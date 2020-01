So reagiert Russland auf Versuche im Westen, die Geschichte des 2. Weltkriegs umzuschreiben

Im Zusammenhang mit dem Holocaust-Gedenktag gab es viele verstörende Äußerungen aus dem Westen, die anscheinend die Geschichte umschreiben wollen. Darauf hat das russische Außenministerium in einer ausführlichen Erklärung reagiert.

Ich habe in den letzten Tagen über einige Beispiele dafür berichtet. Auf der Seite der Tagesschau gab es einen Kommentar, von dem man meinen sollte, er stelle den Tiefpunkt dessen dar, was Politik und Medien im Westen von sich geben können. Aber nichts da! Es scheint einen wahren Wettbewerb zu geben, wer die Geschichte am dreistesten verfälschen kann. Dabei war die Rede des US-Vizepräsidenten auf dem Gedenktag noch fast harmlos gegen das, was aus Polen oder von der US-Botschaft in Dänemark gekommen ist. Und auch der Spiegel war sich nicht zu schade, zu behaupten, „die Amerikaner“ hätten Auschwitz befreit„. Selbst die EU hat sich in ihrer offiziellen Erklärung den Geschichtsfälschern angeschlossen. Und natürlich standen auch Vertreter der Ukraine dem in nichts nach, worüber ich es noch nicht einmal geschafft habe, zu berichten.

Da diese Dinge nun plötzlich so massiert geschehen, muss man davon ausgehen, dass es gewollt ist, mit solchen Meldungen Geschichtsfälschungen in die Köpfe der Menschen zu pflanzen. Nach dem Motto „steter Tropfen höhlt den Stein“ scheinen dies die ersten Tropfen zu sein, die hier massiert angefangen haben, zu plätschern. Die Antwort darauf kann nur sein: „Wehret des Anfängen!“

Auch wenn einige dieser Meldungen hinterher als „peinliche Fehler“ bezeichnet wurden, sind andere unverändert stehen geblieben.

Das russische Außenministerium hat sich nun dazu geäußert und sehr deutliche Worte gefunden, die ich hier übersetzt habe, weil die entsprechenden Artikel der letzten Tage sehr viel Interesse der Leser gefunden haben und sehr aktiv kommentiert worden sind.

Beginn der Übersetzung:

Die ganze Welt hat den Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust und den 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz gefeiert und der Opfer und der Befreier gedacht. Man hätte meinen können, dass dies eine würdige Gelegenheit hätte sein können, sich zu vereinen, ich spreche von den Ländern, Völkern und Politikern.

In den letzten Tagen gab es viele Aussagen und Kommentare, sie waren absurd in ihrer Form und manchmal geradezu inhaltlich verrückt, aus denen eine enttäuschende Schlussfolgerung gezogen werden kann. Die Praxis, die Geschichte umzuschreiben, skrupellos und systematisch eine alternative Version der Ursachen, des Verlaufs und der Folgen der größten Tragödie des 20. Jahrhunderts zu verbreiten, hat entschieden an Dynamik gewonnen. So, wie wir über Pandemien sprechen und darüber, wie sie bekämpft werden können und sollten, indem wir nach Impfstoffen und Gegenmitteln suchen, so müssen wir auch verstehen, dass wir es hier mit einem echten historischen Virus zu tun haben, der tatsächlich tödliche Folgen haben kann. Vielleicht sogar auf globaler Ebene.

Indem heute aus tagespolitischen Gründen oder aus persönlichen Ambitionen und Interessen Tretminen unter die Strukturen gelegt werden, auf denen die internationalen Beziehungen, man könnte sagen, die Weltordnung, basieren, deren Ziel es war, weitere Weltkriege zu verhindern, wird die Zerstörung dieser Strukturen in Kauf genommen, was katastrophale Folgen haben kann. Der vielleicht wichtigste Bestandteil dieser Strukturen waren die Nürnberger Prozesse und ihre Ergebnisse, die nun anscheinend umgeschrieben werden sollen.

Nun ein bisschen zur jüngeren Geschichte. Erinnern Sie sich daran, was unsere westlichen Partner vor 15 oder 30 Jahren gesagt haben. Sie haben angefangen, es zu vergessen, aber wir erinnern uns an alles. Heute werde ich diese Zitate nennen.

