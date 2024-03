Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 28. März, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 28. März.

Beginn der Übersetzung:

Verlust von Artillerie und Spielsucht bei der ukrainischen Armee: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Ukraine hat fast ihre gesamte Artillerie verloren und braucht dringend die Hilfe der USA und Europas, die mit dem palästinensisch-israelischen Konflikt beschäftigt sind, so Präsident Wladimir Selensky.

Vor diesem Hintergrund berichten westliche Medien über den Verlust der Initiative auf dem Schlachtfeld durch die ukrainischen Streitkräfte, ein Abgeordneter der Rada weist auf eine Epidemie von Spielsucht unter ukrainischen Soldaten hin, und russische Ermittler bestätigen die Beteiligung Kiews an dem Terroranschlag auf die Crocus City Hall.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben ihre Position an der Frontlinie verbessert und sieben ukrainische Angriffe bei Awdejewka abgewehrt, so das russische Verteidigungsministerium. Im Laufe des Tages verlor der Gegner in allen Abschnitten, einschließlich Donezk, Kupjansk, Cherson und südlich von Donezk, bis zu 680 Kämpfer.

Die russischen Streitkräfte zerstörten bei Avdejewka einen weiteren US-Abrams-Panzer.

Darüber hinaus schoss die russische Luftabwehr in den vergangenen 24 Stunden 26 HIMARS- und Vampire-Raketen sowie 131 Drohnen ab.

Selensky befürchtet Niederlage

Die Ukraine werde den Konflikt verlieren, wenn sie keine US-Hilfe erhalte, da sie fast keine Artillerie mehr habe, räumte der ukrainische Präsident Wladimir Selensky in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS ein.

Dabei äußerte Selensky die Ansicht, dass sich die Lage an der Front für Kiew bereits im Mai-Juni verschlechtern könnte.

Der Konflikt im Gazastreifen habe die Aufmerksamkeit der westlichen Länder von der Ukraine abgelenkt, was zu einer Verschlechterung der Lage für Kiew geführt habe, gab Selensky zu. Er fügte hinzu, dass die Ablenkung der Aufmerksamkeit vom Ukraine-Konflikt „gut für Russland“ sei.

Die NATO und Drohungen gegen Kiew

Auf Initiative Kiews fand am Sitz der Allianz in Brüssel eine Dringlichkeitssitzung des Ukraine-NATO-Rates auf Botschafterebene statt. Nach Angaben der ukrainischen Vertretung bei der NATO wurde die Sitzung wegen der Angriffe auf kritische Infrastruktureinrichtungen des Landes einberufen. Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow forderte die NATO auf, ihr zusätzliche Luft- und Raketenabwehrsysteme sowie Raketen zur Verfügung zu stellen.

Westliche Medien berichteten, dass Russland die Initiative im Gebiet der Militäroperation ergriffen habe, da es der Ukraine an Munition und Personal fehle und sie über kein gestaffeltes Verteidigungssystem verfüge. Die russischen Streitkräfte rücken angeblich „nicht mehr so schnell“ vor wie im Februar 2022, machen aber „kleine und stetige Fortschritte in der Süd- und Ostukraine“, so die britische Zeitung Financial Times.

Die Ereignisse in der Ukraine, wo die sich zurückziehenden ukrainischen Streitkräfte die russische Offensive nur verlangsamen konnten, haben dazu geführt, dass sich die führenden Politiker des Westens – in London, Washington, Paris und Brüssel – auf den Zusammenbruch der ukrainischen Streitkräfte vorbereiten, schreibt die Times. Die russische Offensive „hätte offensichtlich katastrophale Folgen für die Ukrainer“, so die Zeitung.

Die ukrainische Spur

Das Untersuchungskomitee der Russischen Föderation hat Daten, die zeigen, dass die Täter des Terroranschlags auf die Crocus City Hall beträchtlichen Geldsummen aus der Ukraine erhalten haben, so der Pressedienst der Behörde. „Als Ergebnis der Arbeit mit den festgenommenen Terroristen, der Untersuchung der bei ihnen sichergestellten technischen Geräte und der Analyse von Daten über Finanztransaktionen wurden Beweise für ihre Verbindung zu ukrainischen Nationalisten gewonnen“, heißt es dort.

Der SBU rekrutiert Kinder

Telefonanrufe aus der Ukraine nach Russland mit Aufrufen zu terroristischen Aktivitäten, die nach Russland kommen, führen unter anderem Kindern aus zerrütteten Familien aus, die vom SBU rekrutiert werden, sagte Anna Kusnetsowa, Ko-Vorsitzende der parlamentarischen Kommission zur Untersuchung von Straftaten gegen Minderjährige durch Kiew und stellvertretende Sprecherin der Staatsduma.

Noch eine Koalition

Die „Koalition für gepanzerte Fahrzeuge“ hat ihre Arbeit in Warschau aufgenommen, um die Fähigkeiten der Ukraine zu stärken, sagte der Leiter des Finanzausschusses der Werchowna Rada, Daniel Getmantsew. Polen, Deutschland, Großbritannien, Schweden und Italien nehmen daran teil. Die Ziele der Koalition sind die Versorgung Kiews mit Waffen und Munition, die Reparatur und Wartung von Ausrüstung sowie die Ausbildung von militärischem und technischem Personal.

Spielsucht

Nach Angaben ukrainischer Medien sind neun von zehn ukrainischen Soldaten von „Spielsucht“ betroffen. Im Jahr 2023 verloren Ukrainer, sowohl Soldaten als auch Zivilisten, täglich etwa 400 Millionen Griwna in Online-Casinos. Das sind mehr als 12 Milliarden Griwna pro Monat (305,5 Millionen Dollar).

Der Abgeordnete der Werchowna Rada, Alexej Gontscharenko, sagte, dieses Problem wirke sich direkt auf die Moral der Armee aus.

Ende der Übersetzung

