USA

In den USA versuchen die Demokraten, Punkte gegen Trump zu machen und holen zur Unterstützung von Joe Biden schon jetzt die Schwergewichte ihrer Partei dazu.

Die politische Woche in den USA war mal wieder ein wenig absurd, wie der USA-Korrespondent in seinem Beitrag, der im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens ausgestrahlt wurde, gezeigt hat. Ich habe den Bericht wie fast jede Woche übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die USA beharren darauf, dass der IS für den Terroranschlag auf die Crocus City Hall verantwortlich sei, und gehen sogar so weit, russische Politiker zu beleidigen.

Der Sprecher des Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, der die russische Version der ukrainischen Spur ins Lächerliche ziehen wollte, teilte Folgendes mit: „Der IS trägt die volle Verantwortung für diesen Anschlag. Die USA werden weiterhin wachsam bleiben und Regierungen in anderen Ländern alarmieren, unabhängig von unseren Beziehungen zu ihnen, wenn wir Informationen über eine terroristische Bedrohung haben. Mein Onkel pflegte zu sagen, dass die besten Düngerverkäufer oft Proben im Mund tragen. Die russischen Politiker scheinen ziemlich gute Düngerverkäufer zu sein.“

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Saсharowa, antwortete Kirby in ihrer gewohnt ironischen Art: „Solche Sprichwörter gibt es im Russischen nicht, denn Dung wird nicht in unserem Land im Mund getragen, sondern jenseits des Ozeans. Aber es gibt unser Sprichwort ‘Wer was hat, was ihm weh tut, der spricht darüber.’ Übrigens ist jetzt auch klar, warum in den USA die Redewendung ‘sich den Mund mit Seife ausspülen’ gebräuchlich ist.“

Über die politische Lage in den USA berichtet unser Korrespondent.

Joe Bidens Versäumnisse von A bis Z. Oder besser gesagt, von A bis G, denn der republikanische Kongressabgeordnete Brian Mast ist in seinem „Alphabet der Versäumnisse“ des demokratischen Präsidenten bis zu diesem Buchstaben vorgedrungen. Er begann mit A wie Afghanistan, wo er selbst gedient hat. B ist die Border Crisis, die Krise an der Grenze. C ist Crime, die Kriminalität, D ist Debt, die überhöhte Staatsverschuldung.

„Die Biden-Administration sagt dem amerikanischen Volk wieder einmal: ‚Glaubt euren lügenden Augen und dem, was ihr vor euch seht, nicht.‘ Sie leugnen buchstäblich, was direkt vor ihnen liegt, und weigern sich dann, mir in die Augen zu sehen, wenn sie merken, dass sie auf frischer Tat ertappt wurden“, sagte Brian Mast.

Aber nicht hinsehen funktioniert auch nicht. Die Umfragewerte blinken rot. Biden liegt bereits vier Punkte hinter Trump. Es steht 43 zu 39 Prozent, und der Abstand wird immer größer.

Robby Soave, Moderator von The Hill, sagte: „Wie schlecht die Umfragedaten für Joe Biden geworden sind! Neuen Berichten zufolge ist er so wütend, dass er seine Berater bei einem Treffen im Januar wegen der schlechten Umfragewerte in Michigan und Georgia angeschrien und beschimpft hat. Biden ist auch wütend, nachdem ihm gesagt wurde, dass die Staaten, die er 2020 hart erkämpft hat, ihm wegen seiner Aktionen in der Gaza-Krise entgleiten.“

Biden schnauzt seine Berater an. Obama ist wütend auf Biden. Viele in Washington sind sich sicher, dass er die aktuellen vier Jahre als seine eigene dritte Präsidentschaft ansieht. Eigentlich sollte sie 2016 mit Clintons Sieg beginnen, aber Trump hat alle Karten durcheinander gebracht. Deshalb wurde er 2020 ausgetrickst.

Fox News-Moderatorin Tammy Bruce sagte: „Es ist keine Überraschung, dass Obama, der das als eine Erweiterung seines Erbes sieht, nervös wird, wenn er merkt, dass er das amerikanische Volk verloren hat. Einer der Gründe, warum er Biden warnt, ist, dass es schwieriger sein wird als 2020, und der Grund ist, dass sie nicht lügen können, was Joe Biden tun wird oder wer Joe Biden ist oder was seine Agenda ist.“

Die Gespräche und die gemeinsamen Mahlzeiten hinter den verschlossenen Türen des Speisesaals des Weißen Hauses, über die die Presse immer wieder berichtet, waren nicht genug. Biden ist ein schwieriger Fall und Obama hat sich persönlich eingeschaltet. Das Ausmaß der Fürsorge war auf dem New Yorker Flughafen deutlich zu sehen. Um zu verhindern, dass sich sein alter Mitarbeiter blamiert, schiebt der ehemalige Präsident ihn mit der Hand zur Tür der Präsidentenlimousine „Beast“ und setzt sich selbst auf die andere Seite. Der graue Kopf hinter dem Panzerglas eines weiteren „Beast“ ist Bill Clinton. Er wird der Dritte bei den Treffen sein.

Jeff Zeleny von CNN sagte: „Es gibt keine größeren politischen Schwergewichte als Barack Obama und Bill Clinton, die sehen, wie die Umfragewerte des amtierenden Präsidenten sind und erkennen, dass er in einer schwierigen Lage ist. Obama und Clinton können besser erklären, was Biden im Moment braucht, als Biden selbst es könnte“.

Clinton wurde eingeladen, um die Kontinuität des Kurses der Demokraten zu demonstrieren. Vor Monica Lewinski war er für die Amerikaner ein Symbol des wirtschaftlichen Aufschwungs. Obama wurde vor dem Arabischen Frühling und Snowdens Enthüllungen über die totale Überwachung fälschlicherweise für ein Symbol der Freiheit gehalten, und nur Biden, der einfach nicht die Kraft hatte, etwas vorzuspielen, begann ohne zu zögern sofort zu verkörpern, wohin alles ging. Und das tat es auch.

Sie kamen nicht nur zu der Veranstaltung, um ihre Popularität mit Biden zu teilen, sondern auch, um Geld für ihn zu sammeln. Eine Rekordsumme von 25 Millionen Dollar floss in einer Nacht in die Kassen der Demokratischen Partei. Das einfachere Publikum wurde von Unterhaltungskünstlern wie Queen Latifah unterhalten.

Diejenigen, die 250.000 Dollar oder mehr für eine Eintrittskarte bezahlt hatten, wurden zu einem privaten Empfang eingeladen, bei dem der Komiker Stephen Colbert natürlich, wie vereinbart, Trump zum Hauptthema machte. Und der war auch anwesend, wenn auch unsichtbar.

„Was steht bei dieser Wahl auf dem Spiel?“, fragte Colbert.

„Dieser Typ leugnet die Existenz der globalen Erwärmung. Dieser Mann will nicht nur die legale Abtreibung abschaffen, sondern auch die Möglichkeit für jeden Menschen in Amerika, jemanden zu wählen. Ich meine, alles, was er tut, ist seit langem veraltet. Und, wissen Sie, er ist selbst ein wenig alt und nicht in Form“, antwortete Biden.

Die NATO, die in diesem Jahr 75 Jahre alt wird, ist auch nicht mehr ganz frisch. Aber Biden wühlt öffentlich in den Werten der Alten Welt: „Fast alle Staats- und Regierungschefs der Welt sagen: ‚Du darfst ihn nicht gewinnen lassen‘. Das ist der Mann, der davon gesprochen hat, aus der NATO auszutreten. Er hat Putin gesagt, er könne machen, was er wolle, wenn sie ihre Beiträge nicht zahlen. Der Rest der Welt fragt sich, was zum Teufel mit den USA los ist. Ich glaube, sie respektieren mich, ich glaube, sie hören auf mich, weil sie Todesangst um ihre Länder haben, wenn er wieder gewinnt.“

Zu diesem Zeitpunkt war die Radio City Hall, wo die Veranstaltung stattfand, von Menschen umgeben, die zunehmend Angst um ihr Land haben und „Zur Hölle mit Biden!“ skandierten.

In der Radio City Hall waren nicht nur drei amerikanische Präsidenten. Dort war auch eine lange Liste von amerikanischen Kriegen und Konflikten. Clinton hatte Jugoslawien und Somalia. Syrien und Libyen waren es unter Obama. Biden hat die Ukraine und jetzt den Nahen Osten.

Die Unzufriedenheit, die draußen kochte, fand schließlich ihren Weg in den Saal. Gewöhnliche amerikanische Liberale riefen Flüche von den hinteren Reihen der billigen Plätze zu denen, die auf der Bühne vor den VIP-Gäste saßen: „Schande über dich, Joe Biden. Schande über dich!“

Biden wurde auch an die Gefahr eines Atomkriegs mit Russland erinnert. Der Grund dafür ist die Verwicklung der USA in den Ukraine-Konflikt. Der republikanische Sprecher Johnson erhielt diese Woche einen Anruf von dem Callcenter in Kiew. Aus dem Präsidentenpalast. Der Mann in Tarnkleidung verlangte beharrlich eine Abstimmung zugunsten der Militärhilfe. Er machte Druck und Angst damit, dass es keine Minute zu verlieren gäbe. Gut, dass es Menschen gibt, die die Dinge ein wenig nüchterner sind.

