Trotz Abzugsforderung der irakischen Parlaments: Bundeswehr nimmt Mission im Irak wieder auf

Der Westen zeigt im Irak ganz offen, dass er das Land für eine Kolonie hält und dass er demokratische Entscheidungen von Parlamenten ignoriert, wenn sie ihm nicht passen. Der Westen tritt die Demokratie, für die er angeblich steht, mit Füßen.

Nach dem US-Drohnenmord an dem iranischen General Soleimani in Bagdad hat das irakische Parlament am 5 Januar gefordert, dass alle westlichen Truppen das Land verlassen sollen und am 10. Januar hat der Irak von den USA gefordert, sie sollten eine Delegation schicken, um die Details des Abzugs zu besprechen. Die USA jedoch denken gar nicht daran und haben mitgeteilt, den Irak nicht verlassen zu wollen. Es wurden dem Irak sogar massive Sanktionen angekündigt, wenn der Abzug der US-Soldaten erzwungen würde.

Das Völkerrecht spricht eine eindeutige und unmissverständliche Sprache. Der Einsatz von Truppen in einem Land ist nur legal, wenn man von den Land angegriffen wurde, wenn der UNO-Sicherheitsrat dafür ein Mandat erteilt hat oder wenn man auf Einladung der Regierung dort ist.

Die ersten beiden Punkte fallen weg, denn weder hat der Irak ein westliches Land angegriffen, noch hat der UNO-Sicherheitsrat ein Mandat erteilt. Bisher sind die westlichen Truppen auf Einladung der irakischen Regierung da, aber eine Einladung kann auch widerrufen werden und dann muss man das Land eben wieder verlassen. Wenn der Westen also seine Truppen im Irak lässt, obwohl der Irak das nicht möchte, ist das eine völkerrechtswidrige Besetzung eines Landes.

Im Irak fand am Freitag der „Marsch der Millionen“ statt und über eine Million Demonstranten haben den Abzug der westlichen Truppen aus dem Irak gefordert. Die Forderung findet also breite Unterstützung in der Bevölkerung. Aber in den deutschen Medien wurde darüber praktisch nicht berichtet, die deutschen Leser sollen das wohl nicht unbedingt wissen.

Bei weiteren Protesten am Samstag hat die Polizei Tränengas eingesetzt und auf Demonstranten geschossen, es wurden vier Tote und 40 Verletzte gemeldet.

Die Mission der Bundeswehr im Irak war ausgesetzt worden, als es nach der Ermordung des iranischen Generals durch die USA fast zu einem Krieg in der Region gekommen wäre. Nun soll die Mission wieder aufgenommen werden, obwohl der Irak den Abzug der westlichen Truppen fordert.

Damit stehen Politik und Medien vor einem Dilemma: Wie sollen sie der deutschen Öffentlichkeit erklären, dass die Bundeswehr weiterhin im Irak aktiv ist, wenn das Parlament und die Menschen im Land dagegen sind?

Der Spiegel zeigte in einem Artikel, wie kreativ die Medien dabei vorgehen. Die Überschrift lautet betont sachlich „Nordirak – Bundeswehr nimmt Kurden-Ausbildung wieder auf“ und der Artikel beginnt mit folgender Einleitung:

„Nach dem tödlichen US-Luftangriff auf den iranischen General Qasem Soleimani fürchtete die Bundeswehr eine Eskalation der Lage im Irak. Nun will sie ihren Einsatz fortsetzen.“

Der Spiegel formuliert so neutral wie möglich und erwähnt in dem Artikel nicht, dass der US-Angriff auf den iranischen General ohne Zustimmung der irakischen Regierung erfolgt ist und damit ein völkerrechtswidriger Mord war.

Aber besonders kreativ wird der Spiegel, wenn er über die Forderung zum Abzug der westlichen Truppen berichtet:

„Das Parlament in Bagdad hatte nach dem US-Angriff für den Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Land votiert. Die Regierung in Bagdad wünscht sich Außenminister Heiko Maas zufolge aber eine Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes im Irak. Dies habe Regierungschef Adel Abdel Mahdi Vertretern der Bundesregierung bestätigt, hatte der SPD-Politiker im Bundestag gesagt. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sondierte in Bagdad Möglichkeiten für die Fortsetzung des internationalen Einsatzes gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS).“

Der Tatsache, dass das irakische Parlament den Abzug der Truppen gefordert hat, wird kurz erwähnt und dann wird aber sofort der Bundeshampelmann Maas zitiert, der der Meinung ist, dass die Iraker die Bundeswehr trotzdem im Land behalten wollen. Und als weitere Bestätigung wird die international anerkannte Militärexpertin AKK erwähnt, die vor einigen Tagen im Irak war. Allerdings war ihre Reise und ihr „Werben“ um eine Fortsetzung der Militäroperationen ziemlich erfolglos. Das aber erwähnt der Spiegel in diesem Artikel lieber nicht, der Leser soll ja das Gefühl bekommen, der Irak wolle die Bundeswehr im Land haben.

Und natürlich darf bei all dem der IS nicht fehlen. Er wird den Deutschen ja als Grund genannt, warum deutsche Soldaten überhaupt in der Region sind und warum deutsche Tornados da durch die Gegend fliegen. Der Spiegel-Artikel endete mit den Sätzen:

„Von der jordanischen Luftwaffenbasis Al-Asrak aus sind noch bis Ende März Tornado-Jets im Einsatz. Sie sollen Verstecke des IS in Syrien und im Irak aufspüren.“

Das Problem dabei ist, dass der IS seit über einem Jahr militärisch besiegt ist. Er ist zwar als Terrorgruppe noch im Untergrund aktiv, aber noch nie wurde eine Untergrundgruppe mit Aufklärungsflugzeugen entdeckt oder bekämpft. Gegen eine solche Gruppe vorzugehen ist Polizeiarbeit. Oder geht die Bundeswehr in Deutschland mit Aufklärungstornados gegen Untergrundgruppen wie seinerzeit den NSU oder radikale Islamisten vor? Auf die Idee würde niemand kommen. Aber aus irgendeinem Grund finden die deutschen Medien das im Irak und in Syrien unglaublich überzeugend und erzählen ihren Lesern seit Jahren dieses Märchen.

Man fragt sich also, gegen wen die Bundeswehr dort in Wirklichkeit vorgehen soll, aber das ist ein anderes Thema.

Dass der Westen im Irak eine Besatzungsmacht ist, die sich einen Dreck um die Entscheidungen des dortigen Parlaments oder den Willen der Mehrheit der Bevölkerung schert, versuchen die Medien mit solchen Artikeln, wie diesem im Spiegel, zu kaschieren.

Der Westen führt sich immer noch wie eine Kolonialmacht auf und Deutschland ist nun endgültig in der ersten Reihe dabei.

Bis Ende Januar können Sie mein neues Buch vorbestellen und bekommen dann ein von mir Hand signiertes Exemplar zugeschickt. Das Buch ist eine Sammlung der dreistesten „Ausrutscher“ der „Qualitätsmedien“ im Jahre 2019 und zeigt in komprimierter Form, wie und mit welchen Mitteln die Medien die Öffentlichkeit in Deutschland beeinflussen wollen. Von „Berichterstattung“ kann man da nur schwer sprechen. Über den Link kommen Sie zur Buchbeschreibung.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen