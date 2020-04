Forderungen aus Politik und Medien: China soll Schadenersatz für Corona zahlen

Ich weiß, es nervt langsam, schon wieder etwas über China zu lesen. Aber ich kann ja nichts dafür, dass die deutschen Medien derzeit kaum ein anderes Thema haben. Daher hier noch ein wirklich interessantes Detail zu der anti-chinesischen Medienkampagne, die derzeit läuft.

Heute bin ich bereits ausführlich auf die unglaubliche Medienkampagne eingegangen, die derzeit gegen China läuft. Als ich den Artikel darüber vor einigen Stunden geschrieben habe, hatte der Spiegel allein an diesem Tag bereits so viele Artikel über (oder besser „gegen“) China veröffentlicht, dass ich „nur“ fünf davon analysiert habe, um aufzuzeigen, wie diese Propaganda aufgebaut ist. Und das waren ja nicht alle Artikel des heutigen Tages, es war nur eine Auswahl.

Am Abend kam noch einer hinzu, den ich nicht unerwähnt lassen möchte, denn er zeigt den Einfluss der USA auf die deutschen Medien auf.

In den USA werden Stimmen immer lauter, China solle für das Coronavirus bezahlen. Und zwar im wörtlichen Sinne des Wortes, es geht um Schadenersatz, sogar eine Klage gegen China wurde dort bereits eingereicht.

Dabei dürfte „Schadenersatz“ nicht die Triebfeder sein, wahrscheinlicher ist es, dass die Kräfte, die diese Idee hinter den Kulissen fördern, schlicht und einfach die Gelegenheit nutzen wollen, den Konkurrenten China ernsthaft zu schwächen. Immerhin hat der erzkonservative britische Think Tank Henry-Jackson Society von China 3,2 Billionen Dollar Schadenersatz alleine für die G7-Staaten gefordert und die Bild-Zeitung hatte diese Forderung unter der Überschrift „Bild präsentiert die Corona-Rechnung – Was China und jetzt schon schuldet“ übernommen. Ich habe darüber schon berichtet.

Was ich aber kaum für möglich halten wollte ist, dass sich Deutschland dem Unsinn anschließt. Aber man kann die aktuelle Medienkampagne in diese Richtung deuten: Es soll Druck aufgebaut werden, damit Deutschland das unterstützt.

Der Erfolg ist bisher mäßig, das offizielle Berlin ziert sich (noch). Aber das hat den Spiegel nicht daran gehindert, der Tirade von anti-chinesischen Artikeln des heutigen Tages einen weiteren hinzuzufügen. Unter der Überschrift „Coronavirus – Deutsche Außenpolitiker fordern unabhängige Untersuchung in Wuhan“ wurde das Thema dort ebenfalls beworben.

Was eine „unabhängige Untersuchung“ ist, kann man dort auch schon lesen. Der Spiegel zitierte dazu den berühmt-berüchtigten Transatlantiker Norbert Röttgen:

„Aber auch der CDU-Politiker sagt: „Zu einem späteren Zeitpunkt muss es aber eine unabhängige internationale Untersuchung geben – schon aus Gründen der Vorbeugung.“ Man dürfe diese Frage „weder den Interessen einzelner Staaten“ noch den „Verschwörungstheoretikern“ überlassen.“

Eine „unabhängige Untersuchung“ sollten demnach wohl „Experten“ des Westens durchführen, am besten solche, die sich Röttgen gleich selbst aussuchen möchte, damit auch ganz sicher das gewünschte Ergebnis zu Stande kommt. Röttgen ist da zielsicher: Er war für den Irakkrieg, hat die Propaganda-Trommel für die Al-Qaida in Syrien gerührt, hat sich vehement für eine Beteiligung am Syrien-Krieg ausgesprochen und er fordert auch, dass die USA mehr Atomwaffen in Deutschland stationieren sollten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht, aber wenn Röttgen etwas fordert, dann möchte ich reflexartig das Gegenteil.

Aber gab es in der jüngeren Vergangenheit eigentlich auch schon ähnliche Fälle von Pandemien? Und wurde dabei auch gefordert, das Land, aus dem die Pandemie gekommen ist, sollte dafür Schadenersatz leisten?

Über diese Frage gab es einen Beitrag im russischen Fernsehen, den ich übersetzen (und ausnahmsweise auch kommentieren) möchte.

Beginn der Übersetzung:

Weitere Länder schließen sich der Kritik an China wegen der Coronavirus-Pandemie an. Jetzt werfen nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern auch Großbritannien und Australien Peking vor, Daten über das neue tödliche Virus zu verschleiern. Das sagte der kommissarische Direktor des Fernöstlichen Instituts der Russischen Akademie der Wissenschaften, Alexei Maslov, in der Sendung „Sonntagabend mit Wladimir Solowjow“.

Laut dem Orientalisten beginnt man sich in China bereits an die Anschuldigungen zu gewöhnen, plant aber, „irgendwie zu reagieren“. Es macht bereits eine neue, chinesische Weisheit die Runde: „China ist nicht der Feind, sondern das Opfer.“ Die Chinesen meinen, dass sie genauso gelitten haben, wie der Rest der Welt.

Maslov erinnerte an das H1N1-Virus, das 2009 in den Vereinigten Staaten ausgebrochen ist: „Und niemand nannte es amerikanisches Virus“, sagte er. (Anm. d. Übers.: H1N1 ist besser bekannt als „Schweinegrippe“, Sie erinnern sich sicher noch)

„Nach der Verbreitung von H1N1 wurden 2009 schließlich weltweit 19.000 Opfer gemeldet. Doch drei Jahre später wurde der Abschlussbericht veröffentlicht. Es stellte sich heraus, dass in den Vereinigten Staaten insgesamt 286.000 Menschen daran gestorben waren, und dass es sechs Millionen Tote weltweit gegeben hat. Und niemand hat den Vereinigten Staaten vorgeworfen, etwas zu verschleiern“, sagte der Direktor des Fernö Instituts der Russischen Akademie der Wissenschaften.

Unterbrechung der Übersetzung

Ich habe die genannten Zahlen überprüft und kann die 19.000 Opfer bestätigen. Die zweite Zahl hingegen konnte ich nicht finden, allerdings habe ich bei der Recherche festgestellt, dass es viele Schätzungen und keine sichere Zahl über die weltweite Anzahl von Schweinegrippe-Opfern gibt. Aber es waren selbst nach günstigen Schätzungen mehr als eine halbe Million.

Im Kern stimmt die Aussage von Maslov also: Die Schweinegrippe kam aus Mexiko und den USA, wurde dort nicht aufgehalten, hat sich um die Welt verbreitet und mindestens Hunderttausende, vielleicht Millionen Opfer gefordert. Aber niemand hat den USA die Vorwürfe gemacht, die sie nun China machen und niemand hat deswegen eine „unabhängige Untersuchung“ gefordert.

Fortsetzung der Übersetzung:

Maslov zufolge versucht die US-Regierung eine Koalition gegen China auf der Grundlage zu schmieden, dass die Chinesen angeblich die Weltwirtschaft und den weltweiten Handel übernehmen wollen. Den Angriffen auf die Chinesen haben sich Australien und Großbritannien angeschlossen, die strenge Forderungen aufstellten, „alle Karten auf den Tisch legen“.

Nach Ansicht des Experten erholt sich China bereits vom Ausbruch der Coronavirus-Pandemie: „Es gibt Indizes, die eine relative Erholung zeigen. Die Chinesen brauchen jetzt keinen Kampf, sie müssen ihre Linie fahren, um die Wirtschaft wiederherzustellen. Das Wichtigste ist, die Akzente richtig zu setzen“, erklärte Maslov.

Er fügte hinzu, dass Russland die richtige Taktik gegenüber China gewählt habe: „Russland hat sich der chinesischen Seidenstraße nicht angeschlossen, aber Russland unterstützt das Projekt. Russland ist nicht Mitglied des chinesischen Projektes geworden, sondern entwickelt still und leise seine eigenen“, sagte der Orientalist. Seiner Meinung nach ist das ein sehr „gut durchdachter“ Weg.

Ende der Übersetzung



