Söldner aus den USA versuchten über Kolumbien eine Landung in Venezuela – Was darüber bisher bekannt ist

In Venezuela hat es einen weiteren Versuch der USA gegeben, die Regierung Maduro gewaltsam zu stürzen. Was ist darüber bekannt?

Diese Geschichte ist ein gutes Beispiel um aufzuzeigen, wie der Anti-Spiegel arbeitet. Am 3. Mai versuchten bewaffnete Söldner auf dem Seeweg aus Kolumbien eine Landung in Venezuela. Ihr Plan war Venezuela bekannt und sie wurden schon am Strand festgenommen. Unter ihnen befanden sich auch US-Staatsbürger. Das erinnert an die Schweinebucht-Invasion, mit der Castro seinerzeit von den USA gestürzt werden sollte.

Am 4. Mai berichteten die Medien darüber. Aber nicht der Anti-Spiegel. Warum?

Zu dem Zeitpunkt gab es keine belastbaren Fakten. Es gab die Meldungen der venezolanischen Regierung darüber und die Äußerungen von Guaido, dass das alles von der Regierung inszeniert worden sei. Die Erfahrung zeigt, dass es in den Tagen nach solchen Ereignissen Meldungen aus anderen Quellen gibt, die es möglich machen, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Und daher habe ich einige Tage abgewartet, bevor ich über das Thema berichte. Nun sind genug Teile des Puzzles öffentlich, um die Ereignisse einzuschätzen.

Am 4. Mai berichtete der Spiegel über die Geschichte. Es ist bekannt, dass der Spiegel parteiisch ist und Guaido unterstützt und das zeigte sich wieder deutlich. Die Überschrift gab die Richtung vor: „Nachbarländer -- Venezuela meldet angeblichen Angriff von Söldnern aus Kolumbien„. Der Spiegel stellte das Ganze als reine Erfindung der venezolanischen Regierung dar, die nur dem Zweck diene, härter gegen die Opposition vorzugehen.

Danach verschwand das Thema sofort wieder aus den „Qualitätsmedien“, dabei wurde es danach erst interessant. Der venezolanische Präsident Maduro beschuldigte die USA, mit Unterstützung Kolumbiens, die Söldner geschickt zu haben, um Regierungsgegner auszubilden, die dann den venezolanischen Präsidenten stürzen und gefangen nehmen sollten.

Der Spiegel und andere „Qualitätsmedien“ stellten es aber als eine Inszenierung dar. Wer der Wahrheit näher kommen wollte, musste nun auf Meldungen aus den USA warten. Wenn die USA bestätigen, dass in Venezuela amerikanische Staatsbürger festgenommen worden sind und wenn die USA sogar bestätigen, dass es diesen Vorfall gegeben hat, kann man schon mal festhalten, dass es sicher keine Inszenierung war und dass Guaido bei dem Thema lügt.

Und siehe da, genau so ist es gekommen. Am 6. Mai äußerte sich US-Außenminister Pompeo zu dem, was „US-News“ als „bizarre Berichte“ bezeichnet hatte: Ehemalige US-Elite-Soldaten sollen an der „amphibischen Landung“ beteiligt gewesen und dabei in Venezuela verhaftet worden sein. Pompeo hat all das nicht bestritten. Er sagte, die USA würden alles tun, um US-Bürger „nach Hause zu holen“ und bestritt gleichzeitig, dass die US-Regierung damit etwas zu tun hätte. Dazu gleich mehr, denn das Dementi war entlarvend.

Venezuela hat Aufnahmen der Amerikaner veröffentlicht und auch Dokumente, die sie dabei gehabt haben. Einer von ihnen ist Airan Seth Berry, der als Mitglied der US-Elite-Einheit Green Beret auch lange Jahre in Deutschland stationiert war. Er war sogar so intelligent, seinen deutschen Führerschein und seine deutsche Aufenthaltserlaubnis mit sich zu führen. Wobei: Da die USA keine Botschaft mehr in Venezuela haben, hoffte er vielleicht auf Unterstützung deutscher Diplomaten im Falle seiner Festnahme.

Der zweite in Venezuela bei der Aktion verhaftete Amerikaner, Luke Alexander Denman, ist ebenfalls ein Ex-Green Beret. Er hat Verbindungen zu Jordan Goudreau, einem in Kanada geborenen US-Amerikaner, der die private Sicherheitsfirma Silvercorp gegründet hat und auch ein ehemaliger Green Beret ist, der in Deutschland stationiert war. In Deutschland haben sie sich schon vor Jahren kennengelernt, wie Denman bestätigt hat.

Der in #Venezula verhaftete Ex-#Greenberet Luke Alexander Denman und Jordan Goudreau (Drahtzieher der #OperationGideon & Chef der Söldnerfima SilvercorpUSA) trafen sich 2009 und 2010 in Deutschlandpic.twitter.com/jNLcGKaudY — 𝓘'𝓶 𝓙𝓾𝓵𝓲𝓪𝓷 ⏳ 🏴 (@cyb3rg33k) May 6, 2020

Goudreau ist ein ausgewiesener Gegner von Maduro, der schon seit einiger Zeit an dessen Sturz arbeitet. In einem Interview hat Goudreau einen Vertrag mit der der Bolivarischen Republik Venezuela – vertreten durch den „Präsidenten“ Guaidó – und Silvercorp präsentiert. Demnach hat Guaido versprochen, für einen erfolgreichen Putsch über 200 Millionen Dollar an Silvercorp zu zahlen. Als Anzahlung für die Kosten war eine Überweisung von 50 Millionen vereinbart. Da aber kein Cent der Summe geflossen ist, ist Goudreau mit der Sache frustriert an die Öffentlichkeit gegangen.

CÓMO IMPIDIÓ GUAIDÓ LA SALIDA DE MADURO | EXCLUSIVA OPERACIÓN GEDEON | AGÁRRATE | 2 / 3

El contrato firmado por @jguaido, @jjrendon, Jordan Goudreau y Sergio Vergara para realizar una operación militar en Venezuela. pic.twitter.com/pB9Vgqhz7r — Factores de Poder (@FactoresdePoder) May 3, 2020

Goudreau ließ sich von der fixen Idee, Maduro zu stürzen, jedoch nicht abbringen, da er auch Kontakte zu aus Venezuela in die USA geflohenen Ex-Militärs hatte, die Maduro stürzen wollen. Am 4. Mai -- Goudreau wusste wohl noch nicht, dass die Aktion gescheitert war -- ließ er eine Journalisten ein Video veröffentlichen, in dem er zusammen mit einem venezolanischen Ex- Militär mitteilte, die Invasion habe begonnen und seine Männer stünden nun im Kampf. Über die Details der Verbindungen zwischen den Akteuren finden Sie hier einen langen Artikel von RT-Deutsch, in dem die Originalquellen fein säuberlich verlinkt sind.

Hablan los que saben. pic.twitter.com/Wx8kjxqsKG — Patricia Poleo (@PattyPoleo) May 3, 2020

Nun zurück zur Rolle der US-Regierung.

Es ist bekannt, dass das Pentagon und auch die CIA gerne mit privaten Sicherheitsfirmen (sie werden auch „Privatarmeen“ genannt) zusammenarbeitet. Das bekannteste Beispiel ist die Firma Academi, die vor einigen Jahren, als sie noch Blackwater hieß, Schlagzeilen gemacht hat, weil ihre Söldner im Irak Kriegsverbrechen begangen haben.

Diese Zusammenarbeit hat für die US-Regierung viele Vorteile. Wenn eine Operation auffliegt oder die Söldner Verbrechen begehen, kann die US-Regierung ihre Hände in Unschuld waschen, denn weder US-Soldaten, noch US-Geheimdienste haben formell etwas damit zu tun. Wenn „Angestellte“ einer Firma Mist bauen, was kann die US-Regierung dafür?

Und genau da hat sich US-Außenminister Pompeo in meinen Augen „verplappert“. Maduro behauptet, die USA stünden hinter der „Operation Gideon“, wie Silvercorp den versuchten Umsturz in Venezuela genannt hat. Das hat Pompeo mit folgenden Worten bestritten, wie man in dem oben zitierten Artikel von US-News lesen (und auch auf Videos der Pressekonferenz sehen) kann:

„Es gab keine direkte Beteiligung der US-Regierung an der Operation“

Das behauptet ja auch niemand, den USA wird vorgeworfen, sie stünden hinter der Operation. Das ist ein kleiner aber feiner Unterschied.

Und das hat Pompeo nicht bestritten, sondern nur eine „direkte Beteiligung“. Die gab es ja auch nicht, „direkt beteiligt“ waren Silvercorp und einige ehemalige venezolanische Militärs in den USA.

Wir können also zusammenfassen: Es gab die Operation „Gideon“, die deutsche „Qualitätsmedien“ wie der Spiegel als von Venezuela „inszeniert“ bezeichnen. Dabei wurden ehemalige US-Elitesoldaten in Venezuela festgenommen und organisiert wurde das alles von der US-Sicherheitsfirma Silvercorp, deren Chef sich in mindestens einem Video stolz dazu bekannt hat. Die ganze Operation hatte ihren Ursprung in den USA und es waren auch venezolanische Ex-Militärs beteiligt, die unter dem Schutz der US-Regierung in den Vereinigten Staaten leben. Kolumbien hat zugelassen, dass diese Operation von seinem Territorium aus gestartet wurde. Und die US-Regierung hat nur eine „direkte Beteiligung“ an der Operation bestritten, Verbindungen dazu zu haben, hat Pompeo nicht bestritten.

Das sind -- kurz zusammengefasst -- die bekannten und belegbaren Fakten. Nun darf jeder für sich einordnen, was davon zu halten ist.



