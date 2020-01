Flugzeugabsturz im Iran – Was sind die bekannten Fakten?

Über das im Iran abgestürzte Flugzeug gibt es sehr widersprüchliche Medienberichte. Was ist darüber bekannt, was ist Spekulation und was ist wahrscheinlich?

Vorweg sei gesagt, dass ich mich bei der Arbeit an meinem Buch über die Ukraine-Krise sehr intensiv mit MH17 beschäftigt habe, weshalb ich ein recht umfassendes Wissen über die Abläufe von Untersuchungen von Flugzeug-Unglücken habe und auch in der Fliegerei selbst kenne ich mich einigermaßen aus.

Daher wollen wir uns die bekannten Fakten einmal anschauen und Spekulation von bekannte Tatsachen trennen.

Das Flugzeug der ukrainischen Luftfahrtgesellschaft, eine Boeing 737, war erst drei Jahre alt und wurde zwei Tage vor dem Absturz technisch überprüft. Es landete pünktlich in Teheran, startete aber mit einer Stunde Verspätung. Der Flughafen gibt dafür technische Gründe an, ohne jedoch genauer zu erklären, welche das gewesen sein sollen. Kurz nach dem Start stürzte es dann auf ein Feld am Stadtrand Teherans.

Es kursiert ein Video, von dem aber nicht klar ist, ob es authentisch ist, das zeigt, wie ein stark brennendes Flugzeug abstürzt.

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

Die Flugschreiber sind geborgen worden, noch ist nicht klar, wer sie auslesen wird. Teheran hat lediglich mitgeteilt, dass es sie nicht an Boeing weitergeben wird, weil man im Iran befürchtet, Boeing könnte die Daten manipulieren. Die Entscheidung darüber, wer und wo die Flugschreiber ausliest, trifft nach den geltenden Abkommen das Land, in dem das Flugzeug abgestürzt ist.

Nun gibt es also eigentlich nur drei Möglichkeiten: Technisches Versagen, Pilotenfehler oder ein Angriff oder Terroranschlag. Darüber kann man nur spekulieren, aber der Pilot war sehr erfahren, er hatte über 12.000 Flugstunden absolviert und das Flugzeug war neu und ist nur Tage vorher überprüft worden.

Die Frage ist, ob das Video authentisch ist, denn wenn es echt ist, dann ist ein Unfall unwahrscheinlich. Ich kann mir keinen Unfallhergang vorstellen, bei dem ein Flugzeug in der Luft so stark in Brand gerät, wie auf dem Video zu sehen. Das einzige wäre ein Leck im Flügel, aus dem Benzin ins Triebwerk läuft, wie bei der Concorde seinerzeit in Frankreich, aber was soll bei einem Flugzeug in der Luft ein solches Loch in den Tank gerissen haben?

Wie auch immer, derzeit ist das alles Spekulation und wir werden auf die Auswertung der Flugschreiber warten müssen.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen