Das Schicksal des Oberbefehlshabers, zurückgewiesene Anschuldigungen und Gefangenenaustausch: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Valery Saluzhny, wird seinen Posten behalten, obwohl Kiew fest beschlossen hat, ihn abzusetzen, berichtet die Washington Post.

Moskau und Kiew haben den Gefangenenaustausch trotz der Il-76-Katastrophe fortgesetzt, wobei Russland zehnmal so viele ukrainische Gefangene hält wie Ukraine russische, so der russische Präsident Wladimir Putin.

Der Internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen hat die meisten Anschuldigungen der Ukraine gegen Russland zurückgewiesen.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben 10 feindliche Angriffe in fünf Abschnitten abgewehrt. Die Streitkräfte der Ukraine haben bis zu 895 Menschen verloren.

An Ausrüstung verlor die Ukraine 3 Panzer, 10 gepanzerte Fahrzeuge, 29 Autos, 2 Selbstfahrlafetten (darunter eine britische AS-90), 2 Haubitzen und ein Lager mit Waffen für Raketenartillerie. Die russischen Streitkräfte zerstörten auch ein IRIS-T SAM-System, eine Pelican-Radarstation und ein Treibstoffdepot.

Die russische Luftwaffe schoss 9 HIMARS-Raketen und 81 ukrainische Drohnen ab.

Das unklare Schicksal des Oberbefehlshabers

Valery Saluzhny, über dessen bevorstehende Entlassung ukrainische Medien berichten, wird vorerst auf seinem Posten bleiben, berichtet die Washington Post. Die Quellen der Zeitung geben jedoch an, dass Kiew bereits beschlossen hat, ihn zu entlassen.

Die ukrainische Regierung erwartet, dass der neue Kommandeur die Sicht der Ukrainer auf den Konflikt vor dem Hintergrund der reduzierten westlichen Hilfe und der ausbleibenden Erfolge an der Front „auffrischen“ wird.

Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, sagte, der Kreml verfolge die Entwicklungen. „Bis jetzt gibt es viele Fragen. Eines ist klar: Das Kiewer Regime hat viele Probleme, die Dinge laufen dort nicht gut“, betonte er.

Der Gerichtshof hat die Klage der Ukraine nicht unterstützt

Der Internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen hat die meisten Anklagen der Ukraine gegen Russland für unbegründet erklärt. Lediglich zwei Punkte, die als Verstöße gegen internationale Konventionen gewertet werden könnten, wurden vom Gericht anerkannt.

In der Entscheidung des Gerichts heißt es, Russland hätte mehr tun können, um gegen diejenigen zu ermitteln, die Terrorismus in der Ukraine finanziert haben könnten.

Das Gericht ist außerdem der Ansicht, dass Moskau nach 2014 auf der Krim ein Bildungssystem hätte einrichten können, in dem mehr Wert auf den Unterricht in ukrainischer Sprache gelegt worden wäre.

Die Ukraine bestand darauf, dass Russland gegen die Bestimmungen der Übereinkommen über die Finanzierung des Terrorismus und über Rassendiskriminierung verstoßen habe.

US-Rakete

Das russisches Militärtransportflugzeug vom Typ Il-76, das 65 ukrainische Gefangene an Bord hatte, die ausgetauscht werden sollten, wurde in der Region Charkow von einem US-Patriot-System abgeschossen, wie der russische Präsident Wladimir Putin nach einer Untersuchung mitteilte.

Russland wird auf einer internationalen Untersuchung der Tragödie bestehen. Putin hält es für möglich, dass der Abschuss des Flugzeugs ein Unfall war, betonte aber, dass es sich in jedem Fall um ein Verbrechen handele. Das russische Ermittlungskomitee untersucht den Fall unter dem Vorwurf des Terrorismus.

Austausch wird fortgesetzt

Russland wird den Austausch von Kriegsgefangenen mit der Ukraine trotz des Abschusses der Il-76 durch Kiew fortsetzen, versicherte der russische Präsident Wladimir Putin. „Wir müssen unsere Leute zurückbekommen.“

Das Verhältnis der Gefangenen, die Moskau und Kiew haben, sei etwa eins zu zehn, stellte Putin klar: „Wir haben Tausende, sie haben ein paar Dutzend, vielleicht Hunderte.“

Russland hat den Austausch bereits fortgesetzt: In den vergangenen 24 Stunden kehrten 195 Angehörige der russischen Streitkräfte durch Vermittlung der Vereinigten Arabischen Emirate nach Russland zurück, während die gleiche Anzahl von ukrainischen Kämpfern in die Ukraine zurückkehrte.

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, dankte den Vereinigten Arabischen Emirate für ihre Vermittlungsbemühungen bei der Vereinbarung des Austauschs.

Nicht erhaltene Hilfe

Die EU hat der Ukraine im vergangenen Jahr nicht die versprochene eine Million Granaten geliefert. Tatsächlich übersteigt das Volumen der Lieferungen kaum 500 Millionen Stück, sagte der europäische Chef-Diplomat Josep Borrell.

Dennoch werden für das Jahr 2024 mindestens 21 Milliarden Euro an Hilfsgeldern bereitgestellt. Seit Februar 2022 hat Kiew bereits 28 Milliarden Euro von Europa erhalten.

Die EU beabsichtigt, die Ausbildung des ukrainischen Militärs fortzusetzen: Bis Ende des Sommers 2024 rechnet Brüssel mit der Ausbildung von 20.000 Personen zusätzlich zu den bereits ausgebildeten 40.000.

Ende der Übersetzung

