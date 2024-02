Transnistrien

Am Mittwoch wird in Transnistrien der Kongress der Abgeordneten aller Ebenen einberufen, der nur 30 Jahren nur sechs Mal getagt hat und dabei immer wichtige Entschlüsse gefasst hat. Wird Transnistrien den Beitritt zu Russland beantragen?

Ich habe vor einigen Tagen berichtet, dass in Transnistrien der Kongress der Abgeordneten aller Ebenen einberufen wird. Er wird am Mittwoch tagen, wobei es nur Andeutungen gibt, worum es dabei gehen soll. In Transnistrien, einer völkerrechtlich abtrünnigen Region Moldawiens, wurde schon 2006 ein Referendum abgehalten, bei dem 97 Prozent der Menschen für einen Beitritt zu Russland gestimmt haben. Aufgrund des Drucks, den Moldawien in letzter Zeit auf die abtrünnige Region ausübt, wird spekuliert, ob der Kongress der Abgeordneten aller Ebenen einen offiziellen Antrag auf Beitritt an Russland stellen könnte.

Darauf deutet das Datum des Kongresses hin, der am 28. Februar stattfinden soll, denn der russische Präsident Putin hat für den 29. Februar seine alljährliche große Rede an die Nation angekündigt.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat in einer Meldung über Erklärungen aus Transnistrien berichtet, die ebenfalls klare Aussagen über das Ziel des Kongresses vermissen lassen. Ich habe die TASS-Meldung übersetzt, damit Sie sich selbst ein Urteil bilden können, was morgen passieren könnte.

Beginn der Übersetzung:

In Transnistrien wurde erklärt, dass der Abgeordnetenkongress Maßnahmen ergreifen wird, um dem moldawischen Druck zu begegnen

Der Abgeordnete des Obersten Rates von Transnistrien Andrej Safonow bezeichnete den Aufbau von wirtschaftlichem und psychologischem Druck auf Transnistrien als Ziel des offiziellen Chisinau.

Der bevorstehende Kongress der Abgeordneten aller Ebenen Transnistriens am 28. Februar wird mehrere Beschlüsse fassen, die darauf abzielen, eine humanitäre Katastrophe in der Region aufgrund des wachsenden Drucks aus Moldawien zu verhindern. Der Abgeordnete des Obersten Rates von Transnistrien Andrej Safonow sagte das in einem Gespräch mit einem TASS-Korrespondenten und bezeichnete Medienberichte, wonach die Abgeordneten Moskau bitten werden, die nicht anerkannte Republik in die Russische Föderation aufzunehmen, als mediale Provokationen, die darauf abzielen, die Situation am Dnjestr zu destabilisieren.

„Die moldawische Regierung versucht, die Situation in der Ukraine auszunutzen, die ihre Grenze zu Transnistrien geschlossen hat. Das Ziel des offiziellen Chisinau ist es, wirtschaftlichen und psychologischen Druck auf unsere Republik auszuüben. Der Kongress muss Maßnahmen ergreifen, um diesem Druck entgegenzuwirken. Gerüchte, dass die Abgeordneten Moskau bitten werden, Transnistrien in die Russische Föderation aufzunehmen, werden von unseren Gegnern verbreitet, um von den illegalen Handlungen der moldawischen Regierung abzulenken. Es gibt keinen Grund für so eine Entscheidung, denn bereits 2006 sprachen sich 97 Prozent der Teilnehmer des Referendums in Transnistrien für die Unabhängigkeit und eine Annäherung an Russland aus“, so Safonow. Er erinnerte daran, dass die moldawische Regierung die transnistrischen Unternehmen gewährten Privilegien bei der Entrichtung von Zöllen entgegen früherer Vereinbarungen aufgehoben und ihnen damit im Grunde einen Tribut auferlegt haben. Und die vom moldawischen Parlament verabschiedeten Gesetze „Über Separatismus“ und „Verschwörung gegen Moldawien“ ermöglichen es, nicht nur jeden Beamten, sondern auch einen normalen Einwohner Transnistriens vor Gericht zu stellen.

„Chisinau macht keinen Hehl daraus, dass sie es nicht dabei belassen werden und beabsichtigen, die Situation zu verschärfen, um die Transnistrier gegen die Führung der Republik und gegen Russland aufzuhetzen. In dieser Situation beabsichtigt der Kongress der Abgeordneten aller Ebenen, mehrere Maßnahmen zu ergreifen, die es ermöglichen, dem Druck der moldawischen Regierung entgegenzuwirken und der transnistrischen Regierung die Möglichkeit zu geben, auf die Entwicklung der Situation entsprechend dem Krisenszenario schnell zu reagieren. Ich denke, dass die Delegierten des Kongresses die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf die Krisensituation in der Region lenken werden, indem sie einen entsprechenden Appell verabschieden. Sie werden auch andere Maßnahmen erörtern, um die Situation innerhalb des rechtlichen Rahmens zu halten und die Gefahr einer Destabilisierung der Lage in der Region zu minimieren“, sagte Safonow.

Druck von Chisinau auf Tiraspol

Die transnistrische Regierung beschuldigt die moldawische Führung der illegalen Besteuerung von Waren, die von Unternehmen aus der Region eingeführt werden. Das moldawische Außenministerium übermittelte den Teilnehmern des „Fünf-plus-zwei“-Verhandlungsformats (Moldawien, Transnistrien, OSZE, Russland, Ukraine sowie Beobachter aus der EU und den USA) eine Erklärung, in der es heißt, dass die moldawische Regierung „der transnistrischen Wirtschaft einen Tribut auferlegt hat, für den es weder im Rahmen der bestehenden Abkommen noch im Kontext der berüchtigten gesamteuropäischen Normen und Grundsätze einen legitimen Grund gibt und geben kann.“

In der vergangenen Woche hat der Oberste Rat Transnistriens (Einkammerparlament) auf Vorschlag Krasnoselskys für den 28. Februar den Kongress der Abgeordneten aller Ebenen anberaumt, um über den Druck aus Chisinau zu sprechen. Der Kongress wird auf der Grundlage eines Aufrufs der Abgeordneten der beratenden Versammlungen aller Ebenen einberufen, die über die Verschlechterung der sozioökonomischen Lage in Transnistrien und die Verletzung der Rechte seiner Bewohner besorgt sind. Solche Versammlungen wurden zu wichtigen Themen einberufen. Im Jahr 1990 rief der Kongress die Transnistrische Moldawische Republik aus und beschloss 2006 die Durchführung eines Referendums, bei dem die überwältigende Mehrheit für die Unabhängigkeit und die Annäherung an Russland stimmte.

Die moldawische Regierung hält die Entscheidung, den Kongress von Abgeordneten aller Ebenen Transnistriens einzuberufen, für unbegründet. Das geht aus einer Erklärung des Büros für Wiedereingliederung der moldawischen Regierung hervor, das für die Verhandlungen über eine Lösung für Transnistrien zuständig ist. Darin warnte die moldawischen Regierung Transnistrien „vor den Folgen unüberlegter Schritte“.

Ende der Übersetzung

