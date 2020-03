Coronavirus – Europa wird geschlossen: Ausgangssperren, Grenzen dicht, Veranstaltungen verboten

Europa steht still und wird abgeriegelt. Noch wird das böse Wort „Ausgangssperre“ nur in wenigen Ländern offiziell verwendet, aber es ist genau das, worauf die Maßnahmen hinauslaufen.

Ich habe in den letzten Tagen nicht über die Maßnahmen berichtet, die die verschiedenen Staaten hektisch eingeführt haben. Die Meldungen waren teilweise nach wenigen Stunden schon veraltet und die Maßnahmen wurden weiter verschärft. Es war absehbar, dass es zu einer kompletten Quarantäne in Europa kommen würde. Nun ist das de facto geschehen.

In Deutschland wurden am Montag so ziemlich alle Arten von Versammlungen und Veranstaltungen verboten, das Nachtleben ist geschlossen und Restaurants dürfen nur noch tagsüber geöffnet werden. Noch. Ich denke, auch das wird später noch weiter eingeschränkt.

Viele Länder in der EU haben trotz Schengen-Abkommen ihre Grenzen geschlossen. Eines der ersten Länder war die Tschechei, inzwischen sind aber fast alle dem Beispiel gefolgt und ab Dienstag wird die ganze EU für 30 Tage für Einreisen geschlossen. Auch Russland hat seine Grenzen bis zum 1. Mai für Ausländer geschlossen. Die Liste der Länder, die zu solchen Maßnahmen gegriffen haben, wird immer länger.

Nun gibt es viele Fragen, auf die ich eingehen möchte.

Sind die Maßnahmen begründet?

Die Antwort ist eindeutig „ja“. Das Coronavirus ist zwar für 80 Prozent der Infizierten ungefährlich und verläuft wie eine Erkältung. Das Problem sind die 15 Prozent der Erkrankten, die einen schweren Verlauf haben und auf ein Beatmungsgerät angewiesen sind. Davon gibt es viel zu wenige, in Deutschland nur ca. 30.000. Wenn aber nur 200.000 Menschen mit dem Virus infiziert sind, würden schon 30.000 Beatmungsgeräte gebraucht werden. Aber die vorhandenen Beatmungsgeräte werden ja auch für Unfallopfer, Infarktpatienten und so weiter gebraucht.

Wenn sich das Virus weiter ausbreitet, würden also viele Patienten auf den Fluren der Intensivstationen ohne Beatmungsgerät ersticken. Das ist kein Phantasieszenario, genau das passiert gerade in Norditalien. Und auch in China wurden in den Quarantänegebieten nicht ohne Grund innerhalb von fünf Tagen Krankenhäuser aus dem Boden gestampft, die die schweren Fälle behandelt haben. China konnte Beatmungsgeräte aus nicht betroffenen Regionen des Landes hinbringen, die Möglichkeit gibt es in Europa nicht, denn in Europa sind alle Regionen betroffen. Europa hat zu lange mit seiner Reaktion gewartet. Nun kann man nur hoffen, dass nicht allzu viele Menschen wegen eines fehlenden Beatmungsgerätes sterben werden.

Aber aus diesem Grund sind die Maßnahmen, die nun in Europa getroffen worden sind, nicht nur begründet, sie sind sogar unvermeidlich, wenn man nicht bei einer ungebremsten Ausbreitung der Krankheit Hunderttausende oder gar Millionen Tote in der EU haben möchte.

Details über die Risikogruppen und andere Informationen über das Virus finden Sie hier.

Wie lange werden die Einschränkungen und Quarantänemaßnahmen dauern?

Wenn aktuell gemeldet wird, dass die Maßnahmen erst einmal für zwei Wochen getroffen werden, dann soll das wohl die Menschen beruhigen. Aber es wird wesentlich länger dauern, als zwei Wochen. Der Grund ist einfach: Wenn man tatsächlich alle Menschen unter Quarantäne stellen und somit jede Neuansteckung verhindern könnte, würde es trotzdem zwei Wochen dauern, bis bekannt ist, wer krank ist. Das liegt daran, dass die Inkubationszeit bis zu zwei Wochen dauert. Ob die Maßnahmen also etwas bringen, weiß man erst in ca. zwei Wochen, wenn dann die Zahl der entdeckten Infektionen hoffentlich aufhört, schnell zu wachsen.

In der Praxis kann man aber auch mit all diesen Maßnahmen die Menschen nicht vollständig isolieren, es wird also auch noch Neuinfektionen geben.

Am Beispiel China kann man erkennen, wie lange die Maßnahmen andauern werden, denn China hat das Ganze schon fast hinter sich. Die Quarantäne wurde in den betroffenen chinesischen Regionen Anfang Februar eingeführt und ist noch immer nicht vollständig beendet. Man kann also davon ausgehen, dass wir uns auch in Europa auf eine Dauer von zwei Monaten einstellen können.

Und das wissen auch alle Verantwortlichen. Die Bundesregierung sprach sofort davon, dass wir nicht über Wochen, sondern über Monate reden. Und wo die Rechtslage es zulässt, werden die Maßnahmen auch schon für längere Zeit verhängt. Russland hat zum Beispiel die Grenzen für Ausländer bis zum 1. Mai geschlossen, Verlängerung nicht ausgeschlossen. Die Schweiz hat am Montag den Notstand verhängt, und zwar bis zum 19. April. Auch hier ist eine Verlängerung nicht ausgeschlossen. Es gibt noch einige Beispiele mehr.

