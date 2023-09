Ukraine

Der ukrainische Oligarch Igor Kolomoisky wurde von dem von Präsident Selensky kontrollierten Geheimdienst SBU angeklagt und verhaftet.

Nach der Verhaftung des ukrainischen Oligarchen Igor Kolomoisky durch den von Präsident Selensky kontrollierten Geheimdienst SBU gibt es viele Gerüchte über die Gründe, denn für die ihm vorgeworfenen Verbrechen ist eigentlich das von den USA kontrollierte Ukrainische Anti-Korruptionsbüro (NABU) zuständig. Daher ist es offensichtlich, dass die Verhaftung und die Anklage politische Gründe haben.

Im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens war die Verhaftung von Kolomoisky natürlich auch ein Thema, aber der russische Bericht beschrieb vor allem Kolomoiskys Werdegang und hielt sich mit Spekulationen zurück. Um zu zeigen, wie in Russland darüber berichtet wurde, habe ich den russischen Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Warum Selensky Kolomoisky „abserviert“ hat

Das Schewtschenkiwski-Gericht in Kiew hat den ukrainischen Oligarchen Igor Kolomoisky hinter Gitter geschickt, in Untersuchungshaft. Es wurde eine Kaution in Höhe von fast 14 Millionen Dollar festgelegt, aber Kolomoisky lehnte das in Erwartung einer Berufung durch seinen Anwalt ab. Es gibt keine Kommentare von Kolomoisky. Er bat darum, die Journalisten aus dem Gerichtssaal zu entfernen, so dass der Prozess hinter geschlossenen Türen stattfand. Zuvor hatte der SBU den Geschäftsmann wegen des Verdachts auf Betrug und Legalisierung von kriminell erworbenem Eigentum angeklagt.

Kolomoisky ist der Gründer des größten ukrainischen Industrie- und Finanzkonzerns Privat, der im Bankensektor, in der Petrochemie, der Metallurgie, der Lebensmittelindustrie, dem Agrarsektor und dem Luftverkehr vertreten ist. Nach Angaben des Magazins Forbes Ukraine belief sich sein Vermögen im Jahr 2021 auf 1,8 Milliarden Dollar und auf 850 Millionen Dollar im Jahr 2022. Kolomoisky gilt als Selenskys politischer Pate. Als sein wichtigster Sponsor unterstützte er ihn aktiv im Kampf gegen Poroschenko um die Präsidentschaft.

Der blutige Staatsstreich von 2014 spülte auch Kolomoisky an die Macht. In den Jahren 2014 und 2015 war er Gouverneur der Region Dnjeprpetrowsk. Seit Beginn des Krieges im Donbass im Jahr 2014 finanzierte Kolomoisky die Nazi-Einheiten Dnipro-1, Donbass, Shakhtersk, Asow, Aidar, Shturm und andere militante Nazi-Einheiten, die an Nazi-Strafaktionen im Donbass teilnahmen. Im Grunde genommen war das seine Privatarmee. Berichten zufolge stellte Kolomoisky dafür rund 10 Millionen Dollar pro Monat bereit. Darüber hinaus setzte er für jeden toten „Moskal“ eine Prämie von 10.000 Dollar fest. Plakate, in denen damit geworben wurde, hingen in Dnjeprpetrowsk zusammen mit dem Emblem der Privatbank, die damals noch dem Oligarchen gehörte.

Ende 2016 verstaatlichte die ukrainische Regierung die Privatbank, die damals die größte private Bank des Landes war. Kolomoisky war ihr Hauptaktionär. Die Regierung warf der früheren Leitung des Finanzinstituts vor, unter dem Vorwand, Kredite an verbundene Unternehmen zu vergeben, große Geldsummen abgezogen zu haben. Mitte September letzten Jahres wurde berichtet, dass Beamte des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine im Zusammenhang mit der Beschlagnahmung des Eigentums von Ukrnafta das Haus von Kolomoisky durchsuchten und Ausrüstung und Dokumente beschlagnahmten. Ukrainische Medien berichteten damals, dass keine Anklage gegen ihn erhoben wurde.

Im November verstaatlichte die ukrainischen Regierung mehrere große Unternehmen, darunter Ukrnafta und Ukrtatnafta, die Kolomoisky kontrollierte. Wie der Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Alexej Danilow, erklärte, wurden die Vermögenswerte in die Verwaltung des Verteidigungsministeriums überführt und können nach Aufhebung des Kriegsrechts an ihre Eigentümer zurückgegeben werden. Nach der Verstaatlichung der Unternehmen hat der Geschäftsmann mehr als die Hälfte seines Vermögens verloren.

Es wird vermutet, dass Selensky seinen Paten gezwungenermaßen – auf Druck der Amerikaner – „abserviert“. Und Selensky tut das vor seinem Besuch in den USA anlässlich der UN-Generalversammlung. In den Kreisen der amerikanischen Militärelite gilt Kolomoisky als einer der wichtigsten ukrainischen Korruptionäre. Die USA verhängten bereits im Jahr 2121 Sanktionen gegen Igor Kolomoisky. Die Sanktionen gelten auch für die Frau und die Kinder des Oligarchen und sie werden auch von der EU unterstützt. Kolomoisky ist auch in Israel nicht beliebt.

In Russland ist ein Strafverfahren gegen Kolomoisky eingeleitet worden. Unsere Ermittler gehen davon aus, dass Igor Kolomoisky zusammen mit seinem Partner Gennady Bogolyubov, dem Leiter der Investmentgruppe DCH Alexander Jaroslavsky und dem Vorstandsvorsitzenden von Ukrtatnafta Pavel Ovtscharenko eine „kriminelle Vereinigung“ organisiert hat, die „mit einem gewinnorientierten Ziel“ mehr als 800.000 Tonnen Öl im Wert von mehr als 400 Millionen Dollar veruntreut hat, die von Tatneft geliefert wurden. Gegen Kolomoisky wurde in diesem Fall im November letzten Jahres ein Haftbefehl ausgesprochen.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



