Am 2. März ist eine Gruppe russischer Neonazis, die auf Seiten Kiews gegen Russland kämpfen, auf russisches Gebiet vorgedrungen und hat auf Zivilisten geschossen. Es gab Tote und Verletzte.

Der Terrorangriff der Neonazis auf russischem Boden auf Zivilisten spielt in den westlichen Medien kaum eine Rolle, in Russland ist es hingegen eines der wichtigsten Themen der letzten Tage. Ich habe bereits darüber berichtet, wie der Spiegel von dem Terroranschlag abgelenkt hat (den Artikel finden Sie hier). Jetzt zeige ich, wie das russische Fernsehen darüber am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenüberblick berichtet hat und habe den langen Bericht übersetzt. Da sich der Bericht sehr an den gezeigten Bildern orientiert, empfehle ich jedem, der die Möglichkeit hat, sich den Bericht anzuschauen, denn zusammen mit meiner Übersetzung ist er auch ohne Russischkenntnisse verständlich.

Beginn der Übersetzung:

Die Terroristen feuerten wahllos und erschossen Zivilisten

Der Terroranschlag in der Region Brjansk. Am Donnerstagmorgen überquerte eine Gruppe ukrainischer Terroristen die Grenze zu Russland und griff die Bewohner der beiden Grenzdörfer Ljubetschane und Suschany an. Die Zivilisten wurden aus nächster Nähe erschossen. Zwei Männer wurden getötet. Ein 11-jähriger Junge wurde verwundet. Der Überfall der ukrainischen Nationalisten wurde umgehend von russischen Spezialeinheiten und der Armee unterbunden. Berichten zufolge wurden die Terroristen auf ukrainisches Gebiet gedrängt und massiv mit Artillerie angegriffen.

Präsident Putin äußerte sich am Donnerstag bei einem Treffen mit Lehrern zu dem Terroranschlag: „Wie wir wissen, erfüllen die Soldaten und Offiziere der russischen Armee, die von unserer Schule, unseren Lehrern und Mentoren ausgebildet wurden, mutig und heldenhaft ihre Pflicht und verteidigen Russland und unser Volk vor den Neonazis und Terroristen, die acht Jahre lang die Menschen im Donbass gefoltert und getötet haben, die Darja Dugina in Moskau ermordet haben und die heute einen weiteren Terrorakt, ein weiteres Verbrechen begangen haben: Sie sind in das Grenzgebiet eingedrungen und haben das Feuer auf Zivilisten eröffnet. Sie sahen, dass es ein ziviles Auto war, ein gewöhnlicher Niva, sie sahen, dass Zivilisten und Kinder darin saßen. Sie eröffneten das Feuer auf sie. Diese Gewalt, dieses wirkliche Verbrechen begehen die Neonazis, die ich erwähnt habe, und ihre Herren und Meister. Ich bin mir sicher, dass diese Herren auch an das heutige Verbrechen nicht erinnern werden, niemand wird ihm auch nur Beachtung schenken. Aber ich wiederhole: Es wird ihnen nichts gelingen – wir werden ihnen den Garaus machen.“

Unsere Reporter berichten aus den beiden betroffenen Dörfern.

Das ist das Dorf Ljubetschane. Hinter dem Wald ist die Grenze zur Ukraine, bis dahin sind es ungefähr 500 Meter. Von dort kamen die Kämpfer. Die Geheimdienstler empfehlen uns, nicht zu weit vom Straßenrand wegzugehen, da die Saboteure die Gegend mit Sprengfallen versehen haben. Der Angriff der Terroristen in diesem Dorf, das an die Region Tschernigow grenzt, begann gegen acht Uhr morgens. Der Trupp – insgesamt etwa 30 bis an die Zähne bewaffnete Männer – drang in das Dorf ein. Sie trugen weiße Tarnmäntel und gelbe Armbinden.

