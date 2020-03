Panik wegen Corona-Epidemie – It´s the economy, stupid!

Die Pandemie des Coronavirus ist nicht mehr aufzuhalten. Die Zahlen der weltweit Infizierten ist zwar noch gering, aber sie wächst exponentiell und die Ausbreitung des Virus ist außer Kontrolle.

Einleitend will ich noch einmal darauf hinweisen, dass ich den Coronavirus für nicht sehr gefährlich halte. Die bekannten Zahlen sprechen von einer Todesrate von zwei bis drei Prozent. Für die Betroffenen und ihre Hinterbliebenen ist das natürlich schrecklich, aber es ist eben trotzdem keine Gefahr für die Menschheit. Gefährlich ist das Virus jedoch für ältere Menschen und für Menschen mit Vorerkrankungen zum Beispiel des Herz-Kreislaufsystems. Da kann die Todesrate auf 15 Prozent steigen. Aber das bedeutet auch, dass 85 Prozent die Erkrankung überleben. Die aktuellen Zahlen habe ich hier zusammengestellt.

Die Verbreitung ist nicht aufzuhalten

Die Verbreitung des Virus zu verhindern ist praktisch unmöglich. Das hat zwei Gründe: Erstens ist die Inkubationszeit, also die Zeit in, der man zwar infiziert und ansteckend ist, aber noch keine Symptome hat, mit bis zu 14 Tagen recht lang. Man kann den Virus also bis zu 14 Tage lang in seiner Umgebung verbreiten, bevor man krank wird. Zweitens bemerken viele Kranke gar nicht, dass sie den Coronavirus haben. Bei 80 Prozent verläuft die Krankheit unauffällig, man hat Schnupfen und ein Kratzen im Hals, vielleicht noch leicht erhöhte Temperatur. Das bedeutet, dass viele die Erkrankung gar nicht bemerken und sogar weiterhin zur Arbeit gehen, denn wer lässt sich wegen Schnupfen krank schreiben?

Man könnte den Virus nur aufhalten, wenn man alle Menschen gleichzeitig testet und dann alle Infizierten isoliert. Das ist aber unmöglich, daher lässt sich die Verbreitung kaum verhindern. Das war im Grunde schon seit Wochen klar und nun hat es auch die deutsche Politik eingesehen. Der Gesundheitsminister hat heute verkündet, dass in Deutschland eine Epidemie herrscht. Und wenn man die Zahlen anderer Länder anschaut, ist klar, dass es sich nicht nur um eine auf ein Land begrenzte Epidemie ist, sondern eine Pandemie, die die ganze Welt betreffen wird. Das zeigt die Kurve der weltweiten Infektionen (ohne China) deutlich.

In China ist die Lage inzwischen einigermaßen unter Kontrolle und die Quarantänemaßnahmen werden langsam zurückgefahren. Dafür fordert China nun die im Ausland lebenden Chinesen auf, ihre Heimat vorläufig nicht zu besuchen, weil China einen „Re-Import“ des Virus verhindern will. Es ist sogar die Rede davon, einreisende Chinesen vorsorglich für 14 Tage zu isolieren.

Ich habe Erlebnisberichte eines Lesers veröffentlicht, der am Ausbruchsort in Wuhan von den Maßnahmen betroffen war. Der hat mir heute geschrieben, dass dort morgen die ersten Supermärkte wieder öffnen werden und dass er die Gegend wohl bald verlassen kann. Seine Berichte finden hier und hier.

Italien hat gerade mitgeteilt, dass es nun bis Mitte März Schulen und Universitäten schließen will. Das ist eine interessante Meldung, denn das Virus ist für Kinder ungefährlich. Weltweit ist kein Kind unter 10 Jahren an dem Virus gestorben und bei den 10 bis 20 Jährigen liegt die Todesrate bei 0,2 Prozent. Da ist die normale Grippe, die jedes Jahr als Pandemie um die Welt geht, für Kinder gefährlicher, aber wegen der Grippe werden nirgendwo landesweit Schulen geschlossen. Aber vielleicht will Italien auch nur verhindern, dass Kinder, die zwar selbst nicht krank werden, sich mit dem Virus infizieren und es dann unbemerkt weiter verbreiten.

Virus – kein Grund zur Panik

Sei es, wie es sei. In meinen Augen besteht aufgrund der Zahlen trotzdem kein Grund zur Panik . An der Grippe sind alleine in den USA in dieser Saison schon über 10.000 Menschen gestorben, am Coronavirus bisher weltweit „nur“ 3.214. Das ist bei über sieben Milliarden Menschen keine beunruhigende Zahl.

Aus Deutschland höre ich, dass tatsächlich Hamsterkäufe stattfinden und manche Waren in den Supermärkten schwer zu bekommen sind. Für mich klingt das hier in Russland ein wenig surreal, denn hier ist von solchen Reaktionen nichts zu spüren, das Leben geht normal weiter. Das kann daran liegen, dass es in Russland bisher nur drei Fälle gab. Zwei waren eingereiste Chinesen (die inzwischen auskuriert sind) und ein russischer Tourist hat das Virus als Souvenir aus Italien mitgebracht.

Auch an Russland wird die Pandemie aber kaum vorbeigehen. Vielleicht erlebe ich dann auch noch, dass Konserven in Supermärkten Mangelware werden.

Wirtschaft – Viele Gründe für Panik

Was aber jetzt schon feststeht ist, dass die Wirtschaft massiven Schaden nehmen wird. Ich verfolge die Wirtschaftsnachrichten derzeit sehr aufmerksam und ich habe den Eindruck, dass noch niemand wirklich absehen kann, was da gerade wirtschaftlich auf uns zukommt. Ich schließe nicht aus, dass wir gerade den Beginn des großen Crash erleben, den viele prophezeien.

Die Kettenreaktionen in der Wirtschaft geraten auch außer Kontrolle. Lieferketten werden unterbrochen, was für viele Firmen das Ende bedeuten kann. Da die Welt völlig überschuldet ist, ist auch eine Pleitewelle bei Banken möglich, wenn im großen Stil Kredite ausfallen, weil Firmen pleite gehen. Über die Kettenreaktion, die in einem solchen Fall droht, habe ich schon vor langer Zeit einen ausführlichen Artikel gefunden, den Sie hier finden.

Der Umfang dessen, was hier gerade beginnt, ist noch gar nicht absehbar. Aber es wird weit gravierende Folgen haben, als das Virus selbst.



