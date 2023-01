Zusammenfassung der Ereignisse des 13. Januar

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 13. Januar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich werde versuchen, diese Zusammenfassung möglichst täglich zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Dies ist die Zusammenfassung der Ereignisse in der und um die Ukraine vom 13. Januar.

Beginn der Übersetzung:

Befreiung von Soledar, Streit um Panzer und Kiews NATO-Ambitionen: Die Lage in der Ukraine

Russische Truppen haben Soledar von ukrainischen Einheiten befreit, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, am Freitag.

Warschau übt Druck auf Berlin aus, deutsche Leopard-Panzer an Kiew zu übergeben. Die USA unterstützen das, entziehen sich aber der Beantwortung der Frage nach der Lieferung amerikanischer Abrams-Panzer an die Ukraine. Kiew hat erklärt, dass die Ukraine de facto bereits Mitglied der NATO ist.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse in der und um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Das russische Militär habe in der Nacht 117 Artillerieeinheiten der ukrainischen Streitkräfte in Feuerstellungen in 105 Gebieten getroffen, sagte Konaschenkow.

Die Pskower Einheit der russischen Luftlandetruppen besiegte zwei Luftlandebrigaden der ukrainischen Streitkräfte bei Krasnoliman, die Verluste des Gegners dort beliefen sich auf über 40 Soldaten. Bei Kupjansk haben die russischen Streitkräfte bis zu 20 Angehörige der ukrainischen Streitkräfte sowie militärische Ausrüstung des Gegners vernichtet. In der Region Saporischschja und in der Volksrepublik Donezk haben russische Truppen vier Munitionsdepots und einen Hangar mit Waffen und militärischer Ausrüstung beschossen.

Einheiten der Marineinfanterie der Baltischen Flotte haben mehr als 20 Soldaten der ukrainischen Streitkräfte sowie mehrere militärische Ausrüstungsgegenstände vernichtet, teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums mit.

Die Befreiung von Soledar

Russische Truppen haben die Befreiung von Soledar von ukrainischen Einheiten am Abend des 12. Januar abgeschlossen, sagte Konaschenkow. Er betonte, die Stadt sei „wichtig für die Fortsetzung der erfolgreichen Offensivaktionen bei Donezk“. Die vollständige Kontrolle über Soledar ermöglicht es, die Nachschubwege der ukrainischen Truppen im südwestlich gelegenen Artjomowsk (Anm. d. Übers.: Artjomowsk wird im Westen als Bachmutb bezeichnet) abzuschneiden, um dann die dort verbliebenen ukrainischen Einheiten zu blockieren und einzukesseln.

Später erklärte das russische Verteidigungsministerium, dass die Aufgabe, Soledars direkt zu stürmen, „durch das mutige und selbstlose Handeln der Freiwilligen der Wagner-Sturmtruppen erfolgreich erfüllt wurde“. Wie das Ministerium betonte, wurde die Offensive in diesem Gebiet von einer insgesamt heterogenen Gruppe von Truppen nach einem gemeinsamen Plan und Konzept geführt.

In den letzten drei Tagen seien in der Region Soledar mehr als 700 ukrainische Soldaten und über 300 schwere Waffen vernichtet worden, sagte Konaschenkow.

Jan Gagin, ein militärpolitischer Experte aus der DNR, sagte gegenüber der TASS, dass die ukrainischen Streitkräfte bei den Kämpfen in Soledar und Artjomowsk chemische Waffen, darunter auch Granaten aus ausländischer Produktion, eingesetzt hätten. Der Experte sagte, dass es Fälle gab, in denen Wagner-Kämpfer von chemischen Waffen verwundet und mit Lungenödemen und Verbrennungen der Atemwege ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Es ist wichtig, die Unterstützung zu spüren