Swetlana Tschernoluzskaja wurde Zeugin des Angriffs, als sie den Nationalisten auf der Straße buchstäblich in die Arme gelaufen war: „Ich kam auf die Straße und sehe, da rennen irgendwelche Männer in weißen Umhängen mit Rucksäcken. Ich laufe zu meiner Tochter, die zieht ihr Kind an und wir verstecken uns hinter der Mauer. Aber da wurde geschossen, da lief ein richtiger Kampf.“

Swetlana wurde von den Terroristen nicht angerührt. Die Frau versteckte sich im Haus ihrer Tochter und rief die Grenztruppen an.

Die Nationalisten verübten im Dorf ein Pogrom. Sie schlugen Fenster ein und schossen. In der Nähe des zentralen Kreisverkehrs wurde eine Rauchbombe gezündet. Sie feuerten eine Salve aus einem Granatwerfer ab. Die Kämpfer feuerten wahllos. An diesem Zaun sind die Einschusslöcher zu sehen. Es sind insgesamt paar Dutzend Treffer. Hier an dieser Kreuzung geriet das Auto des Anwohners Alexander Tkatschenko unter Beschuss der Terroristen. Das ist ein Ausschnitt aus dem Polizeivideo. Das Auto ist durchlöchert. Der Fahrer des Wagens wurde ein Opfer der Bewaffneten. Man kann sehen, dass sie das Feuer aus nächster Nähe auf den völlig unbewaffneten Mann eröffnet haben.

Diese Aufnahmen zeigen den Niva, mit dem am Vortag drei Schulkinder aus dem Dorf Ljubetschane nach Novy Ropsk gebracht wurden. Die Kämpfer erschossen auch diesen Fahrer kaltblütig. Gestern wurde in der Kreisstadt Abschied Leonid Golovonow genommen.

Einer der Passagiere, der 10-jährige Fjodor, wurde verwundet, konnte aber zwei weitere Schülerinnen aus dem Auto ziehen und sie und sich selbst schützen. Die Kugel der Nationalisten traf den Jungen in den Rücken, als er versuchte, die Mädchen in einem Waldstück in Sicherheit zu bringen.

Die Sicherheitsvorkehrungen im Bezirk Klimovsk im Gebiet Brjansk, wo der Angriff stattfand, wurden verstärkt. Es gibt Straßensperren. Polizeibeamte, die von Spezialeinheiten unterstützt werden, kontrollieren alle Autos und die Papiere der Insassen. Auch die Kofferräume werden kontrolliert.

Auch direkt an der Grenze zur Ukraine sind die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt worden. Von hier bis zur Region Tschernigow ist es in gerader Linie nicht mehr als ein Kilometer. Es wurden Erdwälle aufgeschüttet und Betonsperren, sogenannte „Drachenzähne“, aufgestellt.

Im benachbarten Stariy Ropsk, das noch näher an der Grenze liegt, nur einen Kilometer von ihr entfernt, wurden die Einwohner Zeugen des Angriffs der ukrainischen Kämpfer. Die Menschen hörten heftige Salven. Nachdem unsere Spezialkräfte die Terroristen vertrieben hatten, beschoss die Artillerie das Gebiet, in das sich die Terroristen vermutlich zurückgezogen hatten.

Auch eine andere Siedlung in der Region Brjansk wurde von ukrainischer Seite angegriffen. Vor dem Angriff auf Sushany führten die Terroristen einen Drohnenangriff auf das Dorf durch. Die Straße nach Sushany liegt buchstäblich an der Grenze zur Ukraine. Tatsächlich gehört der Straßenrand bereits zum Territorium des Nachbarstaates. Wir sind in der Region Tschernigow. Man muss sich so schnell wie möglich bewegen, um nicht vom ukrainischen Militär beschossen zu werden. Nach Angaben von Anwohnern sind zwei Gruppen von Saboteuren von verschiedenen Seiten in das Dorf eingedrungen. Insgesamt waren es etwa 40 Personen. Maria Kisljakowa war mit ihren Kindern auf dem Weg zum Arzt, um sich impfen zu lassen, und sah die bewaffneten Männer.

