Kuriose Steuern in aller Welt, Teil 3: Asien

Sonderreihe

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat eine Reihe mit Berichten über merkwürdige Steuern in aller Welt veröffentlicht, die ich übersetzt habe.

Ich fand die dreiteilige Artikelserie der russischen Nachrichtenagentur TASS über kuriose Steuern in aller Welt so interessant, dass ich sie Ihnen nicht vorenthalten wollte und sie übersetzt habe. Heute kommt der dritte und letzte Artikel über Asien.

Beginn der Übersetzung:

Geschenke für Gebühren und Vergnügungssteuer: Wie das Steuersystem in Asien funktioniert.

Die TASS hat eine Reihe von Materialien vorbereitet, die sich mit den Besonderheiten der Steuersysteme in verschiedenen Ländern der Welt in Vergangenheit und Gegenwart befassen.

Das Steuersystem in asiatischen Ländern hat sich auf besondere Weise entwickelt, und viele Länder wenden heute originelle Lösungen in diesem Bereich an. TASS-Korrespondenten haben die Steuersysteme der Gastländer untersucht und die interessantesten hervorgehoben. Zuvor hat TASS bereits über die Steuersysteme in Europa und Amerika berichtet.

Indien

Der Kampf gegen Steuern als Weg zur Entkolonialisierung

In der Geschichte Indiens ist die Besteuerung ein besonders wichtiges Thema. Schlecht durchdachte Steuern trugen teilweise zur Befreiung des Landes im Jahr 1947 bei, als die britischen Kolonisatoren die indische Halbinsel verließen. Mahatma Gandhi, der Führer der nationalen Befreiungsbewegung, setzte auf einen friedlichen Weg der Befreiung. Eine seiner Hauptmethoden war der Kampf gegen die Dominanz britischer Güter, die durch direkte Verbote oder Steuererhöhungen auf indische Güter ins Land befördert wurden.

In der Anfangsphase war die von London erhobene Salzsteuer ein wichtiges Ziel. Mit dem Gesetz von 1882 erhielt Großbritannien ein Monopol auf die Sammlung und Produktion von Salz in Indien, schränkte die Nutzung der staatlichen Salzlager ein und erhob eine Steuer von bis zu 4.000 Prozent. Die Selbstverdampfung von Salz wurde strafrechtlich verfolgt und mit sechs Monaten Gefängnis und einer hohen Geldstrafe geahndet.

Im Jahr 1930 reiste Gandhi mit 80 Anhängern nach Dandi an der Küste des Arabischen Meeres. Dort waren die Ruinen einer alten Saline erhalten geblieben. Der ‚Salzmarsch‘ erregte die Aufmerksamkeit der ganzen Welt. Am 5. April 1930 kam Gandhi in Dandi an, stieg ins Wasser, dampfte trotzig einen Löffel Salz und erklärte: ‚Dies ist unser Land und unser Salz!‘. Sofort wurde er verhaftet. Doch schon bald begannen Tausende von Menschen an der gesamten Küste der indischen Halbinsel, Salz zu dampfen.

Die Steuer blieb bis März 1947 bestehen, als sie von der provisorischen Regierung des unabhängigen Indiens unter ihrem ersten Premierminister Jawaharlal Nehru abgeschafft wurde. Im Jahr 1953 führte Indien eine modifizierte Salzsteuer ein, die jedoch kritisiert wurde, da die Regierung mehr für ihre Erhebung ausgab als sie einnahm. Seit 2017 wird Salz offiziell mit Null Prozent besteuert.

Eine Steuer auf Frauenbrüste

Eine der indischen Steuern, die in die Geschichte eingegangen sind und noch heute im Land erinnert wird, war die Bruststeuer. Britisch-Indien war damals in Gebiete unter direkter Herrschaft der britischen Krone und in etwa 600 Fürstentümer unterteilt, die als Vasallen von London abhängig waren. In einem dieser Fürstentümer, dem Fürstentum Travancore, wurde den Frauen der unteren Kaste eine Bruststeuer auferlegt. Frauen mussten für das Recht, ihre Brüste zu bedecken, bezahlen, während Frauen aus höheren Kasten ihre Brüste nach eigenem Willen und kostenlos bedecken durften. Die Höhe der Steuer richtete sich nach der Größe des Busens und indische Frauen aus niedrigeren Kasten mussten sich der erniedrigenden Prozedur unterziehen, ihre Brüste von Beamten abtasten zu lassen, um den zu zahlenden Betrag zu ermitteln.

Nach zahlreichen öffentlichen Protesten wurde im 20. Jahrhundert, im Jahr 1924, allen Frauen in Travancore das Recht zugestanden, ihre Brüste kostenlos zu bedecken. Diese Entscheidung wird als Wendepunkt in der Geschichte der Besteuerung in Indien bezeichnet.

Steuern auf „Fett“, Alkohol und Vergnügen

Einige umstrittene Steuern gibt es in Indien jedoch bis heute, darunter die „Fettsteuer“. Der südliche Bundesstaat Kerala führte 2016 beispielsweise eine Abgabe auf Lebensmittel mit hohem Gehalt an gesättigten Fettsäuren, Salz oder Zucker ein, um die öffentliche Gesundheit zu schützen. Später wurde diese Steuer in die einheitliche Waren- und Dienstleistungssteuer von 2017 aufgenommen.

Die Regierung begründet die Entscheidung damit, dass der Verzehr von Lebensmitteln mit hohem Fett-, Zucker- und Salzgehalt zu Gesundheitsproblemen führen kann. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums ist die Belastung durch nicht übertragbare Krankheiten in dem Land von 38 Prozent im Jahr 1990 auf 65 Prozent im Jahr 2019 stark angestiegen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Übergewicht und Adipositas in Indien wurden 2017 auf 23 Milliarden Dollar geschätzt. Die sogenannte ‚Fettsteuer‘ gilt für Pizza, Burger, Sandwiches und ähnliche Gerichte. Es handelt sich um eine Steuer in Höhe von 14,5 Prozent, die in den Kosten für ungesundes Fast Food enthalten ist. Das Ziel dieser Steuer ist es, die Menschen zu einer gesünderen Ernährung zu bewegen.

Eine weitere Steuer, die einige Bürger verärgert hat, sind die hohen Zölle auf aus dem Ausland eingeführte Spirituosen. Vor einigen Jahren forderte der französische Spirituosenriese Pernod Ricard Neu-Delhi sogar auf, diese zu senken, da die hohen Zölle die Getränke für die Verbraucher zu teuer machten. Das Land erhebt einen Zoll von 150 Prozent auf harte Spirituosen. Laut Expertenangaben, die von der Zeitung Mint zitiert werden, wuchs der indische Alkoholmarkt vor der Coronavirus-Pandemie jährlich um 7 Prozent und wird auf 20 Milliarden Dollar geschätzt. Whisky und andere Spirituosen gehören mittlerweile zu den beliebtesten Getränken, was das Land mit einer Bevölkerung von mehr als 1,4 Milliarden Menschen zu einem wichtigen Markt für Alkoholhersteller und -händler macht.

Die Unterhaltungssteuer ist eine Abgabe, die von der Regierung auf verschiedene Formen der Freizeitgestaltung wie Filme, Konzerte, Sportveranstaltungen und Vergnügungsparks erhoben wird. Diese Steuer ist mit den bereits erwähnten Steuern auf Fast Food und importierten Alkohol verbunden. Seit 2017 ist sie Teil der einheitlichen Waren- und Dienstleistungssteuer und wird mit einem Steuersatz zwischen 15 und 30 Prozent berechnet. Das Ziel der Steuer besteht darin, übermäßige Ausgaben für Unterhaltungsangebote zu vermeiden und die Unterhaltungsindustrie zu unterstützen, indem ein verantwortungsvolles Finanzverhalten gefördert wird.

China

Steuern auf Wasser, Frauen, nackte Füße und Sonne

Neben den grundlegenden Steuern, die der Staat in verschiedenen Epochen der chinesischen Geschichte festgesetzt hatte, erhoben einige korrupte lokale Beamte manchmal ungewöhnliche Abgaben zur persönlichen Bereicherung. Jedoch suchten nicht nur lokale Beamte, sondern auch einige Herrscher nach Möglichkeiten der persönlichen Bereicherung.

In den Quellen wird der zehnte Herrscher der westlichen Zhou-Dynastie (1045-770 v. Chr.), Ji Hu, erwähnt. Er war von seinem Durst nach Reichtum gepackt und führte verschiedene Abgaben ein, um seine Geldbeutel zu füllen. Die verheerendste Abgabe war eine Steuer auf Trinkwasser. Ohne die Zahlung dieser Steuer war es den einfachen Leuten verboten, Wasser zu trinken. Diese Regelung erzürnte das Volk, das sich schließlich auflehnte. Daraufhin floh der Herrscher aus der Kaiserstadt und kehrte nie wieder zurück.

Eine weitere interessante Steuer, die diesmal nicht der persönlichen Bereicherung von Beamten diente, gab es zu Beginn der Han-Dynastie (206 v. Chr. bis 220 n. Chr.). Die Regierung war sehr besorgt über die schrumpfende Bevölkerung und führte eine Steuer auf Frauen ein. Sie bestand im Wesentlichen darin, dass, wenn eine Frau im Alter zwischen 15 und 30 Jahren unverheiratet war, sie dafür zahlen musste. Chinesischen Quellen zufolge gelang es der Regierung durch diese Maßnahmen, die Geburtenrate zu erhöhen, was zur wirtschaftlichen Entwicklung beitrug.

Während der Qing-Dynastie (1644-1912) fand ein einfallsreicher lokaler Beamter ebenfalls eine ungewöhnliche Möglichkeit, Geld zu verdienen. Er verhängte eine Schuhsteuer für jeden, der die Stadt betrat. Wer sie nicht bezahlte, musste seine Schuhe abgeben und barfuß gehen. Aber der Beamte ließ es nicht dabei bewenden und besteuerte zusätzlich auch noch die nackten Füße. So war es unmöglich, die Stadt zu betreten, ohne die Steuer zu bezahlen.

Bereits im 20. Jahrhundert, nach der Abdankung des letzten chinesischen Kaisers und der Ausrufung der Republik China, gab es eine Zeit, in der bestimmte Regionen des Landes von Militaristen regiert wurden, die sich gegenseitig bekämpften. In der nördlichen Provinz Shanxi herrschte beispielsweise ein Kriegsherr, der sehr geldgierig war und seine Untergebenen nach verschiedenen Möglichkeiten suchen ließ, an Geld zu kommen. Eines Tages ging einer seiner Offiziere durch die Straßen und sah eine Gruppe von Menschen, die in der Sonne saßen. Er sprach sie an und sagte, dass sie dafür bezahlen sollten. So entstand die Sonnensteuer in dem Gebiet, das der Kommandant kontrollierte.

Blumensteuer

Wie überall auf der Welt kann man auch in den Straßen der chinesischen Großstädte Kinder sehen, die munter Blumensträuße verkaufen. Doch sobald die Polizei oder die „chengguan“ – städtische Beamte, die den privaten Handel überwachen – auftauchen, verschwinden die aufdringlichen „Unternehmer“ sofort. Der Grund ist einfach: Sie können nicht nur beschuldigt werden, ohne Lizenz zu handeln, sondern auch, die Blumensteuer zu hinterziehen.

Der Verkauf von Blumen ist nämlich in einigen Fällen steuerfrei, in anderen nicht. Handelt es sich um einen landwirtschaftlichen Erzeuger, der seine eigenen Blumen verkauft, wird keine Mehrwertsteuer erhoben. Wenn jedoch Straßenhändler oder Blumenläden Blumen verkaufen, die sie von Erzeugern gekauft haben, muss die Mehrwertsteuer zum festgelegten Satz erhoben werden. Kurzum, die Klärung all dieser Fragen kann viel Zeit in Anspruch nehmen, und Zeit ist Geld, wie jeder Händler, ob groß oder klein, weiß. Vor allem diejenigen, die mit einem so heiklen und schnell schwindenden Gut handeln.

Tanzlizenz

Das Steuersystem in Hongkong gilt als eines der besten der Welt, was aber nicht ausschließt, dass es auch ungewöhnliche rechtliche Phänomene gibt. So darf beispielsweise der Drachen- oder Löwentanz, eine traditionelle chinesische Aufführung, die in vielen asiatischen Ländern populär ist, in Hongkong nicht von jedermann aufgeführt werden. Die Tänzerinnen und Tänzer müssen eine spezielle Lizenz erwerben, die oft als Drachentanzlizenz bezeichnet wird.

Ein solches Dokument kann die Polizei auch von Eltern verlangen, die ihren Kindern diesen Tanz beibringen wollen. Und Vorsicht: Das Fehlen einer Lizenz kann mit einer Geldstrafe von 2.000 Hongkong Dollar (ca. 256 US-Dollar) und bis zu sechs Monaten Gefängnis bestraft werden. Die Lizenz wurde eingeführt, weil die Tänzer es in der Vergangenheit oft vorzogen, ihr Geschäft und großzügige Kunden in Straßenkämpfen aufzuteilen, an denen oft mehrere Truppen gleichzeitig beteiligt waren.

Müllsteuer

In Hongkong ist die Einführung einer Müllsteuer zu einem der meistdiskutierten Themen im Bereich der Besteuerung geworden: Bereits in diesem Jahr drohen den Bewohnern der Metropole neue Regeln für die Abfallentsorgung, deren Verletzung mit hohen Geld- und sogar Haftstrafen geahndet werden kann.

Voraussichtlich am 1. August dieses Jahres wird hier eine Gebühr für die Abfallentsorgung erhoben. Der Hauptzweck dieser Neuerung besteht darin, die Müllmenge auf den städtischen Deponien zu verringern. Die Steuer wird nach dem Prinzip „Bezahlen Sie für das, was Sie wegwerfen“ erhoben. Die Gebühr wird 11 Hongkong-Cent (1,4 US-Cent) pro Liter Abfall betragen. Die Einwohner der Stadt müssen beim Wegwerfen von Müll spezielle, von der Regierung zugelassene Müllsäcke verwenden. Sie werden in 3.000 offiziellen Verkaufsstellen – Supermärkten, Apotheken und Lebensmittelgeschäften – erhältlich sein. Die Beutel werden in neun Größen von 3 Litern bis 100 Litern erhältlich sein und zwischen 30 Hongkong-Cent und 11 Hongkong Dollar (3,85 US-Cent bis 1,4 US-Dollar) kosten. Für Sperrmüll und Abfälle, die nicht den Standardgrößen entsprechen, werden spezielle Etiketten verkauft.

Als Antwort auf die Frage, wie man weniger Geld „wegwerfen“ kann, rufen die Behörden zu einer verantwortungsvollen Mülltrennung auf: Wiederverwertbare Materialien müssen nicht in speziellen Säcken entsorgt werden. Nach Inkrafttreten des Gesetzes wird in der Stadt für sechs Monate eine Nachfrist gelten, in der bei Verstößen meist mündliche Verwarnungen drohen. Nach Ablauf der sechs Monate kann jedoch gegen die, die keine speziellen Säcke und Etiketten für Sperrmüll verwenden, ein Bußgeld in Höhe von 1.500 Hongkong Dollar (etwa 192 US-Dollar) verhängt werden. Schwerwiegende Verstöße sowie wiederholte Verstöße werden mit einer Geldstrafe von 25.000 bis 50.000 Hongkong Dollar (etwa 3.200 bis 6.400 US-Dollar) und bis zu sechs Monaten Gefängnis geahndet.

Offiziellen Statistiken zufolge entsorgte jeder Einwohner Hongkongs im Jahr 2021 täglich etwa 1,53 Kilo Müll auf Mülldeponien. Die Einwohnerzahl der Megastadt beträgt 7,4 Millionen Menschen.

