Zusammenfassung der Ereignisse des 19. Januar

Sanktionen gegen Neuseeländer und Verurteilung wegen Spionage für Russland: Das Wichtigste vom 19 Januar

Einführung von Sanktionen gegen Neuseeländer

Als Vergeltungsmaßnahme hat Russland 31 neuseeländischen Regierungsvertretern und Journalisten die Einreise auf unbestimmte Zeit untersagt. Auf der Liste steht auch Ron Stanley Mark, der von 2017 bis 2022 als neuseeländischer Verteidigungsminister fungierte.

Verurteilung wegen Spionage für Russland

Ein schwedisches Gericht hat zwei Schweden wegen Spionage für Russland verurteilt. Einer erhielt eine lebenslange Haftstrafe, der andere neun Jahre und neun Monate. Der Anklageschrift zufolge hatten sie durch die Arbeit eines der Verurteilten bei den Sicherheits- und Streitkräften Zugang zu Informationen und erlangten etwa 100 Dokumente, um sie an Russland auszuhändigen.

Forderung nach einem „Tribunal“ für die Ukraine

Das EU-Parlament hat eine Resolution verabschiedet, in der die Einrichtung eines „Tribunals wegen der Aggression gegen die Ukraine“ gefordert wird. Das Dokument ist rechtlich nicht bindend. 472 Abgeordnete stimmten dafür, 19 dagegen und 33 enthielten sich.

Auflösung des Unterhauses des kasachischen Parlaments

Kassym-Zhomart Tokajew unterzeichnete ein Dekret zur Auflösung des Unterhauses des kasachischen Parlaments. Am 19. März finden vorgezogene Wahlen zum Majilis statt. Darüber hinaus hat der kasachische Präsident die Befugnisse der Maslikhats (lokale Vertretungsorgane) auf allen Ebenen vorzeitig beendet. Er wies die Zentrale Wahlkommission an, Maßnahmen zur Verkündung, Vorbereitung und Durchführung von vorgezogenen Wahlen der Abgeordneten der Maslikhats zu ergreifen.

Strafverfahren wegen Sammlung biologischer Informationen eingeleitet

Der russische Geheimdienst FSB hat ein Strafverfahren gegen einen US-Bürger eingeleitet, der verdächtigt wird, biologische Informationen gesammelt zu haben. Weitere Angaben machte der FSB nicht. Dem US-Bürger droht eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren.

