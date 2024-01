Das Irak-Problem der USA

Naher Osten

Der Irak fordert den Abzug der US-Truppen aus seinem Land. Das würde die illegale Besetzung von Teilen Syriens durch US-Truppen gefährden und den Stand der USA im Nahen Osten generell schwächen.

Für die USA war und ist die Kontrolle über den Nahen Osten eine Priorität ihrer Außenpolitik. Auch wenn die USA nicht mehr auf arabisches Öl angewiesen sind, weil sie dank Fracking inzwischen selbst zum Exporteur von Öl und Gas geworden sind, ändert das jedoch nichts daran, dass der Nahe Osten eine geopolitisch wichtige Region ist, die die USA dominieren wollen, denn so können sie Einfluss darauf nehmen, wohin diese Länder ihr Öl liefern und in welcher Währung sie es verkaufen, wobei die USA zur Erhaltung ihrer Dominanz natürlich wollen, dass dazu der US-Dollar benutzt wird.

Allerdings haben wir in den letzten zwei Jahren gesehen, dass vor allem Saudi-Arabien sich von den USA nicht mehr dominieren lassen möchte. Trotz betteln und drohen aus Washington haben die Saudis ihre Ölförderung nicht erhöht, der Empfang von Joe Biden in Saudi-Arabien war recht kühl und vor allem haben die Saudis trotz allen Protestes aus Washington eine Annäherung an den Iran begonnen. Und auch die US-Bombardierungen des Jemen finden ohne saudische Unterstützung statt.

Kurz gesagt bedeutet das, dass der Einfluss der USA in der Region schon länger abnimmt.

Nun hat der brutale Krieg, den Israel in Gaza führt, die Position der USA in der Region weiter geschwächt, weil den muslimischen Regierungen der Region von der Türkei über arabische Länder bis zum Iran die bedingungslose Unterstützung der USA für den faktischen Völkermord, den Israel an den Palästinensern begeht, ganz und gar nicht gefällt. Als die USA angefangen haben, den Jemen zu bombardieren, weil der mit Israel in Verbindung stehende Handelsschiffe angreift, hat das fast kein einziger Staat der Region unterstützt.

Aber es gibt noch ein weiteres Problem für die USA in der Region, denn die palästinensischen Kräfte haben beste Verbindungen zum Iran, der auch mit den jemenitischen Huthis verbündet ist. Nach dem Beginn des Krieges in Gaza hat die Zahl von Raketen- und Drohnenangriffen auf US-Basen im Irak und in Syrien stark zugenommen. Ob die dem Iran nahestehenden Kräfte bei diesen Angriffen vom Iran direkt unterstützt werden, oder ob sie auf eigene Faust handeln, ist nebensächlich. Fakt ist, dass die USA in der Region weiter unter Druck geraten.

Der Irak fordert den Abzug der US-Truppen

Die US-Truppen, die unter dem Vorwand, den IS zu bekämpfen, weiterhin im Irak stationiert sind, waren der irakischen Regierung schon lange ein Dorn im Auge. Vor dem Hintergrund der Eskalation in Gaza haben die Forderungen aus dem Irak, die US-Truppen sollten das Land verlassen, weiter zugenommen.

Am 10. Januar forderte der irakische Premierminister erneut, dass die US-Truppen das Land bald verlassen sollten, weil ihre Anwesenheit und die Angriffe auf sie, die ihre Anwesenheit provoziert, das Potenzial hätten, die Region weiter zu destabilisieren. Die USA ignorieren solche Forderungen in der Regel.

Die illegale Besetzung von Teile Syriens

Seit Mitte Januar geistern zudem Meldungen durch die Medien, die behaupten, dass die USA über einen Abzug ihrer Truppen von einem Stützpunkt in Syrien oder sogar aus Syrien generell nachdenken.

Noch unter Präsident Trump haben die USA Ende 2019 die syrischen Ölfelder besetzt, offiziell, damit sie nicht in die Hände des IS fallen. Das war (und ist bis heute) jedoch ein verlogener Vorwand, denn den IS hatte Russland zu dem Zeitpunkt in Syrien bereits bis auf unbedeutende Reste besiegt. Den USA ging es einzig und allein darum, das Öl – und übrigens auch den Weizen, der dort angebaut wird – unter ihre Kontrolle zu bekommen und es der syrischen Regierung zu entziehen.

Seitdem wird das syrische Öl unter Aufsicht der extra dafür dorthin entsandten US-Militärstreitmacht mit LKWs in den Irak gefahren und dort verkauft. Wer von den Erlösen profitiert, ob sich US-Geheimdienste damit womöglich schwarze Kassen anlegen, die keiner – nicht einmal einer pseudodemokratischen – Kontrolle unterliegen, weiß kein Mensch. Und die westlichen „Qualitätsmedien“ kommen auch nicht auf die Idee, diese Frage mal bei einer Pressekonferenz des Pentagon zu stellen.

Die Besetzung von Teilen Syriens durch US-Truppen ist illegal, aber deutsche Medien sprechen verschämt davon, dort seien US-Truppen „stationiert“.

Den USA geht es darum, den syrischen Präsidenten Assad zu stürzen. Dazu haben sie vor über zehn Jahren den Syrienkrieg entfesselt und den IS bewaffnet. Das geschah in der CIA-Operation „Timber Sycamore“, über die man in deutschen Medien allerdings keine Berichte findet.

Assad ist den USA ein Dorn im Auge, weil er traditionell gute Beziehungen zu Russland hat und sein Land beispielsweise die einzige russische Marinebasis im Mittelmeer beherbergt, die die USA gerne schließen möchten. Um Menschenrechte oder Demokratie ging es den USA dabei nie, wie die Bewaffnung der islamistischen Terroristen durch die CIA-Operation „Timber Sycamore“ zeigt, denn die Islamisten vom IS sind nicht eben als Vorzeigedemokraten bekannt.

Warum der Irak so wichtig ist

Die Forderungen aus dem Irak, die US-Truppen sollten aus dem Land abziehen, sind für die USA ein Problem, denn die US-Truppen in Syrien werden aus dem Irak versorgt. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, weil die USA in Syrien mit kurdischen Kräften zusammenarbeiten, die Erdogans Türkei als Staatsfeind Nummer 1 ansieht, fällt die Türkei als Transitland zur Unterstützung der US-Soldaten in Syrien aus.

Wenn die USA gezwungen werden, den Irak zu verlassen, dann wäre der Abzug der US-Truppen aus Syrien wohl auch unvermeidlich.

Als Reaktion auf Angriffe auf US-Stützpunkte in der Region haben die USA Mitte Januar ein Hauptquartier einer Miliz in Bagdad bombardiert. Diese Miliz ist jedoch Teil der irakischen Armee, weshalb es aus dem Irak heftigen Protest und die Forderung nach einem umgehenden Abzug der US-Truppen aus dem Irak gegeben hat, die danach immer wieder wiederholt wurde.

Ewig werden die USA die Forderungen aus Bagdad wohl nicht ignorieren können.

Tote US-Soldaten

Am 28. Januar wurde gemeldet, dass mehrere US-Soldaten bei einem Drohenangriff auf eine US-Basis in Jordanien getötet und Dutzende verletzt wurden. Das war das erste Mal seit der Eskalation in Gaza, dass in der Region US-Soldaten getötet wurden.

Es gibt allerdings berechtigte Zweifel daran, ob sich das tatsächlich in Jordanien abgespielt hat, denn die jordanische Regierung bestreitet das. Der Angriff habe stattdessen im besetzten Teil Syriens stattgefunden, was auch wesentlich logischer wäre, denn warum sollten pro-iranische Milizen Jordanien verärgern wollen, indem sie einen Angriff in Jordanien durchführen?

Bei der fraglichen Region handelt es sich um das Dreiländereck Syrien, Jordanien und Irak, wobei der betreffende Teil Syriens von den USA besetzt ist.

Die USA unterstützen wieder den IS

Arabische Medien melden nun, dass die USA den IS wieder verstärkt unterstützen. Demnach dringen von den USA ausgebildete und bewaffnete IS-Kämpfer wieder verstärkt in das von der syrischen Regierung kontrollierte Syrien ein.

So hätten IS-Anhänger im Jahr 2023 rund 212 Anschläge auf das syrische Militär verübt und allein in den ersten drei Wochen dieses Jahres habe es bereits rund 40 solcher Anschläge gegeben. Vor dem Hintergrund früherer Medienberichte, wonach die Regierung von US-Präsident Joe Biden die Möglichkeit eines vollständigen Abzugs der US-Truppen aus Syrien in Erwägung zieht, würde Washington versuchen, die Position des IS in Syrien wieder zu stärken. Zu diesem Zweck würden die USA die Kämpfer unterstützen, indem sie sie ausbilden und mit logistischer Hilfe versorgen, berichtet die Zeitung Al Watan.

Das klingt logisch, denn wenn die US-Basen in Syrien geräumt werden müssten, würde die syrische Regierung wohl recht schnell die Kontrolle über das bisher von den USA besetzte Gebiet übernehmen. Auch die Kurden dürften sich dem wohl nicht widersetzen, weil sie ohne Schutz durch die USA allein gegen die Türkei stehen würden. Da wäre es für sie das kleinere Übel, sich wieder der syrischen Regierung unterzuordnen, die ihnen sogar eine gewissen Autonomie angeboten hat.

Daher könnte die erneut steigende US-Unterstützung für den IS darauf hindeuten, dass die USA durchaus mit dem Gedanken spielen, Syrien früher oder später notgedrungen zu räumen. Um der syrischen Regierung das Leben schwer zu machen, lassen die USA wieder den IS von der Leine.

Direkte Konfrontation mit dem Iran?

Für die USA ist der Iran in vielerlei Hinsicht die Wurzel allen Übels in der Region. Der Iran und die USA sind traditionell verfeindet und der Iran unterstützt so ziemlich alle Gegner der USA. Das wären unter anderem die syrische Regierung, die Hamas und andere Palästinenser-Organisationen und auch die Huthis im Jemen.

Nach dem tödlichen Angriff auf eine US-Basis (offiziell in Jordanien, wahrscheinlich aber in Syrien) wird in den USA gefordert, gegen den Iran vorzugehen. Medienberichten zufolge liegen in Washington dazu viele Optionen auf dem Tisch, die von verdeckten Operationen unter falscher Flagge bis hin zu Luftangriffen auf den Iran reichen.

Allerdings dürften solche Aktionen gegen den Iran die Position der USA in der Region weiter schwächen, denn die Sympathien für die USA in der Region ist nicht eben groß. Sollten die USA Schläge gegen den Iran durchführen, dürfte es wieder zu massiven Protesten in der Region kommen, weshalb sich muslimische Länder kaum auf die Seite der USA stellen dürften.

Hinzu kommt, dass die USA wahrscheinlich nicht in der Lage sein dürften, den Iran schnell zu besiegen, denn der Iran hat eine durchaus schlagkräftige und gut bewaffnete Armee, die ihrerseits in der Lage wäre, US-Stützpunkten und US-Kriegsschiffen gefährlich zu werden. Außerdem dürfte ein offener Krieg am Persischen Golf die Ölexporte aus der Region zum Erliegen bringen, was den USA auf der internationalen Bühne ebenfalls keine Sympathiepunkte einbringen dürfte.

Wie man es dreht und wendet, aber eine Eskalation in der Region wird derzeit immer wahrscheinlicher und die Chancen der USA, daraus als Sieger hervorzugehen, stehen nach jetzigem Stand nicht gut.

