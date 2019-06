Das russische Fernsehen über den Vorfall im Golf von Oman

In der russischen Sendung „Nachrichten der Woche“ hat das russische Fernsehen sich ausführlich mit dem Vorfall im Golf von Oman beschäftigt. Wenig überraschend steht für das russische Fernsehen fest, dass die USA dort eine False-Flag-Operation durchgeführt haben. Als Kontrastprogramm zu den deutschen Medien waren die Beiträge sehr sehenswert, daher habe ich sie übersetzt.

Zunächst kam die Einleitung aus dem Studio und dann der Bericht des Korrespondenten vor Ort, ich habe es in dieser Reihenfolge übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Am 13. Juni wurden zwei Öltanker, aus Norwegen und Japan, im Golf von Oman, im Fahrwasser zwischen dem Iran und dem Oman, von Explosionen erschüttert. Die Amerikaner warfen dem Iran sofort einen Torpedoangriff vor. Der Iran erklärte sofort, das sei eine Provokation und wies alle Vorwürfe zurück. Die Amerikaner haben den Grad des Entsetzens erhöht.

Am 14. machte Trump selbst direkt den Iran verantwortlich und präsentierte als Beweis ein unscharfes Video, auf dem unbekannte Personen auf einem unbekannten Boot in der Dunkelheit etwas an der hohen Bordwand eines unbekannten Schiffes tun. Wann die Aufnahmen gemacht wurden, ist nicht bekannt. Vielleicht vor 10 Jahren. Und es ist nicht klar, wer und womit gefilmt hat. Vielleicht sind es sogar gestellte Aufnahmen. Das US-Zentralkommando behauptet, dass das iranische Militär auf dem Video eine nicht explodierte Mine von der Bordwand des Tankers entfernt, um Spuren zu verwischen.

Es ist nicht klar, warum das iranische Militär die Mine abnehmen sollte. Wer hat sie überhaupt angebracht? Und was beweist überhaupt, dass Iraner auf dem Filmmaterial zu sehen sind? Absurd, aber für die USA ist dieses Filmmaterial das bisher stärkste Argument gegen den Iran.

Natürlich wurde die Situation in Bischkek am Rande des Gipfels der Staaten der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit während eines bilateralen Treffens zwischen den Präsidenten Russlands und des Irans ausführlich diskutiert. Am Tag vor dem Treffen warnte der stellvertretende russische Außenministers Sergej Rjabkow vor „vorschnellen Schlussfolgerungen, die nur Öl ins Feuer gießen würden“.

„Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um vor voreiligen Schlussfolgerungen zu warnen, vor allem vor Versuchen, die Verantwortung auf diejenigen zu schieben, die einer Reihe von Staaten missfallen“ sagte Rjabkow.

Großbritannien hat sich jedoch schnell an die Seite der Vereinigten Staaten gestellt. Nach dem Motto „Ja, ja. der Iran war´s“. Deutschland hingegen stellte die amerikanischen Beweise vorsichtig in Frage.

„Das Video ist nicht genug. Natürlich können wir verstehen, was dort gezeigt wird. Aber es reicht mir nicht, um eine abschließende Bewertung vorzunehmen“ sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas.

Ähnlich äußerte sich auch Frankreich und auch EU-Außenkommissar Mogherini. Es wurde deutlich, dass Europa im Falle eines US-Angriffs auf den Iran dies als Aggression betrachten würde. Europa und die NATO-Verbündeten auf dem Kontinent brauchen diesen Krieg eindeutig nicht. Es ist jedoch alarmierend, denn es ist jedem klar, dass die Sabotage im Golf von Oman eine klassische Provokation für den Beginn des Krieges ist.

„Nachrichten der Woche“ hat bereits darüber berichtet, dass Trump eine Armada von sieben Kriegsschiffen in die Region geschickt hat, angeführt vom Flugzeugträger Abraham Lincoln. Ein weiterer Raketenzerstörer, die Mason, mit Tomahawks an Bord, ist ebenfalls auf dem Weg dorthin. Die Region ist jetzt buchstäblich mit amerikanischen „Tomahawks“ gespickt. Die Amerikaner haben den Finger am Abzug. Alles, was ihnen fehlt, ist ein Grund, einen Krieg zu beginnen. Jetzt ist der Anlass konstruiert worden. Das ist gefährlich.

Es berichtet unser Korrespondent.