Wir sollten uns also realistisch darauf einstellen, dass die Maßnahmen bis mindestens Mai dauern werden, vielleicht auch länger.

Wie ist das Leben in Quarantäne?

Langweilig. Ein Leser des Anti-Spiegel hat die Quarantäne im chinesischen Großraum von Wuhan miterlebt. Ich habe zwei seiner Erlebnisberichte veröffentlicht, sie geben einen guten Eindruck von dem, was es bedeutet, in den eigenen vier Wänden gefangen zu sein. Es ist einfach nur langweilig, auch wenn man nicht allein ist oder noch von zu Hause aus arbeiten kann.

Außerdem habe ich eine entfernte Bekannte in Deutschland, deren Enkel aus China nach Deutschland gekommen sind und sie wurde schon vor einigen Wochen unter häusliche Quarantäne gestellt. Sie hat sich nicht infiziert, aber sie hat zwei Wochen zu Hause bleiben müssen. Um die Zeit totzuschlagen, hat sie sogar zum ersten Mal im Leben angefangen, Computerspiele zu spielen.

Sind Versorgungsengpässe zu erwarten?

Auch wenn die Regale in deutschen Supermärkten eine andere Sprache sprechen, gehe ich nicht von Versorgungsengpässen aus. Trotz aller Grenzschließungen soll der Warenverkehr weitergehen. Und es sind genug Produkte des täglichen Bedarfs vorhanden, auch wenn Hamsterkäufer die Regale leer kaufen, sind am nächsten Tag die meisten Dinge wieder im Regal. Auch wenn sogar Supermärkte geschlossen werden sollten (was nicht auszuschließen ist), wird es wohl nicht dramatisch werden. Selbst in den nicht für ihre soziale Infrastruktur bekannten USA bekommen isolierte Menschen von Staat Lebensmittel geliefert. Sicher, dabei handelt es sich um Grundnahrungsmittel und nicht unbedingt um das, was man sich selbst kaufen würde, aber verhungern muss niemand.

Es kann also passieren, dass an einzelnen Waren Mangel auftritt, aber es wird zum Leben reichen. Leider ist in Quarantäne kein Fünf-Sterne-Menü zu erwarten.

Was passiert mit der Wirtschaft?

Die Frage kann heute niemand beantworten. Ich werde darüber noch einen gesonderten Artikel schreiben. Eine weltweite Rezession wird in diesem Jahr aber kaum zu vermeiden sein, denn wenn weltweit Menschen zu Hause bleiben und nicht zur Arbeit gehen können, wird es natürlich einen Einbruch der Wirtschaftsleistung geben. Es wird bereits geschätzt, dass die Pandemie weltweit einen Schaden von einer Billion Dollar in der Wirtschaft verursachen wird.

Die Frage ist, welche Maßnahmen die Staaten ergreifen, um der Wirtschaft zu helfen. Die Frage betrifft in meinen Augen gerade Familienbetriebe wie zum Beispiel Restaurants, Frisöre und so weiter. Wenn Restaurants für zwei Monate geschlossen werden, werden viele Betreiber Probleme bekommen, denn die Miete muss weiterhin bezahlt werden.

Auch ist eine massive Finanzkrise zu erwarten, wenn Firmen in Schwierigkeiten geraten und ihre Kredite nicht mehr bezahlen können. Die Auswirkungen einer neuen Finanzkrise sind kaum vorhersehbar, denn die Finanzkrise von 2008 ist noch nicht vorbei, sie wurde nur von der Geldflut der Zentralbanken verdeckt. Gelöst ist sie aber bis heute nicht. Daher ist die große Frage, wie Staaten und Zentralbanken reagieren wollen, wenn nun eine neue, vielleicht noch heftigere Finanzkrise ausbricht. Wie gesagt, dazu werde ich in den nächsten Tagen einen gesonderten Artikel schreiben.

Und nun?

Das sind alles keine guten Nachrichten. Aber ich kann nur sagen: Machen Sie das beste draus. Ausschlafen, ein gutes Buch lesen, man kann vieles tun, wofür man sonst keine Zeit hat.

Und ja: Schön wird die Zeit nicht, aber da das nicht in unserer Hand liegt, rate ich dazu, es entspannt über sich ergehen zu lassen. Die Erfahrungsberichte derer, die wegen dem Virus schon eine Quarantäne durchgemacht haben, zeigen, dass das Schlimmste die Langeweile ist. Das ist nicht schön, aber zu ertragen.

Ob ich auch betroffen sein werde, weiß ich nicht. Während der Coronavirus in Europa außer Kontrolle geraten ist, scheint die Krankheit in Russland, wo ich lebe, noch unter Kontrolle zu sein. Es gibt aktuell 93 Fälle, wobei 88 davon aus dem Ausland eingereist sind, nur 5 haben sich in Russland infiziert. Allerdings war es am Donnerstag noch nicht ein einziger. Die nächsten Tage werden zeigen, ob die Zahlen nun auch in Russland schnell in die Höhe schießen. Wenn ja, werde wohl auch ich demnächst – wie Sie – wochenlang zu Hause sitzen. Russland reagiert sehr schnell, es hat als erstes Land die Grenze zu China geschlossen und ich bin sicher, dass Russland – sollte die Krankheit außer Kontrolle geraten – schnell harte Maßnahmen ergreifen wird und damit nicht wartet, bis es Tausende Infizierte gibt.

Wir werden sehen.

Ich wünsche Ihnen Geduld und machen Sie das Beste aus der Situation, ich werde versuchen, möglichst viele Artikel zu schreiben, damit Sie zu Hause etwas zu lesen haben.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen