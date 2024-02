Interview

Ich habe nach einiger Zeit Pause wieder ein Interview mit dem russischen Senator und ehemaligen Chef der russischen Weltraumagentur Dmitri Rogosin über die Lage in Saporoschje geführt.

Ich habe früher schon Interviews (hier und hier) mit Dmitri Rogosin geführt, die in Deutschland auf großes Interesse gestoßen sind. Rogosin, der ehemalige Chef der russischen Weltraumagentur, ist bei den letzten russischen Wahlen zum Senator für das Gebiet Saporoschje gewählt worden und vertritt die Region nun im russischen Föderationsrat, der so etwas ähnliches ist, wie der Bundesrat in Deutschland. Außerdem ist er immer noch in der Bewegung russischer Freiwilligenverbände aktiv, die an der Front kämpfen. In dem neuen Interview haben wir über all diese Themen gesprochen.

Interview mit Dmitrij Rogosin über die Lage in Saporoschje

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



