungen von Helmut Schmidt, dem deutschen Verteidigungsminister von 1969 bis 1972 und späteren Bundeskanzler, zurückgreifen wird. Schmidt begann seine Amtszeit als Verteidigungsminister mit einer umfangreichen Reihe von Gesprächen und Konsultationen mit den Streitkräften, die fast ein Jahr dauerten und in konkreten Vorschlägen für Veränderungen in der Bundeswehr gipfelten.

Es scheint, dass die Hauptschlag der Reformen von Pistorius auf die bürokratischen Strukturen des Verteidigungsministeriums fallen wird. Es wurde bereits angekündigt, dass 160 der 370 hochrangigen Ministerposten gestrichen werden sollen. Auch im mittleren und unteren Dienst stehen Optimierungen an. Einem internen Bericht der Bundeswehr zufolge sind 2.500 Stellen in der Beschaffungsabteilung des Ministeriums wegen ihrer engen Verbindungen zum militärisch-industriellen Komplex „korruptionsgefährdet“. Seit 2004 gilt die Regel, dass solche Stellen nicht länger als fünf Jahre besetzt werden dürfen. Bei einer internen Untersuchung wurden jedoch 450 Fälle aufgedeckt, in denen gegen diese Regel verstoßen wurde: Einige Beamte waren bis zu 30 Jahre lang im Amt. Und das ist das Ergebnis einer Prüfung nur in einer einzigen Dienststelle.

Allerdings entkräftet Pistorius‘ Hinweis auf die Besonderheiten der Organisations- und Personalstruktur der Bundeswehr nicht seine Forderungen nach einer Erhöhung der Finanzmittel für die deutschen Streitkräfte. Der Minister sagte, dass der deutsche Militärhaushalt auf 60 Milliarden Euro (derzeit ca. 50 Milliarden) aufgestockt werden müsse. Auch ein Ausgleich für Inflationsverluste, der auf 13 Milliarden Euro geschätzt wird, steht zur Diskussion.

Die Militärreform ist vielleicht das erfolgreichste Projekt der Regierung Olaf Scholz. Verglichen mit dem Konzept des Übergangs zu einer grünen Wirtschaft, der Ablehnung russischer Energieträger, „progressiven“ Tendenzen in der Wertepolitik und anderen umstrittenen Schritten der „Ampel“-Koalition findet die Transformation der Bundeswehr von den Eliten bis zur Bevölkerung Verständnis und Unterstützung in der deutschen Gesellschaft. Sie steht im Einklang mit Geist und Wortlaut der transatlantischen Solidarität und stößt bei den europäischen Verbündeten auf keine Bedenken.

Andererseits haben die Widersprüche innerhalb der Drei-Parteien-Regierung der BRD die Entscheidungsfindung erschwert. Selbst die Diskussion über die Ausgabenstruktur des Verteidigungsfonds hat aufgrund der Position der Grünen, die vorschlagen, einen großen Teil der Mittel für humanitäre Maßnahmen zu verwenden, eine Kontroverse ausgelöst. Die Liberalen (FDP), die das Finanzministerium kontrollieren und im Wesentlichen die Auffassung der Sozialdemokraten über die Notwendigkeit einer Reform der Bundeswehr teilen, werden aufgrund der prekären Situation ihrer eigenen Partei bei Wahlen die Rolle eines strengen Finanzwächters spielen und die Machbarkeit neuer Ausgaben mit großer Sorgfalt prüfen müssen. Die Popularität und das Durchsetzungsvermögen von Pistorius könnten den Unmut seiner mächtigen Gegner schüren und eine Welle von Provokationen gegen den Minister auslösen.

Schließlich bleibt noch unklar, ob die Reform der Bundeswehr das akute Problem des Personalmangels in der deutschen Armee lösen wird. Die Regierung Scholz behauptet, sie beabsichtige nicht, die allgemeine Wehrpflicht wieder einzuführen. Allerdings gewinnt die Debatte darüber in der Fachwelt an Fahrt. Wenn sie in einem Konsens über die Notwendigkeit der Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland gipfelt, wird dies vielleicht das wichtigste Ergebnis der gesamten Militärreform sein und nicht nur die deutsche Armee, sondern auch die deutsche Gesellschaft verändern.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen