Wie die US-Demokraten die Korruptionsskandale des Biden-Clans zu verschleiern versuchen

USA

Während deutsche Medien alles, was derzeit vom FBI über die Korruption der Bidens veröffentlicht wird, verschweigen, verfolgen die russischen Medien die Entwicklungen sehr interessiert.

Auch an diesem Sonntag wurde der Wochenrückblick des USA-Korrespondenten des russischen Fernsehens wieder von den neuesten Enthüllungen über die Korruptionsskandale der Bidens dominiert. Da deutsche Medien darüber gar nichts berichten, habe ich den russischen Bericht auch diese Woche wieder übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Senator Chuck Grassley hat ein FBI-Dokument freigegeben, in dem ein Korruptionschema des ukrainischen Energieunternehmens Burisma beschrieben wird, an dem Joe Biden beteiligt war. Vor diesem Hintergrund haben die Republikaner ihre Forderungen nach einem Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten verschärft.

Amerika hat diese Woche mehr über die Kontakte zwischen Washington und Kiew erfahren. Dabei geht es nicht um Waffen- oder Geldlieferungen an die Ukraine, sondern im Gegenteil um die Erpressung von Geld aus der Ukraine.

Der Eigentümer des Gasunternehmens Burisma hat zugegeben, dass er Hunter Biden nicht umsonst in den Vorstand geholt hat, sondern „um über seinen Papa Probleme zu lösen.“ „Über seinen Papa“ – aber für 5 Millionen Dollar – hat Burisma die Kündigung von Staatsanwalt Schokhin erreicht. Aber die „schmutzige Wäsche“ der Bidens ist damit noch nicht zu Ende, wie der Bericht unseres USA-Korrespondenten zeigt.

Bisher wussten nur enge Freunde, einige im FBI und republikanische Kongressabgeordnete davon, wie Biden Senior und Biden Junior heimlich und unter Umgehung des Gesetzes Geld mit der ukrainischen Firma Burisma gemacht haben. Aber jetzt, dank Senator Chuck Grassley, weiß ganz Amerika Bescheid, denn er erklärte:

„Die amerikanischen Bürger müssen die Wahrheit erfahren. Jetzt ist das FBI an der Reihe, uns zu sagen, was es dagegen unternommen hat. Übrigens war dieses Dokument nicht als geheim eingestuft, so dass wir nicht 12 Monate warten mussten, bevor wir es veröffentlicht haben.“

Das Dokument heißt Formular-1023. Einige Absätze sind geschwärzt, aber es gibt mehr als genug Details. Es handelt sich im Wesentlichen um die Aussage einer Quelle, die das FBI als absolut glaubwürdige Person bezeichnet. Die Quelle beschreibt detailliert die Ereignisse des Jahres 2015, als sie selbst zum ersten Mal in Begleitung eines gewissen Alexander Ostapenko nach Kiew reiste, um sich mit dem Oligarchen Nikolay Slotschewsky zu treffen. Slotschewsky und seine Firma Burisma träumten damals von einem Börsengang in den USA.

Eines dieser Treffen fand im Sommer 2015 statt. Da hat die Handelskammer in Washington, D.C. ein amerikanisch-ukrainisches Investitionsforum veranstaltet. Die Delegation aus Kiew wurde vom damaligen Premierminister Jazenjuk angeführt. Gas war das Thema Nummer eins.

Biden hat die Grenzen ihrer persönlichen und politischen Unabhängigkeit sowohl für Jazenjuk als auch für Poroschenko genau ein Jahr später gezogen. Er ist nach Kiew geflogen, um Generalstaatsanwalt Viktor Schokin zu entlassen. Und das hat er getan. Später hat er sogar sogar damit geprahlt:

„Ihr bekommt die Milliarde nicht. Ich fliege in sechs Stunden ab und wenn Ihr den Generalstaatsanwalt nicht feuert, gibt es keine Milliarde. Und der Hurensohn wurde gefeuert.“

Die Legende besagt, dass Schokin wegen Korruption entlassen wurde. Aber in dem Dokument sagt der FBI-Informant unter Berufung auf Slotschewsky, dass alles genau anders herum war. Schokin untersuchte die Korruption bei Burisma, die dem gewünschten Börsengang in Amerika schadete, und die Bidens kassierten eine Art Schutzgeld. Deshalb wurde Hunter in den Vorstand berufen. Nicht wegen seiner schönen Augen und seines großen Intellekts. Fox News schreibt:

„‚Slotschewsky sagte, dass Hunter dumm und dass sein eigener Hund schlauer sei, aber er musste Hunter im Vorstand lassen, damit alles gut wird‘ heißt es in dem Dokument. Weiter wird die Quelle gefragt, ob ‚Hunter Biden oder Joe Biden ihm gesagt hätten, er solle Hunter im Vorstand belassen‘. Slotschewsky antwortete: ‚Das haben sie beide gesagt.'“

Der ukrainische Oligarch selbst entpuppte sich als gerissener Mann, denn er hat sich abgesichert. Slotschewsky sagte im Gespräch mit dem FBI-Informanten, dass er 17 Aufnahmen von Gesprächen mit Biden hat. Und zwei davon waren mit dem „Big Guy“, also mit Joe. Hinzu kommen eine Reihe von Textnachrichten sowie zwei Finanzunterlagen über Zahlungen an den Vizepräsidenten und seinen Sohn. Und der Preis ist auch bekannt.

