Irrsinn der Woche: Nancy Pelosi sagt Russland ist Schuld am „Ukraine-Skandal“

Diese Woche war der „Ukraine-Skandal“ das beherrschende Thema in den Medien. Zum Wochenabschluss gab es zu der Sache von eine Meldung, die den Titel „Irrsinn der Woche“ verdient.

Ich will hier nicht noch einmal alles über den angeblichen „Ukraine-Skandal“ auflisten, was ich diese Woche schon so oft geschrieben habe (hier finden Sie eine Zusammenfassung der Hintergründe). Ich möchte nur eine Meldung zitieren, die den ganzen Irrsinn aufzeigt, der in den USA veranstaltet wird.

Bei dem „Skandal“ geht es um ein Telefonat zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selensky. Es geht also um die USA und die Ukraine. Aber kein Skandal darf in den USA ohne das Wort „Russland“ auskommen. Und so hat die Anführerin der Demokraten, Nancy Pelosi, nun mitgeteilt, dass Russland bei der Sache „seine Hand im Spiel“ habe. Sie brachte natürlich keinerlei Belege, sie sagte das in einem Nebensatz (Minute 1.25 in dem Video). Aber wir dürfen nun wohl befürchten, dass die Medien demnächst titeln, dass natürlich Russland an allem Schuld ist.

In diesem Sinne: Einen schönen Freitagabend!

Pelosi: Russia Had A Hand In Ukraine-Trump Controversy