„Wenn der Krieg lange genug dauert, wird auch Odessa fallen. Ob die Ukraine den Zugang zum Schwarzen Meer verliert oder nicht, ist meiner Meinung nach die wichtigste Frage. Ich empfehle eine Verhandlungslösung, bevor das passiert“, sagte Elon Musk.

Musk hat übrigens offiziell angekündigt, dass er bei den Wahlen die Republikaner unterstützen wird. Auch er hat Kalifornien verlassen, weil der Staat unter den Demokraten in der Kriminalität versinkt. In der Innenstadt von Los Angeles zünden Obdachlose Lagerfeuer auf der Straße an.

New York ist voll von grünen und blauen Flaggen der Polizei, es sind hunderte von Streifenpolizisten. Die junge Witwe hält sich mit letzter Kraft. Sie beerdigen den Polizisten Jonathan Diller, der von dem rückfälligen Straftäter Guy Rivera erschossen wurde. Der Polizeibeamte wollte seinen Ausweis überprüfen und wurde trotz seiner kugelsicheren Weste erschossen.

Rivera wurde bereits 21 Mal verhaftet. Und er war auf freiem Fuß, weil er wieder auf Kaution frei war. Liberale New Yorker Staatsanwälte sind nachsichtig mit rassisch Benachteiligten. Das gilt auch für die Regierung. Die Gouverneurin des Staates, Kathy Hokul, wurde von der Familie des getöteten Polizisten nicht einmal vor die Tür gelassen. Anders als Donald Trump, der eigens durch das halbe Land geflogen ist, um an der Trauerfeier teilzunehmen.

„Ich bin von Florida hergeflogen. Dillers Familie ist wunderbar, sie haben einen echten Helden verloren und sind sehr erschüttert, ebenso wie die Polizei und das ganze Land. So etwas passiert immer häufiger, und es ist eine Missachtung von Recht und Ordnung, und es ist unsere Aufgabe, Recht und Ordnung wiederherzustellen“, ist Trump überzeugt.

Dazu, so Trump, müsse man zuerst Biden entfernen. Er, Obama und Clinton waren eine halbe Stunde Autofahrt von Long Island entfernt, wo die Totenwache stattfand. Aber keiner von ihnen hat die Witwe von Officer Diller angerufen.

Die drei Präsidenten waren hier, um Geld zu sammeln. Die drei Präsidenten waren hier, um dafür zu sorgen, dass der vierte Präsident nicht wieder ins Weiße Haus einziehen kann. Und nur ein einziger Präsident war hier, um dem gefallenen Polizeibeamten seinen Respekt zu erweisen. Die Polizisten wissen genau, wer sie unterstützt und wer nicht.

Deshalb haben sie „Trump for us“-Schilder auf ihren Pickups. Und einige von ihnen lackieren sich einen an Händen und Füßen gefesselten Bidens auf ihre Pickups. Trump wurde beschuldigt, zur Gewalt aufzurufen, weil er das Video davon auf seiner Seite veröffentlicht hatte. Und ihm wurde auch Heuchelei vorgeworfen.

Alfred Sharpton, ein schwarzer Bürgerrechtler, sagte: „Ich kann mich nicht erinnern, dass Donald Trump jemals zuvor an einer Trauerveranstaltung teilgenommen hat. Es ist schon seltsam für einen Mann, der bereits 78 Jahre alt ist. Und plötzlich beschließt er, dass er die Familien von Polizeibeamten unterstützen sollte, wenn Beamten getötet werden.“

Und von einigen seiner eigenen Anhänger – es gibt viele religiöse Menschen unter den Republikanern – wurde Trump bereits dafür kritisiert, dass er mit Bibeln handelt. Einige waren besonders empört über die amerikanische Flagge auf dem Einband und den Slogan „Gott schütze Amerika“: „Er hat die Bibel entweiht, indem er darin über sich selbst und die USA geschrieben hat, während es in der Bibel um Gott und Jesus geht. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir Gottes Wort, das Deuteronomium, nicht ergänzen und auch nicht schmälern sollen. Das ist Sakrileg, Blasphemie und Entweihung der Bibel.“

Aber auch hier gilt: Es kommt darauf an, wen man fragt. Ein anderer sagte: „Er ist einfach ein guter Geschäftsmann. Er hat einen Weg gefunden, 60 Dollar pro Buch verdienen, das kostenlos in jedem Hotelzimmer liegt.“

Und zwar ist er ein erfolgreicher Geschäftsmann, trotz des Spottes seiner Gegner. Bloomberg hat Trump zum ersten Mal in der Geschichte in die Liste der 500 reichsten Menschen der Welt aufgenommen.