Im Januar 2005, als der Internationale Holocaust-Gedenktag zum ersten Mal gefeiert wurde, der anlässlich des 60. Jahrestages der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz stattfand, erklärte der damalige polnische Präsident Kwasniewski klar und unmissverständlich:

„Das Lager Auschwitz wurde am 27. Januar 1945 von sowjetischen Truppen befreit. Einige der Befreier sind heute hier unter uns, die die Gefangenen gerettet und der Welt alle Schrecken von Auschwitz offenbart haben. Es ist mir eine Ehre, ihnen heute die höchsten polnischen Orden zu überreichen. Mit tiefem Respekt vor ihrer soldatischen Selbstaufopferung ehrt Polen all jene, die gekämpft haben und die während der Befreiung unserer Heimat von der Nazi-Besatzung heldenhaft Gefallenen der Roten Armee. Wir erinnern uns an den unglaublichen Beitrag des russischen und anderer Völker der Sowjetunion zum Sieg über den Nationalsozialismus. Wir vergessen nicht, dass der Ausgang des Zweiten Weltkriegs zum größten Teil an der Ostfront entschieden wurde, dass es die Rote Armee war, die Berlin erobert hat. Zwanzig Millionen Tote, Soldaten und Zivilisten, die den Hitler-Truppen zum Opfer fielen, sind der schreckliche Preis, den die Völker der UdSSR für diesen historischen Sieg bezahlt haben. Gemeinsam verneigen wir uns vor ihrem Opfer.“

Ich möchte das noch einmal wiederholen, das sagte 2005 nicht der Präsident Russlands, sondern der Präsident Polens. Hat sich irgend etwas geändert? Ja, irgend etwas hat sich geändert, aber nicht an den Ereignissen vor 75 Jahren, sondern es hat sich etwas in den Köpfen moderner polnischer und auch nicht-polnischer Politiker geändert.

Fünfzehn Jahre später sehen wir eine ganz andere Rhetorik. Der derzeitige polnische Staatschef Duda hat, als er im Auschwitz-Museum sprach, die Soldaten der Roten Armee nur einmal in einem Nebensatz erwähnt. Wahrscheinlich hat nur die Anwesenheit der wenigen noch lebenden Gefangenen von Auschwitz, die sich noch an diese schrecklichen Ereignisse und die lang ersehnten Momente der Befreiung erinnern, ihn daran gehindert, sich endgültig von der Realität zu lösen. Was passiert, wenn sie von uns gehen?

In der bedrückenden Atmosphäre dieses Brennpunktes der hasserfüllten Ideologie, hat der polnische Präsident sich nicht getraut, sich zu versündigen und offen zu lügen, während er in die Augen der Menschen blickte, die in den Mauern dem Tod und dem Bösen in die Augen sehen mussten.

Ich möchte noch einmal die Frage stellen: Was wird in fünf bis zehn Jahren passieren? Was werden wir dann hören, vor allem von polnischen Politikern? Leider wird es diejenigen, die die Schrecken von Auschwitz überlebt haben, irgendwann nicht mehr geben. Werden wir dann etwa aufhören, ihren Erinnerungen, den Dokumenten in den Archiven und den Filmaufnahmen zu glauben?

Aber es gibt auch solche, die sich selbst von solchen moralischen Hindernissen nicht aufhalten lassen. Auf dem Holocaust-Gedenkforum in Jerusalem sprach US-Vizepräsident Pence von den „alliierten Soldaten“, die Auschwitz befreit haben. Aus irgendeinem Grund erinnerte er sich nicht an die unbestreitbare Tatsache, dass das Konzentrationslager von den Soldaten der Roten Armee befreit wurde. Ich denke, dass er das absichtlich so gesagt hat, obwohl in der Halle Herr Martynushkin war, der zu der Zeremonie eingeladen wurde, weil er einer der ersten war, der an diesem Tag, am 27. Januar 1945, an diesem schrecklichen Ereignis teilnahm und als einer der ersten Soldaten das Lager betreten hat.

Der ehemalige polnische Ministerpräsident Kaczynski ging in seiner russophoben Einstellung noch weiter, als er erklärte, dass er von Russland eine Entschädigung für „polnisches Leid“ fordert. Von den Soldaten der Roten Armee, die zusammen mit 600.000 in Polen gefallen Kameraden Polen von den Nazis befreit haben, sind nur noch wenige am Leben. Ich denke, sie hätten eine passende Antwort auf diese Frechheit.

Heute können wir für ihr Gedenken einstehen. Es ist schade, dass kaum noch Zeugen am Leben sind, die sich an die Ereignisse der Konferenz von Jalta aus eigenem Erleben erinnern, deren 75. Jahrestag wir am 4. Februar feiern werden. Es waren die sowjetischen Unterhändler unter der Führung von Stalin, die die Wiederherstellung des polnischen Staates gefordert haben, woran die westlichen Partner übrigens nicht viel Interesse gezeigt haben.

Was die von Kaczynski geforderte Entschädigung betrifft, so war das überflüssig. Ich für meinen Teil verspreche nun, ihn mit Informationen entschädigen.

Es ist schwer zu glauben, dass die heutigen westlichen Politiker plötzlich unter Gedächtnisverlust leiden. Diejenigen, die heute bewusst die Geschichte verzerren, erinnern sich sehr gut und wissen es besser, denn sie haben Zugang zu allen Archiven. Es ist nur so, dass sie sich ganz andere Aufgaben stellen. Die sogenannten „Fehler“, die die amerikanische Botschaft in Dänemark und die respektierte deutsche Wochenzeitung Spiegel auf ihren Social-Media-Seiten gemacht haben, die an die Befreiung von Auschwitz durch „amerikanische Truppen“ erinnerten, sind alle Glieder ein und derselben Kette. Diese Meldungen werden gelesen, werden repostet, sollen sich im Netz reproduzieren. Die dann folgende Entschuldigung müssen sie mit ihrem Gewissen ausmachen. Aber das Publikum wird mit solchen Fälschungen gefüttert.

Das alles ist eine reale, schleichende Bedrohung. Es ist eine echte Informations-Aggression gegen die Geschichte. Was wollen sie damit erreichen und was sind die wahren Ziele derer, die das tun?

Wahrscheinlich wollen sie Generationen heranziehen, die eine ganz andere Geschichte kennen und glauben werden. Es wird darin keinen Platz für die glorreichen Siege der Roten Armee geben, für die Niederlage der zahlenmäßig überlegene Armee der Faschisten oder für die Opfer des sowjetischen Volkes hinter der Front. Ich glaube nicht, dass es dort noch die „Münchener Verschwörung“ (Anm. d Übers.: So nennt man in Russland das „Münchener Abkommen) geben wird, den brutalen Antisemitismus in Polen und anderen, inzwischen souveränen Ländern, die heute frei und stolz auf ihre Freiheit sind und die Geschichte umschreiben. Die Ziele der Tagespolitik, die nur auf kurzfristige Eigeninteresses und Vorteile abzielen, werden die Geschichte diktieren.

Zur Klarstellung hier eine kleine historische Anmerkung über die Dynamik dessen, was geschieht. Ich habe vom Jahr 2005 und der Erklärung des polnischen Staatschefs erzählt. Sind die Worte, die der polnische Präsident 2005 gesagt hat, von seinen Nachfolgern zurückgenommen worden? Hat er seine Worte zurück genommen? Das ist nicht geschehen.

Ein weiterer Ausflug in unsere jüngere Geschichte.

Die Associated Press, der ja die oben genannten Personen vertrauen, berichtete über den Israel-Besuch des polnischen Präsidenten Lech Wałęsa 1991: „Walesa wurde als Kämpfer gegen den Kommunismus und Führer eines neuen Polen gefeiert. Aber überall, auch im Parlament, wo die Abgeordneten vor ihm saßen, haben ältere Juden, die den Holocaust überlebt hatten, das Oberhaupt des polnischen Staates mit der Vergangenheit konfrontiert.“

Wahrscheinlich war das bildlich gesprochen, aber es war tiefgehend. Warum haben wir das vergessen? Warum wird sogar die Geschichte umgeschrieben, an die wir uns selbst noch erinnern und die wir kennen?

Nach einer nach historischen Maßstäben sehr kurzen Zeit sehen wir das entgegengesetzte Bild in Polen. Da wurde ein Gesetz beschlossen, das jede Aussage über die Schuld des polnischen Volkes oder des Staates oder seine Mittäterschaft an den Verbrechen des Dritten Reiches verbietet.

Ich habe da eine Frage. 1991 sprach der damalige israelische Ministerpräsident Jitzchak Shamir erneut davon, das die Polen „den Antisemitismus mit der Muttermilch aufgenommen“ haben. Im Jahr 2001 sagte Avigdor Nelawitzky, ein Überlebender des Progroms von Jedwabne, bei dem schätzungsweise 2.000 Menschen getötet wurden, im Interview mit dem deutschen Spiegel: „Es ist schlimm, dass viele Polen die antisemitische Vergangenheit ihres Landes nicht anerkennen. Sie müssen erkennen, dass das Pogrom von den Polen begangen wurde.“

Bedeutet das, dass für das, was 2001 in dem im Westen angesehenen Presseorgan gesagt wurde, heute bestraft werden kann? Wie kann das sein? Schließlich geht es um vergangene Ereignisse, deren 75. Jahrestag wir heute begehen. Warum versteht niemand, dass sich diese Ereignisse nicht mehr verändern, sondern dass nur aufgrund der politischen Situation die Einordnungen verändert werden. Das alleine ist verbrecherisch.

Ähnliche Schritte, wie Polen sie unternimmt, werden auch in Litauen unternommen. Ich habe eine Frage: Wohin soll das führen? Wohin geht die Menschheit, insbesondere in Europa? Hat sie vergessen, was sie vor 75 Jahren durchgemacht hat? In welchem moralischen Koordinatensystem werden die neuen Generationen von Polen und Litauern leben? Nach welchen Maßstäben wird ganz Europa leben? Irgendwann werden Tweets als die Wahrheit und letzte Instanz wahrgenommen.

Wie schnell wird das Böse, das im Mai 1945 in Berlin scheinbar zerschlagen und schließlich vom Nürnberger Tribunal begraben wurde, wieder ins Leben zurückfinden? Wird die Menschheit, die sich ihrer Geschichte heute nicht mehr bewusst ist, in der Lage sein, ihm zu widerstehen? Die Antwort ist nein. Es wird kein Gegenmittel geben.

Ich möchte Ihnen sagen, dass vor diesem Hintergrund auch die Aussagen des ukrainischen Präsidenten Selensky, der die Rolle der UdSSR und des Dritten Reiches bei der „Entfesselung des Zweiten Weltkriegs“ auf eine Stufe gestellt hat, was „den Nazis erlaubt hat, die Tötungsmaschine des Holocaust anzuwerfen“, gesehen werden muss. Das sagt nicht ein Mann, der sich hinstellt und sich als Neonazi bezeichnet. Das sagt der Präsident eines Landes, das in neue demokratische Höhen aufsteigen will.

Und danach fragt sich die ukrainische Regierung, warum ihr Volk nicht mit ihr im selben Land leben will. Der Aufstieg des Neonazismus in der Ukraine nach dem Maidan-Putsch ist zu einem offensichtlichen Problem für die gesamte Weltgemeinschaft geworden. Wie soll man solche Aussagen qualifizieren?

Fackelumzüge zu Ehren der Mörder, an deren Händen das Blut von Tausenden von Menschen klebt, sind dort alltäglich geworden. Solche Aussagen überschreiten jedoch alle Grenzen. Sie sind ein unverhohlener Verrat an der Geschichte des eigenen Volkes. In den Schützengräben und auf den Schlachtfeldern, als Soldaten und Offiziere mit nur einer einzigen Granate auf faschistischen Panzern losgingen, war es die einige Rote Armee, die getan hat, was andere nicht tun konnten und was viele nicht tun wollten. Sie hat die Menschheit von der „braunen Pest“ befreit. Punkt. Sich auszudenken, dass der Mörder und das Opfer eine gleichberechtigte Schuld tragen, ist kriminell und unmoralisch.

Ich möchte dem ehemaligen ukrainischen Präsidenten Krawtschuk einen besonderen Gruß übermitteln, der folgendes gesagt hat: „Hitler und Stalin haben sich in Lemberg getroffen. Das ist dokumentiert, das ist kein Geheimnis. Sie haben versucht, sich zu einigen.“

Ich habe eine Frage an Herrn Krawtschuk: Womit werden Sie behandelt? Nach der Einnahme von was haben Sie das erzählt? Verstehen Sie eigentlich, dass Sie auch noch irgendwie zum politischen Establishment eines souveränen Staates gehören, der Mitglied in der UNO ist? Übrigens wurde dieser Platz in der UNO auch mit dem Blut Ihrer eigenen Soldaten erkämpft. Sind Sie noch ganz dicht? Gibt es noch irgendjemanden in der Ukraine, der denen dort zumindest einige Grundlagen über die Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges, des Zweiten Weltkriegs, vermitteln kann? Das sprengt doch jeden Rahmen.

Später sagte er, dass er „keine Dokumente gesehen hat, die seine vorherige Aussage belegen.“ Wie kann das sein? Ich wiederhole es, sind solche Menschen, die die öffentliche Meinung beeinflussen. (Anm. d. Übers.: Die Geschichte ist genau so passiert: Krawtschuk hat in einem Fernsehinterview diese Behauptung aufgestellt und nur Stunden später zu Journalisten gesagt, dass er keine Dokumente dazu kennt, es aber irgendwo gelesen habe)

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir jede Aussage, die die Geschichte des Zweiten Weltkriegs und des Großen Vaterländischen Krieges verfälscht, unabhängig davon, wie oft es passiert und wie viele es sein werden, mit Fakten und Zitaten kommentieren werden.

Ende der Übersetzung

Wenn Sie sich dafür interessieren, wie Russland auf die Fragen der internationalen Politik blickt, dann sollten Sie sich die Beschreibung meines Buches ansehen, in dem ich Putin direkt und ungekürzt in langen Zitaten zu Wort kommen lasse. Dort gibt es auch ein Kapitel darüber, wie Putin auf den Zweiten Weltkrieg blickt.



