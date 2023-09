Wikipedias Kampf gegen Russland

Propaganda

Wikipedia hat Russland offen den Kampf angesagt, was jedoch erstaunlich wenig Schlagzeilen macht. Daher will ich hier darüber berichten.

Ich habe gestern den Artikel mit der Überschrift „Propaganda – Die russischen Wikipedia-Artikel werden in der Ukraine, Deutschland und den USA geschrieben“ veröffentlicht, in dem ich gezeigt habe, dass die russischsprachigen Wikipedia-Artikel nicht in Russland, sondern vor allem in der Ukraine und auch in einigen westlichen Ländern geschrieben werden. Das ist nicht etwa russische Propaganda, sondern das zeigen Wikipedias Statistiken. Wenn Sie den Artikel nicht gelesen haben, empfehle ich das zum Verständnis, weil ich hier zwar auch noch mal auf die Statistiken eingehen werde, aber nicht alles wiederholen kann.

Leider gibt es meines Wissens in Russland keine Journalisten, die sich ernsthaft mit Wikipedia, seiner Arbeitsweise und den Autoren beschäftigen. Interessanterweise ist das Thema in Russland weitgehend unbekannt, obwohl Wikipedia auch in Russland viel benutzt wird und Wikipedia daher auch einen großen Einfluss auf die öffentliche Meinung in Russland hat, weil viele Russen immer noch glauben, Wikipedia wäre eine Lexikon, dem man glauben kann.

Das ist jedoch nicht so, denn Wikipedia ist ein Instrument der US-Propaganda.

In Deutschland machen die investigativen Journalisten Markus Fiedler und Dirk Pohlmann seit Jahren einen hervorragenden Job, indem sie auf ihrem YouTube-Kanal „Geschichten aus Wikihausen“ auf die Manipulationen in der deutschen Wikipedia hinweisen und auch an vielen Beispielen erklären, wie das von wem getan wird und welche Folgen das hat. Darüber habe ich auf dem Anti-Spiegel vor einigen Jahren eine fünfteilige Artikel-Reihe geschrieben, deren ersten Teil Sie hier finden, die folgenden sind jeweils verlinkt.

Es ist wichtig zu verstehen, dass das, was Fiedler und Pohlmann über das deutsche Wikipedia herausgefunden haben, auch in allen anderen Ländern und Sprachen exakt genauso funktioniert.

Wikipedias Autoren

Wer die Autoren und auch wer die höheren Hierarchien bei Wikipedia sind, ist nicht bekannt, weil die alle unter Synonymen arbeiten. Fiedler und Pohlmann haben die Identitäten vieler dieser anonym unter Synonymen arbeitenden Heckenschützen im Informationskrieg aufgedeckt. Es handelt sich dabei teilweise um hyperaktive Schreiber, die jeden Tag (auch an Wochenenden und Feiertagen) oft rund um die Uhr in der Wikipedia schreiben. Selbst wenn wir annehmen, dass das alles Arbeitslose ohne Sozialkontakte sind, müssen auch solche Leute ab und zu mal schlafen. Manche arbeiten anscheinend aber tatsächlich rund um die Uhr.

Daraus ergeben sich für mich zwei Fragen: Erstens, werden sie dafür bezahlt, praktisch Vollzeit und ohne freie Tage für die Wikipedia zu schreiben (und wenn ja, von wem)? Zweitens: Verbergen sich hinter einem Synonym vielleicht in Wirklichkeit nicht einzelne Schreiberlinge, sondern Gruppen von Autoren?

In einem Gespräch mit der Journalistin Helen Buyniski, die im englischsprachigen Raum zu Wikipedia recherchiert, haben Fiedler und Pohlmann zum Beispiel erfahren, dass über den Internetzugang eines hyperaktiven britischen Wikipedia-Autoren mehrere Wikipedia-Autoren geschrieben haben. Ich will nicht auf all die Details eingehen, die bei dem Gespräch ans Licht gekommen sind, bei Interesse können Sie es sich hier auf Englisch oder hier mit deutscher Übersetzung anschauen.

Hyperaktive Schreiber auch auf Russisch

Nachdem mein gestriger Artikel online gegangen ist, habe ich mit Markus Fiedler Kontakt gehabt und er hat mich auf zwei Dinge aufmerksam gemacht. Da er ständig zur Wikipedia recherchiert, ist ihm an dem Screenshot der Wikipedia-Statistik, den ich gestern gepostet habe, etwas aufgefallen.

Wie man sieht, werden darauf nur die Autoren angezeigt, die im August zwischen fünf und 99 Mal in der russischsprachigen Wikipedia aktiv waren (siehe links unten). Daher fragte Markus mich, wie es mit Autoren aussieht, die im August mehr als hundert Mal in russischen Wikipedia-Artikeln geschrieben haben. Und siehe da, es gibt 380 solche hyperaktiven Autoren auch in der russischsprachigen Wikipedia, und wieder sitzen die meisten von denen in der Ukraine.

Man kann sich das auch als Tabelle anzeigen lassen, die sieht so aus.

Es gibt also hunderte professioneller Wikipedia-Schreiber, die vor allem in der Ukraine, aber auch in anderen westlichen Ländern, sitzen und die russischen Artikel der Wikipedia bearbeiten. Da Wikipedia leider auch in Russland von vielen benutzt wird, hat das natürlich Einfluss auf die öffentliche Meinung in Russland, die auf diese Weise in die pro-amerikanische Richtung beeinflusst werden soll.

Wikipedia vs. Russland

Das zweite, was Markus Fiedler mir erzählt hat, war auch für mich neu. Also erzähle ich es ihnen nun.

Die russische Regierung ist sich des Problems Wikipedia bewusst und weil in Russland Lügen über das russische Militär unter bestimmten Umständen unter Strafe gestellt wurden (die Details dazu können Sie hier nachlesen), haben die russischen Behörden sich für die Identitäten der dreistesten Lügner auf Wikipedia interessiert.

Wenn Wikipedia-Einträge gegen Gesetze verstoßen, kann ein Land bei Wikipedia darum bitten, Informationen über den User zu bekommen, der das verfasst hat. Und normalerweise arbeitet Wikipedia mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen. Die russischen Behörden also bei Wikipedia um Informationen gebeten und die Reaktion von Wikipedia war interessant.

Anstatt den russischen Behörden die vorhandenen Informationen über die User zukommen zu lassen, hat die Wikipedia alle öffentlich sichtbaren User-Informationen über auf Russisch schreibende Wikipedia-Autoren gelöscht. Das ist ein einmaliger Vorgang, das hat Wikipedia noch nie und in keinem Land getan. Jeder kann es überprüfen, denn wenn man einen Wikipedia-Artikel öffnet, kann man sich die Versionsgeschichte des Artikels anschauen. Wer auf die Versionsgeschichte klickt, kann sehen, wer den Artikel wann bearbeitet hat und was dabei geändert wurde. Man kann sich so auch ältere Versionen von Wikipedia-Artikeln anschauen.

Auf Russisch geht das nicht mehr, denn da, wo in anderen Sprachen zu sehen ist, wer den Artikel bearbeitet hat, steht auf Russisch nun „Name des Autoren gelöscht“ (имя автора стёрто), wie ich im Screenshot anhand des russischen Wikipedia-Artikels „Russischer Überfall auf die Ukraine seit 2022“, wie es bei Wikilügia heißt, zeige.

Die Ukraine hat einen Vertrag mit Wikipedia

Dass Wikipedia so vorgeht, ist auch nicht überraschend, denn schon im April 2020 hat die Pressestelle des ukrainischen Außenministeriums angekündigt, dass Kiew Wikipedia-Artikel über die Ukraine, die der ukrainischen Regierung „nicht-objektiv“ erscheinen, verändern will. Dazu hat das ukrainische Außenministerium eine Zusammenarbeit mit der ukrainischen Sektion der Wikimedia-Foundation verkündet, die Wikipedia gegründet hat und es kontrolliert.

Laut dem ukrainischen Außenministerium ist das Ziel der Kampagne, dass die teilnehmenden Wikipedia-Autoren „Desinformationen über die Ukraine“ bekämpfen und in den Artikeln über das Land die „russische Aggression“ herausheben. Dabei geht es nicht nur um das ukrainische Wikipedia, sondern um „Artikel in verschiedenen Sprachen“. Schon 2020 wurde also kaum verhohlen verkündet, dass Kiew auch russische Wikipedia-Artikel bearbeiten will, zumal Russisch die Muttersprache vieler Menschen in der Ukraine war und ist.

Schon im Mai 2020 sollten die ukrainischen Autoren im Rahmen des „Monats der ukrainischen Diplomatie“ Abschnitte über die „russische Aggression“, die Integration der Ukraine in die EU und die Nato und andere politische Themen „ausbessern“.

Die Tatsache, dass die Wikimedia-Foundation in diesem Projekt als Partner der ukrainischen Regierung fungiert, zeigt deutlich, dass Wikipedia eben kein „basisdemokratisches Onlinelexikon“ ist, sondern eine von oben gelenkte Struktur hat, in der letztlich die Wikimedia-Foundation entscheidet, was „wahr“ ist und was nicht. Bei Wikipedia findet man keine objektiven Informationen, sondern die Narrative der US-Propaganda.

Daher ist Wikipedia nichts anderes als eine PR- oder Propaganda-Plattform im Kampf der US-Regierung gegen Russland. Wikipedia ist keine neutrale Quelle für Informationen, sondern eine Waffe im Informationskrieg.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