Die Saboteure haben in der Siedlung Minen verlegt. Das vom FSB verbreitete Filmmaterial zeigt, dass sie aus westlicher Produktion stammen. Hier ist die Aufschrift auf einer: „Germany“. Die Opfer sagen, sie hätten auch gehört, wie die Guerillas über Funk mit jemandem, wahrscheinlich mit ihren Vorgesetzten auf der anderen Seite der Grenze, sprachen und sagten, dass ihre Aufgabe erfüllt sei.

Eines der Häuser wurde von den Saboteuren mit einer Panzerfaust getroffen. Alles, was übrig blieb, waren das Fundament und ein Ofen. Es ist nicht bekannt, wo die Bewohner des ausgebrannten Hauses jetzt sind. Ein Hund wurde im Hof zurückgelassen. Hoffen wir, dass seine Besitzer gefunden werden können. Natürlich haben wir ihn mit dem gefüttert, was wir dabei hatten. Um die restlichen Tiere kümmern sich die Nachbarn. Nach dem Angriff auf das Haus bewegten sich die Kämpfer in Richtung Dorfzentrum. In der Nähe des Postamtes zerrten sie ein Ehepaar aus ihrem Auto und zerschossen den PKW.

Die Bewohner der Dörfer, die von den Terroristen angegriffen wurden, erholen sich von dem Schock. Zusätzliche Patrouillen und Spezialeinheiten des FSB wurden entlang der Grenze zur Oblast Tschernigow eingesetzt.

Es folgt der zweite Bericht.

Schulkinder aus Brjansk kamen zur Notaufnahme des Regionalkinderkrankenhauses, um Fjodor Simonenko zu unterstützen. Sie brachten ihm Orangen, damit er schneller wieder gesund wird. Doch bisher steht der kleine Held immer noch rund um die Uhr unter ärztlicher Aufsicht. er ist am Tropf und trägt Verbände. Vor ihm liegt eine lange Rehabilitation. Fjodor wird noch ein paar Tage auf der Intensivstation bleiben. Die Ärzte gehen kein Risiko ein. Sie haben es nicht eilig, ihn auf die normale Station zu verlegen, obwohl die Prognose gut und das Schlimmste überstanden ist.

Die Ärzte sagen, dass sie in all den vielen Jahren ihrer Praxis noch nie einen so tapferen Patienten gesehen haben. Fjodor ist wirklich tapfer. Er ertrug die Schmerzen und weinte nicht. Das einzige, was er fragte, war, wann seine Mutter kommen würde.

Fjodor hielt die Hand seiner Mutter und sah sie die ganze Zeit an. Erst da weinte er zum ersten Mal.

Es fällt dem Jungen immer noch schwer zu sprechen. Er ist sehr schwach, erinnert sich aber sehr gut an die Geschehnisse dieses schrecklichen Morgens: „In dem Moment ging alles ganz plötzlich. Ich habe gar nicht verstanden, was los war. Das wurde mir erst klar, als wir bei dem Haus waren. Ich fing an, meine Jacke auszuziehen. Ich sehe, dass ich ein Loch in meiner Jacke habe, und dass ich blute. Da wusste ich, dass es eine Kugel war.“

Der Junge wurde von den ukrainischen Saboteuren beschossen. Sie schossen auf das Auto, in dem die Kinder saßen: Fjodor und zwei jüngere Mädchen aus der Nachbarschaft. Sie waren auf dem Weg zur Schule. Das Auto wurde von Männern in Tarnkleidung mit gelben Armbinden angehalten. Der Fahrer, Onkel Leonid, ein Mitarbeiter der Schule, wurde sofort erschossen, und die Kinder wurden aufgefordert, aus dem Auto auszusteigen und auf das Feld zu laufen.

„Die Schießerei begann. Das Auto hielt an, die Türen gingen auf. Wir sind ausgestiegen. Uns wurde gesagt: Lauft hinter die Häuser. Mir wurde klar, dass wir durch den Wald in das andere Dorf gehen konnten. Ich sagte den Mädchen, sie sollten durch den Wald in das anderes Dorf gehen“, sagt Fjodor.

Er gibt zu, dass er natürlich große Angst hatte, aber er konnte die kleinen Mädchen nicht allein lassen und weglaufen. Das ist ihm gar nicht in den Sinn gekommen. Fjodor, der bereits verwundet war, nahm sie mit in den Wald zu einem Unterstand. Die kleine Lena erzählt: „Fjodor hat die Tür aufgemacht und einer sagte: ‚Geht und versteckt euch!‘ Wir sind in den Wald gelaufen. Dann kam ein Traktor.“

Der nahm die Kinder mit und fuhr sie ins Nachbardorf. Erst als Slata und Lena in Sicherheit waren, erzählte Fjodor den Erwachsenen von seiner Verletzung. Die geretteten Schulmädchen sind immer noch sehr verängstigt, aber unversehrt. Die Mutter sagt: „Ich bin Fjodor dankbar. Ich bin seiner Mutter dankbar für so einen Sohn. Ich bin Fjodor dankbar, dass er die Ruhe bewahrt hat, er ist wirklich toll! Er ist ein Schutzengel. Er ist der Schutzengel unserer Kinder.“

Der Dorfsanitäter hat Fjofor verbunden und einen Krankenwagen gerufen. Seine ältere Schwester begleitete Fjodor ins Krankenhaus. Sie weinte, aber er beruhigte sie, erzählt sie: „Ich weinte, war hysterisch, aber er sagte ‚Beruhig dich, alles ist gut‘. Ich sah seine Verletzung, ich war die ganze Fahrt über bei ihm.“

Das Kind mit der Schusswunde wurde in die Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin gebracht. Das ist ein seltener Fall in dem Regionalkinderkrankenhaus. Ein Chirurg mit Erfahrung aus dem Gebiet der Militäroperation wurde in den Operationssaal gerufen. Das Geschoss der ukrainischen Nazis drang zwischen die Rippen und verfehlte wie durch ein Wunder das Herz. Die NATO-Kugel wurde den Ermittlern übergeben. Die Operation dauerte fast vier Stunden und war nach Angaben der Ärzte erfolgreich. Neben der medikamentösen Therapie arbeiten nun Psychologen mit dem Jungen. Die Wunde wird heilen, aber der Schock des Erlebnisses wird nicht so schnell vergehen.

Fjodor stammt aus einer großen Familie. Er hat drei Brüder und zwei Schwestern. Aber jetzt ist er das Familienoberhaupt. Sein Vater ist schon lange tot und seine Brüder sind an der Front. Sie haben von der Front angerufen, um Fjodor zu sagen, was für ein toller Kerl er ist. Der Junge soll die Tapferkeitsmedaille bekommen. Und die Auszeichnung der Ermittlungsbehörde für die Rettung von Kindern in Extremsituationen wird ihm demnächst vom Leiters des Untersuchungskomitees überreicht.

Fjodors ältere Brüder dienen zusammen in der gleichen Artillerieeinheit. Sie schießen mit Grad-Mehrfachraketenwerfern auf ukrainische Nazi-Stellungen, damit diese nicht auf Kinder schießen. Fjodor wollte immer so sein wie seine älteren Brüder. Er träumt von einer Karriere beim Militär. Seine Mutter will ihn nun auf die Suworow-Militärschule schicken. „Ich habe einen Helden, auf den man stolz sein muss. Ich bin sehr stolz auf meine Söhne und die Tatsache, dass ich solche Kinder großgezogen habe, die noch nie jemanden abgewiesen, sondern immer geholfen haben. Sie helfen jedem und kümmern sich um ihre Mutter“, sagt Fedors Mutter.

Die Ärzte versprechen Fjodor eine schnelle Genesung. In vierzehn Tagen ist seine Wunde verheilt und er kann nach Hause zurückkehren. Er wird mit Geschenken nach Hause gehen können. Den Computer, den er sich schon immer gewünscht hat, hat Aleksandr Bogomaz, der Gouverneur der Region, in sein Krankenzimmer gebracht.

Auf Fjodor wartet noch eine weitere Überraschung. Der Gouverneur hat versprochen, der Familie mit der Wohnung zu helfen. Fjodor wird aus dem Krankenhaus direkt in das neue Zuhause ziehen. Inzwischen senden ihm seine Landsleute Grüße und Wünsche für eine baldige Genesung. In Brjansk sind diese Plakate erschienen.

Und um den tapferen Jungen moralisch zu unterstützen, wird der lokale Fernsehturm ihm zu Ehren beleuchtet. (Anm. d. Übers.: Auf dem Fernsehturm wird in großen Buchstaben sein Name gezeigt)

(Anm. d. Übers.: Ende der Beiträge, es spricht noch einmal der Moderator im Studio)

Es ist kein Wunder, dass viele Menschen die Methoden des ukrainischen Regimes mit denen der rücksichtslosen Terroristen um Schamil Bassajew um die Jahrhundertwende vergleichen. Im Jahr 1995 besetzten sie Budjonowsk. 2002 nahmen sie Geiseln im Moskauer Theater „Nord-Ost“, und am 9. Mai 2004 verübten sie einen Terroranschlag auf ein Stadion in Grosny, bei dem Achmad Kadyrow, der erste Präsident Tschetscheniens, getötet wurde. Am 1. September desselben Jahres stürmte eine Bande von Bassajew eine Schule in Beslan. Ein Jahr später griffen sie die Stadt Naltschik an. Bassajew wurde im Jahr 2006 liquidiert. Auch seine Terroristen fanden ein ruhmloses Ende. (Anm. d. Übers.: Zumindest die Älteren unter uns erinnern sich an die Serie der islamistischen Terroranschläge in Russland während der 90er und 2000er Jahre, von denen hier nur die blutigsten aufgezählt wurden)

Die Parallele zieht mein Kollege, unser Korrespondent Andrej Medwedew: „Was in der Region Brjansk geschieht, erinnert daran, was in Beslan oder Naltschik geschah. Ein Terroranschlag. Damals war es das Kaukasus-Emirat. Jetzt ist es der ukrainische Staat. Aber der Kern ist derselbe. Die Ukraine ist eine Art kollektiver Bassajew, ein Terrorstaat. Ein Terrorist tötet Menschen einfach deshalb, weil die Essenz seiner Existenz Hass ist. Die Ukraine ist ein Klumpen des Hasses. Was soll man mit Terroristen machen? Sie werden liquidiert. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und ich spreche nicht von den Bandera-Anhängern, die in die Region Brjansk gekommen sind. Ich meine den Terrorstaat insgesamt. Wir haben einfach keine andere Möglichkeit. Keine einzige. Ob wir es wollen oder nicht.“

Putin sagt selbstbewusst: „Wir werden ihnen den Garaus machen“, also werden wir das sicher tun. Es vergeht kein Tag, an dem keine ukrainische Drohne unsere Dörfer und Städte angreift, insbesondere im Grenzgebiet zur Ukraine. Und was ist mit dem Terroranschlag auf die Krim-Brücke? Und den Versuchen, die South-Stream-Gaspipeline in der Region Wolgograd zu sprengen? Und mit dem Mord an Darja Dugina? All das ist unverhohlener Terrorismus, organisiert von einem Terrorstaat mit einem Nazi-Regime. Und dagegen gehen wir vor.

Ende der Übersetzung

Anmerkung: Bevor nun wieder jemand auf die Idee kommt, die Meinung des zitierten Journalisten als Beleg für den angeblichen Wunsch der russischen Regierung zu werten – ich weiß aus eigenem Erleben, dass die Redaktionen im russischen Fernsehen sich (auch in ihren Meinungen) sehr voneinander unterscheiden. Wie in Deutschland auch ist die Meinung eines einzelnen (Fernseh-)Journalisten die Meinung der Regierung.

