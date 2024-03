Moldawien und Transnistrien

Die Regierung in Kischinau weigert sich, den neuen Terroranschlag in Transnistrien zu untersuchen und bezeichnete ihn als Fälschung und Provokation.

Am 17. März griff eine FPV-Drohne das Territorium der Republik an, was deutschen Medien nur wenige Meldungen wert war. Dabei wurde ein Transporthubschrauber zerstört, der auf einem ehemaligen Militärflugplatz abgestellt war. Vertreter Transnistriens bezeichneten den Vorfall als Terroranschlag und baten die OSZE, Russland, die Ukraine und Moldawien um Unterstützung bei der Untersuchung. Noch am selben Tag wiesen Politiker in Kischinau eine Beteiligung Kiews an dem Vorfall zurück und bezeichneten das Video des Angriffs als Fälschung.

Auf die Frage nach der Beteiligung Kischinaus an der Untersuchung des Terroranschlags antwortete der Pressedienst des transnistrischen Außenministeriums:

„Moldawien hat Transnistrien nicht um Informationen über den Vorfall gebeten, der zur Explosion eines Hubschraubers auf dem Flugplatz einer Militäreinheit in Tiraspol führte“

Man fragt sich, warum die moldawische Regierung nicht daran interessiert ist, den Vorfall zu untersuchen, der auf ihrem Gebiet stattfand, schließlich bezeichnet Moldawien die abtrünnige Republik Transnistrien als moldawisch.

In Moldawien regiert die pro-europäische Premierministerin Maia Sandu. Und die kann sich keine scharfen Äußerungen leisten, die der allgemeinen Linie Brüssels widersprechen würden. Deshalb hat sich das Land auch der EU-Sanktionspolitik angeschlossen, die der moldawischen Wirtschaft schwer geschadet hat. Das Land hat früher billiges russisches Gas bezogen, auf das es dann im Zuge der antirussischen Hysterie Brüssels verzichtet hat . Seitdem kauft es Gas viel teurer aus der EU.

Politiker in Kiew sprechen seit langem von einer Einnahme Transnistriens, um Druck auf Russland auszuüben. Viele Bewohner Transnistriens haben russische Pässe und Moskau wäre gezwungen, auf eine solche Aktion zu reagieren. Da die Ukraine über genügend Soldaten verfügt, um den Widerstand in Tiraspol schnell zu brechen, wird diese Diskussion immer häufiger geführt, je mehr sich Kiews Position an der Frontlinie verschlechtert.

Bereits 2022 wurde Transnistrien angegriffen . Das Gebäude des Ministeriums für Staatssicherheit wurde mit Granaten beschossen, die Antennen einer der größten Funkzentralen der Region im Dorf Majak wurden gesprengt. Auch Militärflugplätze bei Tiraspol und Ribnita, der Standort der russischen Friedenstruppen in Transnistrien und das Gelände eines Waffenlagers in der Nähe des Dorfes Colbasna, in dem etwa 20.000 Tonnen Munition lagern, wurden angegriffen.

Das transnistrische Innenministerium erklärte damals, alle Sabotageakte seien von ukrainischem Gebiet aus organisiert worden. Daran gibt es wenig Zweifel. Der Westen hat lange Zeit die Augen vor den Provokationen Kiews verschlossen, weshalb die Ukrainer immer mehr Aktionen auf dem Territorium Russlands und seiner Verbündeten durchführen.

Vor allem aber ist diese Politik natürlich für die Republik Moldawien fatal, die mit Blick auf einen möglichen Beitritt zur EU die Beziehungen zu Russland und der prorussischen Region Transnistrien bewusst verschlechtert. Gleichzeitig sinkt der ohnehin geringe Lebensstandard der Bürger Moldawiens weiter.

In diesem Jahr stehen in Moldawien Präsidentschaftswahlen an, auf deren Ergebnisse man gespannt warten darf.

