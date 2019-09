In eigener Sache

Diese Woche stand sehr im Zeichen der Entwicklungen im Nahen Osten rund um Saudi-Arabien und den Iran. Aber in Zukunft werden wir auch wohl wieder einiges zur Ukraine hören, denn in Kiew bewegt sich in Sachen Umsetzung von Minsk 2 einiges, wenn auch noch nicht ganz klar ist, in welche Richtung.

Die Ukraine wird auch im zukünftigen Wahlkampf in den USA eine Rolle spielen, einen Vorgeschmack gab heute ein Artikel im Spiegel, über den ich berichtet habe.

Für das Wochenende plane ich noch einen ausführlichen Artikel über Lobbyismus (oder ehrlicher gesagt, Korruption) im Deutschen Bundestag. Es geht um die Nebeneinkünfte der Abgeordneten, ein heikles Thema, das ich mir gerade näher anschaue. Ansonsten werden wir sehen, was die Nachrichtenlage in den nächsten Tagen noch an Themen bringen, es könnte auch Neuigkeiten in der Sache des iranischen Tankes geben, der vor einigen Wochen in Gibraltar von den Briten völkerrechtswidrig festgesetzt wurde.

Ich wünsche allen eine schönes Wochenende und

bleiben Sie kritisch!

