Ein russischer Blick auf den ersten Weltkrieg und das Verhältnis zu London und Paris

Großbritannien und Frankreich haben letzte Woche den 120. Gründungstag ihres Bündnisses Entente gefeiert, dem später auch das russische Zarenreich beitreten sollte. Das war für das russische Fernsehen der Anlass, einen Rückblick in die Geschichte zu machen und aus ihr zu lernen.

Geopolitik ist herzlos und kommt in deutschen Dokus oder Schulbüchern leider nicht vor. Großbritannien hat Russland im 19. Jahrhundert, nachdem Frankreich unter Napoleon besiegt war, zum wichtigsten Gegner erklärt. Zwischendurch wurde Deutschland mächtig und löste Russland in dieser Rolle ab, aber auch in Zeiten, in denen Großbritannien und Russland formell gegen Deutschland verbündet waren, haben die Briten vorausgeschaut und alles getan, damit Russland von den gemeinsam errungenen Siegen über Deutschland möglichst nicht profitiert und damit an Macht gewinnt.

Der 120. Jahrestag der Gründung der Entente war der Anlass dafür, dass der Moderator des wöchentlichen Nachrichtenrückblicks zurück in die Geschichte geblickt hat. Ich habe diese russische Sicht der Geschichte übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Russland hat seine Entente-Verbündeten immer wieder gerettet, wurde schließlich aber selbst zum Opfer

Die allegorische Darstellung dreier Frauen (siehe Titelbild des Artikels). Die in der Mitte symbolisiert den Glauben, die links die Hoffnung und die rechts die Liebe: so wurde 1907 in Russland das neu gegründete militär-politische Bündnis Russlands mit Großbritannien und Frankreich – die Entente – dargestellt. (Anm. d. Übers.: Das hat auf Russisch eine besondere Bedeutung, denn auf Russisch geht es dabei um die Frauennamen Vera, Nadjedaschda und Ljubow, die übersetzt „Glauben“, „Hoffnung“ und „Glaube“ bedeuten.)

Entente bedeutet auf Französisch „Einverständnis“. Damals hieß dieses Bündnis noch Entente cordiale – herzliches Einverständnis. Russland trat der Entente im Jahr 1907 bei. England und Frankreich hatten bereits drei Jahre zuvor die „Entente cordiale“ proklamiert. Das Bündnis wurde vorausschauend gegründet, denn der kommende große Krieg war in Europa bereits spürbar.

Die Neuaufteilung der Welt wurde vor allem von Deutschland befürwortet, das bei der Verteilung der Kolonien zu spät gekommen war. Auch Österreich-Ungarn und Italien waren seit Ende des 19. Jahrhunderts mit im Dreibund.

Der Entente stand also eine gewaltige Macht gegenüber. Und so war es Russland, das die Alliierten im Ersten Weltkrieg zweimal vor der totalen Niederlage rettete.

Aber dazu später mehr. Jetzt zum Ereignis vom 8. April dieser Woche. Bärenfellmützen der britischen königlichen Garde, die französische republikanische Garde mit Epauletten und Axelbanten mit Stiften, überall auch Lambasten, Goldstickereien, Galuns, Chevrons, Monogramme, polierte Messingknöpfe, Portoupieces, lackierte Visiere, Kokarden, flauschige Tschakos und weiße Handschuhe.

Natürlich waren auch die Klingen freigelegt. Es war eine wirklich prachtvolle Veranstaltung. Es war ein choreographierter und, wenn man so will, wohltemperierter Wechsel der Ehrenwachen, bei dem die Engländer die Franzosen und die Franzosen die Engländer ablösten.

So feierten Frankreich und Großbritannien am 8. April im Buckingham Palace in London und im Élysée-Palast in Paris den 120. Jahrestag des französisch-englischen Bündnisses von 1904, aus dem die Entente hervorging, der drei Jahre später Russland beitreten sollte. Russland, das dazu ausersehen wurde, aufopferungsvoll diejenigen zu retten, die heute feiern, ohne dankbar zu sein.

In ihren Reden schworen der französische und der britische Staatschef Emmanuel Macron und Rishi Sunak ewige Freundschaft. Die Bärenfellmützen der britischen Royal Guards erinnerten jedoch daran, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern auch andere Zeiten kannten. Ursprünglich gehörten diese Kopfbedeckungen zu den Uniformen der Grenadier-Eliteeinheiten von Napoleon Bonaparte. Sie sollten einschüchternd wirken, indem sie den Grenadier größer erscheinen ließen, und die zusätzliche Masse an der Spitze verwirrte oft die Schützen, sodass die Kugeln über die Köpfe hinweg flogen.

Doch als Napoleon bei Waterloo seine endgültige Niederlage gegen die Armee des britischen Herzogs von Wellington erlitt, plünderten seine Gardisten die Mützen der toten Franzosen, setzten sie sich auf und machten sie seitdem zum Symbol der Niederlage Frankreichs.

Die Briten haben die Kopfbedeckung allerdings leicht modernisiert und sie auf ein korbähnliches Gestell gesteckt, um sie etwas höher zu machen. Jedes Jahr werden für die Mützen der britischen Königsgarde in Kanada auch Braunbären geschossen. Tierschützer protestieren, aber der königliche Hof pfeift darauf.

Eine solche Kopfbedeckung könnte in den Augen von Paris sehr taktlos wirken. Bisher jedenfalls hat sich der Élysée-Palast die britische Königsgarde vom Leib gehalten. Aber jetzt sind die Franzosen bereit, einiges zu schlucken.

Der Sinn der pompösen Zeremonie war, dass heute eine neue Entente notwendig sei. Aber nur zwischen Frankreich und England – ohne Russland. Und sogar gegen Russland.

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron sagte dazu: „Frankreich und das Vereinigte Königreich verbindet nicht nur eine lange und ruhmreiche Geschichte, sondern auch eine gemeinsame Zukunft, die es noch zu gestalten gilt. Wir müssen das ‚herzliche Einverständnis‘ des 21. Jahrhunderts nutzen, um die Freundschaft zwischen unseren Völkern und die gemeinsamen Ziele, die wir in dieser Welt verfolgen, zu stärken.“

Aber das ist nur ein feierlicher Text. Der Subtext könnte im wichtigsten Gedanken des gemeinsamen Artikels der Außenminister Englands und Frankreichs, David Cameron und Stéphane Séjourné, im britischen Telegraph liegen. Die Veröffentlichung erfolgte buchstäblich am Vorabend, denn die Zeremonie der gemeinsamen Wachablösung fand am 8. April statt, der Artikel erschien am 7. April. Darin hieß es: „Für uns beide ist klar: Die Ukraine muss gewinnen. Verliert die Ukraine, verlieren wir alle. Wenn wir die Ukraine jetzt nicht unterstützen, wird der Preis später viel höher sein, als wenn wir uns jetzt gegen Putin stellen.“

Aber wenn wir über die Entente Cordiale sprechen – die Entente, in der Russland im Ersten Weltkrieg gekämpft hat -, dann haben wir durchaus etwas zu sagen. Russland wollte den Krieg nicht. Russland hat den Krieg nicht gebraucht. Russland hat sich nicht benachteiligt gefühlt, es hat niemanden beneidet und enorme Fortschritte gemacht.

Es ist müßig, an dieser Stelle Zahlen zu nennen, denn es ist allgemein bekannt, dass Russland 1913, als die Romanow-Dynastie ihr 300-jähriges Jubiläum feierte, auf dem Vormarsch war. Bezeichnend dafür ist eine visionäre Note des ehemaligen russischen Innenministers Pjotr Durnowo an den Kaiser, in der Durnowo davor warnte, in den Krieg einzutreten, schließlich sei ein militärischer Sieg nicht garantiert und eine Revolution im Lande sehr wahrscheinlich. Er schrieb im Februar 1914: „Alle Opfer und die Hauptlast des Krieges, die auf uns fallen werden, und die Rolle Russlands als Rammbock, um eine Bresche in die dicke deutsche Verteidigung zu schlagen, werden umsonst sein. Denn wir kämpfen an der Seite unseres geopolitischen Gegners, Großbritanniens, der keinen ernsthaften Sieg zulassen wird.“

So kam es dann auch. Russland trat ohne konkrete Ziele in den Ersten Weltkrieg ein. Das Hauptmotiv für die ersten militärischen Operationen im August 1914 bestand darin, den in Frankreich geschlagenen Alliierten beizustehen. Und das, obwohl die russische Armee zu diesem Zeitpunkt offen gesagt schlecht bewaffnet und ausgebildet war. Russland war nicht auf einen sinnlosen Kampf vorbereitet. Trotzdem erklärte Deutschland uns am 1. August 1914 den Krieg. Und am 3. August auch Frankreich.

