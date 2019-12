Anti-Spiegel bei Putins Jahrespressekonferenz: Erster Erlebnisbericht

Über die Fragen der Journalisten und die Antworten von Putin werde ich in den nächsten Tagen berichten, jetzt will ich erst einmal einen Erlebnisbericht über Putins Jahrespressekonferenz schreiben, weil ich dazu so viele Fragen bekommen habe.

Viele meiner Leser haben mich gefragt, wie es denn auf der Pressekonferenz gewesen ist. Da dies auch für mich die erste Veranstaltung dieser Art war, denke ich, dass ich das wohl ähnlich erlebt habe, wie es die meisten von Ihnen es auch erlebt hätten. Daher geht es hier nicht um die große Politik, sondern darum, wie man ein solches Event als Teilnehmer erlebt.

Ich bin am Dienstagabend von Petersburg nach Moskau geflogen, der Flug dauert knapp anderthalb Stunden und in Moskau sind alle Flughäfen mit Zugverbindungen ins Stadtzentrum angebunden. Das macht in der 13-Millionen-Metropole auch Sinn, denn die Staus dort sind weit jenseits dessen, was man sich in Deutschland vorstellen kann. Nach einer Stunde Zugfahrt war ich im Zentrum, von dort musste ich noch 40 Minuten mit der U-Bahn fahren, bis ich bei meinem Hotel war. Das hätte auch schneller gehen können, aber ich habe kein Hotel im Stadtzentrum gewählt, weil ich aus den Jahren 2003 bis 2006, als ich in Moskau gearbeitet habe, noch einige Freund dort habe. Das Hotel habe ich geografisch so gewählt, dass ich die an den Abenden endlich mal wieder besuchen konnte.

Am Mittwoch hatte ich einige Meetings, über die ich hier aber nichts schreiben möchte. Auch in Russland bin ich einigen Leuten aufgefallen und es war interessant, sich mal persönlich auszutauschen. Kontakte knüpfen und ein wenig Networking hat noch niemandem geschadet.

Außerdem musste ich mir die Akkreditierung noch abholen, die man braucht, um bei der Pressekonferenz eingelassen zu werden. Bei fast 2.000 akkreditierten Journalisten hatte ich befürchtet, dass das lange dauern würde und es lange Warteschlangen geben würde. Aber nichts da: Inklusive Sicherheitskontrolle wie am Flughafen, war ich schon nach vier Minuten wieder mit dem Plastikausweis auf der Straße, es ging sehr schnell.

Die Akkreditierung für die Veranstaltung

Das Kaufhaus traditionelle Kaufhaus ZUM weihnachtlich geschmückt

Bolschoi Theater Moskau weihnachtlich geschmückt

Dieses Video auf YouTube ansehen

Zur Akkreditierung gab es noch eine Pressemappe mit den üblichen Souvenirs. Ich bin nun „stolzer Besitzer“ eines Kalenders, einer Mappe, eines Schreibblocks und eines Kugelschreibers mit der Aufschrift „Pressekonferenz des russischen Präsidenten 2019.

Für Donnerstag stand im Programm, dass diejenigen, die ihre Akkreditierung noch nicht erhalten hatten, diese am Ort der Veranstaltung ab 8 Uhr bekommen können. Die akkreditierten Journalisten sollten sich zwischen 10 und 11 Uhr versammeln, der Saal sollte um 11 Uhr geöffnet werden.

Ich kam also um 10 Uhr an, um festzustellen, dass vor den Türen des Saals bereits riesige Menschentrauben warteten. Ich habe mich da also auch hingestellt, um noch eine Chance auf einen guten Platz zu bekommen. Das Kalte Buffet habe ich daher leider verpasst.

Und so standen wir dort eine Stunde rum.

Im Fernsehen werden immer Journalisten gezeigt, die in auffälligen Kostümen angekommen sind, um aufzufallen und so eine größere Chance zu haben, auch eine Frage zu stellen. Tatsächlich waren das jedoch nur sehr wenige, hinter denen aber alle Kamerateams her waren, um sie zu filmen und zu interviewen. Ansonsten war es eine Atmosphäre, wie in jeder anderen Warteschlange der Welt.

Eine Stunde Wartezeit ist lang und die einzige Ablenkung war ein Mann, der Journalistinnen fotografierte und ihnen dann immer das gleiche Gespräch aufdrängte: Die Organisation hier sei ganz schrecklich! Als er „vor langer Zeit, im Jahre 1998“ die erste Pressekonferenz für Putin als FSB-Chef organisiert hat, da war alles viel besser. „Sie müssen nämlich wissen, dass ich damals, vor langer Zeit, im Jahre 1998, Putins Pressechef beim FSB war“. Zur aktuellen Pressekonferenz war er für irgendeine kleine Zeitung angereist, von der ich noch nie gehört habe, und er bot allen an, ihnen sein Buch zu schicken und auch Berichte über Putins erste Pressekonferenz, die er „vor langer Zeit, im Jahre 1998“ für den heutigen Präsidenten organisiert hat.

Es waren nicht viele, die ihm ihre Visitenkarte gegeben haben. Als er mich ansprach, habe ich so getan, als könnte ich kein Russisch. Manchmal ist es ganz gut, Ausländer zu sein.

Als dann endlich die Türen geöffnet wurden, wurde noch einmal die Akkreditierung geprüft und als ich endlich im Saal war, waren schon alle Plätze besetzt. Das war dann auch das einzig Negative an der ansonsten perfekt organisierten Veranstaltung: die Plätze haben nicht für alle Journalisten gereicht und als angekündigt wurde, dass die Gänge frei sein müssten und Stehplätze nicht vorgesehen seien und dass jeder, der keinen Platz bekommen hat, eben draußen im Pressezentrum zuschauen müsse, wurde es recht unruhig.

Ich kann das verstehen, ich hatte es -- für russische Verhältnisse -- nicht weit nach Moskau. Aber wenn jemand aus Wladiwostok über acht Zeitzonen angereist ist, nur um dann am Fernseher zuschauen zu müssen, dann ist verständlich, dass der sauer wird.

Auch ich wollte nicht ins Pressezentrum. Und Frechheit siegt bekanntlich.

Der Saal ist so aufgebaut, dass da zuerst die Reihen der Sitzplätze sind und dahinter kommen oben die Kamerateams. Hinter den Kamerateams habe ich hinter einer Absperrung einen Stuhl gefunden und mich erst einmal hinter die Kamerateams gesetzt. Damit hatte ich einen Sitzplatz und musste den Saal nicht verlassen.

Es ging da oben recht locker zu und mir gelang es, mich dann während der Pressekonferenz zwischen zwei Kameras zu stellen, sodass ich doch alles verfolgen und auch mein Schild hochhalten konnte. Aber eine Frage zu stellen, war damit eigentlich schon unmöglich, obwohl ich es hartnäckig versucht habe.

Beginn von Putins Jahrespressekonferenz

Dieses Video auf YouTube ansehen

Nach der Pressekonferenz letztes Jahr sind die Regeln ein wenig strenger geworden. Im letzten Jahr hatten die Journalisten alles mögliche dabei, um aufzufallen: Riesige Plakate und große Flaggen zum Beispiel. Das behindert aber die Sicht vor allem der Kameras und so gab es dieses Mal die Regel, dass nur Schilder im Format A-4 erlaubt waren. Ich hatte mir zwar für alle Fälle auch eins im Format A-2 gedruckt, aber das wurde mir schon am Eingang abgenommen.

Die Pressekonferenz selbst war für mich sehr interessant, aber es waren nicht sehr viele Fragen dabei, über die ich berichten werde. Es ging zum größten Teil um die russische Innenpolitik und ich denke, dass die Fragen zum russischen Gesundheitssystem oder der Entwicklung von Regionen in Sibirien für deutsche Leser nicht allzu interessant sind. Oft dürften die Fragen und Antworten für deutsche Leser auch gar nicht verständlich sein, weil man ja auch die Hintergründe und die aktuelle Situation kennen muss, um Frage und Antwort zu verstehen. Und wer in Deutschland weiß schon, wie das russische Gesundheitssystem funktioniert, welche Stärken und Schwächen es hat, oder was sich irgendwo in Sibirien abspielt.

Aber die Fragen zur internationalen Politik, werde ich in den nächsten Tagen übersetzen.

Weil mich so viele danach gefragt haben, welche Frage ich mir ausgedacht habe: Ich wollte Putin fragen, wie er die Perspektiven der russisch-deutschen Beziehungen einschätzt, wenn Merkel spätestens 2021 abtritt. Alle möglichen Kanzlerkandidaten, also Friedrich Merz und Kramp-Karrenbauer von der CDU und Habeck von den Grünen, sind nicht für Russland-freundliche Positionen bekannt, um es harmlos auszudrücken. Und dann wollte ich Putin noch fragen, ob er den Deutschen nicht auf Deutsch ein paar Worte zu Weihnachten und Neujahr sagen könnte. Wir werden leider nie erfahren, ob er das getan hätte.

Wen es interessiert, der kann sich die ganze Pressekonferenz auf YouTube anschauen, denn es gab Synchronübersetzungen auf Englisch, Französisch und Deutsch. Dennoch werden sich meine Übersetzungen in Details unterscheiden, Synchronübersetzungen sind nie perfekt und es gehen dabei oft Feinheiten verloren. Die Dolmetscher machen einen hervorragenden Job, Synchronübersetzungen sind sehr schwierig, aber manchmal fällt einem dabei ein Wort nicht ein und man übersetzt zwar den Sinn einigermaßen, aber wenn man beim Übersetzen Zeit zum Nachdenken hat, wird die Übersetzung besser und exakter.

LIVE: Große Pressekonferenz von Wladimir Putin (Deutsch)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Inzwischen bin ich wieder zu Hause angekommen und muss mich nun erst einmal durch die Nachrichten der letzten Tage arbeiten, bevor ich die nächsten Beiträge schreibe. Aber diesen Kurzbericht wollte ich schon einmal veröffentlichen, weil ich so viele Mails mit Fragen bekommen habe. Der Rest kommt in den nächsten hier beim Anti-Spiegel.

Wenn Sie sich dafür interessieren, wie Russland auf die Fragen der internationalen Politik blickt, dann sollten Sie sich die Beschreibung meines Buches ansehen, in dem ich Putin direkt und ungekürzt in langen Zitaten zu Wort kommen lasse.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen