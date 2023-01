Zusammenfassung der Ereignisse des 12. Januar

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 12. Januar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich werde versuchen, diese Zusammenfassung möglichst täglich zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Dies ist die Zusammenfassung der Ereignisse in der und um die Ukraine vom 12. Januar.

Beginn der Übersetzung:

Vorbereitung neuer Sanktionen gegen Russland und Waffenlieferungen an Kiew: Die Entwicklungen in der Ukraine

Alle bisherigen Ziele der Militäroperation in der Ukraine, einschließlich der Befreiung der DNR und LNR innerhalb der Grenzen von 2014, „bleiben auf der Tagesordnung“, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, am Donnerstag.

Brüssel unterstützt die Absicht Estlands, mit der Beschlagnahme russischer Vermögenswerte zu beginnen, ohne auf andere EU-Länder zu warten. Die Pläne der unfreundlichen Länder, eingefrorene russische Vermögenswerte für ihre eigenen Zwecke zu verwenden, würden von Moskau angemessen beantwortet, sagte Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Das russische Militär setzte seine Angriffe auf Stellungen der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk, Krasnoliman, Kupjan und Süd-Donezk fort, wobei die Verluste des Gegners im Laufe des vergangenen Tages insgesamt mehr als 230 Personen betragen haben, erklärte Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums.

Ein ukrainisches Flugzeug vom Typ SU-25 wurde über der DNR abgeschossen. Im Zuge eines Artillerieduells wurden zwei Artilleriesysteme vom Typ M777 und M109 Paladin aus US-amerikanischer Produktion sowie drei ukrainische Grad-Mehrfachraketenwerfer und zwei ukrainische Munitionslager zerstört.

Das neue Kommando der Militäroperation

Die Ernennung von Generalstabschef Waleri Gerassimow zum Kommandeur der vereinigten Truppengruppe stehe im Zusammenhang mit der Ausweitung des Umfangs der Militäroperation, sagte Peskow und wiederholte damit Angaben des Verteidigungsministeriums vom Vortag.

Er wies auch darauf hin, dass alle bisherigen Ziele der Militäroperation, einschließlich der Befreiung der DNR und LNR innerhalb der Grenzen von 2014, „weiterhin auf der Tagesordnung stehen“.

Die Situation rund um das AKW

Der Leiter der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), Rafael Grossi, will nächste Woche mit der Regierung in Kiew über die Einrichtung einer Sicherheitszone beim Kernkraftwerk Saporischschja sprechen, wie der ständige Vertreter Russlands bei internationalen Organisationen in Wien, Michail Uljanow, mitteilte.

Grossi selbst hatte zuvor erklärt, er wolle neben Kiew auch Moskau besuchen und den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Der Pressesprecher des Präsidenten erklärte, dass die wichtigsten Gesprächspartner des IAEO-Generaldirektors in Russland Rosatom und das Außenministerium sind. Peskow schloss nicht aus, dass der Staatschef bei Bedarf mit Grossi sprechen würde, aber im Moment stehen keine Treffen mit ihm auf Putins Terminplan.

Der Kremlsprecher stellte fest, dass die Situation um das AKW „weiterhin alarmierend“ sei, da die ukrainische Seite das Atomkraftwerk weiterhin beschieße.

Die Vorbereitung neuer Sanktionen

Die USA und ihre Verbündeten im Westen erörtern die Möglichkeit, neue Sanktionen gegen die russische Ölindustrie zu verhängen, insbesondere Preisobergrenzen für Ölprodukte, berichtet das Wall Street Journal. Es würden zwei Preisobergrenzen für russische Ölprodukte in Erwägung gezogen: eine für hochwertige Exporte wie Dieselkraftstoff und die andere für geringwertige Produkte wie Masut.

Die EU hat die intensive Arbeit an dem zehnten Paket anti-russischer Sanktionen begonnen, sagte der polnische Botschafter bei der EU Andrzej Sados. Es wird über Ausfuhrbeschränkungen für russische Diamanten sowie über die Erweiterung der schwarzen Liste für Personen diskutiert.

Die EU-Kommission beabsichtigt aufgrund des Grundsatzes der Vertraulichkeit nicht, sich zur Entwicklung und möglichen Einführung neuer Sanktionen gegen Russland und Weißrussland zu äußern, bekräftigt aber ihre Absicht, den Druck aufrechtzuerhalten, sagte der außenpolitische Sprecher der EU Peter Stano.

Brüssel unterstützt Estlands Absicht, mit der Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte zu beginnen, ohne auf andere EU-Länder zu warten, sagte der Sprecher der EU-Kommission Christian Wiegand. Ihm zufolge stehen die Absichten Tallinns im Einklang mit den Initiativen der EU-Kommission, die im vergangenen Dezember die Einführung einer strafrechtlichen Verantwortung für die Umgehung der anti-russischen Sanktionen in der EU vorgeschlagen hat.

Die Pläne der unfreundlichen Länder, eingefrorene russische Vermögenswerte für ihre eigenen Zwecke zu verwenden, würden von Moskau angemessen beantwortet, so Sacharowa. Sie sagte, die Weigerung der unfreundlichen Länder, mit Russland im rechtlichen Bereich zusammenzuarbeiten, zeige der Weltgemeinschaft, „dass sie Räuber sind“.

Waffen für Kiew

Deutschland wird sich bemühen, der Ukraine die versprochenen 40 Marder-Schützenpanzer bis zum Ende des ersten Quartals dieses Jahres zu liefern, sagte die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Was die Möglichkeit betrifft, Kiew mit Leopard-Panzern zu beliefern, so hat die deutsche Regierung nach Angaben der Ministerin diesbezüglich noch keine Entscheidung getroffen.

Die polnische Regierung hat beschlossen, der Ukraine eine Kompanie Leopard-Panzer (drei Züge mit vier Panzern und eine Führungseinheit mit zwei Panzern) zu schicken, um andere Länder dazu zu drängen, dasselbe zu tun, erklärte der polnische Regierungssprecher Piotr Müller.

Ungarn hat nicht vor, Waffen an die Ukraine zu liefern oder aus anderen Ländern über sein Territorium zu transportieren, nicht nur im Interesse seiner eigenen Sicherheit, sondern auch im Interesse der ethnischen Ungarn in den Unterkarpaten, sagte Gergely Gyjas, der Leiter des Büros des ungarischen Ministerpräsidenten.

Die Energieprobleme der Ukraine

Nach Angaben von Ukrenergo wurden in neun Regionen der Ukraine Notstromabschaltungen vorgenommen. Ukrenergo erklärte, dass die Stromabschaltungen durch „Überschreitung der Verbrauchslimite“ verursacht wurden.

Wladimir Kudrytsky, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, rief dazu auf, sich auf ein „pessimistisches Szenario“ vorzubereiten, in dem Stromausfälle noch länger dauern sein werden. Ihm zufolge reicht ein Kälteeinbruch von minus sieben bis minus zehn Grad aus, um ein solches Szenario eintreten zu lassen. Der Grund für den Übergang zu einem solchen Szenario können auch neue Schäden an Energieanlagen sein.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen