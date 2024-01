Wie in Russland über die erste Hinrichtung mit Stickstoff berichtet wurde

USA

Vor einigen Tagen wurde in den USA zum ersten Mal ein Mensch mit Stickstoff hingerichtet. Während deutsche Medien darüber sehr sachlich und trocken berichtet haben, waren russische Medien sichtlich schockiert.

Die Todesstrafe gilt als barbarisch und westliche Medien regen sich jedes Mal auf, wenn beispielsweise im Iran ein Mensch hingerichtet wird. Dann vermitteln die deutschen Medien den Eindruck, der Iran habe ein brutales und archaisches Regime, das so unmenschliche Dinge tut, wie Menschen hinzurichten.

Dieser moralische Zeigefinger fehlt jedoch in den deutschen Medien, wenn in den USA ein Mensch hingerichtet wird. Im selbsternannten Hort von Demokratie und Menschenrechten herrscht ein Rechtssystem aus dem Wilden Westen, bei dem Staatsanwälte bemüht sind, viele und hohe Gefängnisstrafen zu verhängen, weil Gefängnisse in den USA von Konzernen betrieben werden, für die das ein Geschäftsmodell ist. Aus diesem Grund sind in den USA prozentual mehr Menschen im Gefängnis als in jedem anderen Land der Welt.

Und auch Hinrichtungen gehören zu dem aus dem Wilden Westen stammenden Rechtssystem der USA. In Russland empfindet man das als barbarisch, wie der Bericht zeigt, den das russische Fernsehen in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gezeigt hat und den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Das war Folter: Amerika diskutiert über die erste Hinrichtung mit Stickstoff

Im Gegensatz zu Russland praktizieren die USA noch immer die Todesstrafe. Konnte ein zum Tode Verurteilter früher erschossen, gehängt, auf den elektrischen Stuhl gesetzt oder durch die Injektion von Gift in eine Vene vergiftet werden, so wurde den Henkern jetzt eine neue Methode anvertraut: Den Unglücklichen zu ersticken. Genau das haben sie am Samstag im Bundesstaat Alabama getan, wie unser Korrespondent berichtet.

Kenneth Eugene Smith hat 25 Jahre auf seine Hinrichtung wegen eines Auftragsmordes gewartet. Schließlich wurde ihm eine Maske auf den Kopf geschraubt, durch die das Gas Stickstoff gepumpt wurde. Stickstoff ist der Hauptbestandteil der normalen Luft, aber wir atmen die Luft nicht um des Stickstoffs willen, sondern um des Sauerstoffs willen, der zu etwa 20 Prozent darin enthalten ist. Der Sauerstoff ist es, den sie Kenneth Eugene Smith entziehen wollten. Es war brutal.

Die Einladungen zur Hinrichtung von Kenneth Eugene Smith wurden live durch ganz Amerika gesendet. Das Mittelalter online.

„Alle Augen sind auf Atmore gerichtet. Alabama bereitet sich darauf vor, die erste Hinrichtung mit Stickstoff in diesem Land durchzuführen“, verkündeten die Sender.

Nach ein paar Stunden wollten selbst diejenigen, die nur die Details gelesen haben, die ganze Sache vergessen. Insgesamt 22 Minuten dauerte die barbarische Tortur für Smith, der 1996 wegen des Mordes an der Frau eines Predigers zum Tode verurteilt worden war. Und selbst den Angehörigen des Opfers bereitete es keine Freude.

„Es war ein harter Tag. Wir machen keine Freudensprünge und schreien Hurra. Wir sind froh, dass dieser Tag vorbei ist“, erklärte Mike, der Sohn des Opfers Elizabeth Sennett.

Für Smith begann der Tag mit einem Telefonat mit seiner Frau und der letzten Mahlzeit. Er teilte mit seiner Familie ein Stück Fleisch, Käsepfannkuchen und Rührei aus einem billigen Diner. Dann nahm die Familie im Nebenraum Platz, wo sie den Verurteilten bereits hinter Glas die letzten Worte in ein Mikrofon sprechen hörten.

„Heute Abend zwingt Alabama die Menschheit dazu, einen Schritt zurück zu machen. Ich gehe mit Liebe und Frieden. Danke, dass ihr mich unterstützt habt. Ich liebe euch alle“, waren die letzten Worte von Eugene Smith.

Wenige Augenblicke später wurde Smith eine Maske, ähnlich der von Feuerwehrleuten, über das Gesicht gestülpt. Und dann brach für ihn die Hölle los. Auf einer Liege ausgestreckt, kämpfte der Mann, dessen Arme und Beine mit Lederriemen fest gebunden waren, in einem Regierungshemd und einer Hose mit der Aufschrift „Alabama Department of Corrections“ vor seinem Beichtvater verzweifelt um sein Leben.

„Als sie den Stickstoff einschalteten, fing er an zu krampfen, er zitterte und rüttelte immer wieder auf der Trage und schüttelte sich. Die Justizvollzugsbeamten waren, glaube ich, sehr überrascht, dass es nicht so glatt lief, und einer der Vertreter des Staates war so nervös, dass er ununterbrochen mit den Füßen aufstampfte. Alle wollten, dass es so schnell wie möglich vorbei ist. Er hielt vielleicht neun oder zehn Minuten lang den Atem an. In dieser Nacht wurde in Alabama ein unvorstellbares Übel entfesselt. Das war Folter“, beschrieb Jeff Hood, der geistliche Beistand des Verstorbenen, das Geschehen.

Es war die zweite in seinem Leben und auch für seine Frau Dina. In dem gleichen T-Shirt mit der Aufschrift „never alone“ war sie schon vor zwei Jahren bei einer missglückten Hinrichtung dabei.

„2022 wurde Herr Smith in eine Zelle gebracht, auf eine Liege gebunden und es wurde vier Stunden lang versucht, eine Nadel in eine Vene zu bekommen, um eine Injektion zu verabreichen und die Hinrichtung zu vollenden. Das war Folter und barbarisch“, erinnert sich der Menschenrechtsaktivist Bryan Stevenson.

Obwohl das Bezirksgericht die Hinrichtung zwei Minuten vor ihrem offiziellen Beginn abgesagt hatte, setzte sich das Hinrichtungsteam in bunten Kitteln in Bewegung. Bei dem Versuch, Smith den tödlichen Cocktail aus Midazolamhydrochlorid, Rocuronium, Bromid und Kaliumchlorid zu injizieren, stachen die Gefängniswärter dem Verurteilten in die Venen. Irgendwann forderte der Gefängnisdirektor Smith auf, ihnen zu helfen und seinen Kopf zu heben.

„Kenny, es ist nur zu deinem Besten“, betonte er.

Der Verurteilte weigerte sich. Jetzt, nach seinem Tod, wird er erneut beschuldigt. Es heißt, er habe sich hartnäckig gewehrt und Widerstand geleistet.

„Smith hielt den Atem an, so lange er konnte. Er hat sich natürlich ein wenig gewehrt, es gab unwillkürliche Bewegungen und qualvolles Atmen. Aber insgesamt war das alles zu erwarten. Und dann die Nebenwirkungen, die wir bei Stickstoffhypoxie kennen. Wir haben also nichts Ungewöhnliches gesehen, sondern das, was wir erwartet haben“, so John Hamm, der Leiter der Strafvollzugsbehörde von Alabama.

Woher diese Sicherheit kommt, ist unklar. Schließlich hat sogar die Firma, die die bei der Hinrichtung verwendete Maske hergestellt hat, darum gebeten, den Firmennamen vorsichtshalber mit Klebeband abzudecken. Der Hersteller, der bereits als Händler des Todes bezeichnet wird, ist jedoch bereits enthüllt worden.

Es handelt sich um eine Firma namens Allegro Industries mit Sitz in South Carolina. Eine Aussage auf deren Website klingt nach sehr schwarzem Humor: „Seit 1987 ist unser Wachstum auf diesem Markt das Ergebnis unseres Engagements für die Entwicklung und Herstellung zuverlässiger, innovativer und qualitativ hochwertiger Produkte, die den Anforderungen der Branche entsprechen und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften erleichtern.“

Ob Allegro Industries damit einverstanden sein wird, weiterhin als technischer Sponsor unmenschlicher tödlicher Folter aufzutreten, ist eine große Frage. Stickstoff wurde in Alabama, Oklahoma und Mississippi für Hinrichtungen genehmigt, weil die Pharmariesen sich weigern, US-Gefängnisse mit den Chemikalien für Injektionen zu beliefern.

„Jeder in diesem Raum weiß, dass sie das erste Team im Land sind, das eine Hinrichtung mit Stickstoff durchführt. Und was gestern Abend geschah, war wie aus dem Lehrbuch. Sie verdienen eine enorme Menge an Anerkennung. Danke, für Ihren Wunsch, die Ersten in diesem Land zu sein, die das tun. Und ich vermute, dass nun viele Staaten unserem Beispiel folgen werden“, zeigte sich Alabamas Generalstaatsanwalt Steve Marshall zuversichtlich.

Was die Gefängniswärter von Alabama als Leistung bezeichnen, ist für alle anderen das Eingeständnis, dass ein unvorhersehbares Experiment an einem lebenden Menschen stattgefunden hat. Smith ist vielleicht nicht gestorben, sondern in einem vegetativen Zustand geblieben oder an seinem eigenen Erbrochenen erstickt. Die Todesstrafe ist in Amerika eine Alltäglichkeit.

Auch die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, ist bei einer Pressekonferenz danach gefragt worden und sie sagte dazu: „Der Präsident ist natürlich informiert worden. Der Präsident hat davon gesprochen, dass er sehr besorgt darüber ist, wie die Todesstrafe angewendet wird und ob sie mit unseren Werten vereinbar ist.“

Ob Gaskammern mit den amerikanischen Werten vereinbar sind, ist ein Test, auf den sich der Staat Arizona seit zwei Jahren vorbereitet.

Dies ist der Zeugenraum. Auf dieser Seite befindet sich die Gaskammer, die von den zum Tode Verurteilten als Hinrichtungsmethode gewählt werden kann.

Die Kammer wurde seit 22 Jahren nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet. Doch als Probleme mit den Komponenten der Injektionen auftraten, wurde sofort ein Ausweg gefunden.

„Die Strafvollzugsbehörde von Arizona hat mehr als 2.000 Dollar für den Kauf von Zutaten zur Herstellung von Zyanidgas ausgegeben. Die Behörde hat für 1.530 Dollar ein Brikett aus Kaliumcyanid sowie Natriumhydroxid und Schwefelsäure gekauft, die für die Herstellung des tödlichen Gases erforderlich sind“, berichtet die Gefängnisbehörde von Arizona.

Die einfache mechanische Verbindung von Kaliumcyanid-Pellets mit Schwefelsäure führt zu einer heftigen chemischen Reaktion, deren Produkt Blausäure ist, ein giftiges Gas, das die Zellatmung stoppt.

Es wurde erstmals Ende des 19. Jahrhunderts in Kalifornien als Pestizid zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt. Danach wurde damit die Kleidung mexikanischer Einwanderer bearbeitet. Die chemische Industrie in Deutschland perfektionierte die Substanz. Unter dem Markennamen „Zyklon B“ wurde es in den Todeslagern der Nazis für Massenexekutionen verwendet, in Gaskammern.

Ende der Übersetzung

