Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des Wochenendes, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des Wochenendes.

Beginn der Übersetzung:

NATO-Truppen, die „weiße Flagge“ des Friedens und die Einberufung von Gefangenen: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die französische Regierung diskutiert weiterhin mit den NATO-Verbündeten über die Möglichkeit, Truppen in die Ukraine zu entsenden, um die Niederlage des Kiewer Regimes zu verhindern. Die meisten Verbündeten sind von dieser Idee nicht begeistert, obwohl die Debatte über die Beteiligung von Truppen des Bündnisses am Ukraine-Konflikt immer lebhafter und konkreter wird.

Vor diesem Hintergrund stellte Papst Franziskus in einem Interview fest, dass Kiew „den Mut haben muss, die weiße Flagge zu hissen und Friedensverhandlungen aufzunehmen“. Die ukrainische Regierung bereitet die Mobilisierung von Verurteilten vor und ein Gericht in Winniza hat sein erstes Urteil gefällt, das die Beschlagnahmung einer Wohnung eines wegen Separatismus angeklagten Rentners vorsieht.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse rund um die Ukraine gesammelt.

Verlauf der Operation

Am Wochenende besetzten die russischen Streitkräfte eine Reihe vorteilhafterer Stellungen und wehrten in mehreren Abschnitten Angriffe und Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte ab, berichtete das russische Verteidigungsministerium.

Innerhalb von zwei Tagen verloren die ukrainischen Streitkräfte in allen Abschnitten, einschließlich Kupjansk und Cherson, bis zu 1.870 Kämpfer, gab das Ministerium an.

Operativ-taktische Flugzeuge, Drohnen, Raketentruppen und Artillerie der Truppengruppen der russischen Streitkräfte zerstörten fünf Munitionsdepots, zwei Kontrollpunkte für Drohnen und einen Kontrollpunkt für die 47. mechanisierte Brigade der ukrainischen Streitkräfte.

NATO-Truppen in der Ukraine

Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte am 7. März, dass er die Entsendung von NATO-Truppen in die Ukraine nicht ausschließt. Die meisten europäischen Länder lehnten die Idee ab, aber die baltischen Länder seien „viel offener dafür“, schreibt Politico.

Politico zufolge wurde während des Besuchs des französischen Außenministers Stéphane Sejournet in Litauen die Bildung eines Bündnisses aus Staaten diskutiert, das theoretisch Truppen in die Ukraine entsenden könnte. Auf einer Pressekonferenz mit seinen litauischen und ukrainischen Kollegen Gabrielius Landsebrgis und Dmitri Kuleba am 8. März betonte der Minister die Möglichkeit der Entsendung von NATO-Truppen in die Ukraine, die sich beispielsweise „an der Minenräumung beteiligen“ würden.

Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski äußerte seinerseits seine Zustimmung zu Macrons Initiative und sagte, dass „die Präsenz von NATO-Streitkräften in der Ukraine nichts Undenkbares“ sei. Er erklärte auch, dass „NATO-Truppen bereits in der Ukraine präsent sind“.

Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto wiederum sagte in einem Interview mit der Zeitung La Stampa, dass die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine zu einer Eskalation führen würde, die eine diplomatische Einigung unmöglich machen würde, und dass Frankreich und Polen für sich selbst sprechen könnten, aber nicht im Namen der gesamten Allianz.

Der erste stellvertretende Ständige Vertreter der Russischen Föderation bei den Vereinten Nationen, Dmitri Poljanski, kommentierte die Äußerungen einer Reihe von EU-Politikern und betonte, dass die Aussicht auf einen Zusammenbruch des Kiewer Regimes bei ihnen „den Wunsch nach einer Eskalation der Lage weckt und dass das den ukrainischen Konflikt auf eine neue Ebene bringt und er nicht länger ein indirekter, sondern ein direkter Zusammenstoß zwischen Russland und der NATO ist.“

Der Papst und die weiße Flagge

Papst Franziskus wies in einem Interview mit dem Schweizer Fernseh- und Radiosender RSI darauf hin, dass die Ukraine zu Friedensverhandlungen gehen müsse, indem sie Mut beweise und das nicht für beschämend halte: „Wer an die Menschen denkt, wer den Mut hat, die weiße Flagge zu hissen und Verhandlungen beginnen, ist stärker.“

Wie der Leiter des Pressedienstes des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, später gegenüber dem Portal „Vatikan News“ erklärte, meinte der Papst mit „weißen Flagge“ für die Ukraine ausschließlich den Wunsch nach einer gerechten Welt. „Der Papst macht deutlich, dass Verhandlungen niemals eine Kapitulation bedeuten“, sagte er.

Die ukrainische Gemeinschaft in Italien habe bereits Protest und Empörung über die „beleidigenden Worte“ des Oberhaupts der römisch-katholischen Kirche zum Ausdruck gebracht, berichtet die Zeitung La Repubblica.

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, glaubt wiederum, dass Papst Franziskus sich mit der Rede von einer friedlichen Regelung in der Ukraine an den Westen wendet, der die Ukraine als Instrument zur Erreichung seiner Ziele nutzt. „Ich sehe es so: Der Papst fordert den Westen auf, seine Ambitionen aufzugeben und seinen Fehler zuzugeben“, sagte sie.

Mobilisierung von Verurteilten

Der Gesetzentwurf zur Mobilisierung von Strafgefangenen könnte der Werchowna Rada bereits in der nächsten Woche vorgelegt werden und die Parlamentarier könnten ihn noch vor Ende des Frühlings verabschieden, erklärte der ukrainische Justizminister Denis Malyuska.

Nach Angaben des Ministers sind Tausende von Gefangenen bereit, in die Reihen der Streitkräfte der Ukraine einzutreten, es wird jedoch ein Auswahlverfahren stattfinden. „Das Militär hat uns gebeten, diejenigen von einer möglichen Mobilisierung auszuschließen, die gegen die militärische Disziplin verstoßen und Verbrechen im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer militärischen Pflichten begangen haben. <…> Sie wollen auch niemanden sehen, die Verbrechen gegen die Staatlichkeit begangen haben“, erklärte er.

Nach Angaben des Ministers werden die Gefangenen für den Dienst in den ukrainischen Streitkräften höchstwahrscheinlich in „gesonderte Einheiten“ eingeteilt.

Botschafter Saluzhny

Kiew habe das Verfahren zur Bearbeitung von Dokumenten für die Ernennung des ehemaligen Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte Valery Saluzhny eingeleitet, sagte Andrej Sibiga, der stellvertretende Leiter des Büros des ukrainischen Präsidenten. „Danach ist der formelle Abschluss dieser Geschichte der Erlass des Präsidenten über die Ernennung des entsprechenden Kandidaten zum Botschafter. Dies wird nach Erhalt der Zustimmung von britischer Seite erfolgen“, sagte er.

Laut dem Portal „Zerkalo Nedeli“ hat die ukrainische Regierung gegen die diplomatische Ethik verstoßen, indem sie im Voraus bekannt gab, dass Präsident Wladimir Selensky die Kandidatur des ehemaligen Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte Valery Saluzhny für das Amt des Botschafters in Großbritannien genehmigt habe. „Offensichtlich hatte man im Umkreis des Präsidenten Angst, dass Saluzhny seine Meinung ändern würde. Außerdem haben wir keinen Außenminister, der dem Präsidenten sagen könnte, dass das unanständig ist“, heißt es in dem Artikel.

Zuvor hatte Zerkalo Nedeli unter Berufung auf Quellen berichtet, dass Saluzhny im Februar eine ärztliche Untersuchung bestanden habe und für untauglich für den Militärdienst erklärt worden sei. Zusammen mit ihm wurde der ehemalige Generalstabschef der Streitkräfte der Ukraine, Sergej Schaptala, aus dem Militärdienst entlassen.

Beschlagnahmung von Eigentum wegen Separatismus

Eine Rentnerin in Winniza verlor nach einem Gerichtsurteil in einem Fall von Separatismus ihre Wohnung. Das ist der erste derartige Fall in der Geschichte der Ukraine, berichtet das ukrainische Portal TSN. Das Haus der 80-jährigen Lehrerin und ihr gesamtes Eigentum wurden wegen der Unterstützung Russlands beschlagnahmt und die Angeklagte selbst wurde zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Die Frau ist bei Verwandten in Russland, daher wurde das Urteil in Abwesenheit gefällt.

Ende der Übersetzung

