Die wohl sensationellste Meldung der Woche war der Flugzeugabsturz, bei dem Jewgeni Prigoschin, der Chef der Wagner-Gruppe getötet wurde. Hier zeige ich, wie in Russland über den Stand der Ermittlungen berichtet wird.

In seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick hat das russische Fernsehen natürlich auch über den Flugzeugabsturz berichtet, bei dem Jewgeni Prigoschin, der Chef der Wagner-Gruppe, getötet wurde. Hier übersetze ich den Bericht aus der russischen Sendung.

Beginn der Übersetzung:

Vor dem Flug könnten Fremde in Prigoschins Flugzeug gewesen sein

In dieser Woche traf Wladimir Putin mit den Chefs der neuen Regionen Russlands zusammen – den amtierenden Leitern von DNR und LNR, Denis Puschilin und Leonid Pasetschnik, sowie den Gouverneuren der Regionen Saporoschje und Cherson, Jewgeni Balizki und Wladimir Saldo. In Teilen der neuen Regionen finden noch immer schwere Kämpfe statt, doch in den befreiten Gebieten ist die Integration in den gemeinsamen wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Raum Russlands in vollem Gange. Es werden Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser, Straßen und andere Infrastrukturen gebaut, Unternehmen eröffnet und neue Arbeitsplätze geschaffen. Darüber hinaus bereiten sich die neuen Gebiete auf den gesamtrussischen Wahltag am 10. September vor.

Ein weiteres Thema kam während des Gesprächs mit DNR-Chef Denis Puschilin zur Sprache. „Wir wurden auf dem Weg von der beunruhigenden Nachricht über den Tod von Jewgeni Prigoschin überrascht. Das ist ein schmerzhaftes Thema für uns, denn auch Jungs von Wagner, die für uns in Artjomowsk sehr wichtige Arbeit geleistet haben, sind gestorben. Natürlich haben wir diese Situation mit Besorgnis und großem Mitgefühl aufgenommen. Aber leider ist uns klar, mit welcher Art von Feind wir es zu tun haben, der vor nichts zurückschreckt“, sagte Puschilin.

Darauf antwortete Putin: „Was den Flugzeugabsturz betrifft, so möchte ich zunächst den Familien aller Opfer mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Das ist immer eine Tragödie. Und in der Tat deuten die ersten Daten darauf hin, dass auch Mitarbeiter der Firma Wagner dort waren und ich möchte anmerken, dass es sich um Menschen handelt, die einen wichtigen Beitrag für unsere gemeinsame Sache, den Kampf gegen das Neonazi-Regime in der Ukraine, geleistet haben. Wir erinnern uns daran, wir wissen es, und wir werden es nicht vergessen. Ich kannte Prigoschin sehr lange, seit den frühen 1990er Jahren. Er war ein Mann mit einem schwierigen Schicksal, und er hat in seinem Leben schwere Fehler gemacht, aber er hat echte Ergebnisse erzielt. Er war ein talentierter Mann, ein talentierter Geschäftsmann, der nicht nur in unserem Land, sondern auch im Ausland, vor allem in Afrika, tätig war. Er war in den Bereichen Öl, Gas, Edelmetalle und Edelsteine tätig. Soweit ich weiß, ist er erst gestern aus Afrika zurückgekehrt und hat sich hier mit einigen Beamten getroffen. Was jedoch absolut sicher ist, wie mir der Leiter des Untersuchungsausschusses heute Morgen berichtete, ist, dass bereits eine Voruntersuchung zu diesem Vorfall eingeleitet wurde, die vollständig durchgeführt und zum Abschluss gebracht werden wird, daran besteht kein Zweifel. Wir werden sehen, was die Ermittler in naher Zukunft zu sagen haben. Jetzt werden Gutachten erstellt, sowohl technische als auch genetische. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen.“

Das Privatflugzeug Embraer Legacy von Jewgeni Prigoschin, das von Moskau nach St. Petersburg unterwegs war, stürzte in der Region Twer ab. Sieben Passagiere und drei Besatzungsmitglieder wurden getötet. Von der Absturzstelle berichtet unser Reporter.

Bagger sind dabei, das Feld umzugraben. Polizeibeamte sind hier im Einsatz. So sieht die Absturzstelle der Embraer-Maschine jetzt aus. Bis Sonntag haben die Ermittler die Absturzstelle untersucht und die wichtigsten Teile des Flugzeugrumpfs geborgen. Das Flugzeug, zu dessen Passagieren Jewgeni Prigoschin gehörte, ist am Mittwochabend abgestürzt. Augenzeugen des Absturzes waren Bewohner des Twerer Dorfes Kushenkino, das 20 Kilometer von der Grenze der Region Nowgorod entfernt liegt.

Ein Aufprall auf dem Boden und eine schwarze Rauchsäule. Augenzeugen eilten zum Ort des Absturzes. Jury und seine Freunde waren die ersten, die am brennenden Wrack waren, und dachten, sie würden welche finden, die Hilfe brauchten. Der Rumpf brannte wegen des ausgelaufenen Treibstoffs. Die erste Polizeieinheit aus der Nachbarschaft traf innerhalb weniger Minuten ein und sperrte das Gebiet ab. Einsatzkräfte, Ermittler und Gerichtsmediziner aus Moskau wurden sofort zur Absturzstelle entsandt. Der kürzeste Weg von der Hauptstadt hierher dauert etwa drei Stunden, so dass die Mitarbeiter der wichtigsten Dienste die Absturzstelle bei Dunkelheit erreichten, aber zu diesem Zeitpunkt war das Hauptquartier des Katastrophenschutzministeriumshier bereits eingerichtet und alles war für die nächtliche Untersuchung der Absturzstelle vorbereitet.

Kriminalisten untersuchten Teile des Rumpfes und die Turbine. Auch Sprengstofftechniker waren hier im Einsatz. Am Morgen wurde der Schauplatz mit Hubschraubern aus der Luft inspiziert. Dabei wurde deutlich, dass die Wrackteile in einem Umkreis von vier Kilometern verstreut waren. Sie wurden mit schwerem Gerät eingesammelt. Die Tragfläche fiel in den Waldgürtel in der Nähe des Nachbardorfes. Das Leitwerk stürzte in der Nähe von Wohnhäusern ab. Die Turbine, der Salon und die Kabine verbrannten auf einem Feld in der Nähe eines kleinen Bauernhofs.

Das Verladen dauerte fast sieben Stunden. Die Trümmer des Rumpfes werden derzeit abtransportiert. Natürlich werden sie zunächst zur technischen Begutachtung mitgenommen, und dann werden die Teile des Flugzeugs, wie in solchen Fällen üblich, in einen speziellen Hangar gebracht, wo Ermittler und Luftfahrtexperten den Rumpf des abgestürzten Flugzeugs rekonstruieren.

Die Embraer Legacy ist ein kleiner Jet für 13 Passagiere. Dieses Modell wurde im Jahr 2007 gebaut. Es wurde in den letzten 15 Jahren aktiv betrieben. Jewgeni Prigoschin ist oft mit ihm geflogen. Einigen Berichten zufolge kamen am Tag des Absturzes potenzielle Käufer, um den Flieger zu inspizieren. Auf diesem Handyvideo ist zu sehen, wie sie über die Innenausstattung der Kabine sprachen.

Danach fand der Flug statt. Flightradar zeigt die Daten des Fluges. Das Flugzeug hob von Scheremetjewo ab. Flightradar erhält die ersten Daten von Bord um 17:46 Uhr Moskauer Zeit. Um 18:11 Uhr erreicht die Embraer die Reiseflughöhe von 8,5 Kilometern und fliegt mit einer Geschwindigkeit von 800 Kilometern pro Stunde. Nach acht Minuten steigt sie um weitere fünfhundert Meter, verliert dann abrupt an Höhe und sinkt in dreißig Sekunden auf 2,5 Kilometer. Dann verschwindet sie vom Radar.

Die Luftfahrtaufsicht Rosaviatsia gab an, dass drei Besatzungsmitglieder und sieben Passagiere, darunter Jewgeni Prigoschin, auf den Passagierlisten aufgeführt waren. Die übrigen waren Mitarbeiter seiner Unternehmen. Unter ihnen die engen Mitarbeiter Dmitri Utkin und Valery Tschekalow. Alle Menschen an Bord kamen ums Leben.

Das Untersuchungskomitee hat ein Strafverfahren nach dem Paragrafen „Verletzung der Sicherheitsvorschriften für die Beförderung und den Betrieb des Luftverkehrs“ eingeleitet. Es wird von einem der erfahrensten Beamten geleitet, der bereits ähnliche Notfälle untersucht hat. Bei der Untersuchung werden alle möglichen Versionen des Geschehens geprüft, vom menschlichen Faktor über technische Fehlfunktionen bis hin zu äußeren Einflüssen.

„Die Ermittler haben die Flugschreiber sichergestellt, eine detaillierte Untersuchung des Tatorts ist im Gange. Gegenstände und Unterlagen, die für die Feststellung aller Umstände des Flugzeugabsturzes relevant sind, werden ebenfalls sichergestellt, und die notwendigen forensischen Untersuchungen werden in Auftrag gegeben“, sagte Svetlana Petrenko, die Sprecherin des russischen Ermittlungskomitees.

Die ersten DNA-Untersuchungen sind bereits durchgeführt worden. Das Ermittlungskomitee erklärte: Die Identität aller zehn Opfer wurde festgestellt, sie entsprechen der Passagierliste. Die wichtigsten Ermittlungsmaßnahmen am Unglücksort sind bereits abgeschlossen.

Ende der Übersetzung

