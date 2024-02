Am Wochenende gibt es wegen Dreharbeiten weniger Artikel

Freitagsgedanken

Am Wochenende werde ich auf Dreharbeiten für Anti-Spiegel-TV sein und ich verspreche, das wird eine Super-Sendung. Allerdings werde ich deshalb am Samstag und Sonntag wohl nur wenige bis gar keine Artikel veröffentlichen können.

In nächster Zeit will Ihnen bei Anti-Spiegel-TV wieder Russland und das Leben hier zeigen. Dazu werden wir an den nächsten beiden Wochenenden zwei neue Folgen in zwei verschiedenen Städten Russlands drehen, die in den nächsten Wochen veröffentlicht werden.

Mir ist es bekanntlich wichtig, mit den Klischees aufzuräumen, die im Westen über Russland verbreitet werden. Daher will ich immer wieder auch Sendungen über das Leben oder Städte in Russland machen. Schon die Weihnachtsfolge aus Moskau, die wir im Dezember gedreht haben, hat offensichtlich vielen gefallen.

Übrigens war auch Tucker Carlson ganz überrascht von dem, was er im Moskauer Alltag erlebt und gesehen hat. Darüber hat er Videos veröffentlicht. In einem Video (siehe hier) machen er und sein Team einen normalen Einkauf in einem Moskauer Supermarkt und sie sind anschließend überrascht, dass dieser Einkauf in Moskau nur ein Viertel von dem gekostet hat, was er in den USA kosten würde. In einem weiteren Video (siehe hier) zeigt er die Moskauer U-Bahn und er ist nach seinen eigenen Worten schockiert, dass die Moskauer U-Bahn sauberer, moderner und gepflegter ist als alles, was er in den USA gesehen hat. Das waren seine Worte, nicht meine.

Ich will noch nicht verraten, in welchen Städten wir an den nächsten zwei Wochenenden drehen, das soll eine Überraschung werden. Die erste dieser Sendungen wird wohl auch erst frühestens in zwei Wochen kommen, weil nicht nur das Drehen solcher Außenaufnahmen Zeit kostet, sondern auch die Montage dieser Sendungen wesentlich mehr Aufwand ist, als bei einer im Studio aufgenommenen Sendung. Daher werden wir zusätzlich natürlich auch „normale“ Folgen von Anti-Spiegel-TV drehen. Am Sonntag werden wir uns bei Anti-Spiegel-TV beispielsweise einem Thema widmen, über das ich schon lange mal eine Sendung machen wollte. Mehr wird noch nicht verraten, warten Sie es ab!

Wie bei den Freitagsgedanken üblich, will ich mich zum Ende der Woche bei allen Lesern herzlich bedanken, die meine Arbeit mit einer Spende unterstützen.

Ohne Ihre Unterstützung könnte ich den Anti-Spiegel nicht betreiben!

Ich betreibe den Anti-Spiegel alleine und im Hauptberuf, aber meine Rechnungen muss ich, wie jeder andere, auch bezahlen, daher bin ich auf Unterstützung angewiesen.

Sie, liebe Spender, sind es, die meine Arbeit als wirklich unabhängiger Journalist mit ihren kleinen größeren Spenden erst möglich machen!

Mich zu unterstützen ist sehr einfach. Auf Telegram hat jeder User eine Wallet, die man kinderleicht aktivieren kann: Man gibt in die Telegram-Suche einfach „@Wallet“ ein und schon öffnet sich ein Chat mit einem Bot. Man kann sein Wallet dann mit nur wenigen Klicks aktivieren, was keine zehn Sekunden dauert. In diesem Video wird das sehr ausführlich und mit vielen Zusatzinformationen erklärt, allerdings kann man das auch ohne das Video kinderleicht selbst machen.

Im Telegram-Wallet stehen drei Coins zur Auswahl, die man kostenlos an andere User überweisen kann. Dazu braucht man nur den Namen des Users. Daher können Sie mich nun über Telegram unterstützen, indem Sie einfach Coins an @HelpingThomas schicken, denn ohne finanzielle Unterstützung kann ich den Anti-Spiegel nicht betreiben.

Auch Coins zu bekommen, ist denkbar einfach, man kann sie mit seiner Kreditkarte kaufen. Das funktioniert wie auf einem Marktplatz. Man drückt auf einen Knopf und entscheidet, ob man Coins in eine normale Währung (in Deutschland wahrscheinlich Euro) tauschen oder umgekehrt für Euros Coins kaufen möchte. Dann erscheinen Angebote anderer User und wenn einem ein Angebot gefällt, klickt man es an und der Tausch wird eingeleitet. Wie das funktioniert, wird in diesem kurzen Video erklärt.

Für „Fortgeschrittene“ Coin-Benutzer sind hier meine Wallet-Nummern für diverse Coins:

USDT über TRC20: TTQAaVUiQe9tkMTBAqPKHNXAovXAXt4TfG

Für Bitcoin: bc1qn3vt5xeldttv7upujxhe6ahhs6gvvpx6knda89

Für Ethereum: 0xcCde54dDE64ad6F3a474BCCC519111127903d8CC

(Anmerkung: Aufmerksame Leser könnten bemerken, dass das andere Wallet-Nummern sind, als ich bisher veröffentlicht habe. Der Grund dafür ist, dass ich mir neben dem Telegram-Wallet ein weiteres Blockchain-Wallet zugelegt habe. Die früher genannten Nummern sind auch noch aktiv)

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen