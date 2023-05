Wie die CIA Russen anzuwerben versucht

Telegram und YouTube

Die CIA hat eine Offensive gestartet, um Russen anzuwerben, und nutzt dazu Telegram und YouTube. Russland reagiert (teilweise) mit Humor.

Die CIA hat am 13. April einen Telegram-Kanal eingerichtet, auf dem am 16. Mai die ersten Posts veröffentlicht wurden. Darunter war ein Video auf Russisch, in dem Russen aufgefordert werden, die CIA zu kontaktieren und Geheimnisse an die CIA weiterzugeben.

Darauf wurde in Russland mit Humor reagiert und ebenfalls ein Video auf Telegram veröffentlicht, in dem der russische Geheimdienst angeblich US-Bürger anwerben will. Der englische Text darin ist fast die wortwörtliche Übersetzung des CIA-Videos, allerdings sind die Bilder ganz andere – in meinen Augen übrigens überzeugendere als in dem CIA-Video, aber das ist natürlich Geschmackssache.

Nicht lustig findet man in Russland hingegen, dass YouTube den Mitarbeitern der russischen Botschaft in Washington bewusst Werbeclips zeigt, die die russischen Diplomaten auffordern, sich beim FBI zu melden und Geheimnisverrat zu begehen. Die Tatsache, dass YouTube diese Videos gezielt nur auf Geräten auf dem Gelände der russischen Botschaft in Washington zeigt, ist nebenbei gesagt ein weiterer Beleg dafür, dass die Internetkonzerne Google und Facebook (inklusive ihrer Tochtergesellschaften) Instrumente der US-Geheimdienste und nicht etwa private Konzerne sind.

Dass das so ist, habe ich anhand der Gründungen von Google und Facebook schon aufgezeigt, den sehr interessanten Artikel finden Sie, falls Sie ihn noch nicht kennen, hier.

Ich habe die Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS über die Anwerbungsversuche der CIA der Vollständigkeit halber übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Antonow bezeichnet neue CIA-Anwerbungsversuche von Russen als Teil der hybriden Kriegsführung gegen Russland

Nach Angaben des russischen Botschafters in den USA taucht auf dem Botschaftsgelände bei der Nutzung von YouTube regelmäßig Werbung in Form von Rekrutierungsvideos im Auftrag des FBI auf

Die Versuche der US Central Intelligence Agency (CIA), Russen durch die Veröffentlichung von Propagandavideos zu rekrutieren, sind eine Provokation und Teil des hybriden Krieges gegen Russland. Das sagte der russische Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, am Mittwoch im Telegrammkanal der russischen diplomatischen Vertretung.

„Dies ist nicht die erste dreiste Provokation durch US-Geheimdienste. Auf dem Gelände der Botschaft tauchen beispielsweise bei der Nutzung von YouTube regelmäßig so genannte Targeted Ads in Form von Rekrutierungsvideos im Auftrag des FBI auf. Es werden Telefonnummern gezeigt, die man anrufen kann, um ein Verräter zu werden. Das fing schon im letzten Jahr an. Wir sprechen von einer koordinierten Kampagne als Teil des hybriden Krieges, der gegen die Russische Föderation geführt wird“, sagte der Diplomat mit Blick auf die Veröffentlichung eines Videos durch die CIA am 16. Mai, in dem die Russen aufgefordert werden, Informationen weiterzugeben.

„Die Gegner im Westen wissen seit dem Sieg über Napoleon, dass unser Land gegenüber Angriffen von außen unbesiegbar ist. Und jetzt, da ihr Sanktionsblitzkrieg gescheitert ist und sie wissen, dass es unmöglich ist, uns eine militärische Niederlage zuzufügen, versuchen sie, Unruhe in der russischen Gesellschaft zu stiften“, betonte der Botschafter der Russischen Föderation. „Die Aufgabe besteht darin, alles auf den Kopf zu stellen, damit wir nicht mehr an uns glauben. Dann, so sagen sie, könnten sie Russland mit unseren bloßen Händen einnehmen.“

Antonow sagte, er sei zuversichtlich, dass „dieser Trick nicht funktioniert“. „Das russische Volk hat die Lehren aus der Geschichte gezogen und wird nicht zulassen, dass man versucht, seine Einheit zu spalten. Die Militäroperation wird von den Bürgern und den politischen Kräften unseres Landes einhellig unterstützt. Das ist die Realität. Das sollten sich die vielen Kreativen in Washington vor Augen halten, anstatt das Geld der amerikanischen Steuerzahler für leere Projekte zu verschwenden.“

CIA-Beamte erklärten am Montag in ihrem Telegram-Kanal, dass der US-Geheimdienst „zum ersten Mal eine Präsenz“ auf dem Messenger eingerichtet habe, um diejenigen zu erreichen, die „das Bedürfnis haben, mit der Behörde zusammenzuarbeiten“. Der Telegram-Kanal veröffentlichte ein Propagandavideo auf Russisch. Darin heißt es, die Behörde sei besonders daran interessiert, Informationen „über die Wirtschaft oder die oberste Führung der Russischen Föderation“ zu erhalten.

CIA-Beamte bestätigten am Montag gegenüber Reportern des US-Fernsehsenders CNN, dass sie erwarten, von Russen „Informationen zu erhalten, die die USA benötigen“, indem sie Nachrichten und Videos auf Telegram und in den sozialen Medien veröffentlichen.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen