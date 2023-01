Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 11. Januar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich werde versuchen, diese Zusammenfassung möglichst täglich zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Die Zusammenfassung vom 11. Januar zeigt erneut, wie radikal die Ukraine gegen alles russische vorgeht, denn in der Ukraine wurde nun sogar eine Zeichentrickfigur, die in vollkommen unpolitischen alten russischen Märchenfilmen für Kinder die Hauptrolle spielt, zum „Besatzer“ erklärt und verboten.

Beginn der Übersetzung:

Kämpfe um Soledar, die Rückkehr von Kriegsgefangenen und der „Besatzer“ Tscheburaschka: Die Lage in der Ukraine

Wie das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch mitteilte, gehen die Kämpfe um Soledar weiter, wobei die Stadt teilweise von russischen Streitkräften blockiert wurde. Der Kreml stellte einen positiven Trend beim Vormarsch der russischen Streitkräfte fest.

Die Ukraine könnte Panzer von NATO-Ländern erhalten, Polen und Großbritannien haben sich bereit erklärt, sie zu liefern.

Tscheburaschka wurde in Kiew zum Besatzer erklärt.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse in der und um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben Soledar von Norden und Süden her abgeriegelt, die russische Luftwaffe greift gegnerische Stellungen an und in der Stadt wird gekämpft, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Zuvor hatte der russische Geschäftsmann Jewgeni Prigoschin berichtet, dass Soledar von Wagner-Kämpfern unter Kontrolle gebracht worden sei und sich im Zentrum der Stadt ein Kessel gebildet habe, in dem Kämpfe stattfänden.

Der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow kommentierte die Situation um Soledar mit dem Hinweis auf die „positive Dynamik des Fortschritts“ und riet dazu, nichts zu übereilen und auf offizielle Erklärungen zu warten. Peskow betonte die Bedeutung der taktischen Erfolge und nannte sie „einen Grund, stolz auf unsere Kämpfer zu sein“, und sagte, dass „die Kampfhandlungen erfolgreich sein werden, wenn wir die vom Oberbefehlshaber während der Militäroperation festgelegten Ziele erreichen.“

Nach Angaben des ehemaligen Botschafters der LNR in Moskau, Rodion Miroschnyk, haben die ukrainischen Streitkräfte in der Schlacht um Soledar rund 25.000 Menschen verloren, und diese Verluste sind nicht wieder gutzumachen.

Nationale Projekte für die neuen Territorien

Die neuen Regionen Russlands sollten in die Umsetzung nationaler Projekte einbezogen werden, die noch offenen Fragen müssten schnell geklärt werden, sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit Kabinettsmitgliedern.

Das bedeutet, dass „die Finanzierung der Aktivitäten der nationalen Projekte in den Regionen DNR, LNR, Cherson und Saporischschja sichergestellt werden muss“, betonte er.

Auch wenn die Lage in den neuen Subjekten der Russischen Föderation weiterhin schwierig ist und in einigen Gebieten immer noch Kämpfe stattfinden, ist das kein Grund, „die dringendsten Fragen“ der Entwicklung dieser Regionen aufzuschieben. Bis zum Ende dieses Quartals sollte die Regierung ein Konzept für die Entwicklung der neuen Gebiete vorlegen, damit die Regionen DNR, LNR, Cherson und Saporischschja bis 2030 bei den Schlüsselindikatoren das gesamtrussische Niveau erreichen.

Treffen der Ombudsleute

Die russische Ombudsfrau für Menschenrechte, Tatjana Moskalkowa, hat in der Türkei Gespräche mit dem ukrainischen Ombudsmann Dmytro Lubinets geführt. Bei dem Treffen wurden zehn Themenkomplexe erörtert, darunter auch die Frage der vermissten Personen. Moskalkowa zufolge hat Lubinets „Arbeiten durchgeführt, um den Aufenthaltsort russischer Soldaten zu ermitteln“: 22 Personen wurden gefunden, einige von ihnen konnten bereits nach Hause zurückkehren. Die russischen und ukrainischen Ombudsleute ermöglichten die Rückkehr von 40 Russen und 40 Ukrainern aus der Gefangenschaft.

Lubinets übergab Moskalkowa Briefe für die Angehörigen der russischen Gefangenen, die sie nach Russland zurückbringen wird.

Die russische Ombudsfrau sagte auch, sie habe ihren ukrainischen Amtskollegen gebeten, ukrainischen Bürgern zu helfen, die Verwandte in Russland besuchen wollen. Darüber hinaus erörterten die Ombudsleute die Möglichkeit der gegenseitigen Unterstützung bei der Wiederherstellung von Dokumenten, die zum Bezug von Renten berechtigen, da die Archive aufgrund der Feindseligkeiten nicht überall erhalten geblieben sind.

Panzer für Kiew

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky erklärte, dass die westlichen Länder mit Panzern großzügig sein sollten, um sie an die Ukraine zu liefern. Das sagte der ukrainische Präsident auf einer Pressekonferenz in Lwow, wo sein polnischer Amtskollege Andrzej Duda Pläne ankündigte, der Ukraine eine Kompanie Leopard-Panzer aus deutscher Produktion als Teil der Unterstützung der internationalen Koalition zu übergeben.

Deutschland hat jedoch noch keine Anfragen von anderen Ländern zur Wiederausfuhr der ihm zur Verfügung stehenden Leopard-2-Panzer erhalten. Steffen Hebestreit, der Sprecher der Bundesregierung, sagte, Berlin werde sich mit diesem Thema befassen, wenn sich die Situation ändert. Gleichzeitig forderte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Ausbildung ukrainischer Soldaten in der Bedienung von Leopard-2-Panzern. Ihrer Meinung nach ist das „sinnvoll“, da „im Bedarfsfall keine zusätzliche Zeit verloren geht.“

Die britische Regierung hat erstmals bestätigt, dass sie plant, Panzer an die Ukraine zu liefern, berichtet die Financial Times unter Berufung auf den Sprecher des britischen Premierministers Rishi Sunak. Er sagte, der Regierungschef habe Verteidigungsminister Ben Wallace angewiesen, in den kommenden Wochen „mit den Partnern zusammenzuarbeiten“, um „die Ukraine schneller zu unterstützen, einschließlich der Lieferung von Panzern.“

Die Hilfe des kollektiven Westens

Die Länder des Westens liefern weiterhin aktiv Waffen an das Kiewer Regime. So erklärte der litauische Präsident Gitanas Nausseda auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selensky und Duda in Lwow, dass Vilnius Luftabwehrsysteme und Flugabwehrgeräte an die Ukraine liefern werde.

Das Oberhaus des italienischen Parlaments (Senat) unterstützte den früheren Erlass der Regierung über die Lieferung von Waffen nach Kiew im Jahr 2023. Wie das kanadische Verteidigungsministerium mitteilte, wird die kanadische Regierung für 406 Millionen kanadische Dollar (rund 303 Millionen U-Dollar) NASAMS-Luftabwehrsysteme aus den USA für den Bedarf der Ukraine kaufen.

Peskow erklärte, dass die westlichen Länder unter der Führung der USA trotz der Erschöpfung der Waffenbestände und der Probleme mit dem militärisch-industriellen Komplex bereit seien, weiterhin Waffen in die Ukraine zu liefern. Gleichzeitig sagte der Kremlsprecher, dass es im Westen Menschen gebe, die sich zu fragen begännen, ob Kiew die Hilfsgelder effizient verwende. Er betonte, dass die Ukraine unter Korruption leide und der Geldfluss aus dem Westen „eindeutig nicht nur für den beabsichtigten Zweck verwendet“ werde.

Der „Besatzer“ Tscheburaschka

In der Ukraine wurde die Hauptfigur des russischen Films Tscheburaschka als Besatzer bezeichnet – ukrainischen Medien zufolge sind in Schulen in Kiew Plakate mit einem durchgestrichenen Bild der Märchenfigur aufgetaucht, auf denen sie als „Besatzer“ bezeichnet wird. Peskow weigerte sich zu erklären, warum in der Ukraine gegen Tscheburaschka gekämpft wird. „Das müssen die Eltern den Kindern in der Ukraine erklären“, sagte Peskow.

Ende der Übersetzung

