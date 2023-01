Zusammenfassung der Ereignisse des 17. Januar

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 17. Januar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich werde versuchen, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Die Zusammenfassung vom 17. Januar zeigt, dass aus der Ukraine an dem Tag nicht viel zu berichten war, denn sie erwähnt auch andere Themen.

Beginn der Übersetzung:

Arestowytschs Rücktritt und neue Vergeltungssanktionen Russlands: Die wichtigsten Ereignisse des 17. Januar

Berater des ukrainischen Präsidialamtes tritt zurück

Der Berater des ukrainischen Präsidialamtes, Akexej Arestowytsch, ist zurückgetreten. Er erklärte, er wolle ein „Beispiel für zivilisiertes Verhalten“ geben und räumte seinen „prinzipiellen Fehler“ ein. Der Pressesprecher des Präsidenten, Sergej Nikiforow, erklärte, der Anweisung zur Entlassung von Arestowytsch sei bereits unterzeichnet worden.

Neue Vergeltungssanktionen Russlands

Russland hat auf das neunte Sanktionspaket der EU reagiert und die Liste der EU-Vertreter, denen die Einreise in das Land untersagt ist, erweitert. Die Vergeltungsmaßnahmen betrafen die Leiter der EU-Sicherheitsbehörden, die die Ukraine unterstützen.

US-Visabeschränkungen wegen „Untergrabung der Demokratie“ in Weißrussland

Die US-Regierung haben gegen 25 Personen Visabeschränkungen verhängt, weil sie angeblich an der „Untergrabung der Demokratie“ in Weißrussland beteiligt sind. Die in die Liste aufgenommenen Personen wurden nicht genannt. US-Außenminister Anthony Blinken erklärte, dass gegen Mitglieder der Nationalversammlung der Republik Sanktionen verhängt wurden, „weil sie an der Verabschiedung eines Gesetzes mitgewirkt haben, das die Todesstrafe für Personen vorsieht, die wegen versuchter Terrorakte verurteilt wurden.

Rücktritt des vietnamesischen Präsidenten

Der vietnamesische Präsident Nguyen Xuan Phuc ist zurückgetreten und nicht mehr Mitglied des Politbüros und des Zentralkomitees der Partei. Nach Angaben der vietnamesischen Nachrichtenagentur beschloss er, sein Amt wegen eines Korruptionsskandals in der Regierung aufzugeben.

Änderung der Einreisebestimmungen für Ausländer nach Kasachstan

Die kasachische Regierung hat die Regeln für die Einreise und den Aufenthalt von Einwanderern geändert, auch für Bürger der Eurasischen Wirtschaftsunion. Nun können sich Russen insgesamt 90 Kalendertage innerhalb eines Zeitraums von 180 Kalendertagen im Land aufhalten. Gleichzeitig kann die Aufenthaltsdauer im Land nicht durch „visarun“ – Ausreise und Rückkehr über die Grenze – verlängert werden.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen