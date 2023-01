Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 9. Januar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich werde versuchen, diese Zusammenfassung möglichst täglich zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann.

Beginn der Übersetzung:

Russische Offensive, Folterung von Kriegsgefangenen durch die ukrainische Armee und Panzer für Kiew: Die Lage in der Ukraine

Der Kreml hat Erklärungen der ukrainischen Seite dementiert, wonach der stellvertretende Leiter der russischen Präsidialverwaltung, Dmitri Kosak, in Europa Gespräche führe, in deren Ergebnis Kiew angeblich eine „koreanische Option“ für eine Beilegung angeboten werde. Ein Sprecher des russischen Staatschefs bezeichnete das als eine weitere Ente.

Die Aktionen der privaten Militärfirma Wagner könnten in naher Zukunft zum Rückzug der ukrainischen Streitkräfte und zur Befreiung von Soledar führen, sagte Apty Alaudinov, Kommandeur der Spezialeinheit „Achmat“ und stellvertretender Kommandeur des 2. Armeekorps der Volksmiliz der LNR, am Montag.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse in und um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die russische Armee setzt ihre Offensive bei Donezk fort und beschießt Einheiten der ukrainischen Streitkräfte entlang der gesamten Kontaktlinie, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow. Ihm zufolge beliefen sich die Verluste des Gegners dort im Laufe des Tages auf mehr als 80 Soldaten. Mehr als 40 weitere ukrainische Kämpfer wurden südlich von Donezk vernichtet.

Russische Luft- und Artillerieangriffe töteten über 60 ukrainische Soldaten in einer Reihe von Gebieten, die von den ukrainischen Streitkräften in der LNR, der DNR und der Region Charkow kontrolliert werden, so Konaschenkow. Bei Kupjansk verlor die ukrainische Armee an einem Tag über 50 Soldaten. Außerdem wurden in der DNR zwei ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppen vernichtet.

Die russischen Streitkräfte zerstörten feindliches Gerät, darunter neun gepanzerte Fahrzeuge und 12 Pick-ups, zwei polnische Artilleriegeschütze vom Typ Krab, zwei ukrainische Panzerhaubitzen vom Typ Akatsiya und eine Haubitze vom Typ D-30, und trafen drei Munitionsdepots der ukrainischen Armee in der DNR und in der Region Charkow, so ein Beamter des russischen Verteidigungsministeriums. Zwei amerikanische AN/TPQ-50-Batterieabwehrradare wurden ebenfalls zerstört.

Soledar könnte in den nächsten Tagen befreit werden, Artjomowsk könnte ebenfalls befreit werden, sagte Apty Alaudinov. Er stellte fest, dass sich die Kämpfer von Wagner „sehr gut“ in den Gebieten bewegen, die eine Kontrolle der Logistik der ukrainischen Verbände ermöglichen. Ihm zufolge ist die Situation in dieser Region so, dass die ukrainischen Streitkräfte darüber nachdenken sollten, „wie sie zumindest den Rest ihrer Kräfte und Mittel abziehen können“.

Ukrainische Ente

Informationen aus Kiew über angebliche Kontakte von Dmitri Kosak bezüglich der Möglichkeit einer „koreanischen Option“ zur Beilegung des Konflikts in der Ukraine sind eine weitere Ente, so Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten. Zu den Äußerungen des Sekretärs des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Alexej Danilow, zu diesem Thema erklärte Peskow, dass es „einige Berichte in ukrainischen Medien gab, aber sie betrafen eine andere Person mit dem Nachnamen Kosak“, die „entweder in der Rada oder irgendwo anders“ sei.

Nichteinhaltung von Konventionen

Das russische Untersuchungskomitee hat einen weiteren Fall von Folter an russischen Soldaten in ukrainischer Gefangenschaft festgestellt, teilte der Pressedienst des Untersuchungskomitees mit. Dank der Maßnahmen des russischen Verteidigungsministeriums kam es zu einem Gefangenenaustausch, in dessen Folge russische Soldaten aus ukrainischer Gefangenschaft nach Hause zurückkehrten. Sie sagten, sie seien von ukrainischen Nationalisten misshandelt worden.

Das russische Untersuchungskomitee sammelte Zeugenaussagen, die „zeigen, dass die ukrainischen Vertreter in grober Weise gegen die Bestimmungen der Genfer Konvention über die Behandlung von Kriegsgefangenen verstoßen haben, die grausame Behandlung, Folter und Quälerei verbieten.“

Mittel für den Kampf für die Demokratie

Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba schrieb auf Twitter, dass keiner der westlichen Staaten Kiew ausreichend Hilfe geleistet habe. Zuvor hatte der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmygal erklärt, dass das Land im Jahr 2022 über 27 Milliarden Dollar von den westlichen Partnern erhalten hat, darunter über 11 Milliarden Dollar von den USA.

Die ukrainische Botschafterin in Washington, Oksana Markarova, sagte am Sonntag in einem Interview mit US-Medien, dass Kiew alle US-Gelder für den vorgesehenen Zweck verwendet und weiß, wo und wie die von Washington bereitgestellten Waffen eingesetzt werden. Auf die Frage, ob sich die Korruption in der Ukraine auf die Verwendung der Kiew zugewiesenen US-Gelder auswirke, betonte sie, dass „jeder US-Dollar“ von den ukrainischen Behörden vernünftig verwendet und „in unseren gemeinsamen Kampf für die Demokratie investiert“ werde.

Symbolische Unterstützung

Die polnische Regierung erwägt die Möglichkeit, zusammen mit anderen westlichen Ländern eine kleine Anzahl von Leopard-Panzern an die Ukraine zu liefern, sagte der Sprecher des polnischen Präsidialamtes, Jakub Kumoch. Er bezeichnete das Gerede über die Verlegung „einer großen Anzahl von Leoparden“ als „absolute Desinformation“ und merkte an, dass „wir über symbolische Unterstützung und die Beteiligung an einer Koalition mehrerer Länder sprechen“.

Der deutschen Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, dass Deutschland jetzt nicht vorhabe, deutsche Leopard-2-Panzer in die Ukraine zu schicken und dass Berlin nichts von einem Vorschlag aus Warschau wisse, eine „Panzerallianz“ zu bilden.

Anfang Januar gab der Elysee-Palast nach einem Telefongespräch zwischen dem französischen und dem ukrainischen Präsidenten die Absicht von Paris bekannt, Kiew mit französischen leichten Panzern zu beliefern. Auf Anfrage von Journalisten sagte Peskow, dass solche Maßnahmen Frankreichs das Leiden des ukrainischen Volkes verlängern könnten, aber nichts an der Situation im Hinblick auf die Erreichung der Ziele der Militäroperation ändern würden. Dabei merkte er an, dass es keinen Sinn mache, nur über die französische Entscheidung zu sprechen. „Wir wissen, dass sowohl das kollektive Europa, die Nordatlantische Allianz als auch die USA bereits Dutzende von Milliarden Dollar in Form von Waffenlieferungen in die Ukraine gepumpt haben“, so Peskow.