Japan

Steuer für streunende Hunde

Tsunayoshi Tokugawa (1646-1709), der fünfte der Tokugawa-Shogun-Dynastie, die das feudale Japan vom 17. bis zum 19. Jahrhundert regierte, ging nicht nur wegen seiner Reformversuche und seiner frommen Religiosität in die Geschichte ein, sondern auch wegen der Einführung einer in der Geschichte des Landes beispiellosen Hundesteuer. Dabei handelte es sich nicht um die übliche Steuer für Hundebesitzer, sondern um eine Zwangsabgabe zugunsten der streunenden Hunde, die in jenen Jahren die Stadt Edo, das heutige Tokio, überschwemmten.

Zeitgenossen sagten, dass Tsunayoshi Tokugawa stark von der Tatsache beeinflusst war, dass er selbst nach dem fernöstlichen Astralkalender im Jahr des Hundes geboren wurde. Der entscheidende Anstoß für den allmächtigen Herrscher Japans war jedoch die Bekanntschaft mit einem wortgewandten buddhistischen Mönch, der den Shogun davon überzeugte, dass er selbst in einer früheren Wiedergeburt ein edler Hund gewesen sei. Die Einwohner von Edo begannen an die Ernsthaftigkeit der Absichten des Shogun zu glauben, nachdem ein Handwerker, der einen streunenden Hund, der ihn angebellt hatte, getreten hatte, auf grausame Weise hingerichtet worden war.

All dies führte dazu, dass die riesige Stadt (einigen Schätzungen zufolge war sie in diesen Jahren die größte der Welt) buchstäblich von streunenden Hunden überrannt wurde, die de facto die Herrschaft über die Stadt übernahmen. Die Shogun-Hauptstadt erstickte unter dem Gestank, selbst die schönen Konkubinen des Herrschers begannen, sich über das Leben zu beschweren, und er stimmte zu, seine Befehle anzupassen. Streunende Hunde, nach verschiedenen Quellen 50.000 bis 80.000, wurden eingefangen und in gut gepflegten Unterkünften in abgelegenen Vororten untergebracht. Dort wurden sie mit ausgewähltem Trockenfisch und Suppe aus bestem Reis gefüttert, und zur Finanzierung des Projekts wurde eine Sondersteuer von den Einwohnern von Edo eingeführt. Es ist schwierig, die Höhe der Steuer in heutigen Preisen zu bestimmen, aber aus zeitgenössischen Dokumenten geht hervor, dass der Unterhalt der Hunde und der Kauf von Futter 100.000 Goldmünzen pro Jahr kostete. Für eine Goldmünze konnte man genug Reis kaufen, um eine Person ein Jahr lang zu ernähren. Die Bevölkerung, die sich an die brutale Hinrichtung des unvorsichtigen Handwerkers erinnerte, zahlte die Steuer gehorsam. Sie wurde erst nach dem Tod des Herrschers abgeschafft, der für immer mit dem zweifelhaften Spitznamen „Hundeshogun“ in die japanische Geschichte einging.

Geschenke für die Steuerzahlung

Einwohner Japans haben die Möglichkeit, einen Teil ihrer Steuern nicht an ihrem eigentlichen Wohnort, sondern in einer anderen Region des Landes zu zahlen und dafür Geschenke zu erhalten, die in der Region, in der sie ihre Steuern zahlen, als Spezialität gelten. Dabei kann es sich um Früchte, Kaviar, Jakobsmuscheln, marmoriertes Rindfleisch, Haushaltsgeräte oder sogar Surfbretter handeln.

Der Ort, an dem ein Teil der Steuern bezahlt wird, kann vom Steuerzahler frei gewählt werden. Das kann eine vom Erdbeben betroffene Region sein, ein beliebtes Touristenziel oder die eigene Heimatstadt, was dem System den Namen „Furusato Nozei“ gab, was bedeutet wie „Steuern in ihrer Heimat zahlen“. Die japanische Regierung führte dieses System 2008 ein, um eine gleichmäßigere Verteilung der Steuerlast im ganzen Land zu fördern und eine teilweise Rückerstattung in den Provinzregionen zu ermöglichen, deren Bewohner zunehmend in die Großstädte ziehen.

Furusato nozei funktioniert wie ein System von Spenden an die Regionen und anschließenden Steuerabzügen für den gespendeten Betrag.

Um dieses System zu nutzen, kann der Steuerzahler eine der zahlreichen Websites besuchen, die dem Online-Shopping ähneln. Dort gibt es eine große Auswahl an Geschenken, die von verschiedenen Gemeinden für eine Spende, also für die Überweisung eines Teils der Steuern in ihre Kassen, angeboten werden. Diese Geschenke beziehen sich in der Regel auf den Bereich, für den der Steuerzahler spenden möchte, aber es gibt auch Waren des täglichen Bedarfs. Die Auswahl ist groß: Wand- und Armbanduhren, Haartrockner, Luftreiniger, Äpfel, Trauben, Melonen, Erdbeeren, Kaviar, Jakobsmuscheln, marmoriertes Rindfleisch, ein Jahresvorrat an Fisch und so weiter. So verschenkt eine Gemeinde beispielsweise 72 Rollen Toilettenpapier, eine andere einen Nagelknipser aus rostfreiem Stahl.

Der „Preis“ für jedes dieser Angebote ist der Spendenbetrag, der an die Behörde zu entrichten ist, damit diese dem Steuerzahler das ausgewählte Angebot zusenden kann. Die Zahlung kann über eine ähnliche Website erfolgen, die als Vermittler fungiert.

Kurz nach der Spende erhält der Steuerpflichtige per Post eine Bescheinigung über den Eingang des Betrags. Diese Bescheinigung wird zusammen mit der Steuererklärung eingereicht, woraufhin der Programmteilnehmer innerhalb weniger Wochen einen Steuerabzug in Höhe des Spendenbetrags erhält.

Einige Steuerberater vergleichen dieses System mit einer Steuervorauszahlung: Durch eine Spende überweist der Steuerzahler vor der Steuersaison einen Teil seiner Steuern an eine andere Behörde. Dieser Betrag wird dann von der Steuer abgezogen, der Steuerzahler zahlt diesen Betrag also im Voraus.

Bald nach seiner Einführung wurde das System bei den Regionalregierungen als Mittel zur Geldbeschaffung so beliebt, dass sie in einen harten Wettbewerb um Spender aus Großstädten wie Tokio und Osaka traten. Um das System zu straffen, führte die Regierung die Regel ein, dass der Wert eines Geschenks von einer Gemeinde 30 Prozent der Spende nicht übersteigen darf.

Demokratische Volksrepublik Korea: ein Land ohne Steuern

Vor fast 50 Jahren entstand in der Welt das erste steuerfreie Land – die Demokratische Volksrepublik Korea. Im Jahr 1974 verabschiedete die Oberste Volksversammlung Nordkoreas ein Gesetz zur Abschaffung des Steuersystems, in dem diese Zwangsabgaben als „Überbleibsel der alten Gesellschaft“ und als eine Form der „Klassenausbeutung“ abgelehnt wurden.

Der Tag der Abschaffung des Steuersystems wird nun jedes Jahr am 1. April begangen, dem Tag, an dem das Gesetz 1974 in Kraft trat. Damals ging, wie die nordkoreanischen Medien betonten, der „uralte Traum des koreanischen Volkes“ in Erfüllung, „in einer steuerfreien Welt zu leben, ohne die Bedeutung des Wortes zu verstehen“. Diese Entscheidung habe die Bürger von ihren Ängsten befreit und es ihnen ermöglicht, „kreativ tätig zu sein“, schrieben die Zeitungen anlässlich des Jahrestages.

Für westliche Medien und Experten ist die Abschaffung der direkten Steuern für normale Bürger, einschließlich der individuellen Einkommensteuer, praktisch unumstritten. Ihnen zufolge werden jedoch unter den Bedingungen der Planwirtschaft Steuern durch Arbeitsabgaben und Gebühren im Rahmen von öffentlichen Kampagnen ersetzt. Die Einwohner der Demokratischen Volksrepublik Korea beteiligen sich an der saisonalen landwirtschaftlichen Arbeit. Die Reinigung des Wohngebiets wird von den Bewohnern selbst durchgeführt, von sogenannten „Volksgruppen“.

Ausländischen Medien zufolge ist in Nordkorea die Praxis der „freiwilligen Zwangssammlungen“ von Anwohnern für verschiedene gesellschaftlich bedeutsame Vorhaben weit verbreitet. So können die Bürger beispielsweise aufgefordert werden, einige Dutzend Kilogramm Metallschrott für den Bedarf der Industrie oder einige Liter Kraftstoff für den Wohnungsbau zu spenden. Aber die Leiter der „Volksgruppen“ begrüßen es angeblich manchmal sogar, wenn die Gebühr in bar und nicht in Sachleistungen gezahlt wird.

Republik Korea

„Mandarinenprüfungen“

Im mittelalterlichen Korea der Joseon-Zeit war es für Provinzbeamte obligatorisch, Waren und Produkte, für die ihre Region bekannt war, an ihren König zu schicken. Geschenke an den Monarchen persönlich wurden „chinsan“ und Geschenke an den königlichen Hof „konmul“ genannt. Regierungs- und Militärbeamte konnten solche Geschenke bis zu zweimal im Monat verschicken.

Die Provinz Gangwon-do war bekannt für Tiger- und Leopardenfelle, die auch in China begehrt waren. Die Provinz Chungcheong lieferte Holz für den Bau. Die Provinz Jeolla lieferte erstklassiges Papier zum Schreiben von Briefen an den chinesischen Kaiser. Die Provinz Gyeonggi-do versorgte den koreanischen Monarchen mit täglichen Mahlzeiten, und aus Gyeongsang kamen neben Meeresprodukten auch hervorragende Keramiken.

Von der subtropischen Insel Jeju-do kamen Mandarinen in das heutige Seoul. Sie galten als seltene und kostbare Frucht, die für das gemeine Volk praktisch unerschwinglich war. Die Könige drängten die Beamten der Insel, ihnen diese Kostbarkeit zu schicken, und die Schwierigkeit, sie zu transportieren, machte das Geschenk noch begehrenswerter. Jeju war der einzige Ort, an dem diese Zitrusfrucht angebaut wurde.

Die Ankunft der Frucht am Hof war so bedeutend, dass der König eine außerordentliche Prüfung für eine Stelle im öffentlichen Dienst ankündigte. Den Bewerbern unter den Studenten der konfuzianischen Akademie Songyungwan wurden als Zeichen der königlichen Gunst Zitrusfrüchte überreicht, aber nur einer von ihnen kam für die Stelle in Frage. Die Veranstaltung wurde passenderweise „Mandarinenprüfungen“ genannt.

Zitrusfrüchte wurden auf der koreanischen Halbinsel lange Zeit mit Luxus in Verbindung gebracht. Anfang der 1990er Jahre wurde die „goldene Jugend“ in Seoul als Orangenjugend bezeichnet. Während der innerkoreanischen Spannungen im Jahr 2018 ordnete der südkoreanische Präsident Moon Jae-in die Lieferung von 200 Tonnen Mandarinen von der Insel Jeju an, nachdem er von Kim Jong-un zwei Tonnen kostbarer Pilze erhalten hatte.

Quasi-Steuern

Ein ähnliches Problem – der schmale Grat zwischen Steuern und Abgaben – besteht in Südkorea. Im Januar ordnete Präsident Yun Seok-yeol eine Überprüfung des Systems von 91 staatlichen Abgaben an, die von Kritikern oft als Quasi-Steuern bezeichnet werden. Der Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass eine Abgabe in einen Treuhandfonds für „gesellschaftlich nützliche Initiativen“ fließt, während eine Steuer in den allgemeinen Haushalt einfließt.

Kinosteuer

Zu den obligatorischen Zahlungen in Südkorea gehört eine 2007 eingeführte Steuer von drei Prozent auf Kinokarten. Das eingenommene Geld wird für die Entwicklung des lokalen Kinos verwendet, das inzwischen international anerkannt ist.

Steuer auf Kaugummi

Es gibt auch eine Pseudo-Steuer auf Kaugummi, die 1,8 Prozent beträgt. Sie wurde 1993 wegen des unansehnlichen Aussehens von gebrauchtem Kaugummi auf den Bürgersteigen eingeführt. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass der Kampf gegen die Verschmutzung der Gehwege von den Herstellern finanziert werden sollte.

Rauchersteuer

Raucher zahlen für jede Schachtel Zigaretten etwa 800 Won (60 US-Cent) an einen Fonds zur Förderung eines gesunden Lebensstils unter den Mitbürgern. Das Gesetz wurde 1995 verabschiedet. Außerdem zahlen sie noch aus eigenen Mitteln für die Entwicklung des regionalen Bildungswesens.

Golfsteuer

Eine „schwere Steuerlast“ tragen die Golfliebhaber. Die Steuer auf Golfplätze wurde 1961 eingeführt, als dieser Sport zusammen mit Pferdesport, Kasinos und Skifahren als Ausdruck des Strebens nach Luxus angesehen wurde. Im Laufe der Zeit wurden Skigebiete von der Liste gestrichen, aber Golfer zahlen weiterhin eine Steuer von 30 Prozent auf Clubmitgliedschaften. Die Verbrauchssteuer – für das Verlassen des Golfplatzes – beträgt 12.000 Won (9 Dollar). Das eingenommene Geld wird für Bildung, ländliche Entwicklung und Sport verwendet.

Eine zukunftsweisende Steuer?

In Südkorea wird regelmäßig über die Notwendigkeit einer Robotersteuer diskutiert. Im Jahr 2017 reduzierte die Regierung die Steuerabzüge für Unternehmen, die zuvor in die Einführung von Robotern in der Produktion investiert hatten, um einen Anreiz zu schaffen. Dies wurde in der südkoreanischen Presse als erster Schritt in Richtung einer Robotersteuer gewertet. Diese Politik würde die Verdrängung lebender Arbeitskräfte durch die Automatisierung verlangsamen und künftige Mittel für die soziale Sicherheit der rasch alternden Bevölkerung bereitstellen.

Mongolei

Sozialsteuer zur Armutsbekämpfung

Aus den verfügbaren historischen Quellen geht hervor, dass das mongolische Steuersystem zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Teilen des mongolischen Reiches unterschiedlich war. Die Besteuerung berücksichtigte die Besonderheiten der Wirtschaftsstruktur der Völker und Staaten. So wurden in China Seide und Reis, im Kaukasus Wein und Weizen besteuert. Die meisten Abgaben dienten der Versorgung des Heeres. Für die Mongolen waren aufgrund ihrer nomadischen Lebensweise die Steuern auf Vieh und Viehprodukte am interessantesten.

Die Einführung von Steuern in den Ländern, die Teil des mongolischen Reiches wurden, wird Ugedei Khan zugeschrieben, der von 1228 bis 1241 regierte. Im Jahr 1235 führte der Herrscher die staatliche Kopchur ein – eine Steuer zugunsten der armen Bevölkerung in Höhe von einem Prozent des Viehbestandes auf der Weide. Im „Verborgenen Märchen der Mongolen“ heißt es, dass von jedem hundertsten Schaf ein Schaf „zugunsten der Bedürftigen und Armen“ eingezogen werden sollte.

„Der persische Staatsmann Rashid ad-Din schrieb in seiner „Sammlung der Annalen“: “Früher, als die Sitten und Gebräuche (Sitten und Gesetze, die für das mongolische Gewohnheitsrecht charakteristisch sind) noch existierten, verteilte das gesamte mongolische Heer alljährlich Kopchur, bestehend aus Pferden, Schafen, Ochsen, Filz, Krut (getrockneter Quark) und anderen Dingen, an die verarmten Horden und Kohorten.”

Die Mongolen dehnten die gleiche Sozialsteuer auf die eroberten landwirtschaftlich tätigen Völker aus. Im Jahre 1235 ordnete Ugedei Khan an, dass „für je zehn Tagar (Sack mit einem Brotmaß von 750 Pfund) Weizen ein Tagar für die Armen abgegeben werden sollte“.

Ebenfalls im Jahr 1235 wurde das alte mongolische Undan – eine Naturalsteuer auf „Kumys“ – Stutenmilch – reformiert. Jede Herde von tausend Milchstuten wurde mit einer vom Adel festgelegten Menge Kumys besteuert.

Ende der Übersetzung