„Donald Trumps persönliches Vermögen hat sich in der vergangenen Woche dramatisch erhöht, zumindest auf dem Papier, dank seines Social-Media-Unternehmens, das am Montag an die Börse ging. Das Unternehmen erreichte an seinem ersten Handelstag einen Wert von acht Milliarden Dollar“, berichtete MSNBC.

Die Aktien von Trumps neuem Unternehmen explodierten an der NASDAQ. Die Aktien von Truth Social werden seit Dienstag unter Trumps Initialen DJT gehandelt und verkaufen sich wie warme Semmeln.

Wirtschaftlicher Erfolg steht jedoch nicht im Widerspruch zur protestantischen Ethik. Ganz im Gegenteil. Was die Demokraten wirklich erschreckt, ist der Zusammenhalt der Republikaner, die in Trump nicht einmal einen Politiker, sondern einen Pastor sehen: „Im Moment ist diese Organisation nicht einmal eine politische Partei. Sie ist eher eine Kirche, die nach Donald Trump benannt ist, weil sie sich offiziell der ultimativen und vollständigen spirituellen Anbetung von Trump verschrieben hat, um das, was vom Parteiapparat übrig geblieben ist, auf einen potenziellen Kriminellen zu hetzen, der sich als Jesus ausgab, indem er in der Karwoche Trump-Bibeln verkaufte.“

Aber als wer hat Biden sich ausgegeben, als er hat den Ostersonntag offiziell zum Tag der Transgender erklärt hat? Und Kindern von Soldaten, die zur jährlichen Ostereier-Zeremonie im Weißen Haus eingeladen waren, wurde verboten, religiöse Bilder auf Eier zu malen, die das Symbol des christlichen Feiertags der Auferstehung sind. Amerika ist nun auch entlang religiöser Linien gespalten.

„Es ist eine absolute Schande, dass Joe Biden den Ostersonntag zum ‚Transgender Visibility Day‘ erklärt hat. Das ist ein Schlag ins Gesicht von Hunderten von Millionen Christen in Amerika und auf der ganzen Welt. Die Wähler werden das im November nicht vergessen“, wettern Kommentatoren.

Minderheiten haben bei ihm überall Vorrang. Jeder andere Verkehrsminister hätte eine strenge Rüge dafür erhalten, dass mitten in der Nacht ein riesiges Containerschiff gegen eine Brücke in Baltimore gefahren ist. Aber an Bidens Pete Buttigieg perlte der Einsturz der Brücke ab, die nun den Fluss blockiert, obwohl die Blockade US-Hafens in Baltimore die US-Wirtschaft täglich 100 Millionen Dollar kostet.

Im Fernsehen wird gewettert: „Die Ineffektivität von Minister Pete Buttigieg wird hier wirklich deutlich. Wer zum Teufel ist er? Oh, ja, der Verkehrsminister. Sie wollen jemanden, der die Probleme versteht, aber das tut er nicht. Er ist jung. Er ist schwul. Warum erwähne ich das? Weil er so den Job bekommen hat. So ist das. Mir ist es egal, aber für die linken Stars ist es wichtig.“

Die Linken sind links, die Rechten sind rechts, diejenigen, die verzweifelt versuchen, das Gleichgewicht zu halten, haben Nackenschmerzen und Schwindelanfälle. 40 Prozent der Amerikaner trauen weder Biden noch Trump. Sie wollen einen irgendeinen anderen. Buchstäblich.

„Mein Name ist Anybody Else (Irgendein Anderer) und ich kandidiere für das Präsidentenamt“, spricht dieser Lehrer aus Texas die Menschen auf der Straße an. Er hat es offiziell gemacht und seinen Namen geändert. Ein neuer Ausweis und ein neues Leben in der großen amerikanischen Politik, das sich allerdings vorerst um einen Tisch auf dem Bürgersteig vor einer Eishockey-Arena in Dallas dreht.

Die Fans der Dallas Stars haben gelächelt, aber Else hat eine schwierigere Aufgabe, als mit einer Hinterhofmannschaft den Stanley Cup zu gewinnen. Man braucht 113.151 Unterschriften, um in Texas auf den Wahlzettel zu kommen. Aber man wird ja noch träumen dürfen: „Donald Trump, Joe Biden, es könnte auch jeder andere sein. Es gibt 300 Millionen von uns. Wir können es besser machen. All das ist für Leute wie mich, die diesen ständigen Machtkampf zwischen zwei Parteien, der dem einfachen Mann nichts bringt, einfach satt haben, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben.“

Ende der Übersetzung