Sean Hannity, Moderator von Fox News, sagte dazu:

„Der Preis war fünf Millionen Dollar für den einen Biden und fünf Millionen Dollar für den anderen Biden. Das ist ein Zitat des Präsidenten von Burisma. Ihm zufolge wollte er die Bidens nicht bezahlen, er wurde einfach dazu gezwungen. Und nach seinen Behauptungen hat er Hunter nicht für Intelligenz oder Erfahrung bezahlt, in dem Dokument wird Hunter immer wieder als dumm bezeichnet. Im Grunde ist ja er drogenabhängig, und darum dumm.“

Das alles ist schwarz auf weiß. Da gibt es nichts zu verbergen, aber die Demokraten versuchen ihr Bestes. Auf MSNBC heißt es:

„Der Zweck von all dem ist nicht, alle Elemente zusammenzufügen, sondern das einfach in die Massen zu werfen und diese Atmosphäre um Biden herum zu schaffen, in der es scheint, als ob er etwas falsch gemacht haben muss.“

Jesse Watters, Moderator bei Fox News, antwortete darauf:

„Einfach diese Atmosphäre um Biden herum zu schaffen, in der es scheint, dass er etwas falsch gemacht haben muss? Das klingt fast wie der Fall der russischen Wahleinmischung.“

Um die Untersuchung der angeblichen Einmischung zu verzögern, haben die Demokraten einen Sonderermittler eingesetzt. Mueller legte seinen Bericht vor, als sich kaum jemand dafür interessierte. Mit Biden wollen die Republikaner diesen Fehler also nicht machen. Immer öfter hört man von Kongressabgeordneten das Wort Amtsenthebungsverfahren.

„Lesen Sie es und verstehen Sie, wie tief die Korruption ist. Biden sollte aus dem Amt entfernt werden. Impeachment!“, twittern Republikaner.

In die Korruption mischen sich 36 Jahre harte Arbeit am Image. Jahrzehntelang hat Joe Biden im Senat den Amerikanern erzählt, er sei der ärmste Mann im Kongress. Denn er lebt nur von seinem Gehalt.

James Comer sagte dazu: „Er hatte nie eine erfolgreiche Karriere im Investment oder ähnlichem. Aber schauen Sie auf sein Vermögen, das er nur mit seinem Gehalt gemacht hat, das ist ziemlich beeindruckend. Und schauen Sie auf den Unterhalt seines Besitzes.“

„Sie meinen, die klassische Corvette hat sich nicht selbst gekauft?“, wurde er gefragt.

„Ich denke, dass Obama wusste, dass es zu Ende geht und deshalb wollte er nicht, dass Biden kandidiert.“

James Comer steht schon die ganze Woche im Rampenlicht. Im von ihm geleitete Überwachungsausschuss gibt es eine schicksalhafte Anhörung. Zwei US-Steuerbeamte, die Hunter Biden nie befragen durften, sagten aus. Der Hauptdarsteller ist Special Agent Joseph Ziegler, ehemals als Whistleblower X bezeichnet. Er ist offen schwul, aber Ziegler stellte sich gegen die Seinen. Also gegen die Demokraten, denn er sagte aus:

„Ich habe mich entschlossen, mich zu äußern, obwohl ich weiß, dass ich meine Karriere, meinen Ruf und meinen Job riskiere. Aber niemand sollte über dem Gesetz stehen. Ich war der leitende Ermittler im Fall Hunter Biden und wie mein Kollege verstehe ich nicht, was mit dieser Untersuchung passiert ist.“

Kurz gesagt, nichts Gutes. Die hohen Tiere klatschten immer wieder in die Hände. Die Staatsanwaltschaft, die eigentlich helfen sollte, hat ihnen nur Steine in den Weg gelegt. Und das, obwohl es sich um einen, selbst für amerikanische Verhältnisse, riesigen Fall handelte. In fünf Jahren, von denen Joe Biden vier Jahre lang US-Vizepräsident war, erhielten sein Sohn und andere Verwandte etwa 17 Millionen Dollar aus dem Ausland. Das meiste davon über komplexe Bankgeschäfte, an denen Scheinfirmen beteiligt waren.

Gary Shapley, Zieglers Kollege, fügte hinzu:

„Die Hunter-Biden-Untersuchung war völlig anders als alle anderen Fälle, die ich in meinen 14 Dienstjahren bei der IRS bearbeitet habe. Auf jeder Ebene wurden Entscheidungen getroffen, die der Zielperson unserer Ermittlungen zugute kamen.“

Das FBI stand auch hinter Biden Senior und seinem Wahlsieg. Die Führung der Behörde trug dazu bei, die Laptop-Geschichte als eine weitere russische Einmischung darzustellen. Die Amerikaner haben sich nicht wirklich damit befasst. Aber alles, was geheim ist, kommt früher oder später ans Licht. Selbst das Unanständigste.

Die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Green druckte Bilder vom Laptop aus der Hölle aus und präsentierte sie in Form großer Poster. Die Bilder zeigen Hunter beim Sex mit Prostituierten und beim Drogenkonsum. Hunter Biden sammelte Schmutz über sich selbst. Für Prostituierte gab er 267.000 Dollar aus, wobei er in der Steuererklärung angab, dass das Kosten für Golf und Anwälte seien. Und er hat Prostituierte auch von Staat zu Staat gefahren – das ist nach amerikanischem Recht nichts anderes als Menschenhandel.

Das heißt, für Hunter, der Kosten für Prostituierte als Bezahlung für Anwälte – einer von ihnen, Kevin Morris, hat auf diesem Foto auf dem Balkon seines Hauses in Kalifornien während eines Besuchs von Bidens Sohn Marihuana geraucht – ausgegeben hat, gibt es keine Strafe. Aber Trump ist in New York City angeklagt, weil er der Pornodarstellerin Stormy Daniels unter dem Deckmantel von Anwaltskosten Geld überwiesen hat, und man will ihn ins Gefängnis stecken.

Das ist allerdings nur ein Vorwand. Der Grund dafür ist wohl, dass der ehemalige US-Präsident mit dem amerikanischen Deep State, mit seinen Zielen und dem Engagement einiger seiner Vertreter, überhaupt nichts mehr zu tun haben will. Donald Trump sagte:

„Allein die Vorstellung, dass wir zu einem Zeitpunkt wie diesem überhaupt über einen NATO-Beitritt der Ukraine nachdenken können, ist vollkommen verrückt. Das Letzte, was das Land tun sollte, ist, einen Krieg mit Russland, das mit Atomwaffen ausgerüstet ist, oder mit China oder anderen Ländern zu riskieren. Die USA haben einen korrupten Präsidenten, den Betrüger Joe Biden, der uns in den Dritten Weltkrieg treibt. Zum Nutzen einer Nation, die seiner Familie Millionen und Abermillionen von Dollar an offensichtlichen Schmiergeldern gezahlt hat.“

Trump redet vom Dritten Weltkrieg, aber gegen ihn läuft das dritte Strafverfahren. Darunter sind die Stürmung des Kapitols und der Versuch, fehlende Stimmen in Georgia zu finden.

Trump wird also sowohl für Dinge angegriffen, die er getan hat, als er noch Präsident war, als er es noch nicht war, wie bei den Zahlungen an die Pornodarstellerin, und als er es nicht mehr ist. Auch der Fall der Aufbewahrung von Geheimdokumenten wird nicht beiseite geschoben. Ganz im Gegenteil, es wurde ein Termin für den Beginn des Prozesses wurde festgelegt: Der 20. Mai 2024.

John Lauro, der Anwalt des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, sagte dazu:

„Es ist das erste Mal in der Geschichte unseres Landes, dass so etwas passiert. Ein amtierender Präsident nutzt das US-Justizministerium, um seinen politischen Gegner zu verfolgen. Und das, während der politische Gegner in den Meinungsumfragen führt. Die Situation ist interessant. Am Sonntag erhielt Trump eine Einladung, vor Gericht zu erscheinen. Und zur gleichen Zeit wurde Biden dabei erwischt, wie er riesige Schmiergelder annahm. Hier stimmt definitiv etwas nicht.“

Wie auf diesem Video, auf dem Biden sich bückt und dem Publikum seinen Hintern zeigt. In gewisser Weise zeigt Biden auch dem Rechtssystem seinen Hintern. Und nicht einmal ein kostenloses Eis am Stiel kann bei den Wählern das bittere Gefühl versüßen. Die Wähler essen es zwar, aber sie machen sich ihre eigenen Gedanken.

Etwa die Hälfte von ihnen betrachtet die Fälle gegen Trump bereits als Wahlbeeinflussung. Das heißt, es ist nicht mehr weit bis zu einer Protestwahl. Und die Zahl dieser Wähler wächst. Laut der jüngsten Harvard-Harris-Umfrage liegt der frühere US-Präsident bereits fünf Prozent vor dem jetzigen.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen