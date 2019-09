Kostenloses E-Visum: Russland vereinfacht ab 1. Oktober Einreise nach St. Petersburg

Wer Russland besuchen möchte, wird oft von der Visa-Pflicht abgeschreckt, die eigentlich mit Kosten und Papierkram verbunden ist. Russland vereinfacht derzeit die Visa-Erteilung und ab 1. Oktober kann man auch nach St. Petersburg mit dem kostenlosen und vereinfachten E-Visum einreisen.

Am 1. Juli startete das Pilotprojekt der E-Visa in Kaliningrad und im Fernen Osten. Ab dem 1. Oktober kann man nun auch nach St. Petersburg mit dem vereinfachten und kostenlosen E-Visum einreisen, das sich einfach und schnell online beantragen lässt.

Das Visum kann ganz einfach online beantragt werden, man muss nur online einen Antrag ausfüllen und bekommt innerhalb von vier Tagen das Visum, welches man sich ausdrucken und dann an der Grenze vorzeigen muss. Einzige Bedingungen: Der Reisepass muss noch mindestens sechs Monate gültig sein und man muss über einen E-Visa-Grenzübergang ein- und ausreisen. Wer also nach Petersburg reisen möchte, muss dort ein- und ausreisen, man kann sich aber die acht Tage in Russland frei bewegen, also zum Beispiel auch Moskau besuchen. Und es fallen, im Gegensatz zu normalen Visa, keinerlei Bearbeitungsgebühren an. Das Visum ist für maximal acht Tage gültig, es reicht also völlig für eine touristische Städtereise aus. Hier ist der Link zu der Seite, wo man das Visum beantragen kann.

Russland möchte mit dieser Vereinfachung der Prozedur mehr Touristen ins Land locken, wobei es weniger um die Touristen als Einnahmequelle geht, sondern vielmehr darum, dass sich Menschen ein eigenes Bild von Land und Leuten machen können, die so ganz anders sind, als es die westlichen Medien immer darstellen. Die E-Visa werden Schritt für Schritt für ganz Russland eingeführt, bis 2021 soll man mit ihnen über jeden Grenzübergang einreisen können. Bisher gab es für Menschen aus 53 Ländern diese Möglichkeit nur in Kaliningrad und im Fernen Osten, nun kommt ab Oktober St. Petersburg hinzu. Wobei, auch wenn das für Deutsche wohl zweitrangig ist, bei Einreisen mit dem Zug nach St. Petersburg funktioniert das E-Visa noch nicht, es gilt nur für Grenzübergänge an Häfen, Flughäfen und mit dem Auto.

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich meine wunderschöne Wahlheimat St. Petersburg einmal selbst anzuschauen, Flüge sind außerhalb der Touristensaison in den Sommermonaten oft schon für weniger als 200 Euro zu haben und die Auswahl an günstigen Hotels und Apartments ist schier grenzenlos, Booking.com, airbnb, Couchsurfing und alle anderen gängigen Reiseportale funktionieren in Russland problemlos.

Laut Booking.com steht Russland übrigens weltweit auf Platz 8 bei den Kundenbewertungen der Unterkünfte und St. Petersburg stand 2018 sogar auf Platz 2 aller Städte der Welt, es lohnt sich also wirklich. Und man braucht auch keine Angst vor der Aeroflot zu haben, die russische Airline kommt bei den Bewertungen von Skytrax regelmäßig auf einen sehr guten Platz.

Hier ein paar Impressionen aus meiner Wahlheimat, vielleicht kann ich Ihnen ja ein wenig Appetit auf St. Petersburg machen.

First Thoughts on Russia | We Spent 48 Hours in St Petersburg, Russia

Dieses Video auf YouTube ansehen

St. Petersburg Video Travel Guide | Expedia

Dieses Video auf YouTube ansehen