Die Priorität für Deutschland wurde sofort die Westfront. Frankreich nach dem Schlieffen-Plan in 39 Tagen besiegt werden, und dann wollte man sich um Russland kümmern. Und dann, nur einen Tag nach Beginn der deutschen Offensive, fällt der französische Präsident Poincaré Russland buchstäblich zu Füßen, und der damalige französische Botschafter in St. Petersburg bittet Nikolaus II: „Die französische Armee wird einem mächtigen Ansturm von 25 deutschen Korps standhalten müssen. Ich bitte Euer Majestät, Euren Truppen den Befehl zu einer sofortigen Offensive zu geben, da die französische Armee andernfalls vernichtet werden könnte“.

Der Zar kam dieser verzweifelten Bitte nach und schickte zwei Armeen nach Ostpreußen, die erste unter General Rannenkampf und die zweite unter General Samsonow.

In der Zwischenzeit hatten die Deutschen Belgien eingenommen und rückten von Nordfrankreich aus mit einer Geschwindigkeit von zwanzig bis vierzig Kilometern pro Tag auf Paris vor. Die französische Regierung floh nachts heimlich mit dem Zug nach Bordeaux. Ohne die russische Offensive in Ostpreußen, wäre der Erste Weltkrieg anders ausgegangen.

Ein Auszug aus dem Buch von Anatolij Utkin „Vergessene Tragödie – Russland im Ersten Weltkrieg“: „Am 25. August wurden zwei Korps des deutschen Heeres nach Osten verlegt. Am 31. August telegrafiert Lord Kitchener an Sir John French, den Befehlshaber des britischen Expeditionskorps, die erste beruhigende Nachricht des laufenden Krieges: ’32 Staffeln deutscher Truppen wurden gestern von der Westfront nach Osten verlegt, um den Russen entgegenzutreten.'“

Die russische Armee erlitt in Ostpreußen schwerste Verluste. Nach anfänglichen Erfolgen wurde die 2. Armee unter General Samsonow in der Schlacht bei Tannenberg vom 26. August bis 3. September geschlagen werden – zwei der sechs Korps wurden umzingelt und gefangen genommen. Die Verluste waren enorm. General Samsonow erschoss sich.

Am 30. August 1914 berichtete der russische Außenminister Sergej Sazonow dem französischen Botschafter Maurice Paleologue: „Die Armee von Samsonow ist vernichtet. Wir mussten dieses Opfer für Frankreich bringen, das sich als so treuer Verbündeter erwiesen hat.“

In der Zwischenzeit konnte die kombinierte französisch-britische Armee dank der russischen Opfer die Deutschen an der Marne aufhalten. Frankreich befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer äußerst schwierigen Lage.

Am 30. August 1914 warf Leutnant Ferdinand von Hiddessen mit seinem Flugzeug „Taube“ vier Bomben auf Paris ab. Weder die Franzosen noch die Briten verfügten damals über Kampfflugzeuge. Und auf demselben Flug, im Tiefflug in nur 25 Metern Höhe, warf die „Taube“ eine Fahne in den deutschen Farben mit folgender Aufschrift ab: „Die deutsche Armee steht vor den Toren von Paris. Jeglicher Widerstand ist zum Scheitern verurteilt.“

Durch die Verlegung von Korps nach Osten verfügten die Deutschen an der Marne noch immer nicht über genügend Kräfte. In diesem Zusammenhang ist die Operation „Taxi de la Marne“ bekannt. Marokkanische Zouaves kamen nach Paris, um zu helfen, aber es gab nichts, um sie an die Front zu bringen. Da wurden Pariser Taxis mobilisiert und 6.000 zusätzliche Kämpfer an die Front gebracht.

Renault monopolisierte die Geschichte sogar für seine eigenen Werbezwecke. Jedenfalls war es die Marneschlacht, die in der Anfangsphase des Krieges die Wende zugunsten der Franzosen und Briten brachte. Die Verluste beider Seiten in der Marneschlacht waren zwar um ein Vielfaches geringer als in Ostpreußen, aber daran will man sich weder in Frankreich noch in England erinnern.

Aber es gab im Ersten Weltkrieg noch eine zweite, direkt vergleichbare Episode, als die Russen wieder einmal die westlichen Alliierten der Entente retteten. Der „Fleischwolf von Verdun“ war eine langwierige Stellungsschlacht, die sich fast über das ganze Jahr 1916 hinzog und auf beiden Seiten enorme Verluste forderte: Mehrere hunderttausend Tote.

General Joseph Joffre, Oberbefehlshaber der französischen Armee, telegrafierte damals an General Michail Alexejew, Befehlshaber der Westfront: „Ich fordere die russische Armee auf, eine Offensive zu starten.“

Im März rückten 18 russische Divisionen, 350.000 Mann, in der Nähe des Naratsch-Sees nach Westen vor. Die Deutschen wehrten den Angriff ab.

Wieder gab es große Verluste, aber in Verdun gab es eine Woche Erholungspause. Doch schon im Juni gelang General Alexej Brusilow der berühmte Durchbruch.

Während der mehr als zweimonatigen Offensive verloren die deutsch-österreichischen Truppen bis zu eineinhalb Millionen Mann. Die russischen Verluste betrugen etwa eine halbe Million. Österreich-Ungarn brach als Reich praktisch zusammen. General Brusilow wurde vom Zaren mit einer goldenen St.-Georgs-Waffe mit Diamanten ausgezeichnet.

Bei Verdun gelang es den Franzosen, die Front zu halten. Das war die zweite Rettung durch russische Opfer. Am Ende gewannen die Alliierten der Entente den Ersten Weltkrieg, aber der größte Verlierer war paradoxerweise Russland. So schrieb Churchill Folgendes darüber: „Nach der oberflächlichen Mode unserer Zeit wird das zaristische System gewöhnlich als eine blinde und verrottete Tyrannei interpretiert. Aber der dreißigmonatige Krieg mit Deutschland und Österreich sollte diese leichtfertigen Vorstellungen korrigieren. Die Stärke des Russischen Reiches lässt sich an den Schlägen messen, die es einsteckte, an den Katastrophen, die es überstand, an der unerschöpflichen Kraft, die es entwickelte. Als es den Sieg schon in den Händen hielt, fiel es, lebendig von Würmern zerfressen, zu Boden.“

Churchill weinte Krokodilstränen. Denn, so warnte Durnowo, der ewige geopolitische Gegner Russlands – Großbritannien – werde selbst bei einem erfolgreichen Ausgang des Krieges nicht zulassen, dass diese „Gewinne“ genutzt würden.

Und so kam es. Die britische Botschaft in Petrograd wurde Ende 1916 zum Zentrum subversiver Aktivitäten gegen das Zarenhaus. Botschafter George Buchanan und sein Freund, der französische Botschafter Maurice Paleologue, schürten die revolutionären Flammen in Russland und versuchten, den wichtigen Verbündeten der Entente von innen heraus zu zerstören. Das Motiv war einfach: Wenn Russland als vollwertiger Sieger in der Entente bliebe, müsste man ihm seine Schulden bezahlen. Zu den Versprechungen, die in den Verhandlungen von 1915 gemacht wurden, gehörten zum Beispiel die Meerengen Bosporus und Dardanellen – und Konstantinopel selbst, das heutige Istanbul.

Auszug aus dem Buch von Anatolij Utkin „Vergessene Tragödie – Russland im Ersten Weltkrieg“: „Am 20. März 1915 unterzeichnete die britische Regierung ein Geheimabkommen mit Petrograd, in dem sie der russischen Annexion Konstantinopels, dem Besitz des Bosporus und der Dardanellen sowie der Hälfte der türkischen Besitzungen in Europa zustimmte. Als Gegenleistung für die russische Zustimmung zu jeder von London gewünschten Variante der Aufteilung der osmanischen Besitzungen.“

Das ist im Grunde alles, was wir heute über die Entente wissen müssen, deren 120. Jubiläum diese Woche in London und Paris so lebhaft und seelenlos gefeiert wurde.

Ende der Übersetzung

