In eigener Sache: „Tacheles“-Sondersendung geplant – Stellen Sie mir Ihre Fragen über das Leben in Russland

Ich bekomme per Mail immer wieder Fragen zum Thema „Leben in Russland“. Daher haben Robert Stein und ich uns überlegt, diese Fragen zu sammeln und dazu eine Sondersendung von „Tacheles“ zu machen.

In der aktuellen Folge von Tacheles haben wir davon schon erzählt, aber ich möchte Sie auch auf diesem Wege auffordern, mir Fragen zu schicken, wenn Sie das Leben in Russland interessiert. Es sollten Fragen über das Leben in Russland sein, keine politischen Fragen, auf die gehe ich in meinem Blog sowieso ständig ein. Hier soll es um alles gehen, was mit dem Alltag in Russland zu tun hat.

Sie können Sie Fragen unten in die Kommentare schreiben oder mir eine Email schreiben, ich freue mich drauf!

Nun noch etwas anderes, aber nicht Neues: Ich arbeite unabhängig und genieße es, nur das zu schreiben, was ich denke und berichtenswert finde. Ich lehne alle Angebote, Gastartikel auf meiner Seite zu veröffentlichen, ab. Auch wenn, mir dabei Geld geboten wird, was schon vorgekommen ist. Ich nehme kein Geld an, das an eine Bedingung geknüpft ist. Umso mehr bin ich auf Unterstützung meiner Leser angewiesen.

Ich betreibe meine Seite hauptberuflich und mache nichts anderes, als Artikel und Bücher zu schreiben. Aber da ich ein normaler Mensch bin, der auch seine Rechnungen bezahlen und Lebensmittel kaufen muss, bin ich darauf angewiesen, dass ich durch Spenden und Buchverkäufe genug zum Leben habe, wenn ich diese Seite auf Dauer betreiben möchte.

Wenn Ihnen meine Seite gefällt, freue ich mich, wenn Sie mich auf eine der drei möglichen Arten unterstützen.

Sie können mir eine Spende über PayPal zukommen lassen. Sie können meine Bücher über Putin oder über die Ukraine-Krise 2014 kaufen. Sie können über einen Klick auf die Anzeigen auf meiner Seite in den Shop meines Verlegers kommen und dort Bücher bestellen. Das Programm merkt, wenn ein Käufer von meiner Seite in den Shop gekommen ist und ich bekommen dann eine kleine Provision. Über den Shop sind alle Bücher, die es in Deutschland gibt, erhältlich. Sollte das Buch Ihrer Wahl nicht dabei sein, schreiben Sie einfach eine Mail an den Verlag, die nehmen es dann ins Programm auf.

Danke an alle, die mich bereits unterstützen, Sie sind es, die meine Arbeit ermöglichen!

Bleibt mir noch, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen, genießen Sie das Wetter in Deutschland, auch wenn es manchem schon zu heiß ist, wie ich gehört habe.

Bleiben Sie kritisch!

Thomas Röper