Diese Geschichte sieht aus wie eine Provokation, die die Amerikaner händeringend brauchen. Die Angriffe auf Öltanker sind sicherlich nicht im Interesse Teherans und Washingtons Beweise erinnern uns an Powells Reagenzglas. Um einen Vorwand für einen Krieg zu konstruieren, haben die Amerikaner die Welt schon oft belogen.

Nach dem Angriff auf zivile Schiffe im Golf von Oman waren in Washington die Täter schnell gefunden. Der US-Präsident konnte sogar berichten, dass die Magnetminen, die an dem Rumpf eines der betroffenen Tanker gefunden wurden, die iranische Handschrift tragen. Woher Donald Trump das wissen will, ist nicht klar, alle angeblichen Beweise, die vorgelegt wurden, erlauben eine solche Schlussfolgerung nicht.

Das Video von schlechter Qualität wurde vom U.S. Central Military Command verbreitet. Die Amerikaner teilten mit, dass es von einem Aufklärungsflugzeug gemacht wurde. Auf den Aufnahmen nähert sich irgendein Boot einem unbekannten Schiff, nach einer kurzen Manipulation an der Bordwand fährt es wieder weg. Teheran erklärt verständlicherweise, dass Washingtons Anschuldigungen absurd sind. Der gesunde Menschenverstande ist auf der Seite des Iran.

Angriffe auf Öltanker im Golf von Oman, das heißt, den Öltransport durch die Straße von Hormus zu gefährden, würde in erster Linie die iranische Wirtschaft treffen. Durch die Straße von Hormus, die den Golf von Oman mit dem Persischen Golf verbindet, verläuft ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung. Und jetzt, angesichts der US-Sanktionen, ist es für den Iran besonders wichtig, sein Öl auf stabile Weise an seine Kunden schicken zu können.

Übrigens gehört eines der angegriffenen Schiffe Japan und der Angriff auf die Tanker ereignete sich, während der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe sich zu einem Besuch im Iran aufhielt und sich mit Ayatollah Khamenei traf. Abe sollte während des Besuchs zwischen Teheran und Washington vermitteln, um die Spannungen abzubauen, aber vor dem Hintergrund solcher Nachrichten ist klar, dass die Mission zum Scheitern verurteilt war.

Dass der Angriff auf Tanker ausschließlich für die Amerikaner von Vorteil ist, zeigt sich daran, wie schnell US-Außenminister Mike Pompeo reagiert hat. Er hat den Iran schon beschuldigt, bevor das Zentralkommando das Video veröffentlicht hat.

„Diese unprovozierten Angriffe sind eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, ein offener Angriff auf die Freiheit der Schifffahrt und eine inakzeptable Kampagne zur Eskalation der Spannungen seitens des Iran“ sagte Pompeo.

Die Amerikaner haben den Vorfall bereits genutzt, um ihre Marinegruppe hier zu verstärken. Ein weiterer Raketenzerstörer des Typs Arleigh Burke mit Marschflugkörpern an Bord, wurde in die Region beordert. Währenddessen machten Besatzungsmitglieder der Tanker, die von den Schiffen evakuiert wurden, Aussagen, die die ohnehin fragile amerikanische Version zerstören.

Die Seeleute behaupten, dass die Tanker aus der Luft angegriffen wurden. Das aber ist ganz sicher keine iranische Handschrift. Vor dem Angriff auf die Tanker flog in dem Luftraum eine amerikanische Aufklärungs- und Angriffsdrohne. Das iranische Militär hat versucht, sie mit einer Flugabwehrrakete abzuschießen, aber nicht getroffen. Allerdings sind das amerikanische Angaben.

Übrigens war das iranische Militär das erste, das zu Hilfe kam und die Evakuierung der Besatzung des Tankers Altair organisierte. An Bord befanden sich 11 russische Staatsbürger. Keiner von ihnen wurde bei der Explosion verletzt.

Trotz aller bisherigen Versuche Washingtons, einen ernsthaften Vorwand zu konstruieren, können die Anschuldigungen eine Militäroperation nicht rechtfertigen, es wurden nur die Spannungen weiter erhöht. Darüber hinaus ist jetzt klar, dass die NATO-Verbündeten nicht einig sind. Und das ist schon europäischer Pragmatismus. Europa ist generell irritiert über den Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran, und ein militärischer Konflikt ist eine äußerst unpopuläre Option. Aber es ist möglich, dass es in naher Zukunft neue Gründe geben wird, in Washington bleibt man nicht gerne auf halbem Weg stehen.

Ende der Übersetzung

