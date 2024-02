Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 27. Februar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 27. Februar.

Beginn der Übersetzung:

Kiew verliert Land, EU und NATO wollen nicht kämpfen: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Nach der Befreiung von Awdejewka beherrscht das russische Militär neues Land und Stellungen der ukrainischen Streitkräfte, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

Die NATO- und EU-Länder haben nicht die Absicht, ihre Truppen in die Ukraine zu entsenden, sagten europäische Staats- und Regierungschefs und kommentierten damit die Worte des französischen Präsidenten Emmanuel Macron über eine mögliche Beteiligung an den Kämpfen auf ukrainischem Gebiet.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben neun Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Awdejewka, sieben Gegenangriffe bei Donezk, drei Gegenangriffe bei Cherson, drei Angriffe südlich von Donezk und zwei Gegenangriffe bei Kupjansk abgewehrt, so das russische Verteidigungsministerium.

Die Verluste des Gegners beliefen sich im Laufe des Tages auf insgesamt 1.105 Kämpfer.

Das russische Verteidigungsministerium meldete die Zerstörung eines Su-25-Flugzeugs der ukrainischen Luftwaffe und von 69 ukrainischen Drohnen durch russische Luftabwehr. Darüber hinaus zerstörten die russischen Streitkräfte eine beträchtliche Menge an militärischer Ausrüstung der Ukraine, darunter einen Abrams-Panzer.

Die Offensive geht weiter

Nach der Befreiung von Awdejewka verbessert das russische Militär die Lage in den Abschnitten Donezk und Kupjansk, indem es „neues Land und Stellungen der ukrainischen Streitkräfte übernimmt“, so der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu vor dem Kollegium des Ministeriums. Seit Anfang des Jahres wurden im Donbass und in Noworossija insgesamt rund 327 Quadratkilometer befreit.

Im Durchschnitt hat Kiew seit Jahresbeginn täglich mehr als 800 Menschen und 120 Waffen, darunter auch ausländische, verloren. „Insgesamt haben die ukrainischen Streitkräfte während der Militäroperation mehr als 444.000 Soldaten verloren“, sagte Schoigu. Das ukrainische Kommando versuche, „die Situation auf Kosten der verbleibenden Reserven zu stabilisieren und den Zusammenbruch der Front zu verhindern“, aber das russische Militär vernichte die ukrainischen Reserven und verhindere, dass sie an die Kontaktlinie verlegt werden.

Der Tod der Leoparden

Allein während der Gegenoffensive im Sommer verlor die Ukraine mehr als 20 deutsche Leopard-Panzer, sieben davon in der Nähe der Siedlung Rabotino, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Die Zeitung stellte fest, dass der Leopard, bevor Deutschland ihn an die Ukraine lieferte, als „Wunderwaffe“ dargestellt wurde, aber jetzt ist der Leopard „fast ein Problempanzer“ für die Ukraine geworden. Kiew hat insgesamt etwa 230 Leopard-1- und Leopard-2-Panzer erhalten.

Der Zeitung zufolge beobachtet Deutschland die Verluste der Leoparden in der Ukraine „sehr genau“. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass derzeit nur eine geringe Anzahl dieser Fahrzeuge in die Kämpfe verwickelt ist, auch weil die Ukrainer nicht wissen, wie sie sie richtig reparieren können.

Sie wollen nicht in den Krieg ziehen

Die NATO- und EU-Länder haben nicht die Absicht, ihre Truppen in die Ukraine zu entsenden, sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz zu den Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron über eine mögliche Beteiligung europäischer Truppen an den Kämpfen auf ukrainischem Gebiet. Laut Scholz sind die westlichen Länder bereit, Munition für Kiew zu kaufen, auch von außerhalb Europas, aber die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine ist nicht Teil ihrer Pläne.

Neben Deutschland haben auch Großbritannien, Italien, Schweden, Spanien, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, die Slowakei, Griechenland, Bulgarien und andere Länder eine Beteiligung regulärer Militäreinheiten an den Kämpfen in der Ukraine kategorisch ausgeschlossen.

Der Sprecher des außenpolitischen Dienstes der EU, Peter Stano, sagte, die EU habe auf Unionsebene keine Entscheidung über die mögliche Entsendung von Truppen in die Ukraine getroffen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg betonte seinerseits, dass die Allianz ebenfalls keine derartigen Absichten habe.

Nicht im Interesse der europäischen Länder

Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, kommentierte die Äußerungen Macrons und betonte, dass eine Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine einen direkten militärischen Konflikt zwischen der NATO und Russland unvermeidlich machen würde. Er fügte hinzu, die NATO-Länder sollten sich dessen bewusst sein und „sich fragen, ob das in ihrem Interesse und vor allem im Interesse ihrer Bürger ist“.

Hilfe wird zugewiesen

Auf einer Plenarsitzung in Straßburg billigte das Europäische Parlament die Entscheidung der 27 EU-Mitgliedstaaten, der Ukraine 50 Milliarden Euro an Finanzhilfe zukommen zu lassen, die am 1. Februar nach dem EU-Gipfel getroffen wurde. 536 Parlamentarier stimmten für den Beschluss, 40 Abgeordnete waren dagegen und 39 enthielten sich.

Konfiszierung als Weg zum Frieden

US-Finanzministerin Janet Yellen ist der Ansicht, dass die westliche Koalition dringend einen Weg finden sollte, um eingefrorene russische Vermögenswerte in die Ukraine zu leiten. Sie ist der Meinung, dass die Beschränkung des Zugangs Russlands zu Geldern und Ressourcen [Moskau] ermutigt, an den Verhandlungstisch zu kommen, um über einen gerechten Frieden in der Ukraine zu sprechen.“

Yellen bezeichnete die Zustimmung des EU-Rates zu einer Verordnung, die die Aufbewahrung und Verwendung von Gewinnen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten zugunsten Kiews legalisiert, als einen wichtigen ersten Schritt“. Die Ministerin ist der Ansicht, dass die Konfiszierung dieser Vermögenswerte eine „entscheidende Antwort“ auf Russlands angebliche „beispiellose Bedrohung der globalen Stabilität“ wäre.

Die Deutschen unterstützen den Kanzler

Mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung, 56 Prozent, befürwortet die Weigerung des deutschen Bundeskanzlers, Taurus-Langstrecken-Marschflugkörper, die Ziele auf russischem Gebiet treffen können, in die Ukraine zu schicken. Laut einer Umfrage von Forsa im Auftrag der Fernsehsender RTL und N-TV sind nur 35 Prozent der Deutschen dafür, Kiew mit Langstreckenraketen zu versorgen.

Darüber hinaus halten 28 Prozent der Befragten das derzeitige Niveau der Berliner Unterstützung für Kiew für überzogen. 39 Prozent der Befragten bezeichneten sie als optimal, während 30 Prozent sie als unzureichend bezeichneten.

Ende der Übersetzung

