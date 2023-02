Wie die USA von der Nord-Stream-Sprengung ablenken

Staatsterrorismus

Es ist faszinierend, dass der größte Terroranschlag der Geschichte, den Seymour Hersh aufgeklärt hat, keine Schlagzeilen macht. Die Macht der USA über die Medien ist erstaunlich.

In der Massenpsychologie ist es allgemein bekannt, dass die erste Empörung nach einem schlimmen Ereignis entweder medial genutzt werden muss, um die Emotionen aufzuheizen, oder dass man sich einfach verstecken und das Ereignis ignorieren muss, damit die Emotionen schnell wieder abkühlen und man die Menschen bald wieder mit anderen Themen beschäftigen kann.

Bei 9/11 haben die Medien den ersten Weg gewählt und die Emotionen zum Explodieren gebracht. Bei der Sprengung von Nord Stream, einem nach Schadensumme noch größerem Terroranschlag als 9/11, gehen Medien und Politik den zweiten Weg. Sie ducken sich weg und warten ab, bis die Emotionen derer, vor denen sie die Hersh-Enthüllungen nicht verstecken konnten, wieder abkühlen.

Das russische Fernsehen hat sich am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick sehr intensiv mit der Sprengung der Nord Streams beschäftigt. Der Bericht des USA-Korrespondenten hatte fast nur dieses eine Thema und er hat auch über die neuen Informationen und Details berichtet, die Seymour Hersh in Interviews öffentlich gemacht hat. Daher habe ich den Bericht des russischen USA-Korrespondenten übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Es ist bereits absolut offensichtlich, dass die USA, die das abscheuliche Verbrechen begangen haben, die transkontinentalen Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 zu sprengen, die Welt darüber belügen, dass sie es nicht getan hätten. Amerika glaubt an die Macht seiner globalen Propagandamaschine – an seine Fähigkeit, mit einem vielstimmigem Chor zu lügen, und an seine Fähigkeit, stumpfsinnig zu schweigen, als ob nichts geschehen wäre. Die Fakten über das Jahrhundertverbrechen, das Präsident Biden angeordnet hat, sind bereits bekannt. Die USA leugnen es unbeholfen. Dabei ist es Wirklichkeit schon allen klar.

Sergej Lawrow sagte dazu in der Regierungsfragestunde in der Staatsduma:

„Einfach ausgedrückt, haben uns alle angelogen, indem sie die Wahrheit über die Terroranschläge auf die Nord Streams verschleiert haben. Wir haben uns an die UNO gewandt. Wir werden irgendeine Form von Untersuchung verlangen. Allerdings hat der Generalsekretär durch seinen Sprecher bereits erklärt, dass die UNO keine Befugnis und kein Mandat hat, so eine Untersuchungen durchzuführen. Bei allem Respekt, wir sind mit dieser Position nicht einverstanden. Herr Guterres, ein erfahrener Diplomat, sollte nicht zögern, die Fakten zu untersuchen, was wir nicht als Untersuchung bezeichnen, weil das ein zu tiefgreifender Begriff sein könnte. Aber sich der Untersuchung der Fakten zu entziehen, die der ganzen Welt präsentiert wurden und die sehr schwer zu widerlegen sind, denke ich, wird für den Generalsekretär in seiner Funktion sehr schwierig.“

Eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates zu den Bombenanschlägen auf die Gaspipelines ist auf Antrag Russlands für kommenden Mittwoch angesetzt.

Die USA treiben sich mit ihren Lügen selbst in einen Tunnel, an dessen Ende Schande wartet.

Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Die Nachricht von der Explosion der Nord-Stream-Pipelines im September letzten Jahres hielt sich in den westlichen Medien nicht länger als die Methanblasen auf der Oberfläche der Ostsee. Und nun wird auch die Recherche darüber, wer hinter den Explosionen steckt, auf den Grund des Meeres geschickt.

„Es sieht nach Sabotage aus“, stellte die Deutsche Welle seinerzeit fest.

Und was für eine! Anstelle sie auf den Titelseiten von Washington Post und New York Times zu veröffentlichen, ist der Autor der Recherche, der international bekannte Journalist Seymour Hersh, gezwungen, die öffentlich zugängliche Plattform Substack zu nutzen. Der Mann, der die Wahrheit über das Songmi-Massaker und die Folterungen in Abu Ghraib und Watergate aufgedeckt hat, muss Fernsehsendern, die nicht einmal ein Kamerateam zu ihm schicken können, Interviews über Zoom geben. Dafür wird er dort nicht unterbrochen.

„Diese Spielchen langweilen mich. Ich sage Ihnen, wie es war. Ich schreibe den Artikel für Substack und werde in der New York Times nicht einmal erwähnt. Ich habe so viele wunderbare Jahre bei der Zeitung verbracht, dass es mir unangenehm ist, darüber zu sprechen. Ich hatte keine Hoffnung, so etwas dort zu veröffentlichen. Sie haben beschlossen, dass der Konflikt von der Ukraine gewonnen werden muss, und sie haben ihren Lesern diese Idee eingeimpft. Na gut, das ist ihre Sache. Ich habe mich einfach hingesetzt und meinen Bericht geschrieben“, sagt Hersh.

So beeinflussbar ist auch die Hälfte des UN-Sicherheitsrats. Um das Durcheinander zu beenden, hat Russland eine Resolution zur Einsetzung einer internationalen Untersuchungskommission zum Terroranschlag auf die Nord Streams vorbereitet. Die Täter, Sponsoren, Organisatoren und Komplizen müssen festgestellt werden. Wie bei jedem Verbrechen.

„Wir werden es erreichen, dass eine Untersuchung durchgeführt wird, wenn sie nicht auf nationaler Ebene durchgeführt wird, denn was dort geschieht, ist keine Untersuchung, sondern eine Imitation davon. Wir werden die zuständigen UN-Strukturen auffordern, sich damit zu befassen“, sagte mir der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia.

„Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, letzte Woche wurde berichtet, dass es in der UNO keinen geeigneten Mechanismus gibt, um Vorfälle dieser Art zu untersuchen. Und wenn es keinen solchen Mechanismus gibt, ist es dann möglich, einen zu schaffen und in welchem Zeitrahmen kann das überhaupt untersucht werden?“, fragte ich ihn.

„Die UNO hat, wie Sie wissen, in Syrien oder anderswo eine Reihe von Mechanismen für eine Untersuchung eingerichtet. Wenn es gewollt ist, werden Mechanismen eingerichtet“, war seine Antwort.

Seymour Hersh kann natürlich die wichtigste Kraft dieses Mechanismus werden. Er hat bereits unglaubliche Wirkung bewiesen. Er hat alle Details gesammelt. Die vorliegenden Beweise zeigen, dass der Angriff auf die Nord Streams lange vor dem Beginn der Militäroperation in der Ukraine geplant wurde. Sehr lange vorher.

Am 21. Dezember 2021 berief Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan ein geheimes Treffen im obersten Stockwerk des sogenannten Eisenhower-Gebäudes ein, das an das Weiße Haus angrenzt. Der Journalist erfuhr von einem Teilnehmer an diesem und den folgenden Treffen, dessen Namen Hersh aus Sicherheitsgründen nicht nennen will, dass das Hauptziel der Gruppe darin bestand, einen Plan zur physischen Zerstörung von Nord Stream zu entwickeln. Denen, die sich weigerten, Zweifel hegten oder Alternativen vorschlugen – zum Beispiel Sanktionen -, sagte Sullivan, es sei der Wunsch des Präsidenten.

„Es wird kein Nord Stream mehr geben. Wir werden es beenden“, sagte Joe Biden Anfang Februar 2022 in Gegenwart von Kanzler Scholz.

„Und wie genau wollen Sie das machen? Das liegt in der Kompetenz von Deutschland“, fragte eine Journalistin nach.

„Ich verspreche Ihnen, wir können das tun“, antwortete Biden.

„Wir werden einig, wir werden gemeinsam handeln, die notwendigen Schritte unternehmen“, sagte Scholz ausweichend.

Ob Scholz verstanden hat, wohin er gedrängt wurde, oder er den Plan nur oberflächlich kannte, jedenfalls wusste Biden bei dem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler am 7. Februar 2022 bereits Bescheid. Auch darüber, wie die Arbeitsgruppe die Optionen der US-Navy verworfen hatte. Die hatte vorgeschlagen, das neueste U-Boot einzusetzen. Und auch die Ideen der Air Force waren verworfen. Die wollte Zeitbomben auf die Pipelines werfen. Die CIA gewann den üblichen internen Kampf der Falken. Ihr Plan sah zwei Stufen vor: die erste war die Verminung, die zweite die Zündung.

„Die Planung war eigentlich ziemlich aufgeteilt. Mit anderen Worten, sie war sehr, sehr geheim, es war eine begrenzte Gruppe, und der Präsident hat sie einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich werde wahrscheinlich mehr über den Mechanismus schreiben. Ich weiß, dass der Präsident folgende Ansicht vertrat: Die Ukraine ist wichtiger als alles andere. Er wollte eine Fortsetzung des Krieges und unterstützte die Ukraine“, sagte Hersh.

Unter den unmittelbaren Teilnehmern, die das Gleiche wollten, werden nicht alle mit den Emotionen fertig. Die erste, die noch vor Biden alles fast ausgeplaudert hat, war Victoria Nuland: „Ich will ganz offen sein: Wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, ist Nord Stream 2 beendet.“

CIA-Chef William Burns beauftragt ein Team von Tiefseetauchern des Naval Center in Panama City, Florida, mit der Sabotage. Damit werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Kampftaucher sind reguläre Militärangehörige, keine Spezialkräfte. Das bedeutet, dass der Kongress über das, was sie tun, nicht informiert werden muss. Alles bleibt geheim.

„Die Bombenleger kamen aus der Einrichtung in einer kleinen Stadt in Florida. In der Navy bekommen Bombenleger nicht viel Publicity – sie machen einfach ihren Job. Das ist alles. Sie machen den Mund nicht oft auf. Sie sind die perfekten Leute“, sagte Hersh.

Wer weiß, vielleicht zeigen diese Bilder aus dem Tauch- und Rettungszentrum der US-Marine in der Urlaubsstadt Panama City einige dieser perfekten Soldaten. Es ist wohl kaum ein Zufall, dass die Gesichter von zwei Teilnehmern des Rennens von den Machern des Videos verpixelt worden sind. Nach dem Aufwärmen wird im zweitgrößten Hallenbad Amerikas trainiert. Dabei geht es nicht nur um körperliches Training und Unterwasser-Kampf. Die Taucher werden auch im Umgang mit Waffen und C4-Sprengstoff geschult. Der wurde unter alle vier Stränge der Nord Streams gelegt.

Die BALTOPS-Manöver der 6. US-Flotte, die in Italien stationiert ist, werden seit 21 Jahren jährlich in der Ostsee veranstaltet und wurden als Vorwand genutzt. Dieses Mal wurde den NATO-Verbündeten unerwartet vorgeschlagen, das Manöverprogramm um Minenräum- und Minenenlegungsübungen zu erweitern. Die Idee dazu kam von den Norwegern, langjährigen Verbündeten der USA im Bündnis. Die Schweden und Dänen hätten vielleicht was ahnen können, aber die Schlüsselrolle spielten die Landsleute des derzeitigen NATO-Generalsekretärs Stoltenberg, den Hershs Quelle als „Handschuh an der amerikanischen Hand“ bezeichnete. Die Norweger wählten auch den Ort der Sprengung: vor der Küste der Insel Bornholm.

„Wie wollten sie riesige C4-Ladungen anbringen, die so groß waren, dass sie eine Stadt in die Luft jagen konnten, ohne erwischt zu werden? Die Norweger sagten ihnen: Ihr könnt das in dem seichten Wasser zwischen Schweden und Dänemark machen. Wenn ich an der Stelle dieser Länder wäre, würde ich genau erklären, was sie wussten und was nicht. Wir haben sie einfach im Stich gelassen, scheiß auf die Norweger, das sind unverwüstliche Kerle, die halten das schon aus“, schlussfolgerte Hersh.

Bei Bornholm gibt es keine starke Strömung und die Nord Streams verlaufen auf ihrem Weg zum deutschen Hafen Greifswald in einem Abstand von eineinhalb Kilometern so nah wie möglich beieinander. Darüber hinaus sind sie in einer relativ geringen Tiefe von nur 80 Metern verlegt. Die Saboteure wurden ebenfalls von einem norwegischen Schiff, dem Minensuchboot Alta, abgesetzt.

„Das Schiff war da. Das zu leugnen, ist eine dumme Lüge. Es ist ein U-Boot-Jäger. Es hätte nicht dort bleiben müssen. Es hätte einfach wegfahren und die Taucher hätten einfach abspringen können. Und sie hätten beim Auftauchen keine lange Erholungszeit gebraucht. Zu einer bestimmten Zeit würden sie auftauchen. Diese Zeit war festgelegt. Sie legten den Sprengstoff nicht so, dass er in fünf Minuten detonieren würde. Sie legten eine große Zeitverzögerung fest. Nachdem die Taucher ihre Arbeit getan hatten, tauchten sie genau zum vereinbarten Zeitpunkt auf. Und das Schiff holte sie buchstäblich im Vorbeifahren ab“, sagte Hersh.

Eine spezielle Dekompressionskammer ermöglichte einen schnellen Aufstieg ohne negative Folgen. Die Ausrüstung wurde von der CIA geliefert. Die Saboteure aus Panama City hatten nicht nur die C4-Ladungen auf dem Grund zurückgelassen, sondern auch einen Zeitzünder mit einer Reserve von 48 Stunden. Hersh erzählt: „Er hätte gleich nach Ende des Manövers losgehen sollen, aber Biden wurde nervös. Der Präsident zweifelte in letzter Minute, weil er befürchtete, dass eine Explosion unmittelbar nach dem Manöver den Verdacht auf uns lenken würde. Und dann wollte er die Möglichkeit haben, es jederzeit tun zu können, was dem Team eine Menge Schwierigkeiten bereitete.“

Nach einiger Überlegung entschied die CIA, dass es am besten wäre, die Sprengladungen mit einer hydroakustischen Boje zu aktivieren. Um zu verhindern, dass die Zeitzünder versehentlich durch Unterwassergeräusche ausgelöst werden, wurde die Boje so programmiert, dass sie tiefe Töne ähnlich der Melodie einer Flöte abgibt. Schließlich setzte ein norwegisches Flugzeug vom Typ Poseidon die Boje vor Bornholm ab. Das C4 explodierte einige Stunden später und zerstörte drei der vier Stränge der Nord Streams. Das alles geschah am 26. September 2022. Unmittelbar vor dem Beginn der kalten Saison, auf die Biden gesetzt hatte.

„Er sagte: Ich bin zusammen mit der Ukraine in einem großen Krieg, es sieht nicht gut aus. Ich möchte sicher sein, dass ich die Unterstützung Deutschlands und Westeuropas habe. Der Winter kommt, und wenn es kalt wird, will ich nicht, dass die Deutschen sagen: Wir waschen unsere Hände in Unschuld, weil wir zu sehr leiden. Ohne billigen Treibstoff reißt man uns in Stücke und unsere Wirtschaft ist am Ende. Wir machen da nicht mehr mit, wir machen die Pipeline auf. Und das hätten sie gekonnt. Deshalb hat Biden ihnen diese Möglichkeit genommen“, sagte Hersh.

Biden hat dem deutschen Bundeskanzler die Zunge offenbar nicht abgeschnitten, aber das Schweigen von Scholz scheint zunehmend Absicht zu sein. Der Kanzler reagiert nicht auf den Ärger, den ihm die deutsche Opposition übermittelt.

„Man hat den Eindruck, dass der deutschen Regierung die Kraft und der Wille fehlen, von einem Terrorakt zu sprechen. Was sind die wahren Gründe dafür? Vielleicht sollte man es nicht wörtlich nehmen, dass Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock nicht einmal zum Bäcker gehen können, ohne vorher die Erlaubnis der amerikanischen Regierung einzuholen. Aber immer mehr Menschen in Deutschland wird klar, dass der Verzicht der Bundesregierung auf eine eigenständige Außenpolitik zu einem immer größeren Problem für die deutsche Bevölkerung wird“, sagt die deutsche Politikerin Selim Dagdelen.

„Sie müssen alle Maßnahmen ergreifen, um die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines zu erklären, die Sie für nicht so wichtig halten. Wir sprechen vom schwersten Terrorangriff auf kritische Infrastruktur seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe den Bundeskanzler in der Telefonkonferenz persönlich gebeten, zu erklären, was passiert ist. Bisher hat er keine Auskunft gegeben. Überall herrscht nur betretenes Schweigen“, sagte Tino Chrupalla, Co-Vorsitzender der AfD.

Scholz und Baerbock gehen übrigens doch zu dem Bäcker, der gewollt ist. Genauso wie das übrige Europa, das, abgeschnitten vom russischen Gas, nun amerikanisches LNG zu Wucherpreisen kauft. Auch die Norweger sind glücklich. Unmittelbar nach der Explosion von Nord Stream wurde ihre Pipeline Baltic Pipe nach Polen in Betrieb genommen. Das heißt, dem offiziellen Berlin gefällt alles. Dem offiziellen Washington auch. Und auch der Mehrheit der Republikaner, unter denen es viele Lobbyisten der Energiewirtschaft gibt. Illusionen muss man sich keine machen.

„Als der Senat über die Sanktionen gegen Nord Stream 2 abstimmte, hat Präsident Selensky den US-Senat öffentlich gebeten und sogar angefleht, für diese Sanktionen zu stimmen. Präsident Selensky sagte damals: Die Abstimmung über die Sanktionen ist die letzte Chance, Russland von einer Invasion in der Ukraine abzuhalten. Hatte er Unrecht?“, fragte Senator Ted Cruz die stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland.

„Senator Cruz, ich denke wie Sie, dass die Regierung erfreut war zu erfahren, dass Nord Stream 2, wie Sie sagen, zu einem Stück Metall auf dem Meeresgrund geworden ist“, antwortete Nuland.

Wie dem auch sei, der rastlose Seymour Hersh mit seinen 85 Jahren hat ihnen eine Menge kaputt gemacht.

„Ich bin sicher, Sie kennen den neuen Bericht von Seymour Hersh darüber, wie Amerika die Nord Stream-Pipeline zerstört hat. Das Weiße Haus hat jegliche Beteiligung daran bestritten. Halten Sie die Leugnung einer Beteiligung der US-Regierung für glaubwürdig?“, fragte ein Journalist den Sprecher des US-Außenministeriums.

„Ich bin mir dessen absolut sicher, und ich bin bereit, es zu wiederholen. Sonst noch Fragen?“, antwortet Ned Price.

„Lassen Sie mich fortfahren, wenn ich darf. Hat das Außenministerium mit den Botschaftern von Deutschland, Norwegen, anderen Verbündeten oder deren offiziellen Vertretern über diese Frage gesprochen?“, folgt eine Nachfrage.

„Es wäre untypisch für uns,“ lacht Price, „Verbündete und Partner mit etwas zu behelligen, das völliger Unsinn ist und das von allen, die es objektiv betrachten, abgelehnt werden sollte.“

Warum sich mit Propaganda beschäftigen? Es ist besser, sich mit dem Krieg zu beschäftigen, der allmählich zum Dritten Weltkrieg wird.

„Das ist nur eine journalistische Recherche, aber die Auswirkungen sind einfach unvorstellbar. Wir befinden uns nicht im Krieg mit Russland, aber wir haben russisches Eigentum angegriffen, wir haben es in Friedenszeiten zerstört. Das ist eine Kriegshandlung gegen ein Land, das 7.000 Atomsprengköpfe besitzt“, sagte der Investigativjournalist Victor Davis Hanson.

In der Woche, in der Hersh das Interview gab und weitere Details seiner Untersuchung lieferte, tat das Weiße Haus so, als befände es sich entweder mit China oder mit Außerirdischen im Krieg. Mit 400.000 Dollar teuren Raketen haben die Amerikaner mysteriöse Objekte abgeschossen, die sich als Stanniolballons für 13 Dollar von einem Flugmodellbauverein herausstellten.

Aber die Tat ist vollbracht. Die öffentliche Aufmerksamkeit wurde in der wichtigen ersten Phase von den skandalösen Enthüllungen abgelenkt. Für Öffentlichkeit und Medien gilt: Schauen Sie nicht nach oben, starren Sie nicht in die Tiefe des Meeres, erinnern Sie sich nicht an die Vergangenheit und stellen Sie keine unnötigen Fragen, wie Seymour Hersh es tut.

Ende der Übersetzung

