Explodierende Gewalt und Drogenmissbrauch in Großbritannien

Die Zukunft Europas

Großbritannien hat in den 80er Jahren neoliberale Reformen eingeführt, die das Land in den folgenden Jahrzehnten langsam ruiniert haben. Im Rest der EU wurden zeitversetzt und langsamer ähnliche Reformen eingeführt, aber das Beispiel Großbritannien zeigt, wohin der Weg geht.

In den 1980er Jahren hat Premierministerin Thatcher radikale neoliberale Reformen eingeführt, die zu massenhaften Privatisierungen geführt haben. Die Probleme der Bahn oder des Gesundheitswesens in Großbritannien sind inzwischen international bekannt, aber die neoliberalen Reformen haben auch andere Folgen gehabt, die inzwischen auch nicht mehr zu übersehen sind.

Großbritannien ist verarmt, viele Menschen schlafen dort schon seit Jahren im Pullover, um Heizkosten zu sparen. Die Konfrontation mit Russland und die einseitig verhängten Russland-Sanktionen haben den Prozess der Verarmung noch einmal beschleunigt.

Da auch in der EU solche Reformen durchgesetzt wurden und nun sogar beschleunigt werden, sollte man nach Großbritannien blicken, wenn man die Zukunft der EU-Staaten verstehen möchte, denn die EU hat den gleichen Weg eingeschlagen und wird daher auch zu dem gleichen Zuständen kommen. Vieles sehen wir bereits in Deutschland, wo die neoliberalen Reformen dazu führen, dass Krankenhäuser in erster Linie Gewinne machen müssen, anstatt sich (mit staatlicher Hilfe) auf die Behandlung Kranker und die Gesundheitsvorsorge zu konzentrieren. Und von den Zuständen der einst pünktlichen Deutschen Bundesbahn wollen wir lieber gar nicht reden.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat über die innere Sicherheit in Großbritannien berichtet und ich habe den TASS-Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Diebstahl, Gewalt, Drogen: Was passiert mit der inneren Sicherheit in Großbritannien?

In Großbritannien steht die innere Sicherheit zunehmend auf der Tagesordnung. Das Land hat in letzter Zeit eine hohe Zahl von Straftaten in Einzelhandelsgeschäften zu verzeichnen und das Problem des aktiven Drogenhandels, das seit vielen Jahren besteht, lässt die Regierung um den Schutz der Briten bangen. Was mit der Kriminalitätsrate im Lande geschieht und warum die Polizisten das Vertrauen der Bürger rapide verlieren, berichtet die TASS

Ladendiebstahl und Gewalt in Geschäften

Britische Medien schreiben zunehmend über das sich verschlimmernde Kriminalitätsproblem im Lande. Viele Artikel zu diesem Thema befassen sich mit dem in letzter Zeit extrem verbreiteten Ladendiebstahl im Einzelhandel. Im vergangenen Jahr wurden 16,7 Millionen Vorfälle registriert, mehr als doppelt so viele wie im Jahr 2022.

Laut der jährlichen Erhebung des British Retail Consortium (BRC) hat dieser Trend die Einzelhändler schätzungsweise 1,8 Milliarden Pfund gekostet, und auch das ist ein Rekord: Es ist das erste Mal, dass die Zahl die Eine-Milliarden-Pfund-Marke überschritten hat.

All das geht einher mit Gewalt und Brutalität gegenüber den Mitarbeitern. Im vergangenen Jahr wurden täglich rund 1.300 derartige Vorfälle registriert, 50 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Etwa 8.800 all dieser Vorfälle führten zu Verletzungen.

Die Mitarbeiter in Geschäften erlebten körperliche Gewalt, wurden mit Waffen bedroht, rassistisch beleidigt und sexuell belästigt. Im November wurde berichtet, dass statistisch gesehen zwei von fünf Mitarbeitern in Einzelhandelsgeschäften misshandelt wurden: Sie wurden angeschrien, bespuckt oder geschlagen.

Der Anstieg der Kriminalität in den Geschäften fällt mit einer Phase starker Inflation im Lande zusammen. Ende 2023 lag sie bei vier Prozent, doch im Jahr 2022, als die Inflationsrate 10,5 Prozent erreichte, erlitt das Land einen weitaus schwereren Schlag. Die Preise für Güter des täglichen Bedarfs – von Eiern bis zu Babynahrung – sind in den letzten zwei Jahren so stark gestiegen wie seit Beginn der Aufzeichnungen in den 1970er Jahren nicht mehr. Das hat dazu geführt, dass es vielen Familien schwer fällt, ihren Bedarf zu decken.

Einige Experten sind der Meinung, dass die sinkenden Arbeitskosten aufgrund des Einsatzes von Technologie, einschließlich Selbstbedienungskassen, zu diesem Problem beigetragen haben. Die Einzelhändler selbst sehen das Problem in der zunehmenden organisierten Kriminalität und den fehlenden Ressourcen der Polizei.

Die Tatsache, dass es an Strafverfolgungsbeamten mangelt, gibt die Regierung selbst zu. Der britische Polizeiminister Chris Philp appellierte sogar an die Öffentlichkeit, die Polizei dabei zu unterstützen, Ladendiebe zu fassen. „Die Öffentlichkeit hat das Recht, einen Bürger festzuhalten, und wenn es sicher ist, möchte ich sie ermutigen, von diesem Recht Gebrauch zu machen, denn wenn man die Leute einfach reinkommen, etwas mitnehmen und ohne Widerstand, möglicherweise auch ohne körperlichen Widerstand, gehen lässt, wird die Situation nur noch schlimmer“, sagte er.

Der Polizeiminister räumte ein, dass auch er sich eine schnellere und bessere Reaktion der Polizei wünscht, die jedoch nicht überall gleichzeitig erfolgen kann.

Die Einzelhändler fordern die Regierung auf, eine gesonderte Strafe für Übergriffe, Drohungen oder Misshandlungen von Einzelhandelsangestellten einzuführen. Sie glauben, dass das der Polizei ermöglichen würde, das Ausmaß des Problems zu verstehen und zu erkennen, dass solche Straftaten ernst genommen werden müssen.

Derartige Neuerungen gibt es bereits in Schottland. Im Jahr 2021 wurde dort ein Gesetz verabschiedet, das härtere Strafen für Straftaten im Einzelhandel vorsieht. Darüber hinaus ist die Polizei verpflichtet, alle dieser Straftaten zu erfassen, und es werden mehr Ressourcen eingesetzt.

Bislang sind solche Praktiken jedoch nicht landesweit eingeführt worden, so dass die Einzelhändler gezwungen waren, sich selbst zu schützen. Die Supermarktkette Co-op beispielsweise, die in Großbritannien mehr als 2.000 Geschäfte betreibt, hat angekündigt, 200 sichere Kassen zu installieren, die Schränke für Schnapsflaschen zu verschließen und künstliche Intelligenz zur Überwachung der Selbstbedienungskassen in den Supermärkten einzusetzen. Außerdem hat der Einzelhändler seine Ausgaben für die Sicherheit verdoppelt.

Anti-Rekorde bei Drogen gebrochen

Ein weiteres Sicherheitsproblem in Großbritannien, das häufig in den Medien thematisiert wird, ist der massenhafte Drogenkonsum der Bürger und seine Folgen. Der Vertrieb, der Verkauf und der Konsum von illegalen Stoffen verursachen erhebliche Schäden und führen zu einem hohen Maß an Gewalt. Wie das National Audit Office (NAO) feststellt, ist er beispielsweise für rund die Hälfte aller Tötungsdelikte in England und Wales verantwortlich. Nach Angaben der House of Commons Library hat die Polizei in diesen Regionen zwischen 2020 und 2021 rund 210.000 Drogendelikte registriert. Das sind 19 Prozent mehr als im Zeitraum 2019-2020.

Für das Jahr 2021 hat die Regierung berechnet, dass der durch den Drogenhandel verursachte Schaden die Gesellschaft jährlich 20 Milliarden Pfund gekostet hat.

Vor dem Hintergrund der Krise im Jahr 2021 veröffentlichte die Regierung eine Zehnjahresstrategie zur Bekämpfung der Verbreitung illegaler Stoffe.

„Verletzliche Opfer schäbiger Bezirksbanden, die schon im Alter von sieben Jahren in die Welt des organisierten Verbrechens hineingezogen werden. Unschuldige Familien, in deren Häuser Drogensüchtige einbrechen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, und deren Viertel von den Kriminellen, die sie beliefern, zerstört werden. Ein Kleinunternehmer, der wiederholt Ladendiebstähle und asoziales Verhalten in seiner Straße ertragen muss. Die fast 3.000 Menschen, die jedes Jahr ihr Leben durch illegale Drogen verlieren, und die trauernden Angehörigen, die sie zurücklassen“, kommentierte Boris Johnson, der damalige britische Premierminister, die Notwendigkeit der Einführung des Plans.

Das 10-Jahres-Programm der britischen Regierung umfasst die Zerschlagung organisierter Banden, die Drogen liefern und vertreiben, die Bereitstellung wirksamer Behandlungs- und Genesungsdienste für Suchtkranke und die Förderung eines Rückgangs der Nachfrage nach Drogen. Zu diesem Zweck hat die Regierung für den Zeitraum von 2022 bis 2025 mehr als drei Milliarden Pfund bereitgestellt und es wurde eine regierungsübergreifende Joint Drug Control Delivery Unit (JCDU) eingerichtet, die die Entwicklung und Umsetzung der Strategie koordinieren und beaufsichtigen soll.

„Denn Drogen verursachen Verbrechen, und Verbrechen zerstören das Leben unschuldiger Menschen. Wenn es uns gelingen soll, dieses Land wieder aufzurichten, müssen wir den Kreislauf von Gewalt und Brutalität, von dem so viele Menschen betroffen sind, durchbrechen, denjenigen Hoffnung geben, die sie längst verloren haben, und dabei helfen, die durch den illegalen Drogenhandel zerstörten Leben wieder aufzubauen“, so Johnson.

Obwohl die Regierung im vergangenen Juli „große Erfolge“ bei der Unterbrechung zahlreicher Lieferketten vermelden konnte, ist die Lage im Drogenhandel im ganzen Land nach wie vor alarmierend. Nach Angaben der britischen Regierung haben die Polizei- und Grenzschutzbehörden in dem im März 2023 endenden Jahr in England und Wales insgesamt 191.623 Drogen sichergestellt. Das ist ein Anstieg um ein Prozent gegenüber dem Vorjahr (188.929).

Die Zahl der Todesfälle durch Drogenvergiftungen stieg im zehnten Jahr in Folge auf den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen vor 30 Jahren, wobei fast die Hälfte der Todesfälle auf Opiate zurückzuführen ist. Nach Angaben des Office for National Statistics (ONS) gab es im Jahr 2022 4.907 Todesfälle aufgrund von Drogenvergiftungen, das sind 84,4 Todesfälle pro einer Million Menschen. Im Jahr 2021 gab es einen leichten Anstieg: Damals wurden 4.859 Todesfälle registriert, was 84 Todesfällen pro einer Million Menschen entspricht.

Über einen längeren Zeitraum betrachtet, hat sich die Situation jedoch dramatisch verändert: Die Rate der drogenbedingten Todesfälle lag 2022 um 81,5 Prozent höher als 2012.

Dem ONS-Bericht zufolge ist die höhere Sterblichkeitsrate in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich auf die höhere Prävalenz der polyvalenten Drogenabhängigkeit zurückzuführen, also auf den Konsum von mehr als einer Droge.

