Sie ist dann mal weg

Die berüchtigte Victoria Nuland wurde als stellvertretende US-Außenministerin entlassen. Das hat auch in Russland Kommentare provoziert.

Ich habe mich über den Abgang von Victoria Nuland noch nicht geäußert, weil ich das erst einschätzen kann, wenn sich zeigt, wo sie nach ihrem Abgang aus dem US-Außenministerium arbeiten wird. Ihre Entlassung ist sicher ein wichtiges Ereignis, weil sie zu den Strippenziehern der US-Außenpolitik gehört. Nur was es bedeutet, ist noch schwer zu sagen.

Aber es gibt immerhin einen Hinweis, und zwar ihren Nachfolger als stellvertretender Außenminister. Kurt Campbell ist Asienexperte, was darauf hindeutet, dass die asiatische Region in der US-Politik mehr Gewicht bekommen dürfte, als Europa und die Ukraine.

Hier übersetze ich den Kommentar des Moderators des wöchentlichen Nachrichtenrückblicks des russischen Fernsehens, um zu zeigen, wie die Personalie in Russland kommentiert wird.

Beginn der Übersetzung:

Sieh an, wer gegangen ist: Wofür Victoria Nuland in Erinnerung bleiben wird

Die Ernennung von Kurt Campbell ist insofern symbolisch, als er sich sein ganzes Leben lang mit Asien und China befasst hat. Und das bedeutet, dass genau diese Kompetenzen in der US-Außenpolitik jetzt gebraucht werden. Es gibt eine kuriose Zeile in Kurt Campbells früher Biographie, denn er hat zu Sowjetzeiten Musik und politische Philosophie an der Universität Eriwan studiert. Danach kam nur noch Asien.

Doch kehren wir zu Victoria Nuland zurück. Ihr Großvater mit jüdischen Wurzeln wanderte, ebenso wie ihre Großmutter, aus den westlichen Randgebieten des zaristischen Russlands in die USA aus. Sie lernten sich in Amerika kennen. Offensichtlich hat die Herkunft der Familie die beruflichen Interessen ihrer Enkelin weitgehend vorprogrammiert. Die junge Victoria besuchte die UdSSR und arbeitete in den frühen 80er Jahren sogar als Betreuerin im Pionierlager „Junge Garde“ in Odessa. Später fühlte sich das Mädchen zu russischen Matrosen hingezogen.

Während ihres achtmonatigen Einsatzes als Dolmetscherin auf einem sowjetischen Fischereischiff hat die 23-jährige Victoria Nuland ihren Wortschatz erheblich erweitert und ihren Charakter gefestigt, muss man annehmen. Wahrscheinlich hat diese Erfahrung die junge Dame so sehr abgehärtet und geprüft, dass Victoria Nulands diplomatischer Stil später von Direktheit und sogar Unhöflichkeit geprägt war.

Unter Präsident Obama war sie im Außenministerium für Eurasien – die NATO, die EU und die OSZE – zuständig. Aber alle erinnern sich an ihr Telefongespräch in Kiew während des Staatsstreichs vor zehn Jahren. Jemand fragte sie damals: „Was ist mit der EU?“ Und sie hat ganz im Stil der Matrosen geantwortet: „Fuck the EU!“

Eigentlich hat jeder Diplomat sein eigenes Produkt. Bei manchen sind das Beziehungen zu einem fremden Land. Bei anderen ist es ein internationaler Vertrag in diesem oder jenem Bereich. Bei wieder anderen ist es die öffentliche Formulierung der Position seines Landes. Das Produkt der Diplomatin Victoria Nuland ist der Hass auf Russland, der Staatsstreich in der Ukraine, der Krieg und die Zerstörung des Landes, woran sie beteiligt war. Ihr Produkt ist die Perspektivlosigkeit des amerikanischen Kurses in der Ukraine, Armut, Verwüstung und der primitive Nazismus des Bandera-Regimes.

Bei der Verabschiedung von Victoria Nuland ins Nirgendwo unterstrich Minister Blinken „die wilde Leidenschaft, mit der sie für das eintritt, an das sie am meisten glaubt.“ Und er fügte hinzu, dass ihre „Führung in der Ukraine von zukünftigen Diplomaten und Studenten studiert werden wird.“ Ja, als ein modernes Beispiel des Ruhms von Herostratos…

Auch das russische Außenministerium glaubt, dass Nuland Geschichte geschrieben hat. Maria Sacharowa erklärte: „Sie hat keine Diplomatie betrieben. Sie hat sich in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten eingemischt, vor allem aber in die unseres Landes und der Ukraine. Sie wurde das Gesicht des anti-russischen Kurses und der Ermordung der Ukraine durch die USA. Historisch gesehen wird sie also damit in Verbindung gebracht werden. Aber sie ist nicht die einzige.“

Das Ergebnis ist, dass die Ukraine aus dem Ausland regiert wird, dass sich ihre Bevölkerung halbiert hat und dass sie Schulden für viele Generationen gemacht hat.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