Der russische Präsident Wladimir Putin hat betont, wie wichtig es ist, dass die Soldaten, die an der Militäroperation teilnehmen, nicht nur von ihren Angehörigen, sondern auch vom Staat unterstützt werden. Bei einem Treffen mit dem Präsidenten der Republik Baschkortostan, Radiy Chabirow, dankte das Staatsoberhaupt der dortigen Regierung für ihr Handeln im Rahmen der Unterstützung der Militäroperation und dafür, dass sie sich „die Unterstützung der Familien unserer Jungs zu Herzen genommen hat, die im Donbass und in den neuen Gebieten kämpfen und die Interessen unseres Landes und unseres Volkes verteidigen.“

Druck auf Berlin

Deutschland wird in der Frage der militärischen Unterstützung für die Ukraine keine einseitigen Schritte unternehmen, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. Der Westen werde die Ukraine „so lange wie nötig“ unterstützen, aber Berlin bestehe in allen Fragen auf dem Prinzip der engen Abstimmung zwischen den Verbündeten und werde „jeden Schritt sorgfältig abwägen“, da dies der Ansatz sei, „den die Mehrheit der Bürger der Bundesrepublik Deutschland unterstützt“.

Zuvor hatte der polnische Präsident Andrzej Duda erklärt, Warschau habe beschlossen, Kiew im Rahmen der internationalen Koalition eine Kompanie Leopard-2-Panzer zur Verfügung zu stellen. Auch Finnland signalisierte seine Bereitschaft, Panzer an die Ukraine zu liefern. Deutschland muss die Wiederausfuhr genehmigen und der Druck auf den Kanzler in dieser Frage hat in den letzten Tagen erheblich zugenommen.

Die Sprecherin des Bundeskabinetts Christiane Hofmann sagte, die Bundesregierung habe bisher keine Anfragen von Partnerländern für die Wiederausfuhr deutscher Panzer erhalten. Hoffmann wies darauf hin, dass eine unbefugte Weitergabe des Leopard an die Ukraine ohne die Zustimmung der deutschen Regierung als rechtswidrig angesehen würde.

Unterdessen zitierte Bloomberg zwei ungenannte Regierungsquellen mit der Aussage, dass die deutsche Bundesregierung wahrscheinlich nächste Woche eine positive Entscheidung über die Entsendung der Panzer in die Ukraine treffen wird.

Die USA unterstützen und gewinnen

Die Absicht Polens und Großbritanniens, Kiew Panzer zu liefern, wird von US-Präsident Joe Biden unterstützt, wie der Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, John Kirby, mitteilte. Die Erklärungen aus Warschau und London „bestärken seinen Glauben daran, dass die internationale Gemeinschaft“ in der Unterstützung der Ukraine „große Einigkeit“ zeige.

Später weigerte sich Kirby zu sagen, ob Washington selbst die Übergabe von Abrams-Panzern an Kiew in Betracht zieht.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban sagte, dass die USA von dem Konflikt in der Ukraine profitieren, während Europa verliert, auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Orban betonte, dass die Position der EU zu den Wirtschaftssanktionen gegen Russland „nur von den Deutschen oder den Franzosen geändert werden kann“, während die politischen Ressourcen Ungarns dafür nicht ausreichten.

De facto und de jure

Frankreich geht davon aus, dass die Radpanzer AMX-10 RC innerhalb von zwei Monaten an die Ukraine geliefert werden. Das teilte das französische Verteidigungsministerium im Anschluss an ein Telefongespräch zwischen Verteidigungsminister Sebastien Lecornieu und dem ukrainischen Verteidigungsminister Alexej Resnikow mit.

Resnikow erklärte, Kiew werde schließlich die seit langem gewünschten Panzer und Flugzeuge erhalten, und wies Befürchtungen zurück, das könne zu einer Eskalation des Konflikts führen. Er glaubt, dass die Ukraine de facto Mitglied der NATO ist, weil „wir die Waffen haben und wissen, wie man sie einsetzt“. Resnikow zeigte sich zuversichtlich, dass „wir in naher Zukunft de jure Mitglied der NATO werden“.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen