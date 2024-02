Kriegsbeteiligung der USA

Nun hat das russische Verteidigungsministerium endlich berichtet, was ich schon sehr lange weiß: Die ukrainische Armee setzt im Kampf gegen die russische Armee illegale Chemiewaffen ein, die sie aus Beständen der USA bekommen hat.

Wenn man, wie ich, als Kriegsreporter an die Front fährt und sich dort so frei bewegen kann, wie es in einem Kriegsgebiet eben möglich ist, und dabei eng mit Soldaten zusammenlebt, dann erfährt man einiges, worüber man nicht berichten kann. Daher werde ich auch jetzt keine Details darüber preisgeben, wann und wo ich welche Informationen über den Einsatz von Chemiewaffen bekommen habe. Aber nachdem das russische Verteidigungsministerium heute offiziell über den Einsatz von Chemiewaffen aus der USA durch die ukrainischen Truppen berichtet hat, will ich dieses Thema endlich einmal aufgreifen.

Was ich aus eigenem Erleben weiß

Zu einem bestimmten Zeitpunkt begannen russische Soldaten an verschiedenen Frontabschnitten mir zu erzählen, dass ukrainische Drohnen Kanister mit chemischen Kampfstoffen über den russischen Linien abgeworfen haben. Da das ab einem bestimmten Zeitpunkt praktisch gleichzeitig an verschiedenen Frontabschnitten gehört habe, war es ausgeschlossen, dass mir Leute aus einer Einheit eine erfundene Horrorgeschichte erzählt haben. Mir war damit klar, dass die ukrainische Armee Chemiewaffen einsetzt, wenn auch in begrenztem Rahmen und bisher nicht im großen Stil, aber die Tatsache war offensichtlich.

Dass Russland darüber nicht öffentlich berichtet hat, habe ich mir dadurch erklärt, dass Russland dann offiziell mitteilen müsste, dass es sich faktisch im Krieg mit den USA befindet, die der Ukraine diese Waffen geliefert haben. Oder wie würden die USA es umgekehrt empfinden, wenn Russland beispielsweise Rebellen, gegen die die USA im Irak vorgehen, mit Chemiewaffen beliefern würde, die dann gegen US-Soldaten eingesetzt werden?

Ich habe über das, was ich an der Front darüber erfahren habe, nicht berichtet. Das Thema war und ist mit zu heiß, als ich derjenige sein möchte, der über Dinge berichtet, die das Potenzial haben, den Konflikt in der Ukraine in etwas weitaus größeres eskalieren zu lassen. Ich werde auch weiterhin nichts über das berichten, was ich vor Ort zu diesem Thema erfahren habe, aber ich kann eines ganz sicher sagen: Das, was das russische Verteidigungsministerium heute berichtet hat, entspricht der Wahrheit. Ich weiß davon schon sehr lange, wenn man bedenkt, dass mein letzter Frontbesuch schon über ein halbes Jahr her ist.

Russland liefert Beweise an die OPCW

Allerdings ist Russland offensichtlich hinter den Kulissen aktiv geworden und hat die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) schon vor einiger Zeit informiert und ihr Beweise vorgelegt. Das OPCW ist jedoch eine weitere vorgeblich neutrale Organisation, die vom US-geführten Westen de facto gekapert wurde (siehe beispielsweise hier und hier), weshalb die OPCW nicht auf die russischen Eingaben reagiert hat.

Nun hat das russische Verteidigungsministerium eine offizielle Erklärung herausgegeben und darüber berichtet. Die Erklärung hat der Kommandeur der russischen ABC-Truppen verlesen, der auch immer wieder über die US-Biowaffenprogramme berichtet. In seiner Erklärung hat er über mehrere Fälle berichtet, in denen die ukrainische Armee verschiedene Chemiewaffen eingesetzt hat, die sie aus den USA haben muss.

Das deckt sich auch mit dem, was ich bei meinen Reisen an die Front erfahren habe, denn die von den ukrainischen Drohnen abgeworfenen Kanister mit Chemiewaffen trugen laut den russischen Soldaten Beschriftungen, die sie eindeutig als aus den USA stammend identifizierten.

Gewisse westliche Politiker scheinen eine Eskalation zu wollen

Dass Russland diese Informationen nun öffentlich macht, also keine Angst mehr davor zu haben scheint, offen zu sagen, dass es sich de facto im Krieg mit den USA befindet, ist sehr alarmierend. Allerdings ist es angesichts der immer feindseligeren Rhetorik aus dem Westen und den immer offeneren Forderungen westlicher Politiker, die Ukraine solle Waffen bekommen, mit denen sie auch tief ins russische Hinterland schießen kann, nicht wirklich überraschend.

Es ist inzwischen ohnehin klar, dass der US-geführte Westen recht offen einen Krieg gegen Russland führt. Die Gefahr einer Eskalation ist groß, gewisse westliche Politiker scheinen es regelrecht darauf anzulegen, die NATO in einen Krieg mit Russland zu treiben.

Warum veröffentlicht Russland die Informationen gerade jetzt?

Ich vermute daher, dass die heutige russische Erklärung, wie auch die Informationen über die US-Biowaffenprogramme in der Ukraine, vor allem für die Staaten des globalen Südens bestimmt war, die den russischen Erklärungen sehr aufmerksam zuhören. Die Fachleute der OPCW-Mitgliedsstaaten treffen sich nämlich demnächst zu einer Tagung, was den Zeitpunkt der russischen Erklärung bestimmt haben dürfte.

Die Russen wollen das Thema dort ansprechen, denn die russischen Eingaben an die OPCW über den Einsatz der Chemiewaffen durch die Ukraine sind dort bekannt. Die weltweiten Experten werden dann, wie schon bei den US-Biowaffenprogrammen und den Treffen der Vertragsstaaten der Biowaffenkonvention, Zeugen davon, wie die USA jede Antwort verweigern.

Ich übersetze die russische Erklärung hier zur Information vollständig, die Links und Folien habe ich aus dem Original übernommen.

Beginn der Übersetzung:

Die 105. Tagung des Exekutivrates der Organisation für das Verbot chemischer Waffen wird vom 5. bis 8. März 2024 in Den Haag, Niederlande, stattfinden.

Diese Organisation wurde 1997 nach dem Inkrafttreten des Chemiewaffenübereinkommens gegründet. Einer der Initiatoren des Übereinkommens war die Russische Föderation, die es 1993 unterzeichnet und 1997 ratifiziert hat.

Russland hat seine gesamten Chemiewaffenbestände im September 2017 vernichtet, und zwar früher als geplant. Die Vernichtung erfolgte unter vollständiger Kontrolle durch die OPCW und Inspektoren aus westlichen Ländern, vor allem aus den USA.

Die vollständige Beseitigung der Chemiewaffenbestände wurde auf der 86. Sitzung des Exekutivrats vom Generaldirektor der Organisation offiziell bestätigt.

Gemäß den von der OPCW gesetzten Fristen hätten die USA die Vernichtung der gemeldeten Chemiewaffenbestände im Jahr 2007 abschließen müssen, doch trotz des vorhandenen wirtschaftlichen Potenzials taten sie das erst im Jahr 2023, wobei sie die Frist unter dem Vorwand finanzieller, organisatorischer und technischer Schwierigkeiten zweimal verschoben haben.

Dabei wurde die Vernichtung durch Inspektionsteams in begrenzter Zusammensetzung überwacht, denen keine russischen Experten angehörten. Die USA verfügen noch immer über hochgiftige Reaktionsmassen, die nach der Vernichtung der toxischen Stoffe an den Standorten Blue Grass, Kentucky, und Pueblo, Colorado, übrig geblieben sind.

Bis vor kurzem fanden die Amerikaner in ihren Artilleriearsenalen regelmäßig nicht nachregistrierte chemische Munition, die sie einseitig und ohne rechtzeitige Benachrichtigung der OPCW vernichteten. Solche Vorfälle ereigneten sich in Anniston, Alabama, Hawthorne, Nevada, und Fort Greely, Alaska. Die OPCW machte den Amerikanern gegenüber deswegen keine Vorwürfe wegen Verletzung von Artikel III des Übereinkommens geltend.

Gleichzeitig werden ähnliche Maßnahmen, die Syrien vor seinem Beitritt zum Übereinkommen zur Vernichtung chemischer Fliegerbomben ergriffen hat, von der Organisation immer noch nicht anerkannt und sind im so genannten „syrischen Chemiedossier“ aufgeführt.

In Panama und Kambodscha wurden Reste von verseuchter US-Munition gefunden. Auf irakischem Hoheitsgebiet haben die USA zwischen 2003 und 2011 mehr als 4.500 Luftbomben, Artilleriegeschütze und Raketen mit Senfgas und Sarin gefunden, von denen einige ohne Genehmigung der OPCW vor Ort entsorgt wurden, während andere in die USA verbracht wurden, wobei ihr weiteres Schicksal unbekannt ist.

Außerdem haben die USA bis 2018 jährlich 460 Tonnen nicht spezifizierter toxischer Substanzen gemeldet, was etwa zwei Prozent des Gesamtbestandes entspricht. Unseren Daten zufolge handelt es sich dabei um Verbindungen, die zur Klasse der Amidididofluorphosphate gehören, die der amerikanischen Öffentlichkeit besser als Nowitschok bekannt sind.

Washington hat nach wie vor ein großes Interesse an der Verwendung chemischer Kampfmittel zur Bekämpfung von Unruhen. Im Jahr 2007 verabschiedeten die USA eine militärische Charta über den Einsatz nicht-tödlicher Waffen und 2015 billigte der Ausschuss der Stabschefs die Leitlinien für die Umsetzung der Bestimmungen des Chemiewaffenübereinkommens.

Die Dokumente definieren das Verfahren für den Einsatz nicht-tödlicher chemischer Waffen durch Soldaten bei Spezialeinsätzen, humanitären Operationen, Terrorismusbekämpfung und friedenserhaltenden Missionen. Während die Amerikaner früher davon sprachen, dass derartige Waffen nur als Reaktion auf eine chemische Aggression eines Gegners eingesetzt werden dürfen, enthalten die neuen Regeln einen wichtigen Aspekt, nämlich die Möglichkeit, giftige Chemikalien einseitig einzusetzen.

Im Jahr 2021 begann die US-Armee nach Versuchen in Afghanistan, die US-Bodentruppen mit VKS-Luftgewehren mit chemischer Munition auszustatten, die mit Capsaicin versetzt ist. Die Munition kann bis zu 50 Meter weit abgefeuert werden.

Um den Gegner auf größere Entfernungen zu bekämpfen, sollen 120-Millimeter-Minen, 155-mm-Artilleriegeschosse und 120-mm-Panzergeschosse eingesetzt werden. Es ist schwer vorstellbar, dass diese Munition für die Auflösung von Demonstrationen oder andere friedliche Zwecke benötigt wird.

Die Weitergabe nicht-tödlicher chemischer Waffen an Drittländer – Irak, Afghanistan und Ukraine – ist ein weiterer Beweis dafür, dass die USA gegen das Übereinkommen verstoßen. Für ihren Kauf zum Einsatz in Kampfgebieten in Syrien und im Irak hat die Haushaltsplanungsabteilung des US-Verteidigungsministeriums im Haushaltsjahr 2018 zehn Millionen US-Dollar bereitgestellt.

Im Zuge der Militäroperation wurden Fälle des Einsatzes US-amerikanischer chemischer Munition durch die ukrainischen Streitkräfte verzeichnet.

So hat ein unbemannter Kopter im taktischen Abschnitt Krasnoliman am 28. Dezember 2023 Gasgranaten amerikanischer Herkunft mit der Substanz „CS“ auf Stellungen der russischen Truppen abgeworfen. Diese Substanz hat eine reizende Wirkung auf die Augen und die oberen Atemwege und kann in hohen Konzentrationen Hautverbrennungen, Atemlähmung und Herzstillstand verursachen. Die Substanz gehört zur Klasse der chemischen Aufstandsbekämpfungsmittel.

Mehr noch, allein die Tatsache, dass die USA derartige Munition in einen militärischen Konflikt liefern, stellt einen Verstoß gegen Artikel I des Übereinkommens dar, der die Vertragsstaaten verpflichtet, „niemals und unter keinen Umständen chemische Waffen direkt oder indirekt an irgendjemanden weiterzugeben“.

Dies ist kein Einzelfall für den Einsatz nicht-tödlicher chemischer Waffen durch die Ukraine. Am 7. und 21. April 2023 haben ukrainische Drohnen Handgranaten mit chemischen Reizstoffen mit der Bezeichnung „Teren-6“ auf Stellungen russischer Truppen abgeworfen.

Am 31. Januar 2024 wurde eine unbekannte toxische Chemikalie gegen Stellungen russischen Truppen eingesetzt, deren Wirkung zu Verbrennungen der oberen Atemwege, Übelkeit und Erbrechen führte. Die Untersuchungen ergaben das Vorhandensein der giftigen Substanz Anthrachinon, die eine ausgeprägte toxische Wirkung hat und zu Erblindung, Leber- und Nierenfunktionsstörungen führt. Anthrachinon ist in der EU aufgrund seiner krebserregenden Wirkung verboten.

Bereits am 15. Juni 2023 wurde eine Drohne mit einem Kunststoffbehälter, der eine Mischung aus Chloracetophenon und Chlorpikrin enthielt, auf russische Soldaten in der Nähe der Siedlung Rabotino in der Region Saporoschje eingesetzt. Während das erstgenannte Gemisch als chemisches Aufstandsbekämpfungsmittel eingestuft ist, steht Chlorpikrin auf der Liste 3 des Chemiewaffenübereinkommens und darf nicht einmal zu Strafverfolgungszwecken nicht eingesetzt werden. Am 3. und 11. August 2023 wurde in der Gegend von Rabotino wiederholt Chlorpikrin-Munition eingesetzt.

Die Ukraine beschränkt sich also nicht nur auf den Einsatz nicht-tödlicher Chemikalien, sondern setzt in Komplizenschaft mit westlichen Ländern aktiv auch erfasste Chemikalien ein.

Ich möchte auf die Erklärung von Vertretern der ukrainischen Streitkräfte hinweisen, dass sie über diese Verbindungen verfügen, einschließlich Analoga des Kampfstoffs Tabun (GI), der in Liste 1 des Übereinkommens aufgeführt ist und während des Großen Vaterländischen Krieges von den Nazis eingesetzt wurde.

Es sind Fälle festgehalten, in denen die ukrainischen Streitkräfte giftige Substanzen gegen russische Soldaten eingesetzt haben.

Ich werde Beispiele nennen.

Am 19. August 2022 wurde eine giftige Chemikalie verwendet, die ein Analogon des chemischen Kampfstoffs BZ ist, der in Liste 2 des Übereinkommens aufgeführt ist.

Eine ähnliche Substanz wurde am 28. Januar 2024 bei operativen Durchsuchungsmaßnahmen in einem Versteck in der Stadt Melitopol gefunden. Die Substanz befand sich in Fläschchen mit der Aufschrift „Biosporin“ in ukrainischer Sprache.

Am 8. und 16. Februar 2023 wurde der Einsatz von Blausäure durch Drohnen festgehalten.

Die ukrainischen Streitkräfte setzen toxische Substanzen nicht nur bei militärischen Operationen, sondern auch bei Terroranschlägen ein.

So wurde am 9. August 2022 der Verwaltungschef des Gebiets Cherson Wladimir Saldo mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert. Bei Laboruntersuchungen wurde in biomedizinischen Proben die Substanz Ricin nachgewiesen, die in Liste 1 des Chemiewaffenübereinkommens aufgeführt ist.

Darüber hinaus wurde am 5. Dezember 2023 der Verwaltungschef der Volksrepublik Lugansk Leonid Pasetschnik mit Phenolverbindungen schwer vergiftet.

Auch andere Fälle von Vergiftungen hochrangiger Beamter sind bekannt, die Ermittlungen dauern an.

Nach vorliegenden Informationen entwickelt das Kiewer Regime mit Hilfe der westlichen Kuratoren eine neue Taktik für die Durchführung militärischer Operationen unter Verwendung eines „speziellen chemischen Gürtels“. Dabei sollen beim Vormarsch russischer Truppen Tanks mit Blausäure und Ammoniak zur Explosion gebracht werden. Von September bis Oktober 2023 wurden die besagten Chemikalien in die Gebiete der Städte Kramatorsk und Kupjansk geliefert, wo sie entlang von Autobahnen und an wichtigen Verkehrsknotenpunkten platziert werden sollen.

Es wird erwartet, dass diese Taktik die Offensivoperationen der russischen Streitkräfte erheblich behindern und Kiew zusätzliche Zeit verschaffen wird, um Verteidigungslinien in den Regionen Saporioschje, Charkow und Sumy vorzubereiten.

Die Pläne für den groß angelegten Einsatz von Giftstoffen werden durch die Ersuchen der Ukraine um die Lieferung von Gegenmitteln, also Gasmasken und anderer persönlicher Schutzausrüstung belegt.

Beachten Sie das Ersuchen der Ständigen Vertretung der Ukraine bei der EU an das militärische Hauptquartier der EU um die Lieferung von allgemeinen militärischen Schutzausrüstungen und Gasmasken an die Ukraine im Jahr 2024. Es ging um 283.000 Schutzhandschuhe und 500.000 Antichemikalienbeutel. Die angeforderte Nomenklatur umfasst auch 150.000 Antidot-Kits und 20.000 Tests zur schnellen Erkennung von chemischen Kampfstoffen.

Im Jahr 2023 haben die NATO-Länder der Ukraine bereits über 55.000 Kits persönliche Schutzausrüstungen, 600.000 Ampullen Gegenmittel für phosphororganische Kampfstoffe, sowie 750.000 Ampullen Präparate zur Entgiftung von Senfgas, Lewisit und Blausäurederivaten geliefert.

Die von der Ukraine geforderten Mengen sind für ein Land, das nicht über chemische Waffen verfügt, offensichtlich übertrieben.

Ich möchte anmerken, dass die Untersuchung aller oben genannten Vorfälle gemäß den Anforderungen der OPCW durchgeführt wurde, wobei Feld- und stationäre Labors eingesetzt wurden, die es ermöglichen, die Art der chemischen Verbindung und das Herstellungsland zuverlässig zu bestimmen.

Die eingehende Analyse der Proben erfolgte im chemisch-analytischen Labor des 27. Wissenschaftlichen Zentrums der russischen ABC-Waffen, das seit 25 Jahren von der OPCW akkreditiert ist und über die höchsten Qualifikationen verfügt.

Für alle diese Fälle liegen die erforderlichen Beweise vor und wurden dem Technischen Sekretariat der OPCW vorgelegt. Nach vier Monaten hat die Organisation noch immer nicht auf die von uns vorgelegten Beweise für die Verstöße der Ukraine gegen das Übereinkommen reagiert.

Abschließend möchte ich auf den aktuellen Stand der Dinge bei der OPCW zurückkommen.

Ich möchte daran erinnern, dass die wichtigsten Organe der Organisation die Konferenz der Vertragsstaaten, der Exekutivrat und das Technische Sekretariat, zu dem der Generaldirektor, das Inspektorat sowie wissenschaftliche und technische Abteilungen gehören, sind.

Obwohl die Aktivität der Organisation die Gleichberechtigung der Teilnehmer voraussetzen, wurde die Russische Föderation im November 2023 zum ersten Mal seit der Unterzeichnung des Übereinkommens aus dem Exekutivrat der OPCW verdrängt. An ihre Stelle traten die Ukraine, Polen und Litauen, also Länder, die eine klar anti-russische Politik verfolgen und nie über chemische Waffen verfügt haben. Dabei wurde Litauen drei Stunden vor Ablauf der Frist in die Liste eingetragen.

Auf diese Weise wurde eine weitere internationale Plattform geschaffen, deren Aktivitäten vollständig von den USA kontrolliert und von ihnen genutzt wird, um politische Rechnungen mit unerwünschten Ländern zu begleichen.

Wir können uns vorstellen, in welche Richtung sich die Arbeit der OPCW in Bezug auf unseren Staat entwickeln wird.

Es ist geplant, dass ähnlich wie bei der Untersuchung des Dossiers über die syrischen Chemiewaffen ein Beschluss gefasst wird, Russland seine Rechte als Vertragsstaat des Übereinkommens zu entziehen und ihm das Stimmrecht sowie die Möglichkeit zu entziehen, in die entsprechenden Gremien gewählt zu werden und dort Ämter zu bekleiden. Anschließend wird das Material über die angeblichen „Verstöße“ der Russischen Föderation an die UN-Generalversammlung und den Sicherheitsrat weitergeleitet, wie es bereits im Falle Syriens geschehen ist.

Ich möchte Ihnen mitteilen, dass alle uns zur Verfügung stehenden Dokumente, die den Sachverhalt der Verstöße der USA und der Ukraine gegen die Bestimmungen des Chemiewaffenübereinkommens bestätigen, dem Untersuchungskomitee der Russischen Föderation zur Verfahrensentscheidung vorgelegt wurden.

Ende der Übersetzung