Auch in Schottland ist die Lage äußerst schwierig. Im vergangenen August berichtete der Fernsehsender Sky News unter Berufung auf Statistiken, dass die Region zum Spitzenreiter in Europa in Bezug auf drogenbedingte Todesfälle geworden sei. Dieser Status wurde ihr zuteil, obwohl Schottland 2022 die niedrigste Zahl von Todesfällen aufgrund von Drogenmissbrauch seit 2017 verzeichnete: Etwas mehr als 1.000 Menschen starben in dem Jahr aus diesem Grund. Das sind 288 weniger als der im Jahr 2020 verzeichnete Höchststand von 1.339. Dennoch sind 1.051 Todesfälle das Äquivalent von fast drei Todesfällen pro Tag – die höchste Rate aller Länder in Europa.

Probleme gibt es auch in Nordirland, wo die Zahl der drogenbedingten Todesfälle mehr als fünfmal so hoch ist wie im EU-Durchschnitt. Einem Bericht der Queen’s University Belfast (QUB) zufolge, der im November letzten Jahres veröffentlicht wurde, liegt die Zahl der drogenbedingten Todesfälle in Nordirland bei 11,5 pro 100.000 Einwohner, verglichen mit 1,8 pro 100.000 in der EU. Das ist die zweithöchste Rate in Großbritannien nach Schottland.

Der Polizei wird nicht vertraut

In Großbritannien nimmt das Vertrauen der Bürger in die Polizei rapide ab. Laut einer YouGov-Umfrage vom November, die vom Economist zitiert wird, glauben 49 Prozent der Briten, dass die Ordnungskräfte ihre Arbeit gut machen. Vor vier Jahren lag die Zahl noch bei 77 Prozent.

Andy Cook, Chefinspektor der britischen Polizei, sprach von einer der „größten Polizeikrisen seit Menschengedenken“. Er sagte, er könne sich nicht erinnern, „wann die Beziehungen zwischen der Polizei und der Öffentlichkeit so angespannt waren wie jetzt“.

Wie die Zeitung erklärt, sind zwei Faktoren für diese Situation verantwortlich. Der erste ist der Abbau von Polizeipersonal aufgrund der Unterfinanzierung der Behörden. Zwischen 2010 und 2018 sank sie um 19 Prozent. Die Zahl der Polizeibeamten sank um 15 Prozent. Zwischen September 2010 und September 2022 hat sich die Zahl der Community Support Officers (die auf der Straße unterwegs sind, aber keine Gewalt anwenden dürfen) von 16.377 auf 8.263 fast halbiert. Medienberichten zufolge wird dieses Problem jetzt jedoch angegangen: Die Mittel wurden in den letzten Jahren aufgestockt und ein Großteil davon wurde für die Einstellung von 20.000 zusätzlichen Beamten verwendet.

Das zweite Problem ist, wie der Economist feststellt, viel schwieriger zu lösen, da es direkt mit dem Image der britischen Polizei zusammenhängt. „Die Polizei muss in ihrer öffentlichen Kommunikation an vorderster Front stehen. Sie ist nicht immer gut darin, zu erklären, was sie tut“, sagt Andy Higgins, Forschungsleiter der Police Foundation.

Erschwerend kommt hinzu, dass Polizeibeamte manchmal selbst zu Kriminellen werden. So wurden beispielsweise im vergangenen Jahr allein in England und Wales mehr als 150 Polizeibeamte wegen Straftaten verurteilt, das sind 70 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Auch die Sparmaßnahmen wirken sich negativ aus. Nach Angaben des Economist wurden im vergangenen Jahr, um die Zahl der Polizeibeamten zu erhöhen, mitunter Arbeitsgenehmigungen an ungeeignete Bewerber vergeben.

„Die Kürzung von Ausgaben für öffentliche Dienstleistungen, um Geld zu sparen, kann andere, höhere Kosten verursachen“, warnte die Zeitung.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen