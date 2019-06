Sarkasmus in Moskau: Das russische Außenministerium über die Forderungen der USA an die Staaten der Welt

Über dieses Thema konnte die Sprecherin des russischen Außenministeriums nicht ohne Ironie und Sarkasmus sprechen. Maria Sacharova stellte auf ihrer regulären Pressekonferenz eine Liste vor, die die wichtigsten Forderungen der USA an alle möglichen Länder der Welt umfasst. Die Zusammenstellung ist prägnant und zutreffend, darum habe ich diese offizielle Erklärung des russischen Außenministeriums übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Es wurde berichtet, dass der US-Botschafter bei der NATO, Bailey Hutchinson, in einem Interview mit CNBC der Türkei ein Ultimatum gestellt hat. Die türkische Regierung soll den Kauf von S-400-Flugabwehrraketensysteme aus Russland stornieren, wenn sie F-35-Kampfjets aus den USA bekommen will. „Sie müssen sich entscheiden. Sie können das eine oder das andere haben, aber nicht beides.„

Da stellt sich eine Frage: Wer auf der Welt soll eigentlich was tun, um die US-Regierung glücklich zu machen?

Ich denke, diese Liste hätte im US-Außenministerium erstellt und auf seiner Website veröffentlicht werden müssen. In einer extra Rubrik, mit dem Namen: „Wer muss was tun, um uns eine Freude zu machen?“ Wir machan mal einen Anfang, vielleicht nehmen sie die Idee ja auf.

Ich habe eine Frage: Fürchtet niemand in Washington, dass die Welt irgendwann die Bezahlung für all diese Dienste fordern könnte?

Ich muss noch hinzufügen, dass natürlich alle Länder ihr Territorium auch für US-Militärbasen zur Verfügung stellen müssen. Schauen Sie sich einfach die Weltkarte an.

Ende der Übersetzung

